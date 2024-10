Alles, was in Cosmos DeFi fehlt

Die zentralen Thesen:

Das Cosmos-Ökosystem ist in Bezug auf die Liquidität stark von seinem nativen Vermögenswert ATOM abhängig und weist im Vergleich zu anderen Ökosystemen wie Polkadot einen höheren Konzentrationsgrad auf. Während sich diese Konzentration positiv auf die anfängliche Entwicklung und Gesundheit des Ökosystems ausgewirkt hat, kann sie auf lange Sicht eine Bedrohung darstellen, insbesondere wenn bestimmte externe Marktrisiken bestehen. Osmosis hat im Gegensatz zu Injective und Kava eine gute Wirkung bei kettenübergreifenden Transaktionen gezeigt. Dies deutet darauf hin, dass Osmosis sowohl strategischer ausgerichtet als auch technologisch fortschrittlicher ist. Obwohl ein nativer Vermögenswert dem Cosmos-Ökosystem Stabilität verleiht, deutet die geringe Liquidität von BTC und ETH darauf hin, dass bei der Integration kettenübergreifender Vermögenswerte Raum für Verbesserungen besteht. Als Kreditplattformen haben Unmee und Kava Lend im Vergleich zu Konkurrenten wie Aave und Compound in anderen Ökosystemen große Einschränkungen, beispielsweise eine geringe Liquidität für große Vermögenswerte.





Vor dem Hintergrund, dass mehrere Blockchain-Projekte um die Vorherrschaft wetteiferten und jedes davon das „nächste Ethereum“ oder die „Blockchain 3.0“ sein wollte, wählte Cosmos einen anderen Weg.





Alles begann mit einer einfachen Idee: Wie man ein dezentrales, interoperables Blockchain-Netzwerk anstelle eines einzelnen, isolierten Ökosystems schafft. Cosmos wurde so konzipiert, dass es diese Herausforderung löst. Seine Vision besteht nicht darin, eine weitere Blockchain zu schaffen, sondern ein „Internet“ aufzubauen, das alle Blockchains verbindet, ein Netzwerk, das es verschiedenen Blockchains ermöglicht, frei zu kommunizieren und zu interagieren. Während viele Projekte und Layer-1-Blockchains versucht haben, verschiedene Blockchains zu verbinden, erwies sich Cosmos als das erfolgreichste Projekt, das eine bessere Interoperabilität und Entwicklerfreiheit bietet.

Vom Konzept zur Praxis

Design-Philosophie





Basierend auf dem Tendermint-Konsens unterschied sich Cosmos von den meisten Blockchain-Projekten seiner Zeit. Cosmos stellte Entwicklern einen Konsensmechanismus und ein Application Development Kit (SDK) zur Verfügung, um benutzerdefinierte Ketten anstelle von Ausführungs-Engines oder virtuellen Maschinen zu erstellen, die von den anderen Layer-1-Blockchains angeboten werden. Dieses innovative Modell bietet Entwicklern eine höhere Flexibilität bei der Anpassung der Betriebsumgebung und der Transaktionstypen an ihre Anwendungsszenarien.





Interessanterweise wurde Cosmos in der Anfangsphase oft als Konkurrent von Polkadot im Hinblick auf die Interoperabilität angesehen. Allerdings haben beide im Laufe ihrer Entwicklung völlig unterschiedliche technische Wege eingeschlagen. Polkadot zielte mit seinem kettenübergreifenden Messaging-Format XCM darauf ab, eine Infrastruktur für eine nahtlose Kommunikation zwischen den Ketten aufzubauen. Es verwendet ein integriertes gemeinsames Sicherheitsmodell, das Parachains ermöglicht, automatisch robuste Sicherheit zu erhalten, wenn sie sich mit der Relay Chain verbinden. Im Gegensatz dazu verlassen sich das Ökosystem von Cosmos und seine Ketten nicht ausschließlich auf den Cosmos Hub für die Kommunikation und Sicherheit zwischen den Ketten. Es nutzt ein Mesh-Netzwerksystem, bei dem die Anwendungsketten für ihre eigene Sicherheit verantwortlich sind. Dieses Design bedeutet, dass DeFi-Projekte innerhalb des Cosmos-Ökosystems eine größere Flexibilität und Autonomie aufweisen können.





Zu den Kernkomponenten von Cosmos gehören das Cosmos SDK, das IBC-Protokoll und die Tendermint Core-Konsens-Engine. Das Cosmos SDK, ein Open-Source-Framework und eine Reihe von Tools und Vorlagenbibliotheken zum Erstellen öffentlicher Blockchains und Blockchain-Anwendungen, hat die Schwierigkeit der Blockchain-Entwicklung erheblich reduziert. Das IBC-Protokoll erleichtert den Informationsaustausch und die Interoperabilität zwischen Blockchains und ermöglicht es Cosmos-Ketten, ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Schließlich bietet Tendermint Core einen effizienten und zuverlässigen Konsensmechanismus mit schneller Transaktionsendgültigkeit.





Durch die Nutzung des robusten Toolkits von Cosmos SDK können DeFi-Entwickler ihre Anwendungen problemlos starten und betreiben. Zu den Vorteilen des Cosmos SDK für DeFi-Entwickler gehören die folgenden.





Modulares Design: Ein herausragendes Merkmal des Cosmos SDK ist seine Modularität. Es bietet eine Reihe voreingestellter Module wie Authentifizierung, Banking und Governance, mit denen Entwickler schnell Anwendungen erstellen können. Für DeFi-Projekte bedeutet dies, dass sie sich auf die Optimierung der Benutzererfahrung konzentrieren können, ohne das Rad neu erfinden zu müssen. Flexibilität: Mit dem Cosmos SDK können Entwickler ihre Module in Go schreiben. Dies bietet DeFi-Projekten große Flexibilität und ermöglicht es ihnen, frei innovativ zu sein, indem sie neue Finanztools entwickeln, neue Transaktionstypen einführen oder andere neue Funktionalitäten in ihre Anwendungen integrieren. Kettenübergreifende Interoperabilität: Das Cosmos SDK unterstützt das IBC-Protokoll (Inter-Blockchain Communication), das es verschiedenen Ketten innerhalb des Cosmos-Netzwerks ermöglicht, miteinander zu interagieren und Daten zu übertragen. Dies bedeutet, dass DeFi-Projekte auf ein breiteres Spektrum an Vermögenswerten zugreifen können, was die Attraktivität ihrer Anwendung erhöht. Sicherheit: Während Cosmos-Ketten die Sicherheit unabhängig handhaben müssen, bietet das Cosmos SDK integrierte Sicherheitsmaßnahmen wie Staking und Slashing. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Schwierigkeiten zu verringern, mit denen DeFi-Projekte bei der Gewährleistung der Netzwerksicherheit konfrontiert sind.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DeFi-Entwickler mit dem Cosmos SDK in kurzer Zeit leistungsstarke, innovative und sichere anwendungsspezifische Blockchains entwickeln können. Darüber hinaus können sie die kettenübergreifende Interoperabilität des Cosmos-Netzwerks nutzen, um den Einfluss ihrer Kette zu verstärken.

Marktübersicht

Der DeFi-Sektor auf Cosmos kann grob in die folgenden fünf Kategorien unterteilt werden:









Da jedes Projekt innerhalb des Cosmos-Ökosystems im Wesentlichen als unabhängige öffentliche Kette fungiert, basiert diese Klassifizierung auf ihrem primären Anwendungsszenario. Und Projekte mit einem großen und vielfältigen eigenen Ökosystem werden in die Kategorie Infrastruktur eingeordnet.





Infrastruktur

Cosmos ist modular aufgebaut. Es bietet Entwicklern, die auf eine bestimmte Anwendung zugeschnittene öffentliche Ketten erstellen möchten, viel Flexibilität. Durch das Inter-Blockchain Communication (IBC)-Protokoll ermöglicht Cosmos die Verbindung von Anwendungen und Protokollen innerhalb seines Ökosystems und ermöglicht so einen vertrauenslosen Daten- und Werteaustausch über Ketten hinweg. Die weit verbreitete Einführung des Cosmos SDK ermöglicht es öffentlichen Blockchains, die auf dem Cosmos SDK basieren, ihre Ökosysteme zu erweitern und über ein starkes Sub-Ökosystem von DeFi-Anwendungen zu verfügen.





