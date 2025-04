Der Fall Shetty gibt Anlass zum Nachdenken über den Unterschied zwischen Anlagerisiko und Betrug

Das Betrugsverfahren der Bundesregierung gegen einen ehemaligen Finanzvorstand, der beschuldigt wird, heimlich 35 Millionen US-Dollar aus Firmengeldern in ein Unternehmen investiert zu haben, das auf Kryptowährungen basiert, wirft eine wichtige Rechtsfrage auf: Sollten Führungskräfte für fehlgeschlagene Investitionsentscheidungen von Unternehmen strafrechtlich belangt werden?





Die Staatsanwälte behaupten, dass Nevin Shettys Investition in HighTower Treasury – ein Unternehmen, an dem er einen Teilbesitz hielt – Betrug darstelle, weil sie angeblich der konservativen Anlagepolitik von Fabric zuwiderliefe. Allerdings ist inzwischen die Debatte entbrannt, dass es in diesem Fall eher um geschäftliches Urteilsvermögen als um Kriminalität geht. Die Anklage gegen Shetty könnte einen beunruhigenden Präzedenzfall für die Entscheidungsfindung von Führungskräften schaffen.





Shettys Verteidigung konzentriert sich auf die Investition in ein Konto bei HighTower Treasury, die an eine stabile Kryptowährung gekoppelt war und, so heißt es, in gutem Glauben als Hochrenditechance für Fabric getätigt wurde.





Die Anklage stützt sich auf Shettys (angebliche) Unterlassung, seine Eigentumsanteile offenzulegen, und das wahrgenommene Risiko von Kryptowährungsinvestitionen. Dies ist ein Beispiel für einen wachsenden Trend, gescheiterte Geschäftsentscheidungen als Betrug zu verfolgen. Kritiker warnen jedoch davor, dass die Kriminalisierung risikoreicher Investitionen ohne klare Beweise für kriminelle Absichten die Innovation behindern und die Autonomie von Unternehmensleitern untergraben könnte.

Risiko oder Betrug?

Shetty beschloss, Fabrics Gelder in ein Konto bei HighTower zu investieren, einer DeFi-Plattform, die Renditen auf Stablecoins bietet. Stablecoins wie TerraUSD, die normalerweise an den US-Dollar gekoppelt sind, um einen vorhersehbaren Wert aufrechtzuerhalten, werden allgemein als innovative und sichere Möglichkeit vermarktet, am Krypto-Ökosystem teilzunehmen. Shetty sagte, er glaube, die Investition sei mit Fabrics finanziellen Zielen vereinbar und einigermaßen sicher.





Doch dann kam es zu einer überraschenden Wendung der Ereignisse, bei der der Wert von TerraUSD einbrach und finanzielle Verluste in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar verursacht wurden.





Nach diesem Zusammenbruch argumentierte die Regierung, dass Shettys Entscheidung, in Kryptowährungen, eine hochvolatile Anlageklasse, zu investieren, einen Überweisungsbetrug darstelle, da sie angeblich gegen die Anlagerichtlinien von Fabric verstoße. Sein ehemaliger Arbeitgeber und die Staatsanwälte behaupten, Shetty habe Fabric wissentlich einem Risiko ausgesetzt und versucht, persönlich von der Investition zu profitieren, wodurch aus einer möglicherweise schlechten Entscheidung ein Verbrechen geworden sei.

Die Frage der Offenlegung und Absicht

Shetty hat sich den Zorn der Staatsanwälte vor allem deshalb zugezogen, weil er die Art der Investition und seine Eigentumsanteile an HighTower nicht offengelegt und Fabric damit die Möglichkeit genommen hat, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Obwohl die Staatsanwaltschaft dies sorgfältig nicht explizit ausspricht, basiert das Argument der Regierung auf der Theorie des „Rechts auf Kontrolle“ und behauptet, dass Shettys Geheimhaltung gleichbedeutend damit sei, Fabric das Recht zu entziehen, seine Vermögenswerte frei zu verwalten. Der Oberste Gerichtshof hat diese Theorie jedoch kürzlich in Ciminelli v. United States (2023) einstimmig (9:0) zurückgewiesen und entschieden, dass Betrugsgesetze auf konkrete Entzüge von Geld oder Eigentum anwendbar sind, nicht auf den Verlust von Entscheidungsbefugnis. Dass sich die Staatsanwälte auf eine diskreditierte Rechtstheorie berufen, hat Kritik aus der Rechtsgemeinschaft hervorgerufen, wobei Experten in Frage stellen, ob Shettys Handlungen die rechtliche Definition von Betrug erfüllen.





Shettys Verteidigerteam weist ebenfalls auf seine Absichten hin und argumentiert, er habe wirklich geglaubt, die Investition vereinbare die finanziellen Ziele von Fabric. Seine Anwälte behaupten, er habe TerraUSD aufgrund der Zusicherungen von Terraform Labs und seinem Gründer Do Kwon, der es als stabiles, an den US-Dollar gekoppeltes Anlagegut vermarktete, als sichere Investition betrachtet. Laut der Verteidigung mögen Shettys Investitionsentscheidungen im Nachhinein riskant erscheinen, aber sie sollten Fabric nicht schaden.





