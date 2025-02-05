Shetty Case пропонує спонукаючи до роздумів погляд на інвестиційний ризик проти шахрайства

Справа федерального уряду про шахрайство проти колишнього фінансового директора, звинуваченого в таємному інвестуванні 35 мільйонів доларів США коштів компанії в підприємство, що підтримується криптовалютою, ставить важливе юридичне питання: чи повинні керівники нести кримінальну відповідальність за невдалі корпоративні інвестиційні рішення?





Прокурори стверджують, що інвестиції Невіна Шетті в HighTower Treasury — фірму, в якій він мав часткову частку власності — є шахрайством, оскільки нібито суперечили консервативній інвестиційній політиці Fabric, але виникли дебати, що ця справа стосується більше ділового судження, ніж злочину, попереджаючи, що судове переслідування Шетті може створити тривожний прецедент для прийняття виконавчих рішень.





Захист Шетті зосереджений на інвестиціях в рахунок у HighTower Treasury, які були прив’язані до стабільної криптовалюти та, як вони кажуть, зроблені добросовісно як можливість високого доходу для Fabric.





Справа обвинувачення побудована навколо того, що Шетті (ймовірно) не розкрив свою частку власності та передбачуваний ризик інвестицій у криптовалюту, що є прикладом зростаючої тенденції переслідування невдалих бізнес-рішень як шахрайства. Але критики попереджають, що дозвіл уряду криміналізувати високоризиковані інвестиції без чітких доказів злочинних намірів ризикує задушити інновації та підірвати автономію керівників компаній.

Ризик чи шахрайство?

Шетті вирішив інвестувати кошти Fabric в обліковий запис у HighTower, платформі DeFi, яка пропонує повернення стейблкоїнів. Такі стейблкойни, як TerraUSD, зазвичай прив’язані до долара США для підтримки передбачуваної вартості, зазвичай продаються як інноваційний та безпечний спосіб участі в крипто-екосистемі. Шетті сказав, що вважав інвестиції відповідними фінансовим цілям Fabric і відносно безпечними.





Але потім, у приголомшливому повороті подій, вартість TerraUSD впала, що призвело до фінансових втрат у 60 мільярдів доларів.





Після цього колапсу уряд стверджував, що рішення Шетті інвестувати в криптовалюту, дуже мінливий клас активів, є шахрайством, оскільки воно нібито порушило інвестиційні рекомендації Fabric. Його колишній роботодавець і прокурори стверджують, що Шетті свідомо наражав Фабрика на ризик і намагався особисто отримати прибуток від інвестицій, перетворивши те, що, можливо, було неправильним судженням, на злочин.

Питання розголошення та наміру

Одним із основних способів, якими Шетті викликав гнів прокурорів, є те, що він не розкрив характер інвестицій і свою частку власності в HighTower, тим самим позбавивши Фабрика можливості прийняти обґрунтоване рішення. Хоча обвинувачення обережно не вимовляє ці слова прямо, аргумент уряду ґрунтується на теорії «права на контроль», стверджуючи, що нерозголошення Шетті дорівнює позбавленню Fabric його права вільно розпоряджатися своїми активами. Однак нещодавно Верховний суд одноголосно відхилив цю теорію (9-0) у справі «Чімінеллі проти Сполучених Штатів» (2023), постановивши, що закони про шахрайство застосовуються до конкретного позбавлення грошей або власності, а не до втрати повноважень приймати рішення. Довіра прокуратури до дискредитованої юридичної теорії викликала критику з боку юридичної спільноти, а експерти сумніваються, чи відповідають дії Шетті правовому визначенню шахрайства.





Команда захисту Шетті також вказує на його наміри, стверджуючи, що він щиро вірив, що інвестиція відповідає фінансовим цілям Fabric. Його адвокати стверджують, що він розглядав TerraUSD як надійну інвестицію на основі запевнень Terraform Labs та її засновника До Квона, який продав її як стабільний актив, прив’язаний до долара США. За словами захисту, інвестиційні рішення Шетті можуть здатися ризикованими, але вони не мали на меті завдати шкоди Fabric.