2. Liquiditätseinsatz

Der Liquiditäts-Einsatzsektor innerhalb von Cosmos wird derzeit von Stride und pStake dominiert, die beide PoS-Einsatzderivate anbieten. Stride ermöglicht es Benutzern, die Vorteile des Einsatzes zu nutzen und gleichzeitig die Liquidität ihrer Vermögenswerte zu erhalten. In ähnlicher Weise ermöglicht pStake Benutzern, Vermögenswerte zu verpfänden, um Verpfändungsprämien zu erhalten und dann die verpfändeten repräsentativen Token in DeFi zu verwenden oder sie an andere IBC-unterstützte Blockchains zu senden. Im Gegensatz zur Situation im Ethereum-Ökosystem gibt es derzeit im gesamten DeFi-Bereich nur wenige Anwendungsfälle für diese abgesteckten repräsentativen Token. Das bedeutet, dass der Staking-Sektor innerhalb von Cosmos noch einen langen Weg vor sich hat.





3. Tresore

Der Tresorsektor von Cosmos entwickelt sich hin zu komplexeren und anpassungsfähigeren Strategien, die über grundlegende Fondsverwaltungsstrategien hinausgehen. Die „Smart Vaults“ von Sommelier verkörpern diesen Wandel. Traditionelle Ansätze wie die Investition in Indizes oder bestimmte Pools und die Reinvestition von Gewinnen im Laufe der Zeit sind veraltet. Stattdessen sind intelligente Tresore im Trend, die ihre Zusammensetzung an die aktuellen Marktbedingungen oder vorgegebene Indikatoren anpassen können. Dieser Übergang zu intelligenten Tresoren stellt einen bedeutenden Fortschritt für DeFi-Tresore in Cosmos dar. Diese intelligenten Tresore der nächsten Generation können sich an Marktschwankungen anpassen und bieten DeFi-Benutzern flexiblere, agilere und potenziell profitablere Lösungen.





4. Kredite und Kredite

Der Kredit- und Kreditsektor in Cosmos befindet sich noch in der Entwicklungsphase, wobei Umee ein primäres Kreditprotokoll ist. In Anlehnung an den traditionellen Schuldenmarkt bietet Umee universelle kettenübergreifende Kreditvergabefunktionen.





5. DEXes

Der dezentrale Börsensektor (DEX) von Cosmos wächst rasant. Crescent und Osmosis sind zwei repräsentative Plattformen, die auf eine effiziente Kapitalnutzung und Liquidität abzielen. Cosmos DEXes genossen dank des IBC-Protokolls ein hohes Maß an Interoperabilität, das es ihnen ermöglicht, verschiedene Blockchains zu unterstützen, um ihre Ökosysteme und Communities zu erweitern. Händler können ihre Gelder auf DEX-Plattformen wie Osmosis effizient einsetzen, indem sie sich an der Liquiditätsbereitstellung und dem Yield Farming beteiligen, was nicht nur dazu beiträgt, sicherzustellen, dass immer ausreichend Liquidität für den Handel vorhanden ist, sondern auch Slippage minimiert.









Cronos und Kava sind die beiden ausgereiftesten DeFi-fokussierten Blockchains im Cosmos-Ökosystem und integrieren beide über 100 Protokolle.





Im Vergleich zu anderen Layer-2-Projekten wie Arbitrum scheint ihr Total Value Locked (TVL) jedoch eher unbedeutend zu sein. Der TVL von Arbitrum ist etwa fünf- bis zehnmal größer als der eigene. Darüber hinaus fehlt ihnen die Unterstützung herausragender Projekte. Wie aus der obigen Grafik hervorgeht, verzeichneten beide seit Jahresbeginn einen stagnierenden TVL.









Das obige Kreisdiagramm zeigt die Zusammensetzung des Cosmos DeFi-Marktes. Die Aufschlüsselung berücksichtigt nur Protokolle, die direkt mit dem Cosmos SDK erstellt wurden, ohne die Projekte zu berücksichtigen, die auf Layer1s innerhalb von Cosmos wie Kava basieren.





Die Grafik zeigt, dass Infrastrukturprojekte den größten Teil des festgeschriebenen Werts im Cosmos DeFi-Ökosystem ausmachen, hauptsächlich weil viele Projekte der öffentlichen Kette, die über ein eigenes DeFi-Ökosystem verfügen, in diese Kategorie eingeordnet werden. Beispielsweise wurden 108 DeFi-Projekte auf Cronos gestartet und eine umfassende Suite grundlegender DeFi-Dienste, darunter Kava Mint, Kava Lend und Kava Swap, auf Kava aufgebaut. Kava Mint, Kava Lend und Kava Swap erreichten gemeinsam einen TVL von 200 Millionen US-Dollar. Da sie sich gegenseitig ergänzen, kann Kava verschiedene DeFi-Anwendungsfälle abdecken.





DEXes machen den zweitgrößten Teil des gesperrten Werts aus, wobei Osmosis und Thorchain die beiden größten Beiträge leisten. Die Superfluid-Stake-Funktion von Osmosis sichert effektiv seine Position im DEX-Sektor. Es ermöglicht Liquiditätsanbietern auf Osmosis, gleichzeitig an Liquiditätspools teilzunehmen und ihre LP-Token auch an Validatoren in der Blockchain zu verpfänden, um so ihre Rendite zu maximieren.





Vielfalt ist ein großes Verkaufsargument des Cosmos DeFi-Ökosystems. Die Anzahl der direkt mit dem Cosmos SDK erstellten Protokolle übersteigt nur 400. In Kombination mit seinem benutzerfreundlichen Technologie-Stack zieht Cosmos viele DeFi-Entwickler an. Während Sektoren wie „Kreditvergabe und Kreditaufnahme“ und „Tresor“ eine geringere Präsenz zu haben scheinen, liegt dies daran, dass viele Projekte auf Ketten innerhalb von Cosmos aufbauen. In den folgenden Abschnitten werden wir näher auf diese Sektoren eingehen.

Kartierung der Landschaft

Infrastruktur – Großprojekte leiden unter stagnierendem TVL, Zukunft unklar

Kava

Überblick:

Kava basiert auf dem Cosmos SDK, einem beliebten Framework zum Erstellen von Blockchain-Anwendungen in Go. Dies verleiht Kava Modularität und Interoperabilität.

Es übernimmt einen PoS-Konsensmechanismus basierend auf Tendermint. Tendermint ist bekannt für seine byzantinische Fehlertoleranz, die die Netzwerksicherheit gewährleistet und das Risiko von Double-Spending-Angriffen reduziert.



Hauptanwendungen:

Kava Mint: Mit dieser Anwendung können Benutzer ihre Vermögenswerte besichern, um USDX-Darlehen zu erhalten. Es erinnert an das MakerDAO-System, verfügt jedoch über einzigartige Funktionen, insbesondere im Hinblick auf unterstützte Sicherheiten.

Kava Lend: Dies ist ein Geldmarkt, auf dem Benutzer Vermögenswerte bereitstellen und gegen Belohnung ausleihen können. Die Umbenennung von Hard Protocol in Kava Lend bedeutet die Integration und Ausrichtung auf das breitere Kava-Ökosystem.

Kava Swap: Dies ist ein Protokoll, das eine effiziente und sichere Möglichkeit zum nativen Austausch zwischen den größten Vermögenswerten der Welt bieten soll. Es nutzt das automatisierte Market-Maker-Modell, das den Kauf und Verkauf von Token in der Kava-Kette erleichtert und Liquidität und wettbewerbsfähige Preise für Händler gewährleistet.



Token-System:

KAVA: Der native Token der Kava-Blockchain. Es spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit, Governance und verschiedene mechanische Funktionen der Plattform. Sein PoS-Mechanismus bedeutet auch, dass KAVA-Token-Inhaber ihre Token einsetzen können, um Transaktionen zu validieren und Belohnungen zu verdienen.

USDX: Kava’s Stablecoin, den Benutzer prägen können, indem sie ihre Krypto-Assets besichern. Es stellt ein stabiles Tauschmedium innerhalb des Kava-Ökosystems dar.

