Top Blazor UI Components: Tout sa ou bezwen konnen

Nenpòt aplikasyon Blazor devlope jodi a mande pou fonksyonalite konplèks. Sa a ka gen ladan anpil karakteristik, ki soti nan jere efikasman konsepsyon reponn ak vizyalizasyon done pi wo. Fondasyon Blazor la popilè nan mitan devlopè .NET paske yo ka itilize HTML, CSS, ak C# nan plas JavaScript pou kreye pi bon kalite eksperyans UI entènèt. Sepandan, pou devlope aplikasyon final la, ou bezwen yon bwat zouti .NET UI pou mete tout kontwòl entènèt modèn yo a dispozisyon ou—yon bibliyotèk eleman Blazor UI premye-yo.

Kisa ou ta dwe chèche nan yon bibliyotèk Blazor UI Component?

Nenpòt eleman Blazor UI ki entérésan ta dwe gen ladan pifò oswa tout karakteristik sa yo:





Kalite tablo ak opsyon vizyalizasyon done: Vizyalizasyon done se yon pati nan fondasyon biznis modèn oswa aplikasyon analyse.

Vizyalizasyon done se yon pati nan fondasyon biznis modèn oswa aplikasyon analyse. Kapasite pou konstwi tablodbò koutim: Biznis yo sèvi ak tablodbò koutim pou jwenn apèsi sou pèfòmans yo epi pran desizyon biznis enfòme.

Biznis yo sèvi ak tablodbò koutim pou jwenn apèsi sou pèfòmans yo epi pran desizyon biznis enfòme. Gwo ranje nan opinyon ak koreksyon karakteristik: Jaden tèks ki ka modifye fasilite koleksyon done itilizatè yo epi ankouraje itilizatè yo angaje yo ak kontni dijital.

Jaden tèks ki ka modifye fasilite koleksyon done itilizatè yo epi ankouraje itilizatè yo angaje yo ak kontni dijital. Kontwòl ki sipòte Blazor Server ak Web Assembly: Kontwòl sa yo ka itilize pou aplikasyon tou de bò sèvè ak bò kliyan.

Kontwòl sa yo ka itilize pou aplikasyon tou de bò sèvè ak bò kliyan. Jesyon pake fasil: Ki jan fasil jere depandans oswa distribye kòd ki kapab itilize ankò?

Ki jan fasil jere depandans oswa distribye kòd ki kapab itilize ankò? Sèvi ak kòd C# sou tou de bò sèvè a ak bò kliyan: Reyabilite C# nesesè pou amelyore efikasite devlopman lojisyèl.

Reyabilite C# nesesè pou amelyore efikasite devlopman lojisyèl. Kapasite pou fè rapò ak dokimantasyon: Ki zouti pou fè rapò bibliyotèk la genyen, epi èske yo ka jere gwo seri done avèk efikasite?

Ki zouti pou fè rapò bibliyotèk la genyen, epi èske yo ka jere gwo seri done avèk efikasite? Navigasyon personnalisable ak opsyon layout: Ta dwe gen ase eleman yo Customize opinyon aplikasyon yo fasil.

Ta dwe gen ase eleman yo Customize opinyon aplikasyon yo fasil. Konpozan Natif Blazor: Èske bibliyotèk la itilize sèlman konpozan JavaScript ki vlope? Re-itilize kòd travayabl toujou bon, men vlope eleman JavaScript ka fè devlopman ou san nesesite, pèfòmans andikape, epi pran tan pou konstwi.

Èske bibliyotèk la itilize sèlman konpozan JavaScript ki vlope? Re-itilize kòd travayabl toujou bon, men vlope eleman JavaScript ka fè devlopman ou san nesesite, pèfòmans andikape, epi pran tan pou konstwi. Disponibilite eleman menm jan an nan lòt platfòm .NET: Èske ou ka konstwi aplikasyon ibrid Blazor?





Nou te fè rechèch ak kreye yon lis pi gwo bibliyotèk eleman Blazor UI yo. Li kontinye pou wè ki jan yo pile youn kont lòt epi detèmine kilès ki ta pi pito chwa ou.

