Paribu køber CoinMENA, MENA's største lokale kryptobørs

Türkiye's førende digitale aktivplatform Paribu annoncerede i dag, at det har erhvervet CoinMENA, den største lokale kryptobørs i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), i en transaktion, der værdsætter virksomheden på op til USD 240 millioner. Aftalen repræsenterer Tyrkiets største fintech-transaktion til dato og landets første grænseoverskridende erhvervelse af en digital aktivplatform. Det understreger også den igangværende konsolidering af den globale digitale aktivindustri, da etablerede regionale aktører søger større skala, regulatorisk styrke og bredere markedsdækning. Gennem CoinMENA, den lokale enhed licenseret af Dubai's Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) og Central Bank of Bahrain, Paribu vil få adgang til to aktive digitale aktiver licenser. Dette udvidede regulatoriske fodspor positioner Paribu som en af regionens få regulerede multi-jurisdiktion operatører og understøtter sin strategi for compliance-drevet vækst i nye markeder. Paribu er blandt Tyrkiets førende virksomheder i de digitale aktiver og fintech-sektorer, der forfølger en vækstplan med fokus på regulatorisk overholdelse, produktinnovation og geografisk ekspansion. I 2024 introducerede Paribu Custody, Tyrkiets første og eneste digitale aktivopbevaringsudbyder drevet af sin proprietære multi-layered sikkerhedsteknologi, ColdShield®. I oktober 2025 bemyndigede Capital Markets Board (CMB) Paribu til at etablere et mæglerfirma, der markerer sin indtræden på kapitalmarkederne. CoinMENA blev grundlagt i 2020 af Talal Tabbaa og Dina Sam’an, og er en licenseret udbyder af kryptovaluta-tjenester, der opererer under Bahrain og Dubai reguleringsmyndigheder. CoinMENA har rejst næsten 20 millioner USD i samlet finansiering fra investorer, herunder BECO, Arab Bank Switzerland, Circle og Bunat Ventures. Platformen tjener nu mere end 1,5 millioner brugere i 45 lande, der tilbyder adgang til over 50 kryptovalutaer og understøtter flere lokale valutaer i hele MENA-regionen. Yasin Oral, grundlægger og administrerende direktør for Paribu, sagde: \n \n "Denne transaktion er et vendepunkt ikke kun for Paribu, men også for det digitale aktiv og det bredere finansielle økosystem i Türkiye og MENA-regionen.Med denne erhvervelse har vi udvidet vores licenserede operationer til en bredere geografi, og er blevet en reguleret spiller i et af verdens mest krypto-adoptive markeder. "Denne transaktion er et vendepunkt ikke kun for Paribu, men også for det digitale aktiv og det bredere finansielle økosystem i Türkiye og MENA-regionen.Med denne erhvervelse har vi udvidet vores licenserede operationer til en bredere geografi, og er blevet en reguleret spiller i et af verdens mest krypto-adoptive markeder. \n \n “CoinMENA, den førende lokale kryptoudveksling i MENA-regionen, er en ideel partner for vores regionale ekspansion,” fortsatte Oral. ”Med dette skridt åbner vi et nyt kapitel i Paribu’s vækstrejse, udvider vores tilstedeværelse i MENA-regionen og bidrager til den igangværende konsolidering af den globale digitale aktivindustri, der bygger på det stærke fundament, vi har etableret i Türkiye.” “CoinMENA, den førende lokale kryptoudveksling i MENA-regionen, er en ideel partner for vores regionale ekspansion,” fortsatte Oral. ”Med dette skridt åbner vi et nyt kapitel i Paribu’s vækstrejse, udvider vores tilstedeværelse i MENA-regionen og bidrager til den igangværende konsolidering af den globale digitale aktivindustri, der bygger på det stærke fundament, vi har etableret i Türkiye.” Talal Tabbaa og Dina Sam'an, medstiftere af CoinMENA, sagde i en fælles erklæring: \n \n “MENA-markedet for digitale aktiver fortsætter med at vokse og modnes, og at forene kræfter med Paribu vil bidrage til at fremskynde dette momentum. Ved at kombinere CoinMENA’s regionale ekspertise med Paribu’s teknologi er vi klar til at udvikle en omfattende suite af digitale aktivprodukter til brugere i hele Türkiye og MENA-regionen. Denne opkøb er den mest transformative milepæl i CoinMENA’s historie. Paribu’s investering validerer styrken af det, vi har bygget, og sammen sigter vi mod at sætte nye standarder for adgang og innovation i regionens digitale aktivområde.” “MENA-markedet for digitale aktiver fortsætter med at vokse og modnes, og at forene kræfter med Paribu vil bidrage til at fremskynde dette momentum. Ved at kombinere CoinMENA’s regionale ekspertise med Paribu’s teknologi er vi klar til at udvikle en omfattende suite af digitale aktivprodukter til brugere i hele Türkiye og MENA-regionen. Denne opkøb er den mest transformative milepæl i CoinMENA’s historie. Paribu’s investering validerer styrken af det, vi har bygget, og sammen sigter vi mod at sætte nye standarder for adgang og innovation i regionens digitale aktivområde.” About Paribu Paribu er Tyrkiets førende digitale aktivplatform og en vigtig aktør i landets fintech-økosystem. Virksomheden forfølger en vækststrategi, der fokuserer på lovgivningsmæssig overholdelse, produktinnovation og ekspansion i flere geografier. I 2024 lancerede Paribu Custody, Tyrkiets første og eneste digitale aktivopbevaringsudbyder drevet af sin proprietære multi-layered sikkerhedsteknologi, ColdShield®. I oktober 2025 bemyndigede Capital Markets Board (CMB) Paribu til at etablere et mæglerfirma, der markerer sin indtræden på kapitalmarkederne. About CoinMENA Om CoinMena CoinMENA, en førende aktør i MENA-regionen, har til formål at styrke både nye og erfarne investorer ved at give tilgængelige investeringsmuligheder i kryptovaluta og give dem mulighed for at deltage i den nye digitale økonomi. Med hovedkontor i Kongeriget Bahrain, er CoinMENA B.S.C. (c) licenseret af Central Bank of Bahrain (CBB) som en kryptovaluta tjenesteudbyder (kategori 3). CoinMENA FZE, der har hovedsæde i De Forenede Arabiske Emirater, er licenseret som en mægler-forhandler virtuelle aktiver tjenesteudbyder (VASP) af Dubai's Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). Med konkurrencedygtige gebyrer, høj likviditet og en uddannelsesmæssig tilgang, har Coin På www.coinmena.com På www.coinmena.com Mediekontakt af Eray Dengiz Direktør, Global Marketing, Paribu eray.dengiz@paribu.com eray.dengiz@paribu.com \n \n Denne historie blev offentliggjort som en pressemeddelelse af Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Denne historie blev offentliggjort som en pressemeddelelse af Btcwire under HackerNoon's Business Blogging Program. Programmet Programmet