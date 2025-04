Die Top Blazor UI-komponente: alles wat u moet weet

Enige Blazor-toepassing wat vandag ontwikkel word, vereis komplekse funksionaliteit. Dit kan baie kenmerke insluit, van die doeltreffende hantering van responsiewe ontwerp tot die beste datavisualisering. Die Blazor-raamwerk is gewild onder .NET-ontwikkelaars omdat hulle HTML, CSS en C# in plaas van JavaScript kan gebruik om web-UI-ervarings van die hoogste gehalte te skep. Om die uiteindelike toepassing te ontwikkel, benodig jy egter 'n .NET UI-nutsdingstel om al die moderne webkontroles tot jou beskikking te stel—'n eersterangse Blazor UI-komponentbiblioteek.

Waarna moet u soek in 'n Blazor UI-komponentbiblioteek?

Enige waardevolle Blazor UI-komponente moet die meeste of al die volgende kenmerke insluit:





Grafiektipes en datavisualiseringsopsies: Datavisualisering is deel van die grondslag van moderne sake- of analitiese toepassings.

Datavisualisering is deel van die grondslag van moderne sake- of analitiese toepassings. Vermoë om pasgemaakte kontroleskerms te bou: Besighede gebruik pasgemaakte kontroleskerms om insigte in hul prestasie te verkry en ingeligte besigheidsbesluite te neem.

Besighede gebruik pasgemaakte kontroleskerms om insigte in hul prestasie te verkry en ingeligte besigheidsbesluite te neem. Wye reeks invoer- en redigeerkenmerke: Teksvelde wat geredigeer kan word, vergemaklik die versameling van gebruikersdata en moedig gebruikers aan om met digitale inhoud betrokke te raak.

Teksvelde wat geredigeer kan word, vergemaklik die versameling van gebruikersdata en moedig gebruikers aan om met digitale inhoud betrokke te raak. Kontroles wat Blazor Server en Web Assembly ondersteun: Hierdie kontroles kan vir beide bedienerkant- en kliëntkanttoepassings gebruik word.

Hierdie kontroles kan vir beide bedienerkant- en kliëntkanttoepassings gebruik word. Maklike pakketbestuur: Hoe maklik is dit om afhanklikhede te bestuur of herbruikbare kode te versprei?

Hoe maklik is dit om afhanklikhede te bestuur of herbruikbare kode te versprei? Gebruik C#-kode op beide die bediener- en kliëntkant: Die herbruikbaarheid van C# is nodig vir die verbetering van sagteware-ontwikkelingsdoeltreffendheid.

Die herbruikbaarheid van C# is nodig vir die verbetering van sagteware-ontwikkelingsdoeltreffendheid. Verslagdoenings- en dokumentasievermoëns: Watter verslagdoeningsinstrumente het die biblioteek, en kan hulle groot datastelle doeltreffend hanteer?

Watter verslagdoeningsinstrumente het die biblioteek, en kan hulle groot datastelle doeltreffend hanteer? Aanpasbare navigasie- en uitlegopsies: Daar moet genoeg komponente wees om die toepassings se aansigte maklik aan te pas.

Daar moet genoeg komponente wees om die toepassings se aansigte maklik aan te pas. Inheemse Blazor-komponente: Gebruik die biblioteek slegs toegedraaide JavaScript-komponente? Die hergebruik van werkbare kode is altyd goed, maar toegedraaide JavaScript-komponente kan jou ontwikkeling onnodig ingewikkeld maak, dyspierwerkverrigting en tyd neem om te bou.

Gebruik die biblioteek slegs toegedraaide JavaScript-komponente? Die hergebruik van werkbare kode is altyd goed, maar toegedraaide JavaScript-komponente kan jou ontwikkeling onnodig ingewikkeld maak, dyspierwerkverrigting en tyd neem om te bou. Soortgelyke komponentbeskikbaarheid in ander .NET-platforms: Kan jy hibriede Blazor-toepassings bou?





Ons het nagevors en 'n kortlys van die top Blazor UI-komponentbiblioteke geskep. Lees verder om te sien hoe hulle teen mekaar staan en om te bepaal watter jou voorkeurkeuse sal wees.