ComponentOne Blazor UI Kontwòl

ComponentOne ofri yon lis solid nan eleman natif natal Blazor ki ka kouri sou tou de bò sèvè ak kliyan. Ou ka achte sèlman bibliyotèk Blazor oswa envesti nan opsyon prim lan, ComponentOne Studio Enterprise, ki gen ladann chak platfòm .NET.





Karakteristik kle ak Kapasite

FlexGrid, yon kontwòl datagrid Blazor ki ka edite, triye, filtre, ak gwoup done tabul. Li gen ladann yon ekstansyon vi transpoze, ki sipòte yon kadriyaj kote ranje yo ak kolòn yo transpoze.

Ou ka itilize filtè done yo oto-pwodwi apati yon sous done oswa yo kreye manyèlman pou bay plizyè filtè done bay itilizatè yo nan moman an.

Kapasite Virtualization done sou demann pèmèt gwo done yo chaje otomatikman pandan itilizatè a woule an tan reyèl.

Plis pase 50 kalite tablo , ki gen ladan kalite Cartesian, tat, ak espesyalite, ou ka itilize pou kreye tablodbò koutim.

Eleman FlexReport a ka jenere rapò done yo konplètman nan kòd C# sou sèvè a oswa kliyan an.

FlexViewer pèmèt gade ak enprime rapò ak dokiman PDF yo.

Anpil editè opinyon pèmèt fonksyon tankou autocomplete, seleksyon dat ak lè, paginasyon, ak plis ankò.

Pwosesis konplè dokiman pou fòma PDF ak Excel.

Jesyon pakè fasil ak pakè ComponentOne NuGet.

Ou ka entegre kontwòl ComponentOne nan lòt platfòm .NET.

Navigasyon ak opsyon layout, tankou akòdeyon, treeview, tooltip, ak fenèt, pèmèt ou personnaliser opinyon yo adapte bezwen aplikasyon w lan.

Dezavantaj

Gen kèk karakteristik prim, tankou konektè done ki ka entegre done ki soti nan plizyè sous done, ki disponib sèlman ak opsyon lisans ki pi konplè, ki pi wo a.

Rezime

Bibliyotèk ComponentOne Blazor UI a gen kontwòl UI pwisan ki ka fasilman Customized ak pwolonje pou satisfè kondisyon aplikasyon espesifik pou yon pri abòdab, ki ba konpare ak lòt ofrann yo. Ou ka byen vit kreye opinyon konplèks, pèmèt vizyalizasyon done pou nenpòt ka itilize, sèvi ak pwosesis dokiman, ak anpil lòt fonksyonalite yo kreye eksperyans itilizatè a ultim. Gen anpil dokimantasyon ak anpil sipò pou ede w jwenn plis pwofi nan bibliyotèk sa a.

Enfrajistik Ignite UI

Infragistics Ignite UI ofri yon bibliyotèk ki gen plis pase 60 kontwòl natif natal Blazor devlopè yo ka itilize pou pèmèt konsepsyon ak devlopman aplikasyon entènèt san friksyon. Mizajou ki pi resan li amelyore karakteristik graphiques ak plis kapasite kòd ki ba.





Karakteristik kle ak Kapasite

Yon eleman Manadjè Dock itilize fenèt pou fasilite aranjman layout yon aplikasyon.

Eleman kat jeyografik la montre done kote jeyografik soti nan modèl gade oswa done jeospasyo yo jwenn nan dosye fòm yo sou kat simagri jeyografik yo.

Kadriyaj Done se yon eleman ki itilize pou montre done tabul nan yon seri ranje ak kolòn.

Karakteristik pèsistans eta a eleman kadriyaj la amelyore eksperyans itilizatè a lè li pèmèt ou sove preferans itilizatè yo oswa retabli done sesyon apre paj la rechaje.

Yon seleksyon gwo tablo ki gen plis pase 65 tablo ak graf ka ede reyalize nenpòt ka itilize aplikasyon an. Tout karakteristik tablo yo, tankou animasyon, anotasyon, ak lejand done yo, yo ka customizable.

Pran avantaj de kapasite ekspòtasyon nan fòma Excel, CSV, ak PDF .

Yon eleman vizyalizasyon done otomatik analize yon sous done oswa yon pwen done pou detèmine vizyalizasyon ki pi apwopriye pou montre.

Dezavantaj

Avèk yon plan pri kòmanse nan $ 1,095 pou chak pwomotè, li se yon ti kras pi chè pase lòt bibliyotèk eleman UI.

