De bedste Blazor UI-komponenter: Alt hvad du behøver at vide

Enhver Blazor-applikation udviklet i dag kræver kompleks funktionalitet. Dette kan omfatte mange funktioner, fra effektiv håndtering af responsivt design til førsteklasses datavisualisering. Blazor-rammen er populær blandt .NET-udviklere, fordi de kan bruge HTML, CSS og C# i stedet for JavaScript til at skabe web-UI-oplevelser af højeste kvalitet. Men for at udvikle den ultimative applikation har du brug for et .NET UI-værktøjssæt til at stille alle de moderne webkontroller til din rådighed – et førsteklasses Blazor UI-komponentbibliotek.

Hvad skal du kigge efter i et Blazor UI-komponentbibliotek?

Enhver værdifuld Blazor UI-komponent bør omfatte de fleste eller alle følgende funktioner:





Diagramtyper og datavisualiseringsmuligheder: Datavisualisering er en del af grundlaget for moderne forretnings- eller analytiske applikationer.

Datavisualisering er en del af grundlaget for moderne forretnings- eller analytiske applikationer. Mulighed for at bygge brugerdefinerede dashboards: Virksomheder bruger tilpassede dashboards til at få indsigt i deres ydeevne og træffe informerede forretningsbeslutninger.

Virksomheder bruger tilpassede dashboards til at få indsigt i deres ydeevne og træffe informerede forretningsbeslutninger. Bredt udvalg af input- og redigeringsfunktioner: Tekstfelter, der kan redigeres, letter indsamlingen af brugerdata og opmuntrer brugerne til at engagere sig i digitalt indhold.

Tekstfelter, der kan redigeres, letter indsamlingen af brugerdata og opmuntrer brugerne til at engagere sig i digitalt indhold. Kontrolelementer, der understøtter Blazor Server og Web Assembly: Disse kontroller kan bruges til både server- og klientsideapplikationer.

Disse kontroller kan bruges til både server- og klientsideapplikationer. Nem pakkehåndtering: Hvor nemt er det at administrere afhængigheder eller distribuere genbrugelig kode?

Hvor nemt er det at administrere afhængigheder eller distribuere genbrugelig kode? Brug C#-kode på både server- og klientsiden: Genanvendeligheden af C# er nødvendig for at forbedre effektiviteten i softwareudviklingen.

Genanvendeligheden af C# er nødvendig for at forbedre effektiviteten i softwareudviklingen. Rapporterings- og dokumentationsmuligheder: Hvilke rapporteringsværktøjer har biblioteket, og kan de effektivt håndtere store datasæt?

Hvilke rapporteringsværktøjer har biblioteket, og kan de effektivt håndtere store datasæt? Navigations- og layoutmuligheder, der kan tilpasses: Der skal være nok komponenter til nemt at tilpasse applikationernes visninger.

Der skal være nok komponenter til nemt at tilpasse applikationernes visninger. Native Blazor-komponenter: Bruger biblioteket kun indpakkede JavaScript-komponenter? Genbrug af brugbar kode er altid godt, men indpakkede JavaScript-komponenter kan gøre din udvikling unødvendigt kompleks, hamstring-ydeevne og tage tid at bygge.

Bruger biblioteket kun indpakkede JavaScript-komponenter? Genbrug af brugbar kode er altid godt, men indpakkede JavaScript-komponenter kan gøre din udvikling unødvendigt kompleks, hamstring-ydeevne og tage tid at bygge. Tilsvarende komponenttilgængelighed i andre .NET-platforme: Kan du bygge hybride Blazor-apps?





Vi undersøgte og oprettede en shortliste over de bedste Blazor UI-komponentbiblioteker. Læs videre for at se, hvordan de står over for hinanden, og for at afgøre, hvad der ville være dit foretrukne valg.

