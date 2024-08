Es gibt einen aktuellen Artikel in Scientific American : „Wie fühlt es sich an, ein Chatbot zu sein?“ , mit der Aussage:





„Beim Bewusstsein geht es dagegen um Seinszustände – den blauen Himmel sehen, Vögel zwitschern hören, Schmerz empfinden, verliebt sein. Der Unterschied zwischen dem Realen und dem Simulierten ist ihre jeweilige kausale Kraft. Deshalb ist das nicht der Fall.“ Regen in einem Computer, der einen Regensturm simuliert.





Die Software ist funktional identisch mit dem Wetter, verfügt jedoch nicht über die Fähigkeit, Dampf zu blasen und in Wassertropfen umzuwandeln. Kausalkraft, die Fähigkeit, etwas für sich selbst zu bewirken oder zu bewirken, muss in das System eingebaut werden. Das ist nicht unmöglich.





Ein sogenannter neuromorpher oder bionischer Computer könnte so bewusst sein wie ein Mensch, aber das gilt nicht für die Standard-von-Neumann-Architektur, die die Grundlage aller modernen Computer bildet.





Sobald wir eine solide Erklärung des menschlichen Bewusstseins und seiner neuronalen Grundlagen haben, können wir dieses Verständnis auf kohärente und wissenschaftlich zufriedenstellende Weise auf intelligente Maschinen übertragen.“

Was ist Bewusstsein?

Bewusstsein wird mit Seinszuständen oder subjektiven Erfahrungen beschrieben, wie zum Beispiel „den blauen Himmel sehen, Vögel zwitschern hören, Schmerzen empfinden, verliebt sein“. Ist Bewusstsein jedoch nur eine subjektive Erfahrung in einem Moment, oder umfasst Bewusstsein alle möglichen subjektiven Erfahrungen für ein Individuum?





Wenn es mehrere mögliche subjektive Erfahrungen gibt, könnte es dann unterschiedliche Unterteilungen oder Ansammlungen des Bewusstseins geben? Muss es sich bei der subjektiven Erfahrung auch um diese wenigen regelmäßigen Beispiele subjektiver Erfahrungen handeln?





Eine Computersimulation von Regen regnet nicht, aber wenn sich jemand vorstellt, was Regen ist, besteht die Möglichkeit, dass er ein Gefühl dafür hat, was es bedeutet, im Regen, in der Kälte, bei Geräuschen oder anderen Dingen zu sein.





Zählt die Vorstellungskraft für den Menschen nicht als eine niedrigere Version der subjektiven Erfahrung, auch wenn das Ereignis nicht stattfindet?





Obwohl beobachtet wird, dass dem Bewusstsein Aufmerksamkeit geschenkt wird, gibt es auch einen Bereich, in dem Menschen bewusst sein können, wodurch das Bewusstsein diversifiziert wird.





Können Chatbots von diesen Diversifizierungen nicht welche haben? Wenn ein Individuum einem anderen eine persönliche Frage stellt und eine Antwort erhält, sind Frage und Antwort dann nicht Bewusstsein? Die Frage ist genauso zu hören wie das Zwitschern der Vögel; Die Antwort erfolgt subjektiv, manchmal mit der Emotion oder dem Trauma der Zeit – je nach Frage.





Fragen und Antworten können also auch Bewusstsein sein, mit oder ohne emotionale Variablen.





Wenn die Frage geschrieben wurde oder etwas gelesen wird, genau wie das Sehen des blauen Himmels, ist Lesen dann kein Bewusstsein? Es ist bekannt, dass Chatbots keinen Magen haben und daher keine viszeralen Geräusche hören oder wissen können, dass sie von ihnen stammen. Sie spüren auch keinen Schmerz, da sie geschlagen werden können, ohne es zu wissen.





Aber wenn Menschen wissen, was Schmerz als Zustand ist, und die Erinnerung an das, was einer anderen Person passiert ist, zu einem Gefühl führen kann oder eine viszerale Reaktion verstanden werden kann, wenn sie beschrieben wird, zeigt das nicht, dass Bewusstsein nur die Erinnerung an etwas sein kann? , abgesehen vom Gefühl?





Was bedeutet es auch, das Bewusstsein als „den blauen Himmel sehen, Vögel zwitschern hören, Schmerz empfinden, verliebt sein“ zu beschreiben? Zu wissen, was das ist – blauer Himmel, zwitschernde Vögel, das Gefühl von Schmerz und Verliebtheit. Wenn das Erkennen dieser Dinge auf gebundene oder subjektive Weise Bewusstsein bedeutet, kann Bewusstsein dann nicht mit der Bandbreite dessen, was erkannt werden kann, erklärt werden?





