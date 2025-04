De beste Blazor UI-componenten: alles wat u moet weten

Elke Blazor-applicatie die vandaag de dag wordt ontwikkeld, vereist complexe functionaliteit. Dit kan veel functies omvatten, van het efficiënt verwerken van responsief ontwerp tot eersteklas datavisualisatie. Het Blazor-framework is populair onder .NET-ontwikkelaars omdat ze HTML, CSS en C# kunnen gebruiken in plaats van JavaScript om de hoogste kwaliteit web-UI-ervaringen te creëren. Om echter de ultieme applicatie te ontwikkelen, hebt u een .NET UI-toolkit nodig om alle moderne webbesturingselementen tot uw beschikking te stellen: een eersteklas Blazor UI-componentbibliotheek.

Waar moet je op letten bij een Blazor UI-componentenbibliotheek?

Elk zinvol Blazor UI-component zou de volgende functies moeten bevatten:





Grafiektypen en opties voor gegevensvisualisatie: Gegevens

visualisatie is onderdeel van de basis van moderne zakelijke of analytische toepassingen. Mogelijkheid om aangepaste dashboards te bouwen: bedrijven gebruiken aangepaste dashboards om inzicht te krijgen in hun prestaties en om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

Breed scala aan invoer- en bewerkingsfuncties: tekstvelden die kunnen worden bewerkt, vergemakkelijken het verzamelen van gebruikersgegevens en moedigen gebruikers aan om digitale content te bekijken.

Besturingselementen die Blazor Server en Web Assembly ondersteunen: Deze besturingselementen kunnen worden gebruikt voor zowel server- als client-sidetoepassingen.

Eenvoudig pakketbeheer: Hoe eenvoudig is het om afhankelijkheden te beheren of herbruikbare code te distribueren?

Gebruik C#-code aan zowel de server- als de clientzijde: de herbruikbaarheid van C# is noodzakelijk om de efficiëntie van softwareontwikkeling te verbeteren.

Rapportage- en documentatiemogelijkheden: Over welke rapportagetools beschikt de bibliotheek en kunnen deze efficiënt omgaan met grote datasets?

Aanpasbare navigatie- en lay-outopties: Er moeten voldoende componenten zijn om de weergaven van de applicaties eenvoudig aan te passen.

Native Blazor-componenten: gebruikt de bibliotheek alleen ingepakte JavaScript-componenten? Hergebruik van werkbare code is altijd goed, maar ingepakte JavaScript-componenten kunnen uw ontwikkeling onnodig complex maken, de prestaties belemmeren en tijd kosten om te bouwen.

Vergelijkbare componentbeschikbaarheid op andere .NET-platformen: Kun je hybride Blazor-apps bouwen?





We hebben onderzoek gedaan en een shortlist gemaakt van de beste Blazor UI-componentbibliotheken. Lees verder om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden en om te bepalen welke uw voorkeur heeft.

ComponentOne Blazor UI-besturingselementen

ComponentOne biedt een solide lijst met native Blazor-componenten die zowel op de server- als clientzijde kunnen worden uitgevoerd. U kunt alleen de Blazor-bibliotheek kopen of investeren in de premiumoptie, ComponentOne Studio Enterprise, die elk .NET-platform omvat.





Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden

FlexGrid, een Blazor datagrid- besturingselement dat tabelgegevens kan bewerken, sorteren, filteren en groeperen. Het bevat een transposed view-extensie, die een raster ondersteunt waarbij de rijen en kolommen worden getransponeerd.

U kunt gegevensfilters gebruiken die automatisch worden gegenereerd op basis van een gegevensbron of die handmatig worden gemaakt om gebruikers tijdens runtime van meerdere gegevensfilters te voorzien.

Dankzij de on-demand datavirtualisatiefunctie kunnen grote hoeveelheden data automatisch worden geladen terwijl de gebruiker in realtime scrolt.

Meer dan 50 grafiektypen , waaronder cartesische, cirkel- en speciale grafiektypen, waarmee u aangepaste dashboards kunt maken.