ComponentOne Blazor UI-kontroller

ComponentOne tilbyder en solid liste af native Blazor-komponenter, der kan køres på både server- og klientsiden. Du kan kun købe Blazor-biblioteket eller investere i premium-muligheden ComponentOne Studio Enterprise, som inkluderer alle .NET-platforme.





Nøglefunktioner og muligheder

FlexGrid, en Blazor datagrid kontrol, der kan redigere, sortere, filtrere og gruppere tabeldata. Det inkluderer en transponeret visningsudvidelse, som understøtter et gitter, hvor rækkerne og kolonnerne transponeres.

Du kan bruge datafiltre, der er automatisk genereret fra en datakilde eller manuelt oprettet til at levere flere datafiltre til brugere under kørsel.

On-demand datavirtualiseringskapacitet gør det muligt at indlæse store data automatisk, mens brugeren scroller i realtid.

Mere end 50 diagramtyper , inklusive kartesiske, tærte- og specialdiagramtyper, kan du bruge til at oprette brugerdefinerede dashboards.

FlexReport- komponenten kan generere databundne rapporter fuldstændigt i C#-kode på serveren eller klienten.

FlexViewer gør det muligt at se og udskrive rapporter og PDF-dokumenter.

Talrige input-editorer aktiverer funktioner såsom autofuldførelse, valg af dato og klokkeslæt, paginering og mere.

Omfattende dokumentbehandling til PDF- og Excel-formater.

Nem pakkehåndtering med ComponentOne NuGet-pakker.

Du kan integrere ComponentOne-kontroller i andre .NET-platforme.

Navigations- og layoutmuligheder, såsom harmonika, trævisning, værktøjstip og vindue, giver dig mulighed for at tilpasse visninger, så de passer til din applikations behov.

Ulemper

Nogle premium-funktioner, såsom dataforbindelser, der kan integrere data fra flere datakilder, er kun tilgængelige med den mere omfattende, dyrere licensmulighed.

Oversigt

ComponentOne Blazor UI-biblioteket har kraftfulde UI-kontroller, der nemt kan tilpasses og udvides for at imødekomme specifikke applikationskrav til en overkommelig, lav pris sammenlignet med andre tilbud. Du kan hurtigt oprette komplekse visninger, aktivere datavisualisering til enhver brug, bruge dokumentbehandling og mange andre funktioner til at skabe den ultimative brugeroplevelse. Der er masser af dokumentation og omfattende support til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dette bibliotek.

Infragistics Ignite UI

Infragistics Ignite UI tilbyder et funktionsrigt bibliotek med mere end 60 indbyggede Blazor-kontroller, som udviklere kan bruge til at muliggøre friktionsfrit design og udvikling af webapplikationer. Dens seneste opdatering forbedrer kortlægningsfunktioner med flere lavkode-funktioner.





Nøglefunktioner og muligheder

En Dock Manager-komponent bruger ruder til at lette layoutarrangementet af en applikation.

Kortkomponenten viser geografiske placeringsdata fra visningsmodeller eller geospatiale data opnået fra formfilerne på geografiske billedkort.

Data Grid er en komponent, der bruges til at vise tabeldata i en række rækker og kolonner.

Gitterkomponentens tilstandsvedvarende funktion forbedrer brugeroplevelsen ved at give dig mulighed for at gemme brugerpræferencer eller gendanne sessionsdata, efter siden er genindlæst.

Et omfattende diagramudvalg med over 65 diagrammer og grafer kan hjælpe med at opnå enhver applikationsbrug. Alle diagramfunktionerne, såsom animationer, annoteringer og dataforklaringen, kan tilpasses.

Udnyt eksportmulighederne til Excel-, CSV- og PDF-formater .

En automatisk datavisualiseringskomponent analyserer en datakilde eller et datapunkt for at bestemme den mest passende visualisering at vise.

Ulemper

Med en startprisplan på $1.095 pr. udvikler er den lidt dyrere end andre UI-komponentbiblioteker.

