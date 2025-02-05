Дело Шетти предлагает наводящий на размышления взгляд на инвестиционный риск и мошенничество

Дело федерального правительства о мошенничестве в отношении бывшего финансового директора, обвиняемого в тайном инвестировании 35 миллионов долларов из средств компании в предприятие, обеспеченное криптовалютой, ставит важный юридический вопрос: должны ли руководители нести уголовную ответственность за неудачные корпоративные инвестиционные решения?





Прокуроры утверждают, что инвестиции Невина Шетти в HighTower Treasury — фирму, в которой он имел частичную долю собственности — представляют собой мошенничество, поскольку они якобы противоречат консервативной инвестиционной политике Fabric, однако возникли споры о том, что это дело больше касается деловых суждений, чем преступности, и предупреждают, что судебное преследование Шетти может создать тревожный прецедент для принятия решений руководством.





Защита Шетти сосредоточена на том, что инвестиции на счете в HighTower Treasury были привязаны к стабильной криптовалюте и, по их словам, были сделаны добросовестно как высокодоходная возможность для Fabric.





Обвинение строится вокруг (предполагаемого) отказа Шетти раскрыть свою долю собственности и предполагаемый риск инвестиций в криптовалюту, что является примером растущей тенденции преследования неудачных бизнес-решений как мошенничества. Но критики предупреждают, что разрешение правительству криминализировать высокорисковые инвестиции без явных доказательств преступного намерения грозит задушить инновации и подорвать независимость руководителей корпораций.

Риск или мошенничество?

Шетти решил инвестировать средства Fabric в счет в HighTower, платформе DeFi, предлагающей доходность стейблкоинов. Такие стейблкоины, как TerraUSD, обычно привязанные к доллару США для поддержания предсказуемой стоимости, обычно рекламируются как инновационный и безопасный способ участия в криптоэкосистеме. Шетти заявил, что, по его мнению, инвестиции соответствуют финансовым целям Fabric и являются достаточно безопасными.





Однако затем в результате ошеломляющего поворота событий стоимость TerraUSD рухнула, что привело к финансовым потерям в размере 60 миллиардов долларов.





После этого краха правительство заявило, что решение Шетти инвестировать в криптовалюту, крайне нестабильный класс активов, представляет собой мошенничество с использованием электронных средств, поскольку оно якобы нарушило инвестиционные принципы Fabric. Его бывший работодатель и прокуроры утверждают, что Шетти сознательно подверг Fabric риску и пытался лично получить прибыль от инвестиций, превратив то, что могло быть неверным суждением, в преступление.

Вопрос раскрытия и намерения

Одним из основных способов, которым Шетти вызвал гнев прокуроров, было то, что он не раскрыл характер инвестиций и свою долю собственности в HighTower, тем самым лишив Fabric возможности принять обоснованное решение. Хотя обвинение старательно не произносит эти слова прямо, аргумент правительства основан на теории «права контроля», утверждая, что нераскрытие Шетти равносильно лишению Fabric права свободно управлять своими активами. Однако Верховный суд недавно единогласно (9-0) отверг эту теорию в деле Чиминелли против Соединенных Штатов (2023), постановив, что законы о мошенничестве применяются к конкретным лишениям денег или имущества, а не к утрате полномочий по принятию решений. Опора прокуроров на дискредитированную правовую теорию вызвала критику со стороны юридического сообщества, и эксперты сомневаются в том, соответствуют ли действия Шетти юридическому определению мошенничества.





Команда защиты Шетти также указывает на его намерения, утверждая, что он искренне верил, что инвестиции соответствуют финансовым целям Fabric. Его адвокаты утверждают, что он рассматривал TerraUSD как надежную инвестицию, основываясь на заверениях Terraform Labs и ее основателя До Квона, которые позиционировали ее как стабильный актив, привязанный к доллару США. По мнению защиты, инвестиционные решения Шетти могут показаться рискованными в ретроспективе, но они не были направлены на то, чтобы навредить Fabric.