Met het FlexReport- component kunt u volledig in C#-code op de server of client gegevensgebonden rapporten genereren.

Met FlexViewer kunt u rapporten en PDF-documenten bekijken en afdrukken.

Er zijn talloze invoereditors beschikbaar met functies zoals automatisch aanvullen, datum- en tijdselectie, paginering en meer.

Uitgebreide documentverwerking voor PDF- en Excel-formaten.

Eenvoudig pakketbeheer met ComponentOne NuGet-pakketten.

U kunt ComponentOne-besturingselementen integreren in andere .NET-platformen.

Met navigatie- en lay-outopties, zoals accordeon, boomstructuur, knopinfo en venster, kunt u de weergaven aanpassen aan de behoeften van uw toepassing.

Nadelen

Sommige premiumfuncties, zoals gegevensconnectoren waarmee u gegevens uit meerdere gegevensbronnen kunt integreren, zijn alleen beschikbaar bij de uitgebreidere, duurdere licentieoptie.

Samenvatting

De ComponentOne Blazor UI-bibliotheek heeft krachtige UI-bedieningselementen die eenvoudig kunnen worden aangepast en uitgebreid om te voldoen aan specifieke toepassingsvereisten voor een betaalbare, lage prijs in vergelijking met andere aanbiedingen. U kunt snel complexe weergaven maken, datavisualisatie inschakelen voor elk gebruiksgeval, documentverwerking gebruiken en vele andere functionaliteiten om de ultieme gebruikerservaring te creëren. Er is voldoende documentatie en uitgebreide ondersteuning om u te helpen het maximale uit deze bibliotheek te halen.

Infragistics Ignite-gebruikersinterface

Infragistics Ignite UI biedt een feature-rijke bibliotheek van meer dan 60 native Blazor controls die ontwikkelaars kunnen gebruiken om het frictieloze ontwerp en de ontwikkeling van webapplicaties mogelijk te maken. De meest recente update verbetert de charting features met meer low-code mogelijkheden.





Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden

Een Dock Manager-component gebruikt deelvensters om de lay-out van een toepassing te vergemakkelijken.

Het kaartonderdeel geeft geografische locatiegegevens weer van weergavemodellen of georuimtelijke gegevens verkregen uit de vormbestanden op geografische beeldkaarten.

Data Grid is een component waarmee u tabelgegevens in een reeks rijen en kolommen kunt weergeven.

De functie voor statuspersistentie van het rastercomponent verbetert de gebruikerservaring doordat u gebruikersvoorkeuren kunt opslaan of sessiegegevens kunt herstellen nadat de pagina opnieuw is geladen.

Een uitgebreide grafiekselectie met meer dan 65 grafieken en diagrammen kan helpen om elk toepassingsgebruiksgeval te bereiken. Alle grafiekfuncties, zoals animaties, annotaties en de gegevenslegenda, zijn aanpasbaar.

Profiteer van de exportfunctie naar Excel-, CSV- en PDF-indelingen .

Een component voor automatische gegevensvisualisatie analyseert een gegevensbron of gegevenspunt om te bepalen welke visualisatie het meest geschikt is om weer te geven.

Nadelen

Met een startprijs van $ 1.095 per ontwikkelaar is het iets duurder dan andere UI-componentbibliotheken.

Het efficiënt gebruiken van de componenten vergt enige leertijd, omdat het lijkt alsof het ingepakte versies van hun JavaScript-besturingselementen zijn.

De documentatie en voorbeelden kunnen worden uitgebreid met meer gespecialiseerde use cases.

Samenvatting

De selectie van besturingselementen en ingebouwde functionaliteit van Infragistics kan ontwikkelaars helpen om sneller betere applicatie-ervaringen te creëren en tegelijkertijd te garanderen dat aan de vereisten van de applicatie wordt voldaan. Een breed scala aan grafieken met belangrijke aanpassingsopties kan hoogwaardige datavisualisaties bieden. Hoewel de documentatie van de bibliotheek verbeterd zou kunnen worden, lijkt het wel een robuust gebruikersondersteuningsframework te bevatten voor op maat gemaakte assistentie.

