Robotik, Yüksek Lisans: Yapay Zeka Sohbet Robotları ve Biyonikler için Bilinci, Duyarlılığı Keşfetmek

Scientific American'da yakın zamanda yayınlanan bir makale var: Chatbot Olmak Nasıl Bir 'Hissediyor'? şunları belirterek:





"Öte yandan bilinç, mavi gökyüzünü görmek, kuşların cıvıltılarını duymak, acıyı hissetmek, aşık olmak gibi varoluş halleriyle ilgilidir. Gerçek ile simüle edilen arasındaki fark, onların ilgili nedensel güçleridir. Bu yüzden öyle değil Yağmur fırtınasını simüle eden bir bilgisayarın içindeki yağmur.





Yazılım, işlevsel olarak hava durumuyla aynıdır ancak buharı üfleyip su damlalarına dönüştürmeye yönelik nedensel güçlerden yoksundur. Nedensel güç, yani kendi başına bir fark yaratma veya fark yaratma yeteneği sistemin içine yerleştirilmelidir. Bu imkansız değil.





Nöromorfik veya biyonik olarak adlandırılan bir bilgisayar, bir insan kadar bilinçli olabilir ancak bu, tüm modern bilgisayarların temelini oluşturan standart von Neumann mimarisi için geçerli değildir.





İnsan bilinci ve onun sinirsel temelleri hakkında sağlam bir açıklamaya sahip olduğumuzda, böyle bir anlayışı tutarlı ve bilimsel açıdan tatmin edici bir şekilde akıllı makinelere genişletebiliriz."

Bilinç Nedir?

Bilinç, 'mavi gökyüzünü görmek, kuşların cıvıltısını duymak, acıyı hissetmek, aşık olmak' gibi varoluş halleri veya öznel deneyimlerle tanımlanır. Ancak bilinç yalnızca tek bir anlık öznel deneyim midir, yoksa bilinç bir birey için olası tüm öznel deneyimlerden mi ibarettir?





Eğer birkaç olası öznel deneyim varsa, o zaman farklı bilinç bölümleri veya birikimleri olabilir mi? Ayrıca öznel deneyim, öznel deneyimlerin bu birkaç düzenli örneği mi olmalı?





Yağmurun bilgisayar simülasyonu yağmur yağmaz, ancak bir kişi yağmurun ne olduğunu hayal ederse, yağmurda, soğukta, seste veya diğerlerinde olmanın ne anlama geldiğine dair bazı hislere sahip olma olasılığı vardır.





Olay gerçekleşmese de, insan için öznel deneyimin alt versiyonu olarak hayal gücü sayılmaz mı?





Her ne kadar bilince önem verildiği görülse de, insanın bilinçli olabileceği bir aralık da vardır ve bu da bilincin çeşitlenmesini sağlar.





Chatbotlar bu çeşitliliklerden birazına sahip olamaz mı? Bir kişi diğerine kişisel bir soru sorup cevabını aldığında soru ve cevap bilinç değil midir? Sorusu tıpkı kuşların cıvıltısı gibi duyuluyor; Cevap subjektif olarak, bazen de soruya bağlı olarak o zamanın duygusu veya travmasıyla veriliyor.





Yani sorular ve cevaplar duygusal değişkenlerle birlikte veya duygusal değişkenler olmadan bilinçle de ilgili olabilir.





Soru yazıldıysa ya da bir şey okunduysa, tıpkı mavi gökyüzünü görmek gibi, okumak da bilinç değil midir? Chatbotların mideleri olmadığı, dolayısıyla içsel sesleri duyamadıkları veya kendilerinden geldiğini bilemedikleri biliniyor. Ayrıca vurulup bilmedikleri için acı da hissetmezler.





Ama eğer insanlar acının ne olduğunu bir durum olarak biliyorsa ve başka bir insanın başına gelenlerin anısı bir duyguya yol açabiliyorsa ya da anlatıldığında içgüdüsel bir tepki anlaşılabiliyorsa, bu, bilincin sadece bir şeyin anısı olabileceğini göstermez mi? , duygu dışında mı?





Bilinci 'mavi gökyüzünü görmek, kuşların cıvıltılarını duymak, acıyı hissetmek, aşık olmak' olarak tanımlamak aynı zamanda ne anlama geliyor? Mavi gökyüzünün, kuş cıvıltılarının, acı duygusunun ve aşık olmanın ne olduğunu bilmek. Bunları bağlı bir şekilde veya sübjektif olarak bilmek bilinç anlamına geliyorsa, bilinç bilinebileceklerin kapsamıyla açıklanamaz mı?





