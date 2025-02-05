Shetty 案为投资风险与欺诈提供了发人深省的视角

联邦政府对一名前首席财务官提起欺诈案，该案指控他秘密将 3500 万美元的公司资金投资于一家加密货币支持的企业，这提出了一个重要的法律问题：高管是否应该对失败的公司投资决策承担刑事责任？





检察官认为，内文·谢蒂对 HighTower Treasury 的投资（他持有该公司部分股权）构成欺诈，因为据称这违反了 Fabric 的保守投资政策，但有争论认为，这起案件更多的是关于商业判断而非犯罪行为，并警告说，起诉谢蒂可能会为高管决策树立一个令人不安的先例。





Shetty 的辩护重点在于对 HighTower Treasury 账户的投资，该投资与一种稳定的加密货币挂钩，他们表示，该投资是出于善意，为 Fabric 提供了高收益机会。





检方的指控围绕着谢蒂未能披露其所有权权益以及加密货币投资的可预见风险展开，体现了将失败的商业决策以欺诈罪起诉的趋势日益增长。但批评人士警告称，允许政府在没有明确犯罪意图证据的情况下将高风险投资定为犯罪，可能会扼杀创新并破坏公司高管的自主权。

风险还是欺诈？

Shetty 决定将 Fabric 的资金投资到 HighTower 的一个账户中，HighTower 是一个提供稳定币回报的 DeFi 平台。TerraUSD 等稳定币通常与美元挂钩以保持可预测的价值，通常被宣传为参与加密生态系统的一种创新且安全的方式。Shetty 表示，他相信这笔投资符合 Fabric 的财务目标，而且相当安全。





但随后，事态发生了令人震惊的转变，TerraUSD 的价值暴跌，导致 600 亿美元的财务损失。





在此次崩盘之后，政府认为 Shetty 决定投资加密货币（一种波动性极高的资产类别）构成电信欺诈，因为这涉嫌违反 Fabric 的投资准则。他的前雇主和检察官声称 Shetty 故意让 Fabric 承担风险，并试图从投资中谋取私利，将原本可能错误的判断变成了犯罪。

披露和意图的问题

谢蒂引起检察官愤怒的主要原因之一是他未能披露投资性质及其在 HighTower 的所有权，从而剥夺了 Fabric 做出明智决策的能力。尽管检方谨慎地没有明确说出这些话，但政府的论点植根于“控制权”理论，认为谢蒂的不披露相当于剥夺了 Fabric 自由管理资产的权利。然而，最高法院最近在Ciminelli v. United States (2023) 案中以 9-0 票数一致驳回了这一理论，裁定欺诈法适用于具体的金钱或财产剥夺，而不是决策权的丧失。检察官对这一不可信的法律理论的依赖引起了法律界的批评，专家质疑谢蒂的行为是否符合欺诈的法律定义。





Shetty 的辩护团队也指出了他的意图，称他真心相信这笔投资符合 Fabric 的财务目标。他的律师辩称，他认为 TerraUSD 是一项安全的投资，这是基于 Terraform Labs 及其创始人 Do Kwon 的保证，后者将其推销为与美元挂钩的稳定资产。辩方称，Shetty 的投资决策事后看来可能很冒险，但它们并非旨在损害 Fabric。





在他们失败的驳回动议中，谢蒂的律师强调缺乏证据表明他的行为带有犯罪意图，而犯罪意图是电信欺诈的关键要素。他们辩称，谢蒂未能披露其所有权权益可能是道德失误，但不是犯罪行为。他们辩称，通过以相当于商业判断失误的罪名起诉谢蒂，政府有可能将违反公司政策的行为与联邦犯罪混为一谈，为商界领袖开创一个危险的先例。

检察机关可能越权，应让创始人和创业公司高管感到不安

检察机关对欺诈法规的广泛解释导致许多人质疑司法部是否越权将错误的投资决策定为犯罪。





这些批评人士认为，谢蒂的案件凸显了允许政府基于不良后果而非犯罪意图提起刑事指控的风险。





全国刑事辩护律师协会 (NACDL) 提交了一份支持谢蒂的法庭之友陈述，称政府的理论超出了联邦欺诈法规的范围。NACDL 声称，在没有明显贪污或盗窃证据的情况下，自私自利不应构成欺诈，因为它不符合法定的故意剥夺的要求。





法律专家警告称，起诉谢蒂实际上可能使任何不成功的投资都被视为潜在的犯罪行为，因为这些投资显然不像投资者预期和希望的那样安全。商界领袖和投资者经常被要求评估可能涉及计算风险的机会，而将这些决定视为潜在的犯罪行为可能会阻碍这一过程，最终损害经济并限制公司适应市场趋势的能力。

妖魔化加密货币

此案还凸显了将加密货币等新兴资产类别的投资定为犯罪的风险。尽管加密货币的历史波动性很大，但许多公司仍将其视为一个具有高增长潜力的领域。





加密货币资产确实是一种独立的资产类别，而该资产类别中存在着大量具有不同风险回报特征的投资选择。通过将 Shetty 的加密货币投资视为欺诈行为，政府可以阻止其他高管考虑类似资产，最终阻碍金融领域采用新技术。





加密货币投资具有独特的风险，TerraUSD 的崩溃就说明了这一点。尽管如此，Shetty 的律师辩称，他合理地依赖了 Terraform Labs 关于 TerraUSD 稳定性的营销和公开声明。根据他的辩护，Shetty 认为 TerraUSD 提供了一种安全的方法来为 Fabric 创造回报，而不会危及它的本金。然而，检察官认为，Shetty 决定投资加密货币企业表明他不顾 Fabric 的投资政策。但正如法律分析师指出的那样，投资加密货币并不一定将投资加密货币的高管定为犯罪。基于泛泛而谈而将投资定为犯罪可能会限制企业创新和分散投资组合的机会。

结论：外出时要小心

随着谢蒂案的进展，它为司法部门提供了一个机会来重申联邦欺诈法规的界限并明确公司背景下的刑事责任标准。





通过根据谢蒂的投资选择对他进行起诉，政府冒着开创先例的风险，导致过度定罪，模糊糟糕的商业决策和故意欺诈之间的界限。





对于高管来说，此案的结果将产生深远影响：如果法院支持检方对欺诈行为的解释，那么这可能向企业领导人发出信号：即使是最轻微的失误或违反政策也可能使他们面临刑事指控。这样的先例将阻止高管追求高风险、高回报的机会，最终扼杀创新。