ComponentOne Blazor UI-kontroles

ComponentOne bied 'n soliede rooster van inheemse Blazor-komponente wat op beide die bediener- en kliëntkant uitgevoer kan word. Jy kan slegs die Blazor-biblioteek koop of belê in die premium-opsie, ComponentOne Studio Enterprise, wat elke .NET-platform insluit.





Sleutel kenmerke en vermoëns

FlexGrid, 'n Blazor- dataroosterbeheer wat tabeldata kan wysig, sorteer, filter en groepeer. Dit sluit 'n getransponeerde aansig-uitbreiding in, wat 'n rooster ondersteun waar die rye en kolomme getransponeer word.

Jy kan datafilters gebruik wat outomaties vanaf 'n databron gegenereer word of met die hand geskep word om veelvuldige datafilters aan gebruikers te verskaf tydens looptyd.

Op-aanvraag datavirtualiseringsvermoë stel groot data in staat om outomaties te laai terwyl die gebruiker intyds blaai.

Meer as 50 grafiektipes , insluitend Cartesiese, pastei- en spesialiteitskaarttipes, kan jy gebruik om pasgemaakte dashboards te skep.

Die FlexReport- komponent kan datagebonde verslae volledig in C#-kode op die bediener of kliënt genereer.

FlexViewer maak dit moontlik om verslae en PDF-dokumente te bekyk en te druk.

Talle invoerredigeerders aktiveer funksies soos outovoltooi, datum- en tydkeuse, paginering en meer.

Omvattende dokumentverwerking vir PDF- en Excel-formate.

Maklike pakketbestuur met ComponentOne NuGet-pakkette.

Jy kan ComponentOne-kontroles in ander .NET-platforms integreer.

Navigasie- en uitlegopsies, soos trekklavier, boomaansig, nutswenk en venster, laat jou aansigte aanpas om by jou toepassing se behoeftes te pas.

Nadele

Sommige premium-kenmerke, soos dataverbindings wat data van veelvuldige databronne kan integreer, is slegs beskikbaar met die meer omvattende, hoërkoste-lisensie-opsie.

Opsomming

Die ComponentOne Blazor UI-biblioteek het kragtige UI-kontroles wat maklik aangepas en uitgebrei kan word om aan spesifieke toepassingsvereistes te voldoen vir 'n bekostigbare, lae prys in vergelyking met ander aanbiedinge. Jy kan vinnig komplekse aansigte skep, datavisualisering vir enige gebruiksgeval aktiveer, dokumentverwerking en baie ander funksies gebruik om die uiteindelike gebruikerservaring te skep. Daar is baie dokumentasie en uitgebreide ondersteuning om jou te help om die meeste uit hierdie biblioteek te kry.

Infragistics Ignite UI

Infragistics Ignite UI bied 'n kenmerkryke biblioteek van meer as 60 inheemse Blazor-kontroles wat ontwikkelaars kan gebruik om die wrywinglose ontwerp en ontwikkeling van webtoepassings moontlik te maak. Die mees onlangse opdatering verbeter karteringskenmerke met meer lae-kode-vermoëns.





Sleutel kenmerke en vermoëns

'n Dock Manager-komponent gebruik ruite om die uitlegrangskikking van 'n toepassing te vergemaklik.

Die kaartkomponent vertoon geografiese liggingdata van aansigmodelle of georuimtelike data verkry uit die vormlêers op geografiese beeldkaarte.

Data Grid is 'n komponent wat gebruik word om tabeldata in 'n reeks rye en kolomme te vertoon.

Die roosterkomponent se toestandvolhardingskenmerk verbeter gebruikerservaring deurdat jy gebruikervoorkeure kan stoor of sessiedata kan herstel nadat die bladsy herlaai is.

'n Uitgebreide grafiekkeuse met meer as 65 kaarte en grafieke kan help om enige toepassingsgeval te bereik. Al die grafiekkenmerke, soos animasies, aantekeninge en die datalegende, is aanpasbaar.

Maak gebruik van uitvoervermoë na Excel-, CSV- en PDF-formate .

'n Outomatiese datavisualiseringskomponent ontleed 'n databron of datapunt om die mees geskikte visualisering te bepaal om te vertoon.

Nadele

Met 'n beginprysplan van $1,095 per ontwikkelaar, is dit effens duurder as ander UI-komponentbiblioteke.

