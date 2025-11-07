3 HackerNoon Features, die Sie für Ihren nächsten Artikel nutzen müssen

Hey die Hacker! HackerNoon hat viele Nun, das ist eine Täuschung, weil diese Features Ihr Schreibspiel auf das nächste Level bringen können und werden. Erstaunliche Merkmale Hier sind drei, die Sie für Ihren nächsten Artikel nutzen können. 1. Kooperativer Texteditor Wenn Sie die Art von Person sind, die es liebt, mit anderen zusammenzuarbeiten und verschiedene Ideen zu kombinieren, um etwas Neues zu schaffen, ist der kollaborative Texteditor eine Funktion, die Sie in Ihrem Leben unbedingt brauchen. mit Sie können einen Entwurf erstellen, Co-Autoren hinzufügen und zusammenarbeiten, um einen großartigen Artikel zu erstellen. Sie müssen nicht mehr zusammen an einem Google Doc arbeiten und ihn dann in HackerNoon importieren; Chowa ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig an dem gleichen Entwurf zu arbeiten. Chowa Hier sind einige weitere Gründe, warum Sie den kollaborativen Texteditor ausprobieren sollten: \n \n \n \n Das Hinzufügen und Entfernen von Co-Authors ist so einfach wie 1,2,3. Die Möglichkeit, Kommentare zum Entwurf hinzuzufügen, macht das Feedback an Ihren Co-Autor(en) nahtlos. Alle Autoren erhalten den gleichen Kredit für das Schreiben der Geschichte, was bedeutet, dass die Geschichte auf allen HackerNoon-Profilseiten der Mitverfasser erscheint. \n \n Probieren Sie den Collaborative Text Editor bei Ihrer nächsten Story aus! Probieren Sie den Collaborative Text Editor bei Ihrer nächsten Story aus! 2. Übersetzen Sie Ihren Artikel in 77 verschiedene Sprachen Warum sollten englischsprachige Menschen die einzigen sein, die Ihren fabelhaften Artikel genießen?Sie haben zu hart gearbeitet, um nicht das gesamte World Wide Web (Hervorhebung der Welt) Ihre Geschichte zu lesen. Mit der Übersetzungsfunktion von HackerNoon kann Ihre Geschichte in 77 verschiedene Sprachen übersetzt werden. Von Russisch bis Chinesisch bis Afrikaans, Ihr Artikel kann nun mehr Menschen erreichen als je zuvor, unabhängig von Sprach- oder kulturellen Barrieren. Hier sind 3 Möglichkeiten, um Ihren Artikel übersetzt zu bekommen: \n \n \n Gehen Sie auf app.hackernoon.com/services und wählen Sie mit einem Knopfdruck zwischen 1,6,12 oder 77 Sprachen aus. Gehen Sie zu einem bereits veröffentlichten Artikel des eigenen und klicken Sie auf eines der verschiedenen Flaggen-Icons. App.hackernoon.com / Dienstleistungen \n \n Schließlich ist der letzte Weg, wie Sie Ihre Geschichte übersetzen können, wenn es ausgewählt wurde, um eine HackerNoon Top-Geschichte zu sein.Die Frontseite von HackerNoon ist für das Beste reserviert, aber keine Sorge; Durch die Verwendung dieses Leitfadens können Sie Ihr nächstes Artikel Top-Geschichte Material in kürzester Zeit machen. \n \n Suchen Sie nach Ihrem nächsten Lieblings-Newsletter?Check out HackerNoon's new one: 3 Tech Polls! Suchen Sie nach Ihrem nächsten Lieblings-Newsletter?Check out HackerNoon's new one: 3 Tech Polls! 3. Stärken Sie Ihre Geschichte Wenn Sie wirklich die Dinge auf die nächste Ebene bringen und sicherstellen, dass Ihre Geschichte die Liebe bekommt, die sie verdient, ist der Weg zu gehen. Stärken Sie Ihre Geschichte Eine Story zu verstärken, macht zwei Dinge: \n \n \n Es ermöglicht es Ihrem Artikel, auf der Homepage von HackerNoon für bis zu 48 Stunden zu bleiben. sobald die Leute auf HackerNoon.com klicken, wird Ihre erweiterte Geschichte genau da sein, um sie in einer hellen gelben Box zu begrüßen. Es wird nicht nur auf der Homepage von HackerNoon präsentiert, sondern es wird auch auf dem Newsletter von HackerNoon präsentiert. Welcher Newsletter? Wenn das für Sie wie ein guter Deal klingt und Sie bereit sind, wie Lightning McQueen zu steigern, hier sind drei Möglichkeiten, wie Sie dies tun können. Der erste ist, indem Sie auf die HackerNoon-Homepage gehen und auf "Boosted" klicken.Die zweite ist, indem Sie zu einem Ihrer Live-Artikel gehen und auf den großen grünen "Boost this Story" -Button oben auf der Seite klicken. und wählen Sie die Option Boost Your Story. https://app.hackernoon.com/services \n \n Wenn Sie beim Schreiben ernster werden möchten, dann suchen Sie nach dem offiziellen Blogging-Kurs von HackerNoon! Wenn Sie ernster über das Schreiben werden wollen, dann auf der Suche nach ! HackerNoons offizieller Blogging-Kurs Durch die Verwendung dieser 3 Funktionen hat Ihr Artikel eine bessere Chance, von Tech-Enthusiasten auf der ganzen Welt gelesen und geschätzt zu werden. Das ist alles für jetzt. bis zum nächsten Mal, Hacker!