HARD: Das Governance-Token von Kava Lend. Es wird verwendet, um Anreize für frühe Teilnehmer zu schaffen und bei der Abstimmung die laufende Entwicklung und Governance des Produkts zu steuern.







Die wichtigsten Meilensteine von Kava sind im obigen TVL-Diagramm markiert. Die Einführung von Kava Mint, Kava Lend und Kava Swap brachte in der Anfangsphase der Entwicklung Aktivität in das Ökosystem. Später, als das Kava-Netzwerk ausgereifter wurde, realisierte es eine sogenannte Co-Chain-Architektur, die es Entwicklern ermöglicht, Projekte mithilfe der EVM- oder Cosmos SDK-Ausführungsumgebungen mit nahtloser Interoperabilität zwischen beiden zu erstellen und bereitzustellen. Leider ereigneten sich im Jahr 2022 eine Reihe von Ereignissen, darunter der Zusammenbruch von Terra und die Unfähigkeit von Celsius, den Nutzern Geld zurückzuzahlen, was auch Kava in Mitleidenschaft zog, was zu einem deutlichen Rückgang des TVL führte, der bis heute nicht wieder aufgeholt werden konnte.

Beharrlichkeit





Persistence ist ein Protokoll, das darauf abzielt, institutionelles Open Finance mit einem Maß an Interoperabilität zu betreiben, das nahtlose grenzüberschreitende Wertübertragungen ermöglicht. Innerhalb des Persistence-Ökosystems gibt es eine Reihe innovativer Finanzprodukte wie PStake und Dexter.





pEinsatz:

Hintergrund:

pSTAKE war die erste Liquid Staking-Lösung für $ATOM, als stkATOM 2021 auf Ethereum eingeführt wurde.

Im Jahr 2023 migrierte stkATOM als IBC-nativer Token in die Persistence-Kette.





Kernfunktionen:









Liquiditätseinsatz: pSTAKE löst das Einsatzdilemma, mit dem PoS-Vermögensinhaber konfrontiert sind, indem es ihnen ermöglicht, Token gegen Belohnungen einzusetzen, während sie diese in DeFi verwenden.

So funktioniert es: Mit pSTAKE können Benutzer ihre PoS-Vermögenswerte (wie $ATOM) sicher verpfänden, um Verpfändungsprämien zu verdienen und verpfändete zugrunde liegende repräsentative Token (wie $stkATOM) zu erhalten, die zur Erkundung zusätzlicher Ertragsmöglichkeiten in DeFi verwendet werden können.

Unterstützte Ketten: Derzeit unterstützt pSTAKE das Liquiditätseinsatz auf Binance Chain, Cosmos, Persistence und Ethereum.



Merkmale:

So funktioniert stkATOM: Es folgt einem Wechselkursmodell, bei dem der Wert von stkATOM gegenüber ATOM im Hintergrund steigt, während es Einsatzprämien akkumuliert.

Gebühren: pSTAKE legt niedrige Gebühren für ein gutes Benutzererlebnis fest, zum Beispiel eine Ein-/Auszahlungsgebühr von 0 %, eine Protokollgebühr von 5 % und eine Gebühr für die sofortige Einlösung von 0,5 %.

Sicherheit: pSTAKE wurde vollständig von Holborn Security und Oak Security geprüft. pSTAKE setzt seit April 2023 außerdem ein Bug-Bounty in Höhe von 100.000 US-Dollar auf Immunefi aus.

Einzigartige Funktionen: pSTAKE bietet eine einzigartige Funktion „Sofort einlösen“, mit der Benutzer die 21–25-tägige Unverbindlichkeitsfrist umgehen können.

Wallet-Unterstützung: Beim Start unterstützte pSTAKE Keplr und Ledger, weitere Software- und Hardware-Wallets werden in Kürze unterstützt.







Liquid Staking spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Menschen dazu zu ermutigen, ihre Token in einem Netzwerk zu verpfänden, und um die wirtschaftlichen Anreize für Netzwerkteilnehmer zu erhöhen. pSTAKE macht genau das mit Cosmos. Aufgrund der geringen DeFi-Aktivität im Cosmos-Ökosystem werden die Gelder, die in Liquid Staking-Protokolle fließen, am Ende jedoch häufig zu Ethereum verschoben. Infolgedessen war $ATOM leistungsschwach und der TVL von pSTAKE war lauwarm.

Kronos

Cronos wurde im März 2021 eingeführt und ist eine von Crypto.com entwickelte öffentliche Blockchain mit dem Ziel, schnelle und sichere Transaktionen zu geringen Kosten zu ermöglichen. Cronos ist eine Sidechain der EVM-Kette. Es ist geplant, das DeFi-Ökosystem zu skalieren, indem neue Projekte gehostet oder bestehende Projekte von EVM-kompatiblen Ketten portiert werden.









VVS Finanzen

VVS Finance ist die erste dezentrale Börse mit automatisiertem Market Maker (AMM), die nativ auf der Cronos-Blockchain aufbaut. Das Projekt nutzt bewährte und geprüfte Protokolle. Im Gegensatz zu anderen Protokollen zeichnet sich VVS Finance durch ein umfassendes und lohnendes Anreizprogramm aus, das auf seinem Governance-Token mit dem Ticker von VVS basiert.

Bei Liquiditätsanbietern (LPs) werden zwei Drittel der eingenommenen Swap-Gebühren an die LPs der jeweiligen Pools verteilt. LP-Token können auch eingesetzt werden, um VVS-Belohnungen zu erhalten.

VVS-Staker erhalten VVS-/Partner-Token-Belohnungen.

Handelsanreize: Wer Token auf VVS Finance tauscht, erhält Belohnungen.

Empfehlungsprogramm: Wer Benutzer zum Handel bei VVS Finance empfiehlt, erhält Belohnungen.





Tektonisch

Tectonic ist ein DeFi-Protokoll für die Kreditvergabe und -aufnahme auf Cronos. Es ist so repräsentativ wie VVS Finance. Es ist eine Abzweigung des Compound-Protokolls.





Tectonic ermöglicht es Benutzern, ihre Kryptowährungen als Liquiditätsanbieter auf der Plattform bereitzustellen, um Zinsen und TONIC-Prämien zu verdienen.





Jeder Vermögenswert verfügt über einen Sicherheitenfaktor (d. h. das Verhältnis von Kredit zu Sicherheit), der den Betrag angibt, der für jeden besicherten Vermögenswert zur Kreditaufnahme verfügbar ist. Ein Besicherungsfaktor von 75 % bedeutet, dass die Nutzer nur bis zu 75 % des Wertes ihrer besicherten Vermögenswerte ausleihen können. Sollte der Wert der besicherten Vermögenswerte sinken oder der Wert der geliehenen Vermögenswerte steigen, wird ein Teil der ausstehenden Kredite zum aktuellen Marktpreis abzüglich eines gewissen Liquidationsabschlags liquidiert.





Sowohl Tectonic als auch VVS Finance sind bedeutende Projekte im Cronos DeFi-Ökosystem. Wie aus der obigen Grafik hervorgeht, war der TVL von VVS Finance anfangs viel höher als der von Tectonic. Nach einer Reihe katastrophaler Vorfälle bei DeFi und CeFi im Jahr 2022 sanken jedoch beide TVLs dramatisch und der Abstand zwischen ihnen verringerte sich von etwa 7 auf etwa 2. Ihre Situationen sind ein Mikrokosmos des Cronos DeFi-Ökosystems. Sie warten auf einen Katalysator, um aus der derzeit stagnierenden TVL auszubrechen, beispielsweise auf herausragende Entwicklungen bei Projekten.

Liquiditätseinsatz – Innovative Mechanismen erschließen großes Potenzial









Die Einsatzquote von Cosmos Hub beträgt etwa 70 %, im Vergleich zu Ethereum, wo etwa 20 % des Gesamtangebots eingesetzt werden. Allerdings sind von diesen 70 % des eingesetzten ATOM lediglich 1,5 % liquide, im Vergleich zu 9,3 % bei der ETH. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass der Liquiditätseinsatz im Ethereum-Ökosystem weiter fortgeschritten ist, was den Vorsprung von Ethereum im DeFi-Bereich gegenüber Cosmos unterstreicht. Angesichts der Stake-Rate von insgesamt 70 % stellt dies jedoch auch eine große Chance für Cosmos DeFi dar. Mit der richtigen Entwicklung relevanter Protokolle kann Cosmos tiefer in diesen riesigen Markt vordringen und erhebliche Gewinne für sein DeFi-Ökosystem erzielen. Innerhalb des bestehenden Liquiditätseinsatzmarktes von Cosmos liegt der TVL von Stride mit 75 % mit großem Abstand an der Spitze, während pSTAKE, einst Spitzenreiter, jetzt mit rund 20 % den zweiten Platz belegt.