У своєму невдалому клопотанні про звільнення адвокати Шетті наголошують на відсутності доказів того, що він діяв зі злочинним наміром, що є ключовим елементом шахрайства. Вони стверджують, що те, що Шетті не розкрив свою частку власності, могло бути етичним порушенням, але не злочинним діянням. Вони стверджують, що переслідуючи Шетті за те, що є помилкою в діловому судженні, уряд ризикує поєднати порушення корпоративної політики з федеральними злочинами, створюючи небезпечний прецедент для бізнес-лідерів.

Потенційне зловживання прокуратурою має напружити засновників і керівників стартапів

Широке тлумачення законів про шахрайство з боку прокуратури змусило багатьох поставити під сумнів, чи Міністерство юстиції не переборщило, криміналізувати неправильні інвестиційні рішення.





На думку цих критиків, справа Шетті підкреслює ризики дозволу уряду порушувати кримінальні звинувачення на основі поганих результатів, а не злочинних намірів.





Національна асоціація адвокатів у кримінальних справах (NACDL), яка подала заяву amicus на підтримку Шетті, стверджує, що теорія уряду розширює межі федеральних законів про шахрайство. NACDL стверджує, що самообслуговування без явних доказів розтрати чи крадіжки не повинно вважатися шахрайством, оскільки воно не відповідає законодавчій вимозі щодо наміру позбавити.





Експерти з права попереджають, що судове переслідування Шетті може фактично зробити будь-які невдалі інвестиції потенційно злочинними, оскільки вони, очевидно, не були такими безпечними, як очікували і сподівалися інвестори. Керівникам бізнесу та інвесторам регулярно доручають оцінювати можливості, які можуть включати прораховані ризики, і розглядати ці рішення як потенційні злочини, які можуть задушити цей процес, зрештою завдаючи шкоди економіці та обмежуючи здатність компаній адаптуватися до ринкових тенденцій.

Демонізація криптовалюти

Ця справа також підкреслює ризики криміналізації інвестицій у нові класи активів, такі як криптовалюта. Незважаючи на історичну волатильність криптовалюти, багато компаній розглядають її як сферу з високим потенціалом для зростання.





Криптовалютні активи дійсно є окремим класом активів, і в цьому класі активів існує безліч різних варіантів інвестування з різними профілями ризику та винагороди. Розглядаючи інвестиції Шетті в криптовалюту як шахрайство, уряд міг би стримати інших керівників від розгляду подібних активів, зрештою перешкоджаючи впровадженню нових технологій у фінансовому секторі.





Інвестиції в криптовалюту несуть унікальні ризики, як проілюстрував крах TerraUSD. Тим не менш, адвокати Шетті стверджують, що він розумно покладався на маркетинг і публічні заяви Terraform Labs про стабільність TerraUSD. За словами його захисту, Шетті вважав, що TerraUSD пропонує безпечний спосіб отримання прибутку для Fabric без шкоди для основної суми. Проте прокурори стверджують, що рішення Шетті інвестувати в криптовалютне підприємство свідчить про безрозсудне ігнорування інвестиційної політики Fabric. Але, як відзначають юридичні аналітики, інвестиції в криптовалюту за своєю суттю не криміналізують керівників, які інвестують у неї. Криміналізація інвестицій на основі узагальнень може обмежити можливості для бізнесу впроваджувати інновації та диверсифікувати свої портфелі.

Висновок: будьте обережні

По мірі просування справи Шетті судова система дає можливість підтвердити обмеження федеральних законів про шахрайство та уточнити стандарти кримінальної відповідальності в корпоративному контексті.





Переслідуючи Шетті через його інвестиційний вибір, уряд ризикує створити прецедент, який може призвести до надмірної криміналізації, стираючи межу між неправильними бізнес-рішеннями та навмисним шахрайством.





Для керівників результат цієї справи матиме широкі наслідки: якщо суд підтримає тлумачення прокуратури щодо шахрайства, це може сигналізувати керівникам підприємств, що навіть найменша помилка чи порушення політики може призвести до кримінальної відповідальності. Такий прецедент позбавить керівників бажання шукати можливості з високим ризиком і високою винагородою, що зрештою придушить інновації.