Telerik Blazor UI-bibliotheek

Telerik houdt zich aan de filosofie van "more is more" en richt zich op het verbeteren van bestaande componenten en het creëren van nieuwe. De Blazor UI-bibliotheek bevat momenteel meer dan 110 componenten: allemaal native, aanpasbare Blazor-componenten in plaats van wrappers over jQuery-widgets.

Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden

Het is eenvoudig aan te passen met een Figma-plug-in, waardoor complexe CSS niet meer nodig is.

Kant-en-klare UI-thema's in verschillende stijlen kunnen direct worden gebruikt of worden aangepast.

Er zijn paginasjablonen beschikbaar voor dashboards, landingspagina's en e-commerce- of productvermeldingssites.

Componenten zijn speciaal ontworpen om met grote hoeveelheden data te werken.

Met meer dan 100 functies kunt u met het onderdeel Gegevensraster gegevens in een raster filteren, sorteren, groeperen en exporteren.

Documentverwerking voor PDF-, Word- (DOCX, RTF, HTML en TXT), Excel- en ZIP-archieven.

Met behulp van metercomponenten kunt u gegevenswaarden visualiseren tegen een schaal, zodat u ze snel kunt identificeren als geschikte of ondermaatse waarden.

Dankzij de platformonafhankelijke functionaliteit kunt u Telerik UI voor Blazor-webcomponenten insluiten in .NET MAUI-, WPF- of WinForms-toepassingen.

Nadelen

Het kan zijn dat dit niet het geval is in zeer ontwikkelde en ontworpen omgevingen waar de app direct op de klant is gericht.

Het kan lastig zijn om te leren hoe u de componenten implementeert voor specifieke use cases die niet in de demovoorbeelden aan bod komen.

Volgens beoordelingen van klanten kan het updaten bestaande componenten beschadigen.

Samenvatting

Telerik is een makkelijke keuze als u op zoek bent naar een bibliotheek die meer biedt dan alleen basisfuncties. De bibliotheek heeft een uitgebreide verzameling tools met geavanceerde functies die u kunnen helpen het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en te vereenvoudigen, waardoor u kostbare tijd bespaart terwijl u superieure applicaties creëert.

Blazorise

Blazorise biedt ontwikkeling onafhankelijk van CSS-frameworks, uitsluitend met behulp van C#. Het ondersteunt meerdere CSS-frameworks, zoals Tailwind, AntDesign en Fluent 2. Er zijn meer dan 80 componenten, die allemaal ondersteuning bieden voor zowel Blazor Server als Blazor WebAssembly, waardoor het een veelzijdige keuze is voor het bouwen van Blazor-applicaties in verschillende implementatiescenario's. Afhankelijk van de applicatiebehoeften kunt u de gratis Community Blazorise-kern of een van de drie betaalde abonnementen gebruiken. In de Enterprise- en Enterprise Plus-abonnementen krijgt u toegang tot premiumthema's en Blazorise-blokken.





Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden

Met sjablonen die gebaseerd zijn op het dotnet-sjabloon krijgt u een voorsprong op uw Blazor-project.

Een datarastercomponent bevat veel functies, zoals snelle gegevensverwerking, paginering, sortering en meer.

Maak gebruik van een validatiesysteem voor meerdere use cases. Functionaliteiten omvatten validatieverwerking en data-annotatie, evenals geautomatiseerde en handmatige validaties.

Een ruime keuze aan grafiektypen met veel functies, zoals meerdere assen, gegevensbinding, legenda's, zoomen, animatie, aantekeningen en tooltips.

Een videocomponent ondersteunt DRM-beveiligde video's en vrijwel elk type media met DASH- of HLS-gecodeerde video.

Rapportage- en documentatiemogelijkheden omvatten een PDF-viewer. U kunt ook een rich text-editor toevoegen.