Sèvi ak eleman yo avèk efikasite mande pou yon koub aprantisaj, menm jan yo parèt yo dwe vlope vèsyon nan kontwòl JavaScript yo.

Dokiman an ak echantiyon yo ta ka elaji pou enkli ka itilizasyon plis espesyalize.

Rezime

Seleksyon Infragistics nan kontwòl ak fonksyonalite entegre ka ede devlopè yo kreye pi bon eksperyans aplikasyon pi vit pandan y ap asire kondisyon aplikasyon an yo satisfè. Yon pakèt tablo ak opsyon pèsonalizasyon kle yo ka bay vizyalizasyon done-wo kalite. Pandan ke dokiman bibliyotèk la ta ka amelyore, li sanble gen ladan yon kad sipò itilizatè solid pou asistans pwepare.

Telerik Blazor UI Library

Telerik respekte filozofi "plis se plis" epi konsantre sou amelyore eleman ki egziste deja yo pandan y ap kreye nouvo. Bibliyotèk Blazor UI li genyen kounye a plis pase 110 konpozan—tout konpozan Blazor natif natal, personnalisable olye ke wrappers sou widgets jQuery.

Karakteristik kle ak Kapasite

Li fè personnalisation fasil ak yon Figma plug-in ki elimine nesesite pou CSS konplèks.

Tèm UI ki pare pou itilize nan diferan estil ka itilize jan yo ye oswa yo ka Customized.

Modèl paj yo disponib pou tablodbò, paj aterisaj, ak sit e-commerce oswa sit lis pwodwi.

Eleman yo fèt espesyalman pou travay avèk gwo kantite done.

Avèk plis pase 100 karakteristik, eleman kadriyaj Done a pèmèt ou filtre, sòt, gwoup, ak ekspòte done nan yon kadriyaj.

Pwosesis dokiman pou PDF, Word (DOCX, RTF, HTML, ak TXT), Excel, ak achiv ZIP.

Konpozan kalib pèmèt ou vizyalize valè done yo kont yon echèl pou idantifye yo kòm valè apwopriye oswa sub-par byen vit.

Kapasite kwa-platfòm pèmèt ou entegre Telerik UI pou eleman entènèt Blazor nan aplikasyon .NET MAUI, WPF, oswa WinForms.

Dezavantaj

Ou ka jwenn li manke nan anviwònman ki trè devlope ak ki fèt kote app a ap fè fas ak kliyan.

Aprann kijan pou aplike eleman yo ka difisil pou ka itilizasyon espesifik ki pa adrese nan tout egzanp Demo yo.

Dapre revizyon kliyan, aktyalizasyon ka kraze konpozan ki egziste deja.

Rezime

Telerik se yon chwa fasil si w ap chèche yon bibliyotèk ki bay plis pase jis karakteristik debaz yo. Bibliyotèk la gen yon gwo koleksyon zouti ak karakteristik avanse ki ka ede w rasyonalize ak senplifye pwosesis devlopman an, ekonomize tan valab pandan w ap kreye aplikasyon siperyè.

Blazorise

Blazorise bay devlopman endepandan de kad CSS, sèlman lè l sèvi avèk C#. Li sipòte plizyè kad CSS, tankou Tailwind, AntDesign, ak Fluent 2. Gen plis pase 80 konpozan, tout ladan yo gen sipò pou tou de Blazor Server ak Blazor WebAssembly, sa ki fè li yon chwa versatile pou bati aplikasyon Blazor atravè senaryo deplwaman diferan. Tou depan de bezwen aplikasyon an, ou ka itilize nwayo Community Blazorise gratis oswa youn nan twa plan peye yo. Nan plan Enterprise ak Enterprise Plus, ou pral jwi aksè a tèm prim ak blòk Blazorise.





Karakteristik kle ak Kapasite

Modèl ki baze sou modèl dotnet la ba ou yon kòmansman sou pwojè Blazor ou a.

Yon eleman kadriyaj done gen ladan anpil karakteristik, tankou pwosesis done rapid, paginasyon, klasman, ak plis ankò.

Swiv yon sistèm validation pou plizyè ka itilize. Fonksyonalite yo enkli manyen validasyon ak anotasyon done, osi byen ke validasyon otomatik ak manyèl.