In ihrem abgelehnten Antrag auf Klageabweisung betonen Shettys Anwälte den Mangel an Beweisen dafür, dass er mit krimineller Absicht gehandelt habe, ein entscheidendes Element des Überweisungsbetrugs. Sie argumentieren, dass Shettys Versäumnis, seine Eigentumsanteile offenzulegen, ein ethischer Fehltritt gewesen sein mag, aber keine kriminelle Handlung. Indem die Regierung Shetty für etwas anklagt, das einem Fehlschlag in der Geschäftsentscheidung gleichkommt, so argumentieren sie, riskiert sie, Verstöße gegen Unternehmensrichtlinien mit Bundesverbrechen zu verwechseln und so einen gefährlichen Präzedenzfall für Unternehmensführer zu schaffen.

Mögliche Übergriffe der Staatsanwaltschaft sollten Gründer und Startup-Manager nervös machen

Die weit gefasste Auslegung der Betrugsgesetze durch die Staatsanwaltschaft hat bei vielen die Frage aufgeworfen, ob das Justizministerium seine Befugnisse überschreitet, indem es schlechte Investitionsentscheidungen kriminalisiert.





Diesen Kritikern zufolge unterstreicht der Fall Shetty, wie riskant es ist, der Regierung zu gestatten, Strafanzeigen auf Grundlage schlechter Ausgangsergebnisse statt auf Grundlage krimineller Absicht zu stellen.





Die National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL), die ein Amicus Curiae-Schreiben zur Unterstützung von Shetty eingereicht hat, argumentiert, dass die Theorie der Regierung die Grenzen der Bundesgesetze gegen Betrug ausreizt. Die NACDL behauptet, dass Eigengeschäfte ohne klare Beweise für Unterschlagung oder Diebstahl kein Betrug sein sollten, da sie nicht die gesetzliche Voraussetzung der Absicht zur Unterschlagung erfüllen.





Rechtsexperten warnen, dass eine strafrechtliche Verfolgung Shettys jede erfolglose Investition als potenziell kriminell erscheinen lassen könnte, da sie offensichtlich nicht so sicher war, wie die Investoren es erwartet und erhofft hatten. Unternehmensführer und Investoren stehen regelmäßig vor der Aufgabe, Möglichkeiten zu bewerten, die kalkulierte Risiken beinhalten können. Diese Entscheidungen als potenzielle Straftaten zu behandeln, könnte diesen Prozess behindern, was letztlich der Wirtschaft schadet und die Fähigkeit der Unternehmen einschränkt, sich an Markttrends anzupassen.

Krypto verteufeln

Dieser Fall verdeutlicht auch die Risiken der Kriminalisierung von Investitionen in aufstrebende Anlageklassen wie Kryptowährungen. Trotz der historischen Volatilität von Kryptowährungen haben viele Unternehmen sie als Wachstumsbereich mit hohem Potenzial betrachtet.





Kryptowährungen sind tatsächlich eine eigene Anlageklasse und innerhalb dieser Anlageklasse gibt es unzählige verschiedene Anlageoptionen mit unterschiedlichen Risiko-Ertrags-Profilen. Indem die Regierung Shettys Kryptowährungsinvestition als Betrug behandelt, könnte sie andere Führungskräfte davon abhalten, ähnliche Anlagen in Betracht zu ziehen, und so letztlich die Einführung neuer Technologien im Finanzsektor behindern.





Investitionen in Kryptowährungen bergen einzigartige Risiken, wie der Zusammenbruch von TerraUSD gezeigt hat. Dennoch argumentieren Shettys Anwälte, dass er sich vernünftigerweise auf das Marketing und die öffentlichen Aussagen von Terraform Labs zur Stabilität von TerraUSD verlassen habe. Seiner Verteidigung zufolge glaubte Shetty, dass TerraUSD eine sichere Möglichkeit bot, für Fabric Gewinne zu erzielen, ohne sein Kapital zu gefährden. Die Staatsanwälte argumentieren jedoch, dass Shettys Entscheidung, in ein Kryptowährungsunternehmen zu investieren, eine rücksichtslose Missachtung der Anlagepolitik von Fabric zeigt. Doch wie Rechtsanalysten anmerken, kriminalisiert eine Investition in Kryptowährung nicht automatisch die Führungskräfte, die darin investieren. Eine Kriminalisierung von Investitionen auf der Grundlage von Verallgemeinerungen könnte die Möglichkeiten von Unternehmen einschränken, ihre Portfolios zu erneuern und zu diversifizieren.

Fazit: Seien Sie da draußen vorsichtig

Der weitere Verlauf des Shetty-Falls bietet der Justiz die Gelegenheit, die Grenzen der Betrugsgesetze des Bundes zu bekräftigen und die Standards der strafrechtlichen Haftung im Unternehmenskontext zu klären.





Indem die Regierung Shetty aufgrund seiner Investitionsentscheidungen strafrechtlich verfolgt, besteht die Gefahr, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird, der zu einer Überkriminalisierung führen und die Grenze zwischen schlechten Geschäftsentscheidungen und vorsätzlichem Betrug verwischen könnte.





Für Führungskräfte wird der Ausgang dieses Falls weitreichende Folgen haben: Wenn das Gericht die Auslegung des Betrugs durch die Staatsanwaltschaft bestätigt, könnte dies den Unternehmensführern signalisieren, dass selbst der kleinste Fehltritt oder Richtlinienverstoß sie strafrechtlich verfolgen könnte. Ein solcher Präzedenzfall würde Führungskräfte davon abhalten, risikoreiche und lukrative Geschäftsgelegenheiten zu verfolgen, was letztlich Innovationen hemmt.