DORA forordning forklaret - Plus en gratis overensstemmelse checkliste

Hvad er Digital Operational Resilience Act (DORA)?

Digital Operational Resilience Act (DORA) er en lovgivningsmæssig ramme, der er indført af Den Europæiske Union med henblik på at forbedre modstandsdygtigheden af finansielle enheder over for digitale og cybertrusler.Udledet af bekymringer om stigende digitale afhængigheder og cyberangreb, pålægger DORA-forordningen strenge digitale risikostyringsprotokoller.Ved at etablere ensartede regler i hele EU fokuserer loven på at reducere driftsforstyrrelser og forbedre den digitale modstandsdygtighed af finansielle og IKT-systemer involveret i tjenester.





DORA sikrer, at finansielle enheder kan modstå, reagere og komme sig fra IKT-forstyrrelser.Loven dækker forskellige elementer, såsom hændelsesrapportering, risikostrategier og modstandsdygtighedstest, for at sikre de tjenester, som forbrugerne er afhængige af.





Du kan finde den officielle tekst af lovgivningen DORAHer er.

Dette er en del af en række artikler omKatastrofe genopretning i skyen.





In this article:

Formål og formål med DORA

Hvornår træder DORA-forordningen i kraft?

Vigtige krav til Dora

Gennemførelsesmekanismer og sanktioner

DORA-overensstemmelse i forskellige regioner

Bedste praksis for at opnå overholdelse af DORA





Formål og formål med DORA

Det primære mål for DORA er at styrke modstandsdygtigheden i de finansielle systemer ved at sikre, at virksomheder kan modstå digitale forstyrrelser. Det sigter mod at standardisere operationelle modstandsdygtighedskrav i hele EU og skabe et ensartet lovgivningsmæssigt landskab.





DORA sigter også mod at forbedre de finansielle institutioners reaktions- og genopretningstid i tilfælde af teknologiske fejl eller cyberangreb. Ved at kræve regelmæssige tests af digitale modstandsdygtighedsstrategier søger DORA at identificere sårbarheder, før de bliver betydelige trusler. DORA tilskynder til informationsudveksling mellem finansielle enheder for at styrke kollektive sikkerhedsindsatser. Det sikrer, at både store institutioner og små enheder har tilstrækkelige ressourcer og viden til at beskytte sig i et stadigt udviklende digitalt landskab.





Hvornår træder DORA-forordningen i kraft?

Digital Operational Resilience Act (DORA) er trådt i kraft.January 16, 2023Efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende den 27. december 2022 blev der imidlertid givet finansielle enheder inden for EU en overgangsperiode for at forberede sig på fuld overholdelse af lovens krav.fully applicable on January 17, 2025.





Denne toårige forberedelsesperiode giver organisationer mulighed for at tilpasse deres systemer, processer og risikostyringsrammer til de nye reguleringsstandarder.





Vigtige krav til Dora





rammebestemmelser for IKT-risikostyring

Rammebestemmelserne for IKT-risikostyring er centrale for DORA's krav. Denne ramme forpligter til identifikation, evaluering og mindskelse af IKT-risici i hele det finansielle institut. Det kræver, at enhederne tager en proaktiv tilgang til risikostyring, der sikrer, at alle potentielle sårbarheder håndteres.





En ramme for IKT-risikostyring bør også omfatte regelmæssige revisioner og opdateringer for at tilpasse sig udviklingen af trussellandskabet. Finansielle enheder forventes at fremme en risikobevidsthedskultur og integrere IKT-risikostyring i bredere organisatoriske strategier.





✅ Pro Tip: N2W hjælper med at mindske IKT-risici gennem automatiseret backup, hurtig gendannelse og proaktiv overvågning.





Incidentrapporteringsforpligtelser

DORA håndhæver hændelsesrapporteringsforpligtelser for finansielle enheder og deres IKT-udbydere. Disse forpligtelser sikrer rettidig og standardiseret rapportering af IKT-relaterede hændelser, der kan påvirke servicens kontinuitet.





DORA's hændelsesrapporteringskomponent har også til formål at styrke modstandsdygtigheden i hele branchen ved at give reguleringsmyndighederne mulighed for at identificere bredere systemiske risici og tendenser.Ved at dele oplysninger om hændelser og sårbarheder kan finansielle institutioner samarbejde om at styrke forsvaret mod lignende trusler.DORA fremmer en kultur for åbenhed og samarbejde, som i sidste ende bidrager til øget digital sikkerhed i hele den finansielle sektor.





✅ Pro Tip: N2W's automatiserede advarselsfunktioner strømliner hændelsesrapportering og forbedrer overholdelsen af DORA-tidslinjer.





Test af digital modstandsdygtighed

DORA opfordrer til Digital Operational Resilience Testing, der sikrer, at finansielle enheder kan modstå og komme sig fra IKT-forstyrrelser. Dette indebærer regelmæssig test af systemerne og procedurerne for at vurdere deres robusthed og identificere svagheder.





Gennem Digital Operational Resilience Testing får institutioner indsigt i effektiviteten af deres risikostyrings- og genopretningsstrategier.Testningerne bør udføres under