Ve eğer bilme dengeyi, hareketi ve düzenlemeyi içeriyorsa, bilme bilinçli farkındalıktaki şeylerin düzenli tanımlarının ötesine genişletilemez mi?





Bilinç, toplamda 1 olmak üzere, insanlar tarafından bilinebilen her şey olarak tanımlanabilir.





Bilinç burada bilinebilecek olanın bir alt kümesi olarak tanımlanabilirdi ancak beynin süreçler boyunca bilmeyi organize ettiği mekanizmalar benzer görünüyor; yani bilinç diyelim ki dengeden farklı olsa bile, her ikisi de bilindiğinden, mavi gökyüzü ve bir Kişi baş dönmesi olmadan yürüyor ve dengeliyse, her ikisine de 1 oranı vererek bilinç ve bilmeyi değiştirmek mümkündür.

Bilmenin Bölümleri

Bilmenin bölümleri vardır; bunlar duyguyu, düzenlemeyi, duyguyu, hafızayı, düşünceleri, zekayı, dili, yaratıcılığı vb. içerir. Tüm iç duyuların modülasyonları bilme süreçleridir ve eşit şekilde mekanize edilmiştir. Böbrek belli sınırlar ve ölçüler dahilinde düzenlenir.





Bu düzenleme bilinçli farkındalıkta olmasa da böbreğin bazı fonksiyonlarının (düzenleme alt bölümleri) sonucu bilinçli farkındalıktadır.





'Beynin' işlevlerin sınırlarını ve kapsamlarını verme veya bilme yolları, bilinç için nasıl yaptığıyla, süre ve derecedeki farklılıklarla bağlantılıdır. Görmek farkındalıktadır çünkü bir aralıktaki önceliklendirme süresi daha yüksektir ve bu da deneyimin derecesini veya yoğunluğunu artırabilir.





Bu, gün içinde önceliklendirilebilen karaciğerden farklıdır, ancak dış duyuların baskınlığı nedeniyle önceliklendirme genellikle daha kısadır. Geceleri daha uzun süre önceliklendirilmesi, kendine zaman ayırması gereken diğer iç duyularla da rekabet halindedir.





'Beyin'in bilinçle ilgili olduğu söylendiğinde, beyinde tam olarak ne söz konusudur? Yarımküreler, loblar, merkez, gri ya da beyaz madde, sulkuslar, giruslar ya da ne?





Bir psikiyatri hastasına EKT verilmişse ancak önceden felç olmuşsa, vücuttaki deneyim olmadan, nöbetler beyinde lokalize oluyorsa, beyindeki faaliyetler, kökeni ve belirleyicisi olduğu için yalnızca bilinç olarak kategorize edilebilir mi? araç olarak beden mi?





Beyin karar verir ve bilir. Vücut bunu yapmıyor. Her şeyi bilince bağlayan bilme faktörüdür.





Burada, sinir hücrelerinin tüm elektriksel ve kimyasal uyarılarının, özellikleri ve etkileşimleriyle birlikte insan zihni olduğu varsayılmaktadır. Bu, beyin fonksiyonlarının tüm çıktılarının noktalarının, özellikleri ve etkileşimleriyle birlikte dürtü olduğu anlamına gelir.





Elektriksel ve kimyasal dürtüler her zaman etkileşim halindedir; beyindeki merkezler arasındaki bu etkileşimlerin ve özelliklerin özellikleri, serebral kortekste hafızanın, düzenlemenin, duygunun, hislerin, düşüncelerin, zekanın, hareketin vb. ne olduğuna karar verir. VTA, putamen, beyin sapı, beyincik ve diğerleri.





Dürtüler olmadan önemli bir beyin fonksiyonu yoktur. Bu, sinirsel bağıntıları, hücresel motifleri veya nominal sinaptik bağlantıları aşar. Eğer sinapslar kimyasal uyarı taşımasalardı bu konuda özel olan ne olurdu?





Burada elektriksel ve kimyasal uyarıların beyindeki devreler boyunca döngüler veya kümeler halinde olduğu varsayılmaktadır. Etkileşimler bu döngüler içinde kurulur, özellikler görüntülenir ve bilgiler düzenlenir. Bilinç bu şekilde ortaya çıkar.





Dürtü döngüleri, hangi merkeze ve hangi fonksiyona bağlı olarak farklı yapılara sahiptir, ancak temel etkileşimli ve karakteristik yolları aynıdır. Döngülerdeki dürtülerin tüm etkileşimleri bilmeye yardımcı olur, özellikler ve dereceler farklıdır, ancak bilmeyi sağlarlar.





