Negdje usput, startap marketing je otela logika ekonomije kreatora.





Osnivači sada vjeruju:

“Ako izgradim publiku, lakše ću prodavati.”

“Ako objavim vrijedan sadržaj, kupci će doći k meni.”

“Sadržaj je način na koji zarađujete povjerenje.”





Sve pogrešno.





Nijedan startup nikada nije propao jer nije imao blog. Navedite jedan startup sa visokim rastom koji je propao jer nije imao strategiju marketinga sadržaja.

Ne možeš . Jer to se nikada nije dogodilo.





Startupi propadaju jer: 1) Nisu smatrali da se proizvod uklapa u tržište. 2) Trošili su novac kao budale. 3) Kombinacija nestabilnih finansija plus loše poslovanje. Ne zato što su preskočili medij „10 SaaS hakova za rast“.





Slučaj protiv marketinga sadržaja





Sadržaj ne oduzima samo vaše vrijeme – on će pojesti vaš startup za ručak . Mislite da nešto gradite, ali zapravo samo premeštate piksele i to nazivate zamahom. Umrijet ćete jer trošite sve od sebe na to da budete zanimljivi umjesto da budete neophodni.





Ne pokušavajte da budete medijska kompanija kada niste ni shvatili kako da budete biznis.





Zanemarite svoju najmoćniju prednost: Vaš proizvod





Najboljim startupima nije potrebna savršena LinkedIn strategija. Potreban im je proizvod koji je toliko dobar da ljudi ne mogu zašutjeti o tome.





Tesla nije postao Tesla jer je Musk pisao aspirativne postove. (Dogodio se Tesla, a onda su ljudi počeli da seciraju svaki Elon tweet.)

Superhuman nije pobijedio jer su rangirani za “najbolji alat za produktivnost e-pošte”.

Ideja nije eksplodirala jer su imali bilten “visoke vrijednosti”.





Svaki od njih je napravio nešto toliko dobro da sadržaj nije bio potreban.





Ali sadržajni marketing čini da više vremena provedete pričajući o svom proizvodu nego što ga čini vrijednim razgovora. Ako kreirate Canva grafiku koja objašnjava zašto je vaš proizvod neverovatan, zapitajte se: Zašto to već nije očigledno?





Igrate na svoju slabost





Ako ste osnivač tehnologije, velike su šanse da vaša najveća snaga nije kreiranje “vrijednog sadržaja”. Ali marketing sadržaja baca vas na najnapučenije bojno polje na svijetu koje je napućeno svim kreativnim genijalnostima koje čovječanstvo može ponuditi: Internet.





Marketing sadržaja odvlači vas od vaših prednosti. To vas tjera u sporu, naduvanu, takmičarsku igru u kojoj se borite protiv iskusnih kreatora i medijskih kompanija – ljudi čiji je cijeli posao zadovoljan. A ti si ovde i misliš da možeš da se takmičiš?





Dok gubite vrijeme učeći kako da budete copywriter, zanemarujete prednosti koje su vam dale hrabrosti da izgradite kompaniju.





Postajete pasivni umjesto agresivni





Marketing sadržaja je igra čekanja i gledanja.





Pišite.

Objavi.

Sačekajte promet.

Nadam se da će se neko preobratiti.



Radite ovo dovoljno dugo i počet ćete ubjeđivati sebe da je razlog zašto ne napredujete zato što niste dovoljno objavili . Dakle, ispirete i ponavljate, ispuštate više sadržaja—i čekate da se nešto dogodi. Obećavam ti, ništa neće . Osim ako niste medijska kompanija, pravi problem neće biti riješen obimom sadržaja . Pogledajte Airbnb momke. Riješili su se loših stopa prijavljivanja tako što su svoje kamere unosili u domove i snimali bolje fotografije, a ne pisali blog o budućnosti odmora.





Osnivači vole sadržajni marketing jer je to siguran način da se osjećate produktivno, a da ne radite neugodna sranja . Pa, ako želite da se držite podalje od neprijatnog, trebalo bi da razmislite o tome da se vratite svom radnom stolu.





Sprintate za pogrešnu ciljnu liniju





Marketing sadržaja suptilno pomjera postavku cilja kako izgleda uspjeh.





Umjesto $$$ u banci, osnivači počinju da mjere društvene utiske.

Umjesto da kupci koriste proizvod, oni prate prijave za bilten.

Umjesto da osvoje udio na tržištu, fokusirani su na komentare na LinkedIn-u.





Saobraćaj nije vuča. Svijest i angažman ne plaćaju račune. Stvarni rast je kupac u, unovčavanje. Ako ne znate razliku između pažnje i akcije, sadržajni marketing vam jede mozak. Da li zaista rastete ili ste upravo naveli više ljudi da konzumiraju besplatan sadržaj?





Vi ubijate svoju marku





Čudno, zar ne? Mislili biste da će vam virusni sadržaj pomoći da izgradite svoj brend. Ne, jer postati viralan znači da morate skočiti na svaku popularnu riječ, svaki novi format i svaki drugi trend jer to je ono o čemu svi pričaju. Pa, trendove nije briga ni dva centa o tome šta predstavlja vaš brend.





