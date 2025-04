En algún punto del camino, el marketing de startups fue secuestrado por la lógica de la economía de creadores.





Los fundadores ahora creen:

“Si consigo crear una audiencia, me resultará más fácil vender”.

“Si publico contenido valioso, los clientes vendrán a mí”.

“El contenido es la forma de ganar confianza”.





Incorrectamente.





Ninguna startup ha fracasado nunca por no tener un blog. Menciona una startup de alto crecimiento que haya fracasado por no tener una estrategia de marketing de contenidos.

No puedes . Porque nunca ha sucedido.





Las empresas emergentes fracasan porque: 1) no encontraron el ajuste entre el producto y el mercado; 2) gastaron dinero como tontos; 3) una combinación de finanzas inestables y malas operaciones. No porque se saltaron la publicación de Medium “10 trucos para el crecimiento de SaaS”.





El caso contra el marketing de contenidos





El contenido no solo te quita tiempo, sino que también se comerá tu startup . Crees que estás creando algo, pero en realidad solo estás moviendo píxeles de un lado a otro y llamándolo impulso. Morirás porque estás desperdiciando tus mejores pensamientos en ser interesante en lugar de ser necesario.





No intentes ser una empresa de medios cuando ni siquiera has descubierto cómo ser un negocio.





Ignoras tu activo más poderoso: tu producto





Las mejores empresas emergentes no necesitan una estrategia perfecta en LinkedIn. Necesitan un producto tan bueno que la gente no pueda dejar de hablar de él.





Tesla no se convirtió en Tesla porque Musk escribiera mensajes que lo inspiraran (Tesla surgió y luego la gente empezó a analizar cada tuit de Elon).

Superhuman no ganó porque estuvo clasificado como “mejor herramienta de productividad de correo electrónico”.

Notion no explotó porque tuvieran un boletín informativo de “alto valor”.





Cada uno construyó algo tan bueno que el contenido no era necesario.





Pero el marketing de contenidos te hace pasar más tiempo hablando de tu producto que haciendo que valga la pena hablar de él. Si estás creando gráficos de Canva que expliquen por qué tu producto es increíble, pregúntate: ¿por qué no es obvio ya?





Estás jugando con tu debilidad





Si eres fundador de una empresa tecnológica, es probable que tu mayor fortaleza no sea la creación de “contenido valioso”, sino que el marketing de contenidos te lanza al campo de batalla más concurrido y ávido de atención del planeta, poblado por todo el genio creativo que la humanidad tiene para ofrecer: Internet.





El marketing de contenidos te aleja de tus puntos fuertes. Te obliga a participar en un juego lento, inflado y competitivo en el que luchas contra creadores y empresas de medios experimentados, personas cuyo negocio principal es el contenido. ¿Y tú estás ahí pensando que puedes competir?





Mientras pierdes el tiempo aprendiendo a ser redactor publicitario, estás descuidando las fortalezas que te dieron el coraje para construir una empresa en primer lugar.





Te vuelves pasivo en lugar de agresivo





El marketing de contenidos es un juego de esperar y ver.





Escribir.

Publicar.

Espere el tráfico.

Ojalá alguien se convierta.



Si haces esto durante suficiente tiempo, empezarás a convencerte de que la razón por la que no estás progresando es porque no has publicado lo suficiente . Así que repites el proceso una y otra vez, generando más contenido y esperando a que pase algo. Te prometo que no pasará nada . A menos que seas una empresa de medios, el verdadero problema no se resolverá a través del volumen de contenido . Mira a los chicos de Airbnb. Abordaron las pésimas tarifas de check-in llevando sus cámaras a las casas y tomando mejores fotos, no escribiendo blogs sobre el futuro de las estancias de vacaciones.





A los fundadores les encanta el marketing de contenidos porque es una forma segura de sentirse productivos sin hacer cosas incómodas . Bueno, si quieres alejarte de lo incómodo, deberías considerar volver a tu trabajo de oficina.





Estás corriendo hacia la meta equivocada





El marketing de contenidos cambia sutilmente el objetivo de lo que significa el éxito.





En lugar de $$$ en el banco, los fundadores comienzan a medir las impresiones sociales.

En lugar de que los clientes utilicen el producto, lo que hacen es rastrear las suscripciones al boletín informativo.

En lugar de ganar cuota de mercado, se centran en los comentarios de LinkedIn.





El tráfico no es tracción. El conocimiento y la participación no pagan las cuentas. El crecimiento real es la captación de clientes y el ingreso de dinero. Si no conoce la diferencia entre atención y acción, el marketing de contenidos está devorando su cerebro. ¿Está realmente creciendo o simplemente ha logrado que más personas consuman contenido gratuito?