Schreiten

Angetrieben durch die Einführung des Liquid-Stake-Tokens stATOM von Stride floriert Cosmos DeFi. Durch die direkte Belohnung von Stakern mit Protokolleinnahmen in Form von $STRD hat Stride ein besonderes Wertversprechen für Staker geschaffen. Außerdem erhält Stride Interchain Security vom Cosmos Hub, um seine Sicherheit weiter zu verbessern. Mit dem Wachstum des Ökosystems wird erwartet, dass die Nachfrage nach $STRD steigt, was zu einer stärkeren Einführung von stATOM führt.





statom-Liquidität und Akzeptanz:

staATOM befasste sich mit dem Dilemma zwischen Liquidität und Einsatzprämien. Es ist das wichtigste ATOM-LST mit einem Marktanteil von über 70 % und einem TVL von fast 30 Millionen US-Dollar. Die kommenden Funktionen von Stride, wie z. B. Liquid Governance und sofortige Rückzahlung, werden seine Attraktivität weiter steigern.

Unterschied zur stETH-Einführung: Die stETH-Einführung wurde stark von Benutzern vorangetrieben, die Leverage ETH über Plattformen wie Uniswap oder Aave für gehebelte Handelsstrategien nutzen wollten. Aus den folgenden Diagrammen geht hervor, dass der eindeutige Treiber für die Einführung von stETH stark mit der Einführung des Aave V2-Marktes zusammenhing. stATOM versucht, die 70 % des bereits eingesetzten Kapitals in liquide eingesetzte Token umzuwandeln, während der Großteil von stETH nicht eingesetztes Kapital in liquides eingesetztes Kapital umwandelt.









$STRD Tokenomics und Vergleich mit $LDO:

Stride zahlt die Einnahmen aus dem Protokoll direkt an $STRD-Staker aus, während Lido eine Gebühr von 10 % auf die Stake-Belohnungen erhebt und diese an die Protokollkasse weiterleitet. Daher haben $STRD-Staker mehr Vorteile.

Bei den letzten Governance-Abstimmungen, die Lido auf Snapshot hatte, betrug die Wahlbeteiligungsquote etwa 1,5 % aller Wallets, die $LDO halten. Dies bedeutet, dass der Großteil des Handelsvolumens von $LDO nicht von der Motivation der Menschen bestimmt wurde, sich an der Governance von Lido zu beteiligen.



Interchain-Sicherheit (ICS):

ICS ermöglicht die Replikation der Sicherheit des ATOM-Validatorsatzes über verschiedene Anwendungsketten hinweg. Die Allianz von Stride mit ATOM gewährleistet Einkommen und Wertsteigerung für ATOM-Staker und stärkt die allgemeine kryptoökonomische Sicherheit von Cosmos Hub.

Liquid Staking Module (LSM): Das LSM mindert die Risiken des Liquid Staking, indem es die Gesamtmenge an ATOM, die liquid abgesteckt werden kann, auf 25 % aller abgesteckten ATOM begrenzt. Gleichzeitig führt das LSM die Möglichkeit ein, dass abgestecktes ATOM sofort liquide abgesteckt werden kann, ohne auf die 21-tägige Unbonding-Periode warten zu müssen. Dieses Rahmenwerk regelt die Einführung von Liquid Staking, indem es Anbieter daran hindert, mehr als ein Drittel des Gesamteinsatzes zu kontrollieren, und es vor dem Risiko einer Validatorkorruption schützt. Es minimiert auch die maximale Größe einer potenziellen Liquidationskaskade.





Da das gesamte Cosmos-Ökosystem auf Liquiditätszusagen setzt, wird die Integration von Liquiditätszusagen mit LSM den Einsatz von stATOM innerhalb des Cosmos-DeFi-Ökosystems vorantreiben und anschließend die TVL auf Kreditmärkten und DEX verbessern. Da Liquid Staking im gesamten Cosmos-Ökosystem eingeführt wird, ermöglicht Liquid Staking in Verbindung mit dem LSM die Verwendung von stATOM im gesamten DeFi-Ökosystem. Mit zunehmender Marktdurchdringung von Stride wächst die Nachfrage nach dem STRD-Token, da mehr Gebühren an die Staker gezahlt werden.

Dexes – Die Dominanz von Osmose und Injektion und die Zukunft der Liquidität





Unter den Cosmos DEXes ist Osmosis zweifellos das führende Protokoll. Alle oben genannten repräsentativen Token des verpfändeten ATOM können dort zu den Liquiditätspools hinzugefügt werden. Daher ist Osmose eine wichtige Säule von Cosmos DeFi. Aus der obigen Tabelle geht hervor, dass Osmose einen Großteil des gesamten TVL ausmacht und der TVL anderer DEXes allesamt unter 25 Millionen US-Dollar liegt.









Obwohl Osmosis eine dominierende Stellung innerhalb von Cosmos einnimmt, werden seine Liquidität und Benutzerbasis im Vergleich zu anderen DEXes in den Schatten gestellt, wenn wir den breiteren DeFi-Sektor betrachten. Die obige Grafik vergleicht die TVL von Balancer v2 und Osmosis. Vor der Serie der DeFi/CeFi-Krisen ab Sommer 2022 konnte Osmosis TVL noch mit Balancer v2 mithalten, wenn auch nur knapp. Im Bärenmarkt nach der Krise blieb Osmosis TVL auf einem niedrigen Niveau, da die Liquidität abfloss, da $ATOM in dieser Zeit nicht als werthaltiger Vermögenswert angesehen wurde.

Osmose





Osmosis ist ein auf dem automatisierten Market Maker (AMM) basierender DEX, der für das Cosmos-Ökosystem entwickelt wurde. Es ermöglicht kettenübergreifende Transaktionen durch die Integration des IBC-Protokolls und bietet mehr Flexibilität und Zusammensetzbarkeit.





Grundlagen:

Osmosis kombiniert die Vorteile des Staking mit der Bereitstellung von Liquidität und ermöglicht es Anlegern, ihre Rendite zu maximieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen DEXes, bei denen Benutzer zwischen Einsatz und Liquiditätsbereitstellung wählen müssen, integriert Osmosis beides.

Osmosis unterstützt die Verwendung von abgestecktem ATOM in LPs, was den Grundstein für LSDFi in Cosmos legte und seine Position als führender DEX im Ökosystem festigte.



2. Vorteile der Osmose als DEX:

Superfluid Staking: Osmosis führt einen innovativen Mechanismus ein, mit dem Anleger sowohl von der Liquiditätsbereitstellung als auch vom Stake profitieren können. Dieses Dual-Benefit-System ermöglicht es Benutzern, von beiden Verdienstmethoden zu profitieren, ohne zwischen den beiden wählen zu müssen.

Anpassung des Liquiditätspools: Osmosis ermöglicht es Marktteilnehmern, die verschiedenen Parameter ihrer Liquiditätspools, einschließlich Swap-Gebühren, anzupassen. Dies ermöglicht ein wirklich dezentralisiertes AMM-Framework und ermöglicht es den Marktteilnehmern, das optimale Gleichgewicht zwischen Gebühren und Liquidität zu bestimmen, anstatt auf starre Protokollparameter beschränkt zu sein, die versuchen, es für sie zu bestimmen.



3. Hauptanliegen:

Wettbewerb: Der DEX-Markt ist hart umkämpft. Osmosis muss kontinuierlich innovativ sein, um seine einzigartigen Wertversprechen aufrechtzuerhalten und Benutzer anzulocken.

Sicherheit: Wie bei allen DEXes steht die Sicherheit an erster Stelle. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Gelder sicher sind und Smart Contracts frei von Schwachstellen sind.