Svaki put kada jurite za trendom, rastežete svoj brend tanko, pokušavajući ga ugurati u kalup koji vam ne odgovara. Razvodnjavate svoju svrhu za brzi pogodak, a pritom ignorišete činjenicu da izgradnja nezaboravnog brenda znači držati se svog oružja, čak i ako je to ono što algoritam prezire.





Inbound's Still In. Jednostavno vam ne treba sadržaj da biste to učinili.





Trend marketinga sadržaja je nusprodukt ljudi koji pogrešno razumiju cijelu stvar HubSpot-ovog ulaznog marketinga.

Inbound je bio i još uvijek je genijalan, ali ulazni marketing nikada nije bio „samo kreirajte sadržaj“. Radilo se o stvaranju nepobitne vrijednosti prije nego što se traži prodaja. (To, a ne oslanjanje na plaćene oglase radi podizanja svijesti.)





HubSpot je napravio sadržaj koji je funkcionisao jer su informacije bile oskudne 2006. – dali su ono što niko drugi ne bi. Danas svi imaju “ukrajinski vodič” za nešto. A ako to ne urade, GPT može nešto izmisliti na osnovu prompta. Problem sada nije nedostatak sadržaja. Previše je sadržaja.





Evo kako se baviti ulaznim marketingom u doba nakon sadržaja.





1. Otkrijte ima li sadržaj uopće smisla za vas





Prije nego što izgubite još sat vremena na objavu na blogu, zapitajte se:





Da li moja publika aktivno traži informacije, ali se bori da ih pronađe?

Postoji li jaz u znanju zbog kojeg se ustručavaju kupiti?

Da li moji konkurenti skupljaju uvide umjesto da ih dijele?





Ako je odgovor da, u redu. Pišite. Objavi. Vlasnik prostora. Ako je odgovor ne, STANI. Nikome nije potrebna vaša lista „Top 10 trendova“. Za to imaju Google i chat botove.





2. Ako ljudima ne treba više informacija, dajte im manje problema





Znate šta je bolje nego naučiti ljude kako da nešto urade? ***Pazite da nikada ne moraju to naučiti. ***





Možete napisati još jednu tezu od 1500 riječi. Ili, možete napraviti nešto—alat, funkciju, iskustvo—što rješava isti problem, ali bez potrebe da ljudi čitaju gomilu teksta . Pogledajte sadržaj koji dominira vašim prostorom – objave koje dobijaju sve lajkove, dijeljenja i komentare. Zatim se zapitajte: Kako mogu učiniti ovaj obrazovni BS zastarjelim?





Evo jedne misli: recite svojoj publici koliko tačno vremena i novca trošite na sadržaj — a zatim im recite da se odričete toga kako biste napravili nešto besplatno što im zapravo pomaže. "Namjeravali smo da potrošimo 20.000 dolara ovog tromjesečja na sadržaj, ali umjesto toga, koristimo ga za izgradnju besplatnog generatora nacrta e-pošte koji pokreće AI za prodajne timove. Recite nam šta vam treba i mi ćemo to ostvariti."





Ljudi će pričati o tome. Oni će to podijeliti, iskoristiti i zapamtiti onoga ko je nešto zaista učinio umjesto da samo nešto kaže.





3. Sadržaj nije jedina stvar koja privlači organsku pažnju





Drugi princip ulaznog marketinga? Organski rast. Da, sadržaj stvara organsku svijest i razgovor. Tako da radite puno drugih stvari. Kao vratolomije . Ovo je krajnje sredstvo jer bi se vratolomije mogle izjaloviti (ali za startup, svaki PR je dobar PR), ali barem vježbate svoje kreativne moždane ćelije.





Ako morate natjerati ljude da vide vaš sadržaj, zašto jednostavno ne preskočite srednji korak i umjesto toga ih prisilite da vide vaš proizvod?





Prestanite mučiti GPT-a za ideje o sadržaju i iskoristite to vrijeme da privučete pažnju – započinjanje svađa na X-u, sjedenje na pragu potencijalnih klijenata sedmicama sa kartonskim natpisom, sve što navede ljude da pričaju o vašoj kompaniji sada, a ne za šest mjeseci kada vam Google odluči blagosloviti promet.





(Savjet: Kada izvodite štos, samo pazite da vas to jedva košta. Na taj način nećete mrzeti sebe ako ne dobijete povrat.)





Završne misli: Zašto se bavite marketingom kao kukavica?





Izgradili ste nešto ni iz čega. Zanemarili ste siguran put, rekli ste sumnjama da ga proguraju i kladite se na sebe. Napravili ste potez.





Pa gde je nestao taj živac?





Čim je došlo vrijeme za tržište, zamijenili ste instinkt za “najbolje prakse”.

Inovacija ne proizlazi iz poštovanja pravila, a pažnja se neće zaslužiti poštovanjem.

Preuzeto je. Istrgnut je iz ruku tržišta od strane ljudi koji su spremni da rade ono što niko drugi ne radi.





Tretirajte marketing kao što se odnosite prema svom proizvodu – ili se naviknite na ignoriranje.