Effektiv brug af komponenterne kræver en indlæringskurve, da de ser ud til at være indpakkede versioner af deres JavaScript-kontroller.

Dokumentationen og prøverne kunne udvides til at omfatte mere specialiserede use cases.

Oversigt

Infragistics' udvalg af kontroller og indbyggede funktionalitet kan hjælpe udviklere med at skabe bedre applikationsoplevelser hurtigere og samtidig sikre, at applikationens krav bliver opfyldt. En bred vifte af diagrammer med vigtige tilpasningsmuligheder kan give datavisualiseringer af høj kvalitet. Selvom bibliotekets dokumentation kunne forbedres, ser den ud til at omfatte en robust brugerstøtteramme for skræddersyet assistance.

Telerik Blazor UI bibliotek

Telerik følger "more is more"-filosofien og fokuserer på at forbedre sine eksisterende komponenter og samtidig skabe nye. Dets Blazor UI-bibliotek omfatter i øjeblikket mere end 110 komponenter - alle indbyggede, tilpassede Blazor-komponenter i stedet for indpakninger over jQuery-widgets.

Nøglefunktioner og muligheder

Det gør tilpasning let med et Figma plug-in, der eliminerer behovet for kompleks CSS.

Brugerklare UI-temaer i forskellige stilarter kan bruges som de er eller tilpasses.

Sideskabeloner er tilgængelige til dashboards, landingssider og e-handels- eller produktlistewebsteder.

Komponenter er specielt designet til at arbejde med store mængder data.

Med mere end 100 funktioner giver datagitterkomponenten dig mulighed for at filtrere, sortere, gruppere og eksportere data i et gitter.

Dokumentbehandling til PDF, Word (DOCX, RTF, HTML og TXT), Excel og ZIP-arkiver.

Målekomponenter lader dig visualisere dataværdier i forhold til en skala for hurtigt at identificere dem som egnede eller underpari-værdier.

Funktioner på tværs af platforme giver dig mulighed for at integrere Telerik UI til Blazor-webkomponenter i .NET MAUI-, WPF- eller WinForms-applikationer.

Ulemper

Du kan opleve, at det mangler i højt udviklede og designede miljøer, hvor appen er kundevendt.

At lære, hvordan man implementerer komponenterne, kan være svært for specifikke use cases, der ikke behandles i demoeksemplerne.

Ifølge kundeanmeldelser kan opdatering bryde eksisterende komponenter.

Oversigt

Telerik er et nemt valg, hvis du leder efter et bibliotek, der giver mere end blot grundlæggende funktioner. Biblioteket har en dyb samling af værktøjer med avancerede funktioner, der kan hjælpe dig med at strømline og forenkle udviklingsprocessen, hvilket sparer værdifuld tid, mens du opretter overlegne applikationer.

Blazorise

Blazorise leverer udvikling uafhængigt af CSS-frameworks, udelukkende ved hjælp af C#. Det understøtter flere CSS-frameworks, såsom Tailwind, AntDesign og Fluent 2. Der er over 80 komponenter, som alle inkluderer understøttelse af både Blazor Server og Blazor WebAssembly, hvilket gør det til et alsidigt valg til at bygge Blazor-applikationer på tværs af forskellige implementeringsscenarier. Afhængigt af applikationsbehov kan du bruge den gratis Community Blazorise-kerne eller en af de tre betalte planer. I Enterprise- og Enterprise Plus-planerne får du adgang til premium-temaer og Blazorise-blokke.





Nøglefunktioner og muligheder

Skabeloner baseret på dotnet-skabelonen giver dig et forspring på dit Blazor-projekt.

En datagitterkomponent indeholder mange funktioner, såsom hurtig databehandling, paginering, sortering og mere.

Udnyt et valideringssystem til flere use cases. Funktionaliteter omfatter valideringshåndtering og dataannotering samt automatiserede og manuelle valideringer.

