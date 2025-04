Ingen opstart har nogensinde slået fejl, fordi den ikke havde en blog

Et eller andet sted hen ad vejen blev startup-marketing kapret af skaberøkonomi-logik.





Grundlæggerne mener nu:

"Hvis jeg opbygger et publikum, vil jeg have lettere ved at sælge."

"Hvis jeg poster værdifuldt indhold, vil kunderne komme til mig."

"Indhold er, hvordan du tjener tillid."





Helt forkert.





Ingen opstart har nogensinde fejlet, fordi den ikke havde en blog. Nævn en startup i høj vækst, der mislykkedes, fordi den ikke havde en content marketing-strategi.

Det kan du ikke . For det er aldrig sket.





Startups mislykkes, fordi: 1) de ikke fandt produkt-marked passende. 2) De brugte penge som fjols. 3) En kombination af rystende økonomi plus dårlig drift. Ikke fordi de sprang "10 SaaS Growth Hacks" Medium indlæg over.





Sagen mod Content Marketing





Indhold er ikke bare at spise din tid – det kommer til at spise din startup til frokost . Du tror, du bygger noget, men i virkeligheden blander du bare pixels rundt og kalder det momentum. Du vil dø, fordi du spilder dine bedste tanker på at være interessant i stedet for at være nødvendig.





Forsøg ikke at være en medievirksomhed, når du ikke engang har fundet ud af, hvordan du skal være en virksomhed.





Du ignorerer dit mest magtfulde aktiv: Dit produkt





De bedste startups har ikke brug for en perfekt LinkedIn-strategi. De har brug for et produkt så godt, at folk ikke kan holde kæft med det.





Tesla blev ikke til Tesla, fordi Musk skrev håbefulde indlæg. (Tesla skete, så begyndte folk at dissekere hvert Elon tweet.)

Superhuman vandt ikke, fordi de blev rangeret som "bedste e-mail-produktivitetsværktøj".

Begrebet eksploderede ikke, fordi de havde et nyhedsbrev med "høj værdi".





De byggede hver især noget så godt, at indhold ikke var nødvendigt.





Men content marketing gør, at du bruger mere tid på at tale om dit produkt end at gøre det faktisk værd at tale om. Hvis du laver Canva-grafik, der forklarer, hvorfor dit produkt er fantastisk, så spørg dig selv: Hvorfor er det ikke allerede indlysende?





Du spiller til din svaghed





Hvis du er en teknologigrundlægger, er chancerne for, at din største styrke ikke er at lave "værdifuldt indhold". Men content marketing kaster dig ud i den mest overfyldte, opmærksomhedssultede slagmark på jorden, der er befolket af alt det kreative geni menneskeheden har at byde på: Internettet.





Content marketing trækker dig væk fra dine styrker. Det tvinger dig ud i et langsomt, oppustet, konkurrencedygtigt spil, hvor du kæmper mod erfarne skabere og medievirksomheder – folk, hvis hele forretning er tilfreds. Og du er herude og tror, du kan konkurrere?





Mens du spilder tid på at lære at være tekstforfatter, forsømmer du de styrker, der gav dig mod til at bygge en virksomhed op i første omgang.





Du bliver passiv i stedet for aggressiv





Content marketing er et vente-og-se-spil.





Skrive.

Offentliggøre.

Vent på trafikken.

Håber nogen konverterer.



Gør dette længe nok, og du vil begynde at overbevise dig selv om, at grunden til, at du ikke gør fremskridt, er, at du ikke har offentliggjort nok . Så du skyller og gentager, sætter mere indhold ud - og venter på, at der sker noget. Jeg lover dig, intet vil . Medmindre du er en medievirksomhed, vil det virkelige problem ikke blive løst gennem indholdsvolumen . Se på Airbnb-fyrene. De tacklede elendige indtjekningspriser ved at bringe deres kameraer ind i hjemmene og tage bedre billeder, ikke ved at blogge om fremtiden for ferieophold.





Grundlæggere elsker content marketing, fordi det er en sikker måde at føle sig produktiv på uden at gøre det ubehagelige lort . Nå, hvis du vil holde dig væk fra det ubehagelige, bør du overveje at gå tilbage til dit skrivebordsjob.





Du spurter efter den forkerte mållinje





Content marketing flytter subtilt målet om, hvordan succes ser ud.





I stedet for $$$ i banken begynder grundlæggerne at måle sociale indtryk.

I stedet for at kunder bruger produktet, sporer de nyhedsbrevstilmeldinger.

I stedet for at vinde markedsandele er de fokuseret på LinkedIn-kommentarer.





Trafik er ikke trækkraft. Bevidsthed og engagement betaler ikke regningerne. Reel vækst er kunder i, cash in. Hvis du ikke kender forskel på opmærksomhed og handling, æder content marketing din hjerne. Vokser du virkelig, eller har du bare fået flere mennesker til at forbruge gratis indhold?