Akzeptanz: Der Erfolg von Osmosis wird auch von einer breiteren Akzeptanz innerhalb des Cosmos-Ökosystems abhängen. Wenn Cosmos mehr Aufmerksamkeit erhält, wird Osmosis wahrscheinlich davon profitieren.

Injektionsprotokoll





Injective Protocol (INJ) ist ein DEX, der kettenübergreifenden Margin-Handel, Derivate und Devisen-Futures-Handel bietet. Injective basiert auf Cosmos als Layer-2-Sidechain und erreicht keine Gasgebühren, Hochgeschwindigkeitstransaktionen und vollständige Dezentralisierung.





Kernkonstrukte:

Injektionskette: Eine vollständig dezentrale Sidechain auf Basis von Cosmos Tendermint, die als Layer-2-Derivateplattform, Handelsausführungskoordinator und dezentrales Orderbuch dient.

Layer-2-Hochgeschwindigkeitsprotokoll: Über eine bidirektionale Brücke mit Ethereum bietet die Injective Chain robuste kettenübergreifende Kompatibilität und Liquidität.

Dezentrales Orderbuch: Injective bietet ein dezentrales Orderbuch, das den Handelsabgleich und die Abwicklung in der Kette erleichtert.

Freier Markthandel: Injective ermöglicht Benutzern die Erstellung ihrer Derivatemärkte und bietet eine vollständig dezentrale Peer-to-Peer-Derivatehandelsumgebung.



2. Komponenten:

Injective Exchange Client – Die Benutzer-Frontend-Schnittstelle.

Injective API – Die Relayer, die den Injective Exchange-Client und die Cosmos-Ebene verbinden.

Die Cosmos-Schicht – Eine auf Tendermint basierende Blockchain, die sofortige Endgültigkeit unterstützt.

Die Ethereum-Schicht – Sie umfasst die Bridge-Smart-Contracts von Injective und gewährleistet eine bidirektionale Überbrückung mit Ethereum.



3. Intelligente Verträge:

Injective-Koordinatorverträge: Sie erleichtern den Einsatz der Derivattransaktionen von Injective auf Ethereum und der Injective-Kette.

Absteckverträge: Sie werden verwendet, um die wesentliche Funktionsweise des Injektionsprotokolls für Stakeholder über Belohnungs-, Slashing-, Delegations- und Governance-Mechanismen abzuwickeln.

Injective Derivatives Contracts: Hierbei handelt es sich um intelligente Verträge, die es Händlern ermöglichen, dezentrale, unbefristete Swaps auf jedem Markt ihrer Wahl zu konstruieren, auszuführen und zu nutzen.

Injective Bridge Contracts: Dabei handelt es sich um Smart Contracts, die die Zwei-Wege-Verbindung zwischen Ethereum und Injective Chain regeln.

Injektive Token-Verträge: Dabei handelt es sich um ERC-20-Verträge, die für die verschiedenen Verwendungszwecke des INJ-Tokens erstellt wurden.

Ausblick für DEXes

Abhängigkeit von der Entwicklung der eingesetzten Vermögenswerte im Kosmos





Das Wachstum von DEXes hängt weitgehend von der Einführung von LST-Assets ab. LSDFi dürfte zu einer neuen Einnahmequelle werden. Am Beispiel von Ethereums LSDFi hat seine Marktkapitalisierung bereits 1,9 Milliarden US-Dollar erreicht. Wenn Cosmos sein LSDFi-Ökosystem erfolgreich kultiviert, wären DEXes die Hauptnutznießer. Darüber hinaus kann LSDFi mehr Benutzer zu DEXes locken, da diese nicht nur vom Handel, sondern auch von der Bereitstellung von Liquidität profitieren können. Und die vergrößerte Benutzerbasis wird die Entwicklung von DEXes vorantreiben.





2. Einschränkungen des Ökosystems









Die Stärke von Cosmos liegt in der Einrichtung eines Ökosystems verschiedener Protokolle, die über das Inter-Blockchain Communication (IBC)-Protokoll miteinander verbunden sind. Dies ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, da viele DEXes im Cosmos-Ökosystem überwiegend auf Cosmos-Assets basieren.





In diesen DEXes handelt es sich bei den wichtigsten gehandelten Token um Plattform-Token von Projekten, die auf dem Cosmos SDK basieren, beispielsweise solche, die auf dem Osmosis- und Shade-Protokoll basieren. Die Vermögenswerte vieler Liquiditätsanbieter (LP), wie stATOM, SHD, AKT, INJ usw., sind ebenfalls Token innerhalb des Cosmos-Ökosystems. Dies führt dazu, dass es diesen DEXes in gewissem Maße an LPs beliebter Vermögenswerte außerhalb von Cosmos mangelt, was ihr Liquiditätswachstum und Volumen einschränkt. Damit diese DEXes florieren, könnte eine mögliche Strategie darin bestehen, die Popularität dieser Cosmos-Tokens zu steigern, damit sie in größerem Umfang gehandelt werden. Diesem Ansatz sind jedoch Grenzen gesetzt, da er auf dem Wachstum und der Entwicklung des Cosmos-Ökosystems beruht.





Alternativ könnten Cosmos und seine DEXes darüber nachdenken, beliebte Assets außerhalb von Cosmos einzuführen. Dies kann durch die Einrichtung kettenübergreifender Brücken oder die Zusammenarbeit mit anderen Blockchain-Plattformen erreicht werden. Die Einbeziehung einer breiteren Palette externer Vermögenswerte kann nicht nur die Liquidität von DEXes steigern, sondern auch mehr Benutzer dazu bringen, sich mit ihnen zu beschäftigen, und so das Wachstum von DEXes fördern.

Kreditvergabe: Warten auf einen Wendepunkt bei der kettenübergreifenden Kreditaufnahme

Umee

Umee ist in erster Linie eine Kreditplattform. Ziel ist es, verschiedene Blockchains zu überbrücken, sodass Benutzer Vermögenswerte in einer Kette besichern und Kredite in einer anderen Kette aufnehmen können. Diese Interoperabilität ist ein entscheidendes Merkmal, insbesondere im Blockchain-Bereich, wo Vermögenswerte und Liquidität oft auf bestimmte Ökosysteme beschränkt bleiben.





Einzigartige Wertversprechen





Kettenübergreifende Interoperabilität: Umee ermöglicht die nahtlose Interaktion zwischen verschiedenen Blockchains wie Ethereum und Cosmos. Diese Interoperabilität bedeutet, dass Benutzer nicht auf ein einzelnes Blockchain-Ökosystem beschränkt sind, sondern Vermögenswerte und Möglichkeiten über mehrere Ketten hinweg nutzen können.

Besicherung abgesteckter Vermögenswerte: Eine Besonderheit von Umee ist die Möglichkeit, die abgesteckten Vermögenswerte der Proof-of-Stake (PoS)-Blockchains als Sicherheit zu verwenden. Dies bedeutet, dass Benutzer ihre eingesetzten Vermögenswerte besichern können, ohne auf potenzielle Einsatzprämien zu verzichten. Es bietet einen doppelten Vorteil: Sie können mit der Beteiligung Geld verdienen und gleichzeitig Liquidität gewinnen.

Algorithmische Zinssätze: Umee verwendet algorithmisch ermittelte Zinssätze. Diese Zinssätze passen sich den Marktbedingungen an und stellen sicher, dass Benutzer faire und dynamische Kreditzinsen erhalten.

Sicherheit und Effizienz: Durch den Einsatz von Überbrückungslösungen wie Gravity Bridge gewährleistet Umee die Sicherheit und Effizienz kettenübergreifender Interaktionen, die für das Vertrauen im DeFi-Bereich von entscheidender Bedeutung sind.



2. Beiträge zum Cosmos Lending-Markt:





Liquiditätszufluss: Durch die Nutzung von Vermögenswerten anderer Ketten, insbesondere beliebter Ketten wie Ethereum, im Cosmos-Ökosystem könnte es zu einem erheblichen Liquiditätszufluss kommen. Mehr Liquidität bedeutet in der Regel einen robusteren Kreditmarkt. Das obige Bild zeigt Assets von anderen Ketten, die von Umee unterstützt werden.