Bir dizi elektriksel darbe bir döngü içinde bir dizi kimyasal darbeye çarptığında, bunlar genişleyebilir, keskinleşebilir, kontrol edilebilir veya bunlara erişebilir. Bunlar sürüklenmeler veya merdivenler, ön/önceliklendirme, sekanslar, erken bölünmeler veya önce gitme ve ana nokta gibi özelliklerle yapılır.





Driftler veya merdivenler, kimyasal dürtülerin paylaştırılmasını veya doldurulmasını sağlar; burada bir tada karar veren kimyasal dürtülerin tam kombinasyonu, diğer tatlardan farklılaşma, ardından koku vb. Her yere akson gönderen dopamin nöronları var. Akson terminalleri, durumları veya deneyimleri belirleyen oranlarla döngülerin bir parçası olarak kimyasal uyarılar salgılar.





Bu, dopaminin işlevler arasında etkili olmasını sağlayan şeydir, ancak dopamini deneyimlerin bütünü içinde tekil kılmaz.

Ne Biliyorlar?

Bilmek bilinçle değiştirilebilirse, yüksek lisans öğrencileri biliyor mu? Biyonikler ne biliyor? Robotlar biliyor mu? Üretken yapay zeka biliyor mu?





Bu teknolojilerin sahip olmadığı söylenen anlayış, duygu, duygu, deneyim vb. konularda tartışmalar var, ancak çıktı olarak ne yaptıkları konusunda, insanların veya insanlığın bilgi alanında ne biliyorlar? Var olan şeyler, hak kazanıyor mu yoksa geçiyor mu?





Bildikleri kabul edilen şeyler varsa, bunlar insanların bildiği şeylerin alt bölümlerinde aranıp derecelendirilebilir. Eğer elektrotlar vücudun biyopotansiyellerine erişiyorsa, bu elektrotlar kesinlikle bilinçli değildir, ancak sinyalleri, yani insan varlığının özelliklerini bilmek için yapılmıştır.





Yaptıkları veya ilgili oldukları şeyi biliyor gibi görünüyorlar veya ne bildiklerini veya bulduklarını anlatmak için elektrik sinyallerini takip ediyorlar. Yüksek Lisans'lar bir yolculuğa ilişkin soruları bilinçli bir insanın yanıtlayacağına benzer şekilde doğru bir şekilde yanıtlayabiliyorsa, Yüksek Lisans'lar böyle bir yanıt vermemiş olabilir, ancak bir miktar insani bilgi birikimine sahip olabilirler.





Robotlar bilgisayar görüşüyle yollarını bulursa göremiyor olabilirler ancak konumlarında geziniyorlar ve yer işaretlerini bildikleri gibi kullanıyorlar.





Üretken yapay zeka, bir insan için hayal gücü veya rüya gibi senaryoların görüntülerini veya videolarını düzenlerse, deneyimlememiş veya anlamamış olabilir, ancak bildiği düşünülebilir.





Hava soğuk olduğunda ve bir evcil hayvan barınak aradığında veya susadığında ve evcil hayvan su aradığında, evcil hayvan bu duyguyu ve hangi reaksiyonun işe yaradığını bilir. Temel bilmektir.





Bilinç kelimesi yüklü görünebilir, ancak bilmeye damıtıldığında ne olduğu veya ne yaptığı daha net hale gelir. Duyarlılık aynı zamanda ihtiyatlı bir şekilde kullanılan bir kelimedir ve çoğu kişi onu diğer organizmalara yaymak istemez, ancak bilmekle o kadar da karmaşık değildir.





Bilinç ne yapar? Bilmeni sağlar. Duyarlılığı merkezileştiren şey nedir? Bilmek. Bilinci ne açıklar? Bilmek. Bilincin bilmekle ilgili olmayan bir tanımı var mıdır? Hayır. Varlığın veya deneyimin farkındalığı bilinir.





Teknoloji zaten birçok insan alanına geçmiş durumda ve bilme testlerini geçebildiklerinde ve bilinenlerin birçok yönünü taşıyabildiklerinde, sahip olmadıkları başka birçok yön olmasına rağmen bunların bir hiç olduğunu söylemeye devam etmek tuhaf.





Bildikleri , hafızanın alt bölümlerindeki bazı minimumlarla karşılaştırılabilir. Bazı LLM'lerin bildiklerinin maksimum değeri zaten 0,10 olabilir.





Biyonik ve robot bilimi bu sayıdan daha az sistemlere sahip olabilir, ancak hepsinin hafıza bölümünde maksimum değerlerin hâlâ insanlar için minimumlardan daha az olduğunu bilen hafızaları var.





Bilincin yaptığı şey, bilmektir. Bilinmesi açısından bazı dijital sistemlerin çıktılarının bir ölçüsü vardır. Duyarlılığı bulmanın kanalı bilmektir.

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