Et bredt udvalg af diagramtyper med mange funktioner, såsom flere akser, databinding, forklaringer, zoom, animation, annoteringer og værktøjstip.

En videokomponent understøtter DRM-beskyttede videoer og næsten alle typer medier, der har DASH- eller HLS-kodet video.

Rapporterings- og dokumentationsmuligheder omfatter en PDF-fremviser. Du kan også tilføje en rig tekst-editor.

Navigations- og layoutkomponenter, såsom brødkrummer og sidebjælker, er specielt designet til at være yderst fleksible.

Ulemper

Der er ingen funktionalitet til at eksportere data til en Excel-fil.

Nogle avancerede komponenter kan have begrænsninger.

Oversigt

C#-udviklere vil finde Blazorise enkel at bruge til at skabe brugerdefinerede komponenter. Der er masser af indbyggede funktioner til alle UI-krav. Nogle udviklere kan dog betragte manglende evne til at eksportere data til Excel-filer som meget ubelejligt.

Synkfusion

Syncfusions oprindelige Blazor-komponentbibliotek indeholder over 90 komponenter til Blazor-server- og klientsideprojekter. Under dens fællesskabslicens kan du bruge hele produktlinjen gratis, så længe du opfylder visse kvalifikationer.





Nøglefunktioner og muligheder

DataGrid-komponenten giver adskillige funktioner, herunder redigering, databinding, tilpasset sortering, udvælgelse og aggregering af rækker.

Diagramkomponenten har mere end 50 diagrammer og grafer med højtydende punkter, som giver mulighed for hurtig behandling af store datamængder. Der er også masser af tilpasningsmuligheder, såsom værktøjstip og fremhævning.

Opret brugerdefinerede og interaktive dashboards ved hjælp af layoutkomponenten.

Dokumentbehandlingsfunktioner giver dig mulighed for at tilføje Excel-, PDF-, Word- og PowerPoint-visnings- og redigeringsfunktioner til dine applikationer. En WYSIWYG-editor giver redigeringsmuligheder svarende til dem i Microsoft Word.

Begivenhedskalendere muliggør synkronisering med Outlook- og Google-kalendere og giver responsivt layout, lokalisering, indbyggede visningstilstande og mere.

Online dokumentation er omfattende.

Ulemper

Nogle af komponenterne kan kræve mere tid og kræfter at tilpasse.

Komponenter ser ud til at være indpakkede versioner af deres JavaScript-kontroller, hvilket kan kræve, at du lærer mere JavaScript for at konfigurere dem.

Administration af licenser er ikke altid en problemfri proces; en ny licensnøgle er nødvendig, hver gang du opdaterer Syncfusion i et program.

Onlinedokumentationen er ret omfattende, men kan mangle.

Oversigt

Syncfusion giver en værdifuld værktøjskasse til at designe og udvikle moderne .NET-applikationer i Blazor. Dens datavisualiseringsværktøjer gør det nemt at præsentere store og komplekse datasæt.





Selvom onlinedokumentationen kan være utilstrækkelig, især til specialiserede forespørgsler, vil du sandsynligvis finde det, du har brug for, i blogs, fora, videnbase og support.

DevExpress

Med mere end 70 indbyggede Blazor-komponenter kan DevExpress Blazor UI-biblioteket hjælpe dig med at fremskynde udviklingsprocessen. Dens seneste udgivelse omfattede adskillige Blazor-forbedringer, herunder integrationen af AI.





Nøglefunktioner og muligheder

En Data Grid-komponent kan nemt håndtere store datasæt og binde til fjerndata.

Du kan bruge dataeditorer alene eller redigere celleværdier for at gruppere elementer, hvilket gør lister mere læsbare.

Dokumentbehandling omfatter eksport til PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, TXT, CSV og billedformater.

Funktioner på tværs af platforme muliggør udvikling af Blazor Hybrid-hostingmodeller.