Navigatie- en lay-outcomponenten, zoals broodkruimels en zijbalken, zijn speciaal ontworpen om zeer flexibel te zijn.

Nadelen

Er is geen functionaliteit om gegevens naar een Excel-bestand te exporteren.

Sommige geavanceerde componenten kunnen beperkingen hebben.

Samenvatting

C#-ontwikkelaars zullen Blazorise eenvoudig vinden om aangepaste componenten te maken. Er zijn genoeg ingebouwde functies voor alle UI-vereisten. Sommige ontwikkelaars vinden het echter erg onhandig dat ze geen gegevens naar Excel-bestanden kunnen exporteren.

Synchronisatiefusie

De native Blazor-componentbibliotheek van Syncfusion bevat meer dan 90 componenten voor Blazor-server-side- en client-side-projecten. Onder de communitylicentie kunt u de volledige productlijn gratis gebruiken, zolang u aan bepaalde kwalificaties voldoet.





Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden

Het DataGrid-component biedt talloze functionaliteiten, waaronder bewerken, gegevensbinding, aangepaste sortering, selectie en het samenvoegen van rijen.

Het diagramcomponent heeft meer dan 50 diagrammen en grafieken met high-performance punten, wat snelle verwerking van grote hoeveelheden data mogelijk maakt. Er zijn ook tal van aanpassingsopties, zoals tooltips en highlighting.

Maak aangepaste en interactieve dashboards met behulp van het lay-outcomponent.

Met documentverwerkingsmogelijkheden kunt u Excel-, PDF-, Word- en PowerPoint-weergave- en bewerkingsmogelijkheden aan uw toepassingen toevoegen. Een WYSIWYG-editor biedt bewerkingsmogelijkheden die vergelijkbaar zijn met die van Microsoft Word.

Gebeurteniskalenders kunnen worden gesynchroniseerd met Outlook- en Google-agenda's en bieden een responsieve lay-out, lokalisatie, ingebouwde weergavemodi en meer.

De online documentatie is uitgebreid.

Nadelen

Het aanpassen van sommige onderdelen kan meer tijd en moeite kosten.

Componenten lijken ingepakte versies van hun JavaScript-besturingselementen te zijn. Mogelijk moet u daarom meer JavaScript leren om ze te kunnen configureren.

Het beheren van licenties verloopt niet altijd soepel. Elke keer dat u Syncfusion in een applicatie bijwerkt, is er een nieuwe licentiesleutel nodig.

De online documentatie is behoorlijk uitgebreid, maar kan soms ook ontbreken.

Samenvatting

Syncfusion biedt een waardevolle toolbox voor het ontwerpen en ontwikkelen van moderne .NET-applicaties in Blazor. De datavisualisatietools maken het eenvoudig om grote en complexe datasets te presenteren.





Hoewel de online documentatie mogelijk niet toereikend is, vooral niet voor specifieke vragen, vindt u waarschijnlijk wel wat u nodig hebt in blogs, forums, de kennisbank en ondersteuning.

DevExpress

Met meer dan 70 native Blazor-componenten kan de DevExpress Blazor UI-bibliotheek u helpen het ontwikkelingsproces te versnellen. De meest recente release bevatte verschillende Blazor-verbeteringen, waaronder de integratie van AI.





Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden

Een Data Grid-component kan eenvoudig grote datasets verwerken en aan externe gegevens koppelen.

U kunt alleen gegevenseditors gebruiken of celwaarden bewerken om items te groeperen, waardoor lijsten beter leesbaar worden.

Documentverwerking omvat het exporteren naar PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, TXT, CSV en afbeeldingsformaten.

Dankzij de cross-platformmogelijkheden kunnen Blazor Hybrid-hostingmodellen worden ontwikkeld.

Er zijn door AI ondersteunde chat-, HTML- en RTF-editorextensies beschikbaar.

Er is uitgebreide online documentatie en tutorials beschikbaar.

Nadelen

Met iets meer dan 20 soorten grafieken zijn de mogelijkheden voor datavisualisatie mogelijk beperkter vergeleken met andere bibliotheken.