Verbesserung des Nutzens der abgesteckten Vermögenswerte: Fast 70 % der Vermögenswerte in Cosmos sind abgesichert. Umees Modell, diese abgesicherten Vermögenswerte als Sicherheit zu nutzen, kann einen erheblichen Wert freisetzen und so zu mehr Aktivität und Wachstum auf dem Cosmos-Kreditmarkt führen.

Neue Benutzer anziehen: Cross-Chain-Funktionen können Benutzer aus anderen Ökosystemen zu Cosmos locken. Wenn sie ihre Vermögenswerte problemlos zwischen Ketten verschieben und nutzen können, wird die Reibung beim Eintritt in den Cosmos DeFi-Bereich verringert.

Innovative Kreditvergabemechanismen: Umee hat eine universelle Infrastruktur zur Erleichterung der kettenübergreifenden Kreditvergabe eingerichtet. Es kann außerdem zur Einführung neuer Finanzprodukte und -dienstleistungen genutzt werden und so das Cosmos-Kreditökosystem bereichern.

Ausblick für das Kreditsegment

Das Kreditsegment steht im Wesentlichen vor einer ähnlichen Situation wie DEXs. Seine Entwicklung hängt von der Übernahme abgesteckter Vermögenswerte ab und unterliegt Ökosystembeschränkungen. Vereinfacht gesagt werden eingesetzte Vermögenswerte weiterhin ein entscheidender Faktor für die Wertschöpfung auf dem Kreditmarkt sein. Mittlerweile wird dieser Markt auch durch die Konzentration auf Cosmos-native Assets eingeschränkt. Auch wenn Protokolle wie Umee und Tectonic Kreditdienste anbieten, die Vermögenswerte von anderen Ketten einbeziehen, sind sie nicht die wichtigsten geliehenen Vermögenswerte für Benutzer.









Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass die wichtigsten Kredit- und Kreditvermögenswerte dieser beiden großen Protokolle immer noch Stablecoins und Cosmos-native Vermögenswerte (stATOM, OSMO) sind. Unter den beliebten geliehenen oder bereitgestellten Vermögenswerten sind keine Vermögenswerte anderer Ketten vorhanden. Diese Einschränkung könnte die weitere Marktentwicklung behindern.

Tresore: Intelligente Tresore und kettenübergreifende Technologie fördern das Wachstum von Liquidität und Vielfalt

Sommelier









Sommelier ist ein dezentrales Asset-Management-Protokoll, das das Konzept der „intelligenten Tresore“ einführt. Im Gegensatz zu herkömmlichen statischen Strategien, die aufgrund veränderter Marktbedingungen veraltet sein könnten, zielen Sommelier-Tresore darauf ab, basierend auf DeFi-Marktbedingungen in Echtzeit vorherzusagen, zu reagieren, zu optimieren und sich weiterzuentwickeln. Es basiert auf dem Cosmos SDK und kann mit hochwertigen EVM-Netzwerken verbunden werden, was eine nahtlose Integration in verschiedene Blockchain-Ökosysteme ermöglicht. Der TVL des Projekts ist seit der Einführung des Real Yield ETH Cellar stetig gestiegen, was ihn zu einer wesentlichen Brücke für die Verbindung des Cosmos-Ökosystems mit externen Zinsgenerierungsprotokollen macht.





Wertversprechen:

Intelligente Tresore: Sommelier-Tresore zeichnen sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an Veränderungen aus. Vorhersagen: Verwenden Sie Zeitreihenprognosemethoden, um zukünftige Basiserträge abzuschätzen. Reagieren: Positionen neu ausbalancieren, sobald Informationen über größere Marktbewegungen (z. B. eine Aufhebung der Wechselkursbindung) verfügbar werden. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, können Tresore die Verschuldungsquoten schnell anpassen, um eine Liquidation zu vermeiden. Optimieren: Nutzen Sie eine ausgefeilte Lösung, um eine Hebelwirkung zu erzielen, die äußerst kapitaleffizient ist und die sonst normalerweise anfallenden Gas-/Flash-Darlehensgebühren erheblich senkt. Darüber hinaus kann es die Tick-Bereiche von Uni V3 optimieren und gleichzeitig vorübergehende Verluste berücksichtigen. Evolve: Aktualisieren Sie den Algorithmus und die integrierten Protokolle, um kontinuierlich neue Ertragsmöglichkeiten zu nutzen.

Off-Chain-Berechnungen: Die Architektur von Sommelier ermöglicht Off-Chain-Rebalancing-Berechnungen, die nicht nur die Vertraulichkeit der Strategie gewährleisten, sondern auch die Verwendung komplexer Datenmodellierungstechniken ermöglichen, die denen im traditionellen Finanzwesen ähneln.

Bridgeless Assets: Sommelier bietet Multi-Chain-Zugriff, ohne dass Assets überbrückt werden müssen, wodurch die Komplexität und die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Asset Bridging reduziert werden.

Dezentrale Governance: Transaktionen und Vorgänge auf Sommelier werden von einem Konsortium von Validatoren überwacht, um die Sicherheit der Benutzergelder und die Reaktionsfähigkeit auf Benutzerpräferenzen zu gewährleisten. Dieser dezentrale Ansatz stellt sicher, dass die Plattform zensurresistent bleibt.



2. Beiträge zum Cosmos Lending-Markt:

Verbesserte Liquidität: Durch die Verbindung zu hochwertigen EVM-Netzwerken und die Einführung intelligenter Tresore könnte Sommelier möglicherweise mehr Liquidität in das Cosmos-Ökosystem bringen, was für einen florierenden Kreditmarkt von entscheidender Bedeutung ist.

Innovative Kreditvergabemechanismen: Die Einstellbarkeit der Sommelier-Tresore bedeutet, dass sie sich an die Marktbedingungen anpassen und möglicherweise neuartige Kreditvergabestrategien einführen können, wodurch das Cosmos-Kreditökosystem bereichert wird.

Reduzierte Kosten: Die Aggregation und Stapelung von Transaktionen durch Sommelier kann zu einer Reduzierung der Gasgebühren führen und die Kreditvergabe auf Cosmos wirtschaftlicher machen.

Ausblick für das Vault-Segment

Die intelligenten Tresore und kettenübergreifenden Funktionen von Sommelier bieten Benutzern nicht nur fortschrittliche Vermögensverwaltungstools, sondern bringen auch eine breitere Liquidität und Vielfalt in das Cosmos-Ökosystem. Die einzigartige Architektur von Sommelier, insbesondere seine Off-Chain-Berechnungen und brückenlosen Asset-Funktionen, bietet eine effizientere, sicherere und wirtschaftlichere Lösung für DeFi. Dieses Modell könnte mehr Entwickler und Projekte für die Cosmos-Plattform gewinnen, da es eine flexiblere und skalierbarere Umgebung zum Erstellen und Optimieren von DeFi-Anwendungen bietet.





Darüber hinaus gewährleisten Sommeliers dezentrale Governance und das Konsortium von Validatoren die Transparenz und Sicherheit seines Protokolls und stärken so das Vertrauen der Benutzer in das Cosmos DeFi-Ökosystem weiter. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sommelier mit seiner Weiterentwicklung und Verfeinerung davon ausgeht, dass es einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand und Wachstum von Cosmos DeFi leistet und neue Chancen und Möglichkeiten für den gesamten Kryptowährungsbereich eröffnet.

Detaillierte Beobachtungen

Liquiditätskonzentration: Die hohe Abhängigkeit von ATOM erhöht den Druck, sein Narrativ zu verbessern

Was bedeutet Liquiditätskonzentration für den Protokollwert?

Im Blockchain- und DeFi-Bereich dient die Liquidität als zentrale Messgröße, die den Zustand und die Attraktivität eines Protokolls oder einer Plattform widerspiegelt. Eine höhere Liquidität senkt die Transaktionskosten und beschleunigt die Handelsgeschwindigkeit auf der Plattform. Das native Asset von Cosmos, ATOM, wird in zahlreichen DeFi-Protokollen weit verbreitet eingesetzt. Wenn ein Protokoll einen hohen ATOM-Anteil an seiner Liquidität aufweist, deutet dies darauf hin, dass das Protokoll stark von Vermögenswerten aus der Cosmos-Hauptkette abhängig ist. Mit anderen Worten: Wenn ein erheblicher Teil der Vermögenswerte der Cosmos-Hauptkette (wie ATOM) aus dem Protokoll entfernt würde, könnte ihr Wert einen schweren Einbruch erleiden.