Om die komponente doeltreffend te gebruik, vereis 'n leerkurwe, aangesien dit lyk asof dit toegedraaide weergawes van hul JavaScript-kontroles is.

Die dokumentasie en monsters kan uitgebrei word om meer gespesialiseerde gebruiksgevalle in te sluit.

Opsomming

Infragistics se keuse van kontroles en ingeboude funksionaliteit kan ontwikkelaars help om vinniger beter toepassingservarings te skep terwyl hulle verseker dat daar aan die toepassing se vereistes voldoen word. 'n Wye reeks kaarte met sleutelaanpassingsopsies kan datavisualiserings van hoë gehalte verskaf. Alhoewel die biblioteek se dokumentasie kan verbeter, lyk dit of dit 'n robuuste gebruikersondersteuningsraamwerk vir pasgemaakte hulp insluit.

Telerik Blazor UI-biblioteek

Telerik hou by die "meer is meer"-filosofie en fokus op die verbetering van sy bestaande komponente terwyl nuwes geskep word. Die Blazor UI-biblioteek bevat tans meer as 110 komponente - almal inheemse, aanpasbare Blazor-komponente eerder as omhulsels oor jQuery-legstukke.

Sleutel kenmerke en vermoëns

Dit maak aanpassing maklik met 'n Figma-inprop wat die behoefte aan komplekse CSS uitskakel.

Gereed-vir-gebruik UI-temas in verskillende style kan gebruik word soos dit is of aangepas word.

Bladsjablone is beskikbaar vir kontroleskerms, bestemmingsbladsye en webwerwe vir e-handel of produklys.

Komponente is spesiaal ontwerp om met groot volumes data te werk.

Met meer as 100 kenmerke laat die Data-rooster-komponent jou toe om data in 'n rooster te filter, sorteer, groepeer en uitvoer.

Dokumentverwerking vir PDF-, Word- (DOCX-, RTF-, HTML- en TXT-), Excel- en ZIP-argiewe.

Meterkomponente laat jou datawaardes teen 'n skaal visualiseer om hulle vinnig as geskikte of ondermaatse waardes te identifiseer.

Kruisplatform-vermoëns laat jou toe om Telerik UI vir Blazor-webkomponente in .NET MAUI-, WPF- of WinForms-toepassings in te sluit.

Nadele

Jy mag vind dat dit ontbreek in hoogs ontwikkelde en ontwerpte omgewings waar die toepassing klantgerig is.

Om te leer hoe om die komponente te implementeer, kan moeilik wees vir spesifieke gebruiksgevalle wat nie deur die demo-voorbeelde aangespreek word nie.

Volgens klantresensies kan opdatering bestaande komponente breek.

Opsomming

Telerik is 'n maklike keuse as jy op soek is na 'n biblioteek wat meer as net basiese kenmerke bied. Die biblioteek het 'n diep versameling gereedskap met gevorderde kenmerke wat jou kan help om die ontwikkelingsproses te stroomlyn en te vereenvoudig, wat waardevolle tyd bespaar terwyl jy voortreflike toepassings skep.

Blazorise

Blazorise bied ontwikkeling onafhanklik van CSS-raamwerke, uitsluitlik met behulp van C#. Dit ondersteun verskeie CSS-raamwerke, soos Tailwind, AntDesign en Fluent 2. Daar is meer as 80 komponente, wat almal ondersteuning vir beide Blazor Server en Blazor WebAssembly insluit, wat dit 'n veelsydige keuse maak vir die bou van Blazor-toepassings oor verskillende ontplooiingscenario's. Afhangende van toepassingsbehoeftes, kan u die gratis Community Blazorise-kern of een van die drie betaalde planne gebruik. In die Enterprise- en Enterprise Plus-planne geniet u toegang tot premium-temas en Blazorise-blokke.





Sleutel kenmerke en vermoëns

Sjablone gebaseer op die dotnet-sjabloon gee jou 'n voorsprong met jou Blazor-projek.

'n Dataroosterkomponent bevat baie kenmerke, soos vinnige dataverwerking, paginering, sortering en meer.

Gebruik 'n valideringstelsel vir veelvuldige gebruiksgevalle. Funksionaliteite sluit in valideringshantering en data-annotasie, sowel as outomatiese en handmatige validasies.

'n Wye verskeidenheid grafiektipes met baie kenmerke, soos veelvuldige asse, databinding, legendes, inzoem, animasie, aantekeninge en gereedskapwenke.