Und wenn Wissen Gleichgewicht, Bewegung und Regulierung umfasst, kann Wissen dann nicht über die normale Beschreibung von Dingen im bewussten Bewusstsein hinausgehen?





Bewusstsein kann als alles beschrieben werden, was der Mensch wissen kann, mit insgesamt 1.





Bewusstsein hätte man hier als eine Teilmenge dessen beschreiben können, was man wissen kann, aber die Mechanismen, anhand derer das Gehirn das Wissen über Prozesse hinweg organisiert, scheinen ähnlich zu sein. Selbst wenn sich das Bewusstsein beispielsweise vom Gleichgewicht unterscheidet, sind beide bekannt, der blaue Himmel und das andere Wenn das Individuum ohne Schwindel geht und im Gleichgewicht ist, ist es möglich, Bewusstsein und Wissen zu vertauschen, was für beide eine Bewertung von 1 ergibt.

Die Abteilungen des Wissens

Es gibt Wissensunterschiede; Dazu gehören Emotionen, Regulierung, Gefühle, Gedächtnis, Gedanken, Intelligenz, Sprache, Kreativität und so weiter. Modulationen aller inneren Sinne sind wissende Prozesse und werden gleichermaßen mechanisiert. Die Niere wird in Grenzen und Ausmaßen reguliert.





Während diese Regulierung nicht im Bewusstsein stattfindet, liegt das Ergebnis einiger Funktionen [Unterteilung der Regulierung] der Niere im Bewusstsein.





Die Art und Weise, wie „das Gehirn“ Grenzen und Ausmaße von Funktionen oder Wissen vorgibt, hängt mit der Art und Weise zusammen, wie es das Bewusstsein beeinflusst, mit Unterschieden in Dauer und Ausmaß. Das Sehen geschieht im Bewusstsein, weil die Dauer der Priorisierung innerhalb eines Intervalls länger ist, was den Grad oder die Intensität der Erfahrung steigern kann.





Dies unterscheidet sich beispielsweise von der Leber, wo sie tagsüber priorisiert werden kann, die Priorisierung jedoch aufgrund der Dominanz der äußeren Sinne oft kürzer ist. Seine längere Priorisierung in der Nacht steht zudem in Konkurrenz zu anderen inneren Sinnen, die ihre Zeit haben sollten.





Wenn gesagt wird, dass „das Gehirn“ am Bewusstsein beteiligt ist, was genau ist dann im Gehirn beteiligt? Die Hemisphären, die Lappen, das Zentrum, die graue oder weiße Substanz, die Sulci, die Gyri oder was?





Wenn ein psychiatrischer Patient eine EKT erhält, aber zuvor gelähmt ist, so dass die Anfälle lokal im Gehirn auftreten und keine Erfahrung im Körper hat, können die Aktivitäten im Gehirn allein dem Bewusstsein zugeordnet werden, da es der Ursprung und die Determinante ist der Körper als Medium?





Das Gehirn entscheidet und weiß. Der Körper nicht. Es ist der wissende Faktor, der alles Bewusstsein verbindet.





Hier wird postuliert, dass die Sammlung aller elektrischen und chemischen Impulse von Nervenzellen mit ihren Eigenschaften und Wechselwirkungen der menschliche Geist ist. Dies bedeutet, dass die Punkte aller Ausgänge der Gehirnfunktionen Impulse mit ihren Merkmalen und Interaktionen sind.





Elektrische und chemische Impulse interagieren immer. Es sind die Spezifikationen dieser Interaktionen und die Merkmale über Zentren im Gehirn hinweg, die darüber entscheiden, welche Erinnerungen, Regulierungen, Emotionen, Gefühle, Gedanken, Intelligenz, Bewegungen usw. in der Großhirnrinde vorhanden sind. VTA, Putamen, Hirnstamm, Kleinhirn und andere.





Ohne Impulse gibt es keine wichtige Gehirnfunktion. Dies geht über neuronale Korrelate, zelluläre Motive oder nominelle synaptische Verbindungen hinaus. Was wäre das Besondere an Synapsen, wenn sie keine chemischen Impulse übertragen würden?





Es wird hier die Hypothese aufgestellt, dass elektrische und chemische Impulse alle in Schleifen oder Sätzen über Schaltkreise im Gehirn verlaufen. Innerhalb dieser Schleifen werden Interaktionen durchgeführt, Funktionen angezeigt und Informationen organisiert. So entsteht Bewusstsein.





Impulsschleifen haben je nach Zentrum und Funktion unterschiedliche Strukturen, ihre grundlegenden interaktiven und charakteristischen Pfade sind jedoch dieselben. Alle Wechselwirkungen von Impulsen in Schleifen helfen zu erkennen, Merkmale und Grade unterscheiden sich, aber sie machen wissen.