В своем неудавшемся ходатайстве об отклонении иска адвокаты Шетти подчеркивают отсутствие доказательств, свидетельствующих о том, что он действовал с преступным намерением, что является важнейшим элементом электронного мошенничества. Они утверждают, что нераскрытие Шетти своего имущественного интереса могло быть этическим проступком, но не уголовным деянием. Преследуя Шетти за то, что равносильно ошибке в деловом суждении, утверждают они, правительство рискует смешать нарушения корпоративной политики с федеральными преступлениями, создавая опасный прецедент для руководителей бизнеса.

Потенциальное превышение полномочий прокурорами должно насторожить основателей и руководителей стартапов

Широкое толкование прокуратурой законов о мошенничестве заставило многих усомниться в том, что Министерство юстиции перегибает палку, криминализируя неэффективные инвестиционные решения.





По мнению этих критиков, дело Шетти подчеркивает риски, связанные с разрешением правительству возбуждать уголовные дела на основании неблагоприятных результатов, а не преступных намерений.





Национальная ассоциация адвокатов по уголовным делам (NACDL), которая подала amicus brief в поддержку Шетти, утверждает, что теория правительства выходит за рамки федеральных законов о мошенничестве. NACDL утверждает, что мошенничество без явных доказательств хищения или кражи не должно считаться мошенничеством, поскольку оно не соответствует установленному законом требованию о намерении лишить имущества.





Эксперты по правовым вопросам предупреждают, что судебное преследование Шетти может фактически сделать любую неудачную инвестицию потенциально преступной, поскольку она, очевидно, не была столь безопасной, как ожидали и надеялись инвесторы. Руководители бизнеса и инвесторы регулярно сталкиваются с задачей оценки возможностей, которые могут включать рассчитанные риски, и рассмотрение этих решений как потенциальных преступлений может задушить этот процесс, в конечном итоге нанося вред экономике и ограничивая способность компаний адаптироваться к рыночным тенденциям.

Демонизация криптографии

Этот случай также подчеркивает риски криминализации инвестиций в новые классы активов, такие как криптовалюта. Несмотря на историческую волатильность криптовалюты, многие компании рассматривали ее как высокопотенциальную область для роста.





Криптовалютные активы действительно являются своим собственным классом активов, и внутри этого класса активов существует множество различных вариантов инвестиций с различными профилями риска и вознаграждения. Рассматривая криптовалютные инвестиции Шетти как мошенничество, правительство может удержать других руководителей от рассмотрения подобных активов, в конечном итоге препятствуя принятию новых технологий в финансовом секторе.





Инвестиции в криптовалюту несут в себе уникальные риски, как показал крах TerraUSD. Тем не менее, адвокаты Шетти утверждают, что он обоснованно полагался на маркетинговые и публичные заявления Terraform Labs о стабильности TerraUSD. По словам его защиты, Шетти считал, что TerraUSD предлагает безопасный способ получения прибыли для Fabric, не подвергая риску ее основной капитал. Однако прокуроры утверждают, что решение Шетти инвестировать в криптовалютное предприятие демонстрирует безрассудное пренебрежение инвестиционной политикой Fabric. Но, как отмечают юридические аналитики, инвестирование в криптовалюту по своей сути не криминализирует руководителей, которые в нее инвестируют. Криминализация инвестиций на основе обобщений может ограничить возможности предприятий по внедрению инноваций и диверсификации своих портфелей.

Вывод: будьте осторожны

По мере развития дела Шетти у судебных органов появится возможность подтвердить ограничения федеральных законов о мошенничестве и прояснить стандарты уголовной ответственности в корпоративном контексте.





Преследуя Шетти на основании его инвестиционных решений, правительство рискует создать прецедент, который может привести к чрезмерной криминализации, размывая грань между неудачными деловыми решениями и преднамеренным мошенничеством.





Для руководителей исход этого дела будет иметь широкие последствия: если суд поддержит толкование мошенничества обвинением, это может стать сигналом для руководителей бизнеса, что даже малейшая оплошность или нарушение политики может подвергнуть их уголовным обвинениям. Такой прецедент отпугнет руководителей от поиска высокорисковых, высокодоходных возможностей, в конечном итоге подавляя инновации.