Warum ist ATOM wichtig?

Wenn sich der Wert eines Protokolls überwiegend auf ATOM konzentriert, kann man mit Sicherheit sagen, dass der Wert des Protokolls stark von Atom abhängt. Dies bedeutet, dass alle Faktoren, die den Wert von ATOM beeinflussen, sei es die Marktdynamik, technische Aktualisierungen oder Governance-Entscheidungen, indirekt den Wert des Protokolls beeinflussen können.









Die Liquiditätskonzentration innerhalb des Cosmos-Ökosystems zeigt seine starke Abhängigkeit von seinem nativen Vermögenswert ATOM. Die Daten zeigen, dass LP-Pools, die aus ATOM-Assets (einschließlich stATOM, qATOM und anderen abgesteckten Assets) bestehen, im Durchschnitt etwa 40 % aller LP-Pools eines Protokolls ausmachen. Dies bedeutet, dass sich die Protokolle im Cosmos-Ökosystem stark auf ATOM-Assets zur Liquiditätsgewinnung konzentrieren, was sie von Mainstream-Liquiditätsanbietern wie Uniswap und Balancer unterscheidet, die sich auf die Bereitstellung von Liquidität für verschiedene Vermögenswerte konzentrieren.





Bedeutung der Liquidität

Im DeFi-Sektor bleibt die Liquidität ein Schlüsselindikator. Eine höhere Liquidität sorgt dafür, dass Benutzer einfacher und schneller handeln können, und das bei geringeren Transaktionskosten. Für jedes DeFi-Protokoll ist die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität von entscheidender Bedeutung, da dadurch mehr Benutzer und Gelder angezogen werden können. Das beträchtliche LP-Pool-Verhältnis von ATOM schafft einen Burggraben für sich selbst und ermöglicht ihm eine stabile Finanzierungsquelle.





Eigenschaften des Kosmos

Cosmos nutzt seine Cosmos SDK- und Inter-Blockchain Communication (IBC)-Funktionen und ermöglicht verschiedenen Blockchains die freie Kommunikation und Interaktion. Dadurch können Protokolle im Cosmos-Ökosystem ATOM besser mit Liquidität versorgen. Darüber hinaus ermöglichen die kettenübergreifenden Fähigkeiten von Cosmos die Interaktion mit Vermögenswerten anderer Ketten, was die Liquidität weiter erhöht.









Im Gegensatz dazu ist die Liquiditätskonzentration im Polkadot-Ökosystem relativ geringer. Dies deutet darauf hin, dass Protokolle im Polkadot-Ökosystem hinsichtlich der Liquidität weniger auf DOT angewiesen sind oder dass andere Vermögenswerte innerhalb des Polkadot-Ökosystems einen größeren Beitrag zur Liquidität leisten. Dies unterscheidet Polkadot von Cosmos und hebt den Burggraben hervor, der durch die nativen Vermögenswerte von Cosmos (ATOM) errichtet wurde.

Kettenübergreifende Handelsaktivität: Trotz des umfangreichen Ökosystems ist die kettenübergreifende Aktivität gering, was auf ein gewisses Maß an Insellage schließen lässt.





Um die Aktivität des kettenübergreifenden Vermögenshandels einzuschätzen, haben wir die drei am höchsten bewerteten öffentlichen Ketten im IBC-Netzwerk untersucht. Insgesamt handelt es sich bei den On-Chain-Assets in all diesen drei Ketten hauptsächlich um native Assets innerhalb ihres Ökosystems. Bemerkenswert ist, dass fast 100 % der Vermögenswerte von Injective aus seinem Ökosystem stammen, was darauf hindeutet, dass öffentliche Ketten im IBC-Netzwerk derzeit dazu neigen, ihre internen Ökosysteme zu entwickeln.





Osmosis hat das höchste kettenübergreifende Handelsvolumen, fast doppelt so viel wie Injective und fast dreimal so viel wie KAVA. Dies verdeutlicht den Vorsprung von Osmosis bei kettenübergreifenden Handelsaktivitäten und Attraktivität.





Cross-Chain-Handelsaktivität

Das hohe kettenübergreifende Handelsvolumen von Osmosis unterstreicht seinen Kernvorteil als DEX sowie seine Fähigkeit, kettenübergreifende Liquidität und Geschäfte anzuziehen. Dies deutet auch darauf hin, dass Benutzer und Projekte zu Osmosis eher zu kettenübergreifenden Geschäften neigen. Obwohl der kettenübergreifende Vermögenswert von Injective niedriger ist als der von Osmosis, ist er immer noch deutlich hoch, was auf seine Aktivität bei bestimmten spezifischen Vermögenswerten oder Handelspaaren hinweist. Der kettenübergreifende Vermögenswert von KAVA ist am niedrigsten. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, dass das Kerngeschäft von Kava seine Kreditplattform ist und sich die Plattform mehr auf ketteninterne Kreditaktivitäten als auf kettenübergreifende Geschäfte konzentriert.









Abhängigkeit von einheimischen Vermögenswerten Die Abhängigkeit von einheimischen Vermögenswerten, die Osmosis, Injective und KAVA aufweisen, spiegelt den aktuellen Entwicklungsschwerpunkt des Cosmos-Ökosystems wider. Ein hoher Anteil nativer Vermögenswerte an ihrer Liquidität könnte darauf hindeuten, dass diese Ketten mehr Wert auf die Entwicklung ihrer internen Ökosysteme und Anwendungen legen.





Fehlen von BTC und ETH

Obwohl BTC und ETH die beiden wichtigsten Vermögenswerte auf dem Kryptowährungsmarkt sind, ist ihre Liquidität bei Osmosis, Injective und KAVA relativ gering, insbesondere bei Injective und KAVA. Dies deutet darauf hin, dass sich das Cosmos-Ökosystem noch im Anfangsstadium der Integration kettenübergreifender Vermögenswerte befindet.





Insellage des Kosmos-Ökosystems

Diese Insellage im Cosmos-Ökosystem könnte beabsichtigt sein, um das interne Ökosystem vor externen Marktschwankungen zu schützen. Andererseits spiegelt es auch die technischen und strategischen Entscheidungen des Cosmos-Ökosystems wider, d. stärkere Betonung der Interaktionen zwischen Ketten innerhalb des IBC-Netzwerks.

Die Gesundheit des Kreditmarktes: Es mangelt an Attraktivität für Mainstream-Anlagen, es sind aggressivere Innovationen erforderlich

Im aktuellen Kryptowährungs-Ökosystem sind Kreditprotokolle unverzichtbar geworden und bieten Benutzern eine dezentrale Möglichkeit, Vermögenswerte zu verleihen oder zu leihen. Um tiefer in die Leistung von Kreditprotokollen im Cosmos-Ökosystem einzutauchen, haben wir Umee, Kava Lend, Aave und Compound verglichen. Durch diesen Vergleich können wir die Position und das Potenzial von Cosmos im Kreditbereich besser verstehen und erfahren, wie es sich von anderen gängigen Kreditprotokollen unterscheidet.





Das Loan-to-Value (LTV)-Verhältnis liegt bei Cosmos bei etwa 75 %, was sich kaum von den großen Plattformen unterscheidet.





Als primäres Kreditprotokoll auf Cosmos bietet Umee höhere BTC-Zinssätze als die großen Plattformen, wird jedoch von Aave in Bezug auf die Zinssätze für ETH und USDT übertroffen. KAVA Lend verfügt über keine Daten für ETH und USDT. Anscheinend konzentrieren sich die Kreditvergabeprotokolle auf Cosmos mehr auf die Kreditvergabe an die Vermögenswerte ihres nativen Ökosystems, und ihre relativ niedrigen Zinssätze locken keine Investoren an. Um auf dem hart umkämpften DeFi-Markt erfolgreich zu sein, müssen diese Protokolle möglicherweise ihre Strategien überdenken, möglicherweise die Zinssätze erhöhen oder andere Anreize einführen, um Benutzer anzulocken.