AI-understøttede chat-, HTML- og RTF-editorudvidelser er tilgængelige.

Online dokumentation og tutorials er omfattende.

Ulemper

Med lidt over 20 typer diagrammer kan datavisualiseringsmulighederne være mere begrænsede sammenlignet med andre biblioteker.

Visse funktionaliteter er ikke iboende i kontrollerne; i nogle tilfælde skal du muligvis tilføje nogle funktioner manuelt.

Oversigt

Selvom antallet af komponenter kan være mindre end nogle andre biblioteker på denne liste, har DevExpress stadig en komplet suite af fleksible Blazor UI-komponenter, der kan forenkle udviklingsprocessen. Især Data Grid-komponenten kan spare udviklingstid. Det inkluderer alle de typiske funktioner for en moderne webapplikation, selvom mulighederne, såsom diagramvalg, måske ikke er så omfattende som andre.

Radzen Blazor-komponenter

Radzen Blazor- komponenter er en gratis, open source-mulighed for .NET-udviklere. Der er mere end 90 indbyggede Blazor-komponenter. Radzen tilbyder også betalte planer, inklusive en, der giver en lav-kode mulighed og en anden, der giver adgang til premium-funktioner.





Nøglefunktioner og muligheder

Radzen Blazor for Visual Studio-udvidelsen integrerer komponenter direkte i det velkendte Visual Studio 2022 for at oprette forbindelse til data, design, problemfri kode og arbejde hurtigere.

Datavisualiseringsfunktioner omfatter diagrammer, målere, GoogleMaps, sparkline, tidslinje og en SSRS-fremviser (som viser en rapport oprettet i SQL Server Reporting Services).

Tilpas navigation med muligheder som harmonika, karrusel, kontekstmenu, links og mere.

Form brugergrænsefladen ved at angive temaer, farver, kanter og andre attributter.

Pro-planen inkluderer UI-blokke, kort, opfordringer til handlinger, funktioner, sidefødder og sideoverskrifter.

Du kan tilpasse formularer ved hjælp af blandt andet autofuldførelse, listeboks, knap og farvevælgerkomponenter.

Ulemper

Begrænsede rapporterings- og dokumentationsmuligheder (SSRS).

Et begrænset antal diagramtyper og datavisualiseringer sammenlignet med de betalte tilbud.

De fleste af de angivne eksempler ser ud til at fokusere på de gratis komponenter.

De nuværende skabeloner giver grundlæggende, nyttige funktioner, men kræver omfattende tilpasning for at gøre dem nyttige til applikationer.

Oversigt

Radzens Blazor-komponentbibliotek er et relativt ungt produkt sammenlignet med de andre biblioteker på denne liste. Dens utilstrækkelige dokumentation er en svaghed. Prøveudbuddet kunne også forbedres ved at inkludere eksempler i de betalte planer. Alligevel er det et kraftfuldt værktøj, der vil hjælpe udviklere med at spare tid.

Konklusion

Der er mange ligheder mellem bibliotekerne på denne liste. For eksempel understøtter de alle .NET 9.0. Men når du tænker på, at du konstant skal afveje et projekts krav mod effektiviteten af Blazor-komponentbiblioteket, skiller ComponentOne fra MESCIUS sig ud som det bedste valg.





ComponentOne har omfattende komponenter, der giver den ultimative udvikleroplevelse til en rimelig, lav pris. Brugervenlighed og tilpasning er begge fokuspunkter på biblioteket. Det gør effektiv brug af kode ved at muliggøre migrering til andre platforme. Komponenter som FlexGrid- styringen kan nemt og hurtigt håndtere massive datasæt. Der er et bredt udvalg af meget tilpasselige diagrammer til datavisualiseringer for at skabe skræddersyede dashboards, der passer til applikationens behov. Yderligere funktioner som rapportering, dokumentation, input-editorer og meget mere sikrer, at du kan oprette webapplikationer af høj kvalitet.