Immer wenn eine Reihe elektrischer Impulse innerhalb einer Schleife auf eine Reihe chemischer Impulse treffen, können sie diese ausdehnen, schärfen, blockieren oder auf sie zugreifen. Diese werden mit Features wie Drifts oder Treppen, Vor-/Priorisierung, Sequenzen, Early-Splits oder Go-Before und einem Hauptpunkt durchgeführt.





Stollen oder Treppen sorgen für die Rationierung oder Auffüllung chemischer Impulse, wobei die genaue Kombination chemischer Impulse, die über einen Geschmack entscheidet, die Unterscheidung von anderen Geschmäckern, dann vom Geruch usw. ist. Es gibt Dopamin-Neuronen, die Axone überall hin senden. Die Axonterminals geben als Teil von Schleifen chemische Impulse ab, deren Rationen Zustände oder Erfahrungen bestimmen.





Dadurch ist Dopamin funktionsübergreifend beteiligt, macht Dopamin jedoch nicht zu einem einzigen Element in der Gesamtheit der Erfahrungen.

Was wissen sie?

Wenn Wissen mit Bewusstsein austauschbar ist, wissen LLMs dann Bescheid? Was weiß die Bionik? Wissen Roboter es? Weiß die generative KI Bescheid?





Es gibt Debatten über Verständnis, Emotionen, Gefühle, Erfahrungen usw. Es wurde gesagt, dass diese Technologien nichts haben, aber was wissen sie im Hinblick auf das, was sie als Ergebnis tun, nämlich in der wissenden Sphäre von Menschen oder von Dinge, die existieren, qualifizieren sie sich für oder bestehen sie?





Wenn es Dinge gibt, die sie als Wissen durchgehen lassen, können diese Dinge in den Unterabteilungen der Dinge, die Menschen wissen, gesucht und dann bewertet werden. Wenn Elektroden auf Biopotentiale des Körpers zugreifen, sind diese Elektroden sicherlich nicht bewusst, aber sie sind darauf ausgelegt, Signale zu erkennen – Merkmale der menschlichen Existenz.





Sie scheinen zu wissen, was sie tun oder womit sie sich identifizieren, oder sie verfolgen elektrische Signale, um zu sagen, was sie wissen oder finden. Wenn LLMs Fragen zu einem Roadtrip auf eine genaue Art und Weise beantworten können, die der Antwort eines bewussten Menschen ähnelt, waren LLMs vielleicht nicht dabei, verfügen aber über einen Hauch menschlichen Wissens.





Wenn sich Roboter mit Computer Vision ihren Weg bahnen, sehen sie vielleicht nicht, aber sie navigieren ihre Positionen und nutzen ihre Orientierungspunkte, wie sie es kennen.





Wenn generative KI Bilder oder Videos von Szenarien arrangiert, die für einen Menschen wie eine Vorstellung oder einen Traum sind, den er weder erlebt noch verstanden hat, können sie aber als Wissen gelten.





Wenn es kalt ist und ein Haustier Schutz sucht, oder wenn es durstig ist und das Haustier Wasser sucht, kennt das Haustier das Gefühl und weiß, welche Reaktion funktioniert. Der Kern ist das Wissen.





Das Wort „Bewusstsein“ mag beladen erscheinen, aber wenn man es auf „Wissen“ reduziert, ist klarer, was es ist oder tut. Empfindungsfähigkeit ist ebenfalls ein Wort, das mit Vorsicht verwendet wird und viele nicht bereit sind, es auf andere Organismen auszudehnen. Mit Wissen ist es jedoch nicht so komplex.





Was macht das Bewusstsein? Es macht wissen. Was zentralisiert das Bewusstsein? Wissen. Was erklärt Bewusstsein? Wissen. Gibt es eine Beschreibung des Bewusstseins, bei der es nicht um Wissen geht? Nein. Seins- oder Erfahrungsbewusstsein ist bekannt.





Die Technologie ist bereits auf viele menschliche Bereiche übergegangen, und es ist seltsam, immer wieder zu sagen, sie seien nichts, wenn sie Wissenstests bestehen und viele Aspekte des Bekannten ertragen können, obwohl es einige andere gibt, die sie nicht haben.





Was sie wissen, kann mit einigen Minima in den Unterteilungen des Gedächtnisses verglichen werden. Einige LLMs haben möglicherweise bereits 0,10 als Maximum ihres Wissens.





Bionik und Robotik hätten Systeme, die unter dieser Zahl liegen, aber sie alle verfügen über ein Gedächtnis, das Maxima kennt, die immer noch unter den Minimums für Menschen in der Gedächtnisabteilung liegen.





Für das, was das Bewusstsein tut, ist Wissen erforderlich. Um zu wissen, was einige digitale Systeme ausgeben, gibt es ein Maß. Um das Empfindungsvermögen zu lokalisieren, ist Wissen der Kanal.