Aus Liquiditätssicht unterliegen Kreditprotokolle innerhalb des Cosmos-Ökosystems bestimmten Einschränkungen. Die Liquidität von Umee und Kava Lend konzentriert sich hauptsächlich auf Token innerhalb des Cosmos-Ökosystems und unterscheidet sich deutlich von den großen Plattformen, auf denen Mainstream-Assets wie BTC, ETH und USDT im Mittelpunkt stehen.





Vorteil der nativen Token-Reliance

Native Token des Cosmos-Ökosystems verfügen auf Umee und Kava Lend im Vergleich zu anderen Vermögenswerten über eine deutlich höhere Liquidität. Diese erhöhte Liquidität bietet einen stabilen Marktplatz für die Token von Cosmos und trägt dazu bei, deren Wert und Nachfrage aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus verleiht diese konzentrierte Liquidität diesen Token auch ein gewisses Maß an Preisstabilität und mildert die Auswirkungen von Marktschwankungen.





Liquiditätsbeschränkungen

Obwohl die Token des Cosmos-Ökosystems auf diesen Plattformen über eine hohe Liquidität verfügen, schränkt dies den Zufluss anderer wichtiger Vermögenswerte und Stablecoins ein. BTC und ETH sind als führende Vermögenswerte auf dem Kryptowährungsmarkt von entscheidender Bedeutung für die Liquidität jedes DeFi-Protokolls. Während die Strategie von Umee und Kava Lend kurzfristige Vorteile haben mag, könnte sie auf lange Sicht ihre Fähigkeit, eine breitere Nutzerbasis und Kapital anzuziehen, einschränken.





Marktwettbewerb und strategische Anpassungen

Der aktuelle DeFi-Markt ist hart umkämpft. Verschiedene Blockchains und Protokolle arbeiten unermüdlich daran, ein breiteres Spektrum an Vermögenswertpaaren und Diensten anzubieten, um Benutzer und Kapital anzuziehen. In einem solchen Umfeld könnte eine übermäßige Abhängigkeit von den nativen Vermögenswerten eines Ökosystems zu einem Wettbewerbsnachteil für die Kreditprotokolle von Cosmos führen. Um diesem Wettbewerb entgegenzuwirken, müssen die Kreditprotokolle von Cosmos ihre Strategien ändern, um ein vielfältigeres Spektrum an Mainstream-Assets und Stablecoins einzuführen und wettbewerbsfähigere Zinssätze und Dienstleistungen anzubieten.

Fazit und Ausblick

Im Wesentlichen besteht das DeFi-Ökosystem von Cosmos nicht nur aus einer Ansammlung einzelner DeFi-Projekte. Was Cosmos aufgebaut hat, ist ein riesiges Infrastruktur-Ökosystem. Ein DeFi-Projekt kann entweder eine öffentliche Blockchain oder ein Projekt auf einer öffentlichen Blockchain sein. Dies macht das DeFi-Ökosystem von Cosmos etwas komplex. Ein Projekt kann selbst eine Kette sein und darauf abzielen, ihr Ökosystem zu vergrößern, oder es kann ein Projekt sein, das eine Brücke zu anderen Ketten schlägt, um seine Präsenz in einer bestimmten Nische wie DEX, Lending usw. zu verstärken.

Den Wert von ATOM freisetzen

Der Cosmos DeFi-Markt befindet sich in einer entscheidenden Phase. Die Einführung liquider Stake-Assets durch Unternehmen wie Stride und Osmosis hat dem Ökosystem neues Leben und neue Möglichkeiten eingehaucht. Während Stride Möglichkeiten mit ATOM als LST-Asset bietet, bietet Osmosis eine LSTFi-Plattform. Beides stärkte die Grundlage von Cosmos für eine bessere Interoperabilität mit anderen Blockchain-Ökosystemen. Im Vergleich zu Ethereum hinkt das Staking-Ökosystem von Cosmos jedoch hinterher und ist stark von seinem Mainnet abhängig. Daher hängt die Zukunft des Cosmos-Einsatzes weitgehend von der Entwicklung des Cosmos-Ökosystems selbst ab.





Bei innovativen Derivateprojekten für Liquid Stakes sollte der Schwerpunkt nicht nur darauf liegen, ATOM-Inhabern die Möglichkeit zu bieten, mit Validatoren Stakes zu tätigen, sondern auch auf der Beschaffung von Liquidität über kettenübergreifende Derivatemärkte. Dies wird nicht nur die Liquidität von ATOM steigern, sondern auch zusätzliche Vorteile für Benutzer außerhalb des Ökosystems bringen. Kurz gesagt, was Cosmos derzeit fehlt, ist ein „Schwarzes Loch“ ähnlich wie Terra.

Innovationen im Cross-Chain-Asset-Management

Sommelier bietet Benutzern mit seinen intelligenten Tresoren und kettenübergreifenden Funktionen fortschrittliche Asset-Management-Tools und bringt so mehr Liquidität und Vielfalt in das Cosmos-Ökosystem. Seine einzigartigen Off-Chain-Berechnungen und brückenlosen Asset-Funktionen bieten eine effizientere, sicherere und wirtschaftlichere Lösung für DeFi und locken mehr Entwickler und Projekte für die Cosmos-Plattform.









Darüber hinaus löst die Einführung des nativen USDC das seit langem bestehende Problem, dass Cosmos keinen Stablecoin hat, und bietet den Marktteilnehmern bessere On-Chain-Handelsstrategien und Risikomanagement-Tools.

Segmente, die wir im Auge behalten

Handelsaggregatoren und Cross-Chain-Bridges : In einer Welt mit mehreren Ketten bieten Handelsaggregatoren und Cross-Chain-Bridges den Benutzern ein nahtloses Erlebnis und erleichtern die einfache Übertragung von Vermögenswerten zwischen Ketten. Die IBC von Cosmos ist ein Paradebeispiel dafür, dennoch gibt es in diesem Bereich reichlich Raum für eine weitere Expansion.

: In einer Welt mit mehreren Ketten bieten Handelsaggregatoren und Cross-Chain-Bridges den Benutzern ein nahtloses Erlebnis und erleichtern die einfache Übertragung von Vermögenswerten zwischen Ketten. Die IBC von Cosmos ist ein Paradebeispiel dafür, dennoch gibt es in diesem Bereich reichlich Raum für eine weitere Expansion. Stablecoins und Geldmärkte : ATOM hat als nativer Token von Cosmos einen unersetzlichen Wert innerhalb seines Ökosystems. Für mehr Stabilität ist jedoch ein Stablecoin-System von entscheidender Bedeutung. Chancen liegen in der Entwicklung eines Stablecoin-Systems, das nicht nur eng mit ATOM integriert ist, sondern auch mit verschiedenen Arten von Geldmärkten wie RWAs funktioniert.





Aus einer breiteren Marktperspektive ist der Kryptomarkt aufgrund der begrenzten Liquidität derzeit rückläufig. Der TVL der DeFi-Projekte von Cosmos ist aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen im Allgemeinen nicht hoch. Dennoch zieht die einzigartige und sich verändernde Natur von Cosmos, insbesondere mit seiner ausgeprägten heterogenen Architektur und dem umstrittenen Nutzen seines ATOM-Tokens, zahlreiche Entwickler an. Während das Krypto-Ökosystem wächst, wandeln sich viele etablierte Projekte von Einzelprojekten zur Entwicklung ihrer eigenen öffentlichen Blockchains um, und die entwicklerfreundliche Umgebung und die SDK-Komponenten von Cosmos machen es zur ersten Wahl.





Gleichzeitig verlagern sich die DeFi-Innovationen von Ethereum in Richtung Layer 2. Aufgrund der mangelnden inhärenten Interoperabilität bleibt die Liquidität fragmentiert, was das Wachstum des gesamten Ökosystems vor Herausforderungen stellt. Im Gegensatz dazu floriert Cosmos DeFi mit seiner nativen IBC-Interoperabilität.





Insgesamt befindet sich der Cosmos DeFi-Markt auf einem starken Wachstumskurs. Die Einführung verschiedener Innovationen und Projekte bietet ein enormes Wachstumspotenzial. Man geht davon aus, dass der Cosmos-DeFi-Markt mit der Integration weiterer Projekte und Technologien seine Expansion fortsetzen wird, da der Wert der eingesetzten Vermögenswerte effektiv freigesetzt wird und Probleme mit der Protokollliquidität angegangen werden.





Erscheint auch hier .