Yon seleksyon lajè nan kalite tablo ak anpil karakteristik, tankou rach miltip, done obligatwa, lejand, rale, animasyon, anotasyon, ak konsèy sou zouti.

Yon eleman videyo sipòte videyo ki pwoteje DRM ak prèske nenpòt kalite medya ki gen DASH oswa HLS-kode videyo.

Kapasite rapò ak dokimantasyon gen ladan yon visualiseur PDF. Ou kapab tou ajoute yon editè tèks rich.

Konpozan navigasyon ak layout, tankou ti pen ak ba, yo fèt espesyalman pou yo trè fleksib.

Dezavantaj

Pa gen okenn fonksyonalite ekspòte done nan yon dosye Excel.

Gen kèk eleman avanse ka gen limit.

Rezime

Devlopè C# yo pral jwenn Blazorise senp pou itilize pou kreye konpozan koutim. Gen anpil karakteristik entegre pou nenpòt ki kondisyon UI. Sepandan, kèk devlopè ka konsidere enkapasite a ekspòte done nan dosye Excel trè konvenyan.

Syncfusion

Bibliyotèk konpozan Blazor natif natal Syncfusion prezante plis pase 90 konpozan pou pwojè Blazor bò sèvè ak bò kliyan. Dapre lisans kominotè li a, ou ka itilize tout liy pwodwi a gratis toutotan ou satisfè sèten kalifikasyon.





Karakteristik kle ak Kapasite

Eleman DataGrid la bay anpil fonksyonalite, tankou koreksyon, done obligatwa, klasman koutim, seleksyon, ak agrégation ranje.

Eleman tablo a gen plis pase 50 tablo ak graf ak pwen pèfòmans segondè, ki pèmèt pou pwosesis rapid nan gwo kantite done. Genyen tou anpil opsyon personnalisation, tankou konsèy sou zouti ak en.

Kreye tablodbò koutim ak entèaktif lè l sèvi avèk eleman Layout la.

Kapasite pwosesis dokiman pèmèt ou ajoute Excel, PDF, Word, ak PowerPoint gade ak koreksyon kapasite nan aplikasyon ou yo. Yon editè WYSIWYG bay kapasite koreksyon menm jan ak Microsoft Word.

Kalandriye evènman pèmèt senkronizasyon ak kalandriye Outlook ak Google epi yo bay layout reponn, lokalizasyon, mòd gade entegre, ak plis ankò.

Dokiman sou entènèt konplè.

Dezavantaj

Kèk nan konpozan yo ka mande plis tan ak efò pou personnaliser.

Konpozan yo parèt vlope vèsyon kontwòl JavaScript yo, ki ka mande pou w aprann plis JavaScript pou konfigirasyon yo.

Jere lisans se pa toujou yon pwosesis san pwoblèm; yon nouvo kle lisans nesesè chak fwa ou mete ajou Syncfusion nan yon aplikasyon.

Dokimantasyon sou entènèt la pito vaste men li ka manke.

Rezime

Syncfusion bay yon bwat zouti ki gen anpil valè pou konsepsyon ak devlope aplikasyon modèn .NET nan Blazor. Zouti vizyalizasyon done li yo fè li fasil pou prezante seri done gwo ak konplèks.





Pandan ke dokiman sou entènèt la ka ensifizan, espesyalman pou demann espesyalize, ou pral gen anpil chans jwenn sa ou bezwen nan blogs, fowòm, baz konesans, ak sipò.

DevExpress

Avèk plis pase 70 eleman natif natal Blazor, bibliyotèk DevExpress Blazor UI ka ede w akselere pwosesis devlopman an. Pi resan lage li yo enkli plizyè amelyorasyon Blazor, ki gen ladan entegrasyon AI.





Karakteristik kle ak Kapasite

Yon eleman Data Grid ka fasilman okipe gwo datasets ak mare done aleka.

Ou ka itilize editè done poukont ou oswa modifye valè selil yo pou gwoup atik yo, fè lis plis lizib.

Pwosesis dokiman gen ladan ekspòte nan PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, TXT, CSV, ak fòma imaj.

Kapasite kwa-platfòm pèmèt devlopman modèl hosting Blazor Hybrid.

AI-sipòte ekstansyon chat, HTML, ak RTF editè ki disponib.