Du dræber dit brand





Underligt, ikke? Du skulle tro, at viralt indhold vil hjælpe dig med at opbygge dit brand. Nej, for at blive viral betyder, at du er nødt til at hoppe på hvert buzzword, hvert nyt format og enhver anden trend, fordi det er det, alle taler om. Nå, trends er ligeglade med, hvad dit brand står for.





Hver gang du jagter en trend, strækker du dit brand tyndt og prøver at tvinge det ind i en form, der ikke passer. Du udvander dit formål med et hurtigt hit, alt imens du ignorerer det faktum, at opbygning af et mindeværdigt brand betyder, at du holder fast i dine kanoner, selvom det er det, algoritmen foragter.





Inbound er stadig inde. Du behøver bare ikke indhold for at gøre det.





Content marketing-tendensen er et biprodukt af, at folk misforstår HubSpots hele inbound marketing-ting.

Inbound var og er stadig genialt, men inbound marketing handlede aldrig om "bare at skabe indhold." Det handlede om at skabe ubestridelig værdi, før man bad om salget. (Det og ikke at stole på betalte annoncer for bevidsthed.)





HubSpot fik indhold til at fungere, fordi information var knap i 2006 - de gav væk, hvad ingen andre ville. I dag har alle en "ultimativ guide" til noget. Og hvis de ikke gør det, kan GPT finde på noget baseret på en prompt. Problemet nu er ikke mangel på indhold. Det er for meget indhold.





Sådan laver du inbound marketing i post-content-alderen.





1. Find ud af, om indhold overhovedet giver mening for dig





Inden du spilder endnu en time på et blogindlæg, så spørg dig selv:





Leder mit publikum aktivt efter information, men kæmper det for at finde det?

Er der et vidensgab, der får dem til at tøve med at købe?

Skaber mine konkurrenter indsigt i stedet for at dele dem?





Hvis svaret er ja, fint. Skrive. Offentliggøre. Eje pladsen. Hvis svaret er nej, STOP. Ingen har brug for din "Top 10 Trends"-liste. Det har de Google og chatbots til.





2. Hvis folk ikke har brug for mere information, så giv dem færre problemer





Ved du, hvad der er bedre end at lære folk at gøre noget? ***Sørg for, at de aldrig behøver at lære det i første omgang. ***





Du kan skrive endnu en afhandling på 1.500 ord. Eller du kan bygge noget – et værktøj, en funktion, en oplevelse – der løser det samme problem, men uden at folk skal læse en masse tekst . Se på det indhold, der dominerer dit rum – de opslag, der får alle likes, delinger og kommentarer. Spørg så dig selv: Hvordan kan jeg gøre denne uddannelsesmæssige BS forældet?





Her er en tanke: Fortæl dit publikum præcis, hvor meget tid og penge du brænder på indhold – og fortæl dem så, at du dropper det for at bygge noget gratis, der rent faktisk hjælper dem. "Vi skulle bruge $20.000 i dette kvartal på indhold, men i stedet bruger vi det til at bygge en gratis AI-drevet e-mail-udkastgenerator til salgsteams. Fortæl os, hvad du har brug for, og vi får det til at ske."





Folk vil tale om det. De vil dele det, de vil bruge det, og de vil huske den, der rent faktisk gjorde noget i stedet for bare at sige noget.





3. Indhold er ikke det eneste, der får organisk opmærksomhed





Det andet princip for inbound marketing? Organisk vækst. Ja, indhold genererer organisk bevidsthed og samtale. Så gør en masse andre ting. Som stunts . Dette er en sidste udvej, fordi stunts kan give bagslag (men for en opstart er enhver PR god PR), men du træner i det mindste dine kreative hjerneceller.





Hvis du skal tvinge folk til at se dit indhold, hvorfor så ikke bare springe det midterste trin over og tvinge dem til at se dit produkt i stedet for?





Lad være med at beskæftige dig med GPT for indholdsideer, og brug den tid til at kapre opmærksomheden – start slagsmål på X, sidde på dørtrinnet til potentielle kunder i uger i træk med et papskilt, alt, hvad der får folk til at tale om din virksomhed nu, ikke om seks måneder, når Google beslutter at velsigne dig med trafik.





(Tip: Når du laver et stunt, skal du bare sørge for, at det næsten ikke koster dig noget at udføre. På den måde vil du ikke hade dig selv, hvis du ikke får retur.)





Afsluttende tanker: Hvorfor markedsfører du som en kujon?





Du byggede noget ud af ingenting. Du ignorerede den sikre vej, bad tvivlerne om at skubbe den og satse på dig selv. Du tog et skridt.





Så hvor blev den nerve af?





I det sekund, det blev tid til at markedsføre, byttede du instinktet ud med "bedste praksis".

Innovation kommer ikke af at følge regler, og opmærksomhed vil ikke blive optjent gennem overholdelse.

Det er taget. Det er revet ud af markedets hænder af folk, der er villige til at gøre, hvad ingen andre gør.





Behandl markedsføring, som du behandler dit produkt – eller væn dig til at blive ignoreret.