Estás matando tu marca





Raro, ¿verdad? Uno pensaría que el contenido viral te ayudará a construir tu marca. No, porque volverse viral significa que tienes que aprovechar cada palabra de moda, cada nuevo formato y cada tendencia porque es de lo que todo el mundo habla. Bueno, a las tendencias no les importa ni un ápice lo que representa tu marca.





Cada vez que persigues una tendencia, estás forzando tu marca a adaptarse a un molde que no encaja. Estás diluyendo tu propósito para lograr un éxito rápido, al mismo tiempo que ignoras el hecho de que construir una marca memorable significa mantenerte firme en tus principios, incluso si son lo que el algoritmo detesta.





El Inbound sigue vigente, sólo que no necesitas contenido para hacerlo.





La tendencia del marketing de contenidos es un subproducto de la falta de comprensión de la cuestión del marketing entrante de HubSpot.

El inbound marketing fue y sigue siendo genial, pero nunca se trató de “solo crear contenido”. Se trataba de crear un valor innegable antes de solicitar la venta (eso y no depender de anuncios pagos para generar notoriedad).





HubSpot hizo que el contenido funcionara porque la información era escasa en 2006: ofrecían lo que nadie más daría. Hoy, todos tienen una "guía definitiva" sobre algo. Y si no la tienen, GPT puede inventar algo basándose en una indicación. El problema ahora no es la falta de contenido, sino el exceso de contenido.





A continuación te mostramos cómo hacer marketing entrante en la era post-contenido.





1. Descubra si el contenido tiene sentido para usted





Antes de perder otra hora en una publicación de blog, pregúntese:





¿Mi audiencia busca información activamente, pero tiene dificultades para encontrarla?

¿Existe una brecha de conocimiento que les hace dudar a la hora de comprar?

¿Mis competidores están acumulando información en lugar de compartirla?





Si la respuesta es sí, está bien. Escribe. Publica. Aduéñate del espacio. Si la respuesta es no, ¡DETENTE! Nadie necesita tu lista de las “10 tendencias principales”. Para eso tienen a Google y los chatbots.





2. Si la gente no necesita más información, dales menos problemas





¿Sabes qué es mejor que enseñar a la gente a hacer algo? ***Asegurarse de que nunca tengan que aprenderlo en primer lugar. ***





Puedes escribir otra tesis de 1500 palabras o puedes crear algo (una herramienta, una función, una experiencia) que resuelva el mismo problema, pero sin necesidad de que la gente lea un montón de texto . Observa el contenido que domina tu espacio (las publicaciones que reciben todos los "me gusta", las publicaciones que se comparten y los comentarios). Luego, pregúntate: ¿cómo puedo hacer que esta basura educativa quede obsoleta?





He aquí una idea: cuéntale a tu audiencia exactamente cuánto tiempo y dinero estás gastando en contenido y luego diles que lo estás dejando para crear algo gratuito que realmente los ayude. "Íbamos a gastar $20 000 este trimestre en contenido, pero en cambio lo estamos usando para crear un generador de borradores de correo electrónico gratuito impulsado por IA para equipos de ventas. Dinos qué necesitas y lo haremos realidad".





La gente hablará de ello, lo compartirá, lo utilizará y recordará a quien realmente hizo algo en lugar de limitarse a decirlo.





3. El contenido no es lo único que recibe atención orgánica





¿El otro principio del marketing entrante? El crecimiento orgánico. Sí, el contenido genera conciencia y conversación orgánicas. Lo mismo ocurre con muchas otras cosas, como las estrategias publicitarias . Este es un último recurso porque las estrategias publicitarias pueden resultar contraproducentes (pero para una startup, cualquier estrategia de relaciones públicas es buena), pero al menos estás ejercitando tus neuronas creativas.





Si tienes que obligar a la gente a ver tu contenido, ¿por qué no saltear el paso intermedio y obligarlos a ver tu producto?





Deje de insistirle a GPT para que le dé ideas de contenido y use ese tiempo para captar la atención: iniciar peleas en X, sentarse en las puertas de clientes potenciales durante semanas con un cartel de cartón, cualquier cosa que haga que la gente hable de su empresa ahora, no en seis meses, cuando Google decida bendecirlo con tráfico.





(Consejo: cuando hagas algo, asegúrate de que no te cueste nada ejecutarlo. De esa manera, no te odiarás si no obtienes resultados).





Reflexiones finales: ¿Por qué haces marketing como un cobarde?





Construiste algo de la nada. Ignoraste el camino seguro, les dijiste a los escépticos que se fueran al diablo y apostaste por ti mismo. Tomaste una decisión.





Entonces ¿a dónde se fue ese nervio?





En el momento en que llegó el momento de salir al mercado, usted cambió el instinto por las “mejores prácticas”.

La innovación no surge de seguir reglas, y la atención no se ganará mediante el cumplimiento.

Se lo han arrebatado de las manos al mercado personas dispuestas a hacer lo que nadie más hace.





Trate el marketing como trata a su producto, o acostúmbrese a ser ignorado.