Dokimantasyon sou entènèt ak leson patikilye yo konplè.

Dezavantaj

Avèk jis plis pase 20 kalite tablo, opsyon vizyalizasyon done yo ka pi limite konpare ak lòt bibliyotèk.

Sèten fonksyonalite yo pa nannan nan kontwòl yo; nan kèk ka, ou ka oblije ajoute kèk fonksyon manyèlman.

Rezime

Pandan ke kantite eleman yo ka mwens pase kèk lòt bibliyotèk sou lis sa a, DevExpress toujou gen yon seri konplè nan eleman fleksib Blazor UI ki ka senplifye pwosesis devlopman an. Eleman Grid Done a, an patikilye, ka ekonomize tan devlopman. Li gen ladann tout fonksyonalite tipik yo pou yon aplikasyon entènèt modèn, menm si opsyon yo, tankou seleksyon tablo, pa ka awogan tankou lòt moun.

Radzen Blazor Eleman

Konpozan Radzen Blazor se yon opsyon gratis, sous louvri pou devlopè .NET. Gen plis pase 90 eleman natif natal Blazor. Radzen tou bay plan peye, ki gen ladan youn ki bay yon opsyon ki ba-kod ak yon lòt ki bay aksè a karakteristik prim.





Karakteristik kle ak Kapasite

Radzen Blazor pou ekstansyon Visual Studio entegre eleman dirèkteman nan Visual Studio 2022 abitye pou konekte ak done, konsepsyon, kòd san pwoblèm epi travay pi vit.

Kapasite vizyalizasyon done yo enkli tablo, mezi, GoogleMaps, sparkline, timeline, ak yon visualiseur SSRS (ki montre yon rapò ki te kreye nan SQL Server Reporting Services).

Pèsonalize navigasyon ak opsyon tankou akòdeyon, Carousel, meni kontèks, lyen, ak plis ankò.

Fòm UI a lè w espesifye tèm, koulè, fwontyè, ak lòt atribi.

Plan Pro a gen ladan blòk UI, kat, apèl-a-aksyon, karakteristik, pye, ak tit paj.

Ou ka personnaliser fòm lè l sèvi avèk autocomplete, listbox, bouton, ak konpozan koulè seleksyone, pami lòt moun.

Dezavantaj

Kapasite limite pou rapò ak dokimantasyon (SSRS).

Yon kantite limite nan kalite tablo ak vizyalizasyon done konpare ak òf yo peye-pou.

Pifò nan egzanp yo bay yo sanble konsantre sou eleman gratis yo.

Modèl aktyèl yo bay karakteristik debaz, itil men yo mande anpil personnalisation pou fè yo itil pou aplikasyon yo.

Rezime

Bibliyotèk eleman Blazor Radzen a se yon pwodwi relativman jèn konpare ak lòt bibliyotèk ki sou lis sa a. Dokiman ensifizan li yo se yon feblès. Òf echantiyon an ta ka amelyore tou lè yo enkli egzanp nan plan yo peye. Toujou, li se yon zouti pwisan ki pral ede devlopè ekonomize tan.

Konklizyon

Gen anpil resanblans nan mitan bibliyotèk ki enkli nan lis sa a. Pou egzanp, yo tout sipòte .NET 9.0. Sepandan, lè ou konsidere ke ou dwe toujou ap peze egzijans yon pwojè kont efikasite nan bibliyotèk la eleman Blazor, ComponentOne soti nan MESCIUS vle di soti kòm chwa nan tèt.





ComponentOne gen eleman vaste ki bay eksperyans nan pwomotè ultim pou yon pri rezonab, ki ba. Fasilite pou itilize ak personnalisation se tou de pwen konsantre nan bibliyotèk la. Li fè itilizasyon efikas nan kòd pa pèmèt migrasyon nan lòt platfòm. Eleman tankou kontwòl FlexGrid ka fasil epi byen vit jere seri done masiv. Gen yon gwo seleksyon nan tablo ki trè personnalisable pou vizyalizasyon done yo kreye tablodbò ki adapte ak bezwen aplikasyon an. Kapasite adisyonèl, tankou rapò, dokimantasyon, editè opinyon, ak plis ankò, asire ou ka kreye aplikasyon entènèt ki gen bon jan kalite.