Bepaalde functionaliteiten zijn niet inherent aan de bedieningselementen. In sommige gevallen moet u mogelijk handmatig functies toevoegen.

Samenvatting

Hoewel het aantal componenten mogelijk minder is dan bij sommige andere bibliotheken op deze lijst, heeft DevExpress nog steeds een volledige suite van flexibele Blazor UI-componenten die het ontwikkelingsproces kunnen vereenvoudigen. Met name de Data Grid-component kan ontwikkeltijd besparen. Het bevat alle typische functionaliteiten voor een moderne webapplicatie, zelfs als de opties, zoals diagramselectie, mogelijk niet zo uitgebreid zijn als andere.

Radzen Blazor-componenten

Radzen Blazor -componenten zijn een gratis, open-source optie voor .NET-ontwikkelaars. Er zijn meer dan 90 native Blazor-componenten. Radzen biedt ook betaalde abonnementen, waaronder een die een low-code-optie biedt en een andere die toegang biedt tot premiumfuncties.





Belangrijkste kenmerken en mogelijkheden

Met de Radzen Blazor voor Visual Studio-extensie worden componenten rechtstreeks in de vertrouwde Visual Studio 2022 geïntegreerd, zodat u verbinding kunt maken met gegevens, ontwerpen, naadloos kunt coderen en sneller kunt werken.

Mogelijkheden voor datavisualisatie zijn onder meer grafieken, meters, GoogleMaps, sparkline, tijdlijn en een SSRS-viewer (die een rapport weergeeft dat is gemaakt in SQL Server Reporting Services).

Pas de navigatie aan met opties zoals accordeon, carrousel, contextmenu, links en meer.

Geef de gebruikersinterface vorm door thema's, kleuren, randen en andere kenmerken te specificeren.

Het Pro-abonnement omvat UI-blokken, kaarten, oproepen tot actie, functies, voetteksten en paginakoppen.

U kunt formulieren aanpassen met onder andere de componenten automatisch aanvullen, keuzelijst, knop en kleurenkiezer.

Nadelen

Beperkte rapportage- en documentatiemogelijkheden (SSRS).

Een beperkt aantal grafiektypen en datavisualisaties vergeleken met de betaalde aanbiedingen.

De meeste voorbeelden lijken zich te richten op de gratis componenten.

De huidige sjablonen bieden basisfuncties die nuttig zijn, maar vereisen uitgebreide aanpassingen om ze bruikbaar te maken voor toepassingen.

Samenvatting

De Blazor-componentbibliotheek van Radzen is een relatief jong product vergeleken met de andere bibliotheken op deze lijst. De ontoereikende documentatie is een zwakte. Het voorbeeldaanbod zou ook verbeterd kunnen worden door voorbeelden op te nemen in de betaalde abonnementen. Toch is het een krachtige tool die ontwikkelaars helpt tijd te besparen.

Conclusie

Er zijn veel overeenkomsten tussen de bibliotheken in deze lijst. Ze ondersteunen bijvoorbeeld allemaal .NET 9.0. Wanneer u echter bedenkt dat u voortdurend de vereisten van een project moet afwegen tegen de effectiviteit van de Blazor-componentbibliotheek, springt ComponentOne van MESCIUS eruit als de beste keuze.





ComponentOne heeft uitgebreide componenten die de ultieme ontwikkelaarservaring bieden voor een redelijke, lage prijs. Gebruiksgemak en maatwerk zijn beide aandachtspunten van de bibliotheek. Het maakt efficiënt gebruik van code door migratie naar andere platforms mogelijk te maken. Componenten zoals de FlexGrid- besturing kunnen eenvoudig en snel enorme datasets verwerken. Er is een brede selectie van zeer aanpasbare grafieken voor datavisualisaties om op maat gemaakte dashboards te maken die passen bij de behoeften van de applicatie. Extra mogelijkheden, zoals rapportage, documentatie, invoereditors en nog veel meer, zorgen ervoor dat u hoogwaardige webapplicaties kunt maken.