'n Video-komponent ondersteun DRM-beskermde video's en byna enige soort media wat DASH- of HLS-geënkodeerde video het.

Verslagdoening en dokumentasie vermoëns sluit 'n PDF-kyker in. Jy kan ook 'n ryk teksredigeerder byvoeg.

Navigasie- en uitlegkomponente, soos broodkrummels en sidebars, is spesifiek ontwerp om hoogs buigsaam te wees.

Nadele

Daar is geen funksionaliteit om data na 'n Excel-lêer uit te voer nie.

Sommige gevorderde komponente kan beperkings hê.

Opsomming

C#-ontwikkelaars sal Blazorise maklik vind om te gebruik om pasgemaakte komponente te skep. Daar is baie ingeboude funksies vir enige UI-vereistes. Sommige ontwikkelaars kan egter die onvermoë om data na Excel-lêers uit te voer as baie ongerieflik beskou.

Sinfusie

Syncfusion se inheemse Blazor komponent biblioteek beskik oor meer as 90 komponente vir Blazor bediener-kant en kliënt-kant projekte. Onder sy gemeenskapslisensie kan jy die hele produkreeks gratis gebruik solank jy aan sekere kwalifikasies voldoen.





Sleutel kenmerke en vermoëns

Die DataGrid-komponent bied talle funksies, insluitend redigering, databinding, pasgemaakte sortering, seleksie en samevoeging van rye.

Die grafiekkomponent het meer as 50 kaarte en grafieke met hoëprestasiepunte, wat die vinnige verwerking van groot datahoeveelhede moontlik maak. Daar is ook baie aanpassingsopsies, soos gereedskapwenke en uitlig.

Skep pasgemaakte en interaktiewe dashboards deur die uitlegkomponent te gebruik.

Dokumentverwerkingsvermoëns laat jou Excel-, PDF-, Word- en PowerPoint-kyk- en redigeervermoëns by jou toepassings voeg. 'n WYSIWYG-redigeerder bied redigeringsvermoëns soortgelyk aan dié van Microsoft Word.

Gebeurteniskalenders maak sinchronisasie met Outlook- en Google-kalenders moontlik en bied responsiewe uitleg, lokalisering, ingeboude aansigmodusse, en meer.

Aanlyn dokumentasie is omvattend.

Nadele

Sommige van die komponente kan meer tyd en moeite verg om aan te pas.

Dit lyk asof komponente toegedraaide weergawes van hul JavaScript-kontroles is, wat dalk vereis dat jy meer JavaScript moet leer om hulle op te stel.

Die bestuur van lisensies is nie altyd 'n naatlose proses nie; 'n nuwe lisensiesleutel word benodig elke keer as jy Syncfusion in 'n toepassing opdateer.

Die aanlyn dokumentasie is taamlik uitgebreid, maar kan ontbreek.

Opsomming

Syncfusion bied 'n waardevolle gereedskapkas vir die ontwerp en ontwikkeling van moderne .NET-toepassings in Blazor. Die datavisualiseringsinstrumente maak dit maklik om groot en komplekse datastelle aan te bied.





Alhoewel die aanlyn dokumentasie onvoldoende kan wees, veral vir gespesialiseerde navrae, sal jy waarskynlik vind wat jy nodig het in blogs, forums, kennisbasis en ondersteuning.

DevExpress

Met meer as 70 inheemse Blazor-komponente, kan die DevExpress Blazor UI-biblioteek jou help om die ontwikkelingsproses te bespoedig. Die mees onlangse vrystelling daarvan het verskeie Blazor-verbeterings ingesluit, insluitend die integrasie van AI.





Sleutel kenmerke en vermoëns

'n Data Grid-komponent kan maklik groot datastelle hanteer en aan afgeleë data bind.

Jy kan dataredigeerders alleen gebruik of selwaardes wysig om items te groepeer, wat lyste meer leesbaar maak.

Dokumentverwerking sluit uitvoer na PDF-, XLS-, XLSX-, RTF-, DOCX-, MHT-, HTML-, TXT-, CSV- en beeldformate in.

Kruisplatform-vermoëns maak die ontwikkeling van Blazor Hybrid-gasheermodelle moontlik.

KI-gesteunde klets-, HTML- en RTF-redigeerderuitbreidings is beskikbaar.

Aanlyn dokumentasie en tutoriale is omvattend.

Nadele

Met net meer as 20 soorte kaarte, kan datavisualiseringsopsies meer beperk wees in vergelyking met ander biblioteke.

Sekere funksionaliteite is nie inherent aan die kontroles nie; in sommige gevalle sal jy dalk sekere funksies handmatig moet byvoeg.

Opsomming

Alhoewel die aantal komponente minder kan wees as sommige ander biblioteke op hierdie lys, het DevExpress steeds 'n volledige reeks buigsame Blazor UI-komponente wat die ontwikkelingsproses kan vereenvoudig. Die Data Grid-komponent kan veral ontwikkelingstyd bespaar. Dit bevat al die tipiese funksies vir 'n moderne webtoepassing, selfs al is die opsies, soos grafiekkeuse, dalk nie so uitgestrek soos ander nie.

Radzen Blazor-komponente

Radzen Blazor- komponente is 'n gratis oopbron-opsie vir .NET-ontwikkelaars. Daar is meer as 90 inheemse Blazor-komponente. Radzen bied ook betaalde planne, insluitend een wat 'n lae-kode-opsie bied en 'n ander wat toegang tot premium-kenmerke bied.





Sleutel kenmerke en vermoëns

Die Radzen Blazor for Visual Studio-uitbreiding integreer komponente direk in die bekende Visual Studio 2022 om aan data te koppel, te ontwerp, naatloos te kodeer en vinniger te werk.

Datavisualiseringsvermoëns sluit in kaarte, meters, GoogleMaps, vonkellyn, tydlyn en 'n SSRS-kyker (wat 'n verslag vertoon wat in SQL Server Reporting Services geskep is).

Pas navigasie aan met opsies soos trekklavier, karrousel, kontekskieslys, skakels en meer.

Vorm die UI deur temas, kleure, grense en ander eienskappe te spesifiseer.

Die Pro-plan bevat UI-blokke, kaarte, oproepe tot aksies, kenmerke, voettekste en bladsyopskrifte.

U kan vorms aanpas deur onder meer die outovoltooi-, lysboks-, knoppie- en kleurkieserkomponente te gebruik.

Nadele

Beperkte verslagdoening en dokumentasie vermoëns (SSRS).

'n Beperkte aantal grafiektipes en datavisualiserings in vergelyking met die betaalde aanbiedinge.

Die meeste van die voorbeelde wat verskaf word, fokus blykbaar op die gratis komponente.

Die huidige sjablone bied basiese, nuttige kenmerke, maar vereis uitgebreide aanpassing om dit nuttig vir toepassings te maak.

Opsomming

Radzen se Blazor-komponentbiblioteek is 'n relatief jong produk in vergelyking met die ander biblioteke op hierdie lys. Die onvoldoende dokumentasie daarvan is 'n swakheid. Die voorbeeldaanbieding kan ook verbeter word deur voorbeelde by die betaalde planne in te sluit. Tog is dit 'n kragtige instrument wat ontwikkelaars sal help om tyd te bespaar.

Gevolgtrekking

Daar is baie ooreenkomste tussen die biblioteke wat in hierdie lys ingesluit is. Hulle ondersteun byvoorbeeld almal .NET 9.0. As jy egter in ag neem dat jy voortdurend 'n projek se vereistes moet opweeg teen die doeltreffendheid van die Blazor-komponentbiblioteek, staan ComponentOne van MESCIUS uit as die beste keuse.





ComponentOne het uitgebreide komponente wat die uiteindelike ontwikkelaarervaring bied teen 'n redelike, lae prys. Gemak van gebruik en aanpassing is albei fokuspunte van die biblioteek. Dit maak doeltreffende gebruik van kode deur migrasie na ander platforms moontlik te maak. Komponente soos die FlexGrid -beheer kan massiewe datastelle maklik en vinnig hanteer. Daar is 'n wye verskeidenheid hoogs aanpasbare kaarte vir datavisualisering om pasgemaakte dashboards te skep wat by die toepassing se behoeftes pas. Bykomende vermoëns, soos verslaggewing, dokumentasie, invoerredigeerders, en nog baie meer, verseker dat jy webtoepassings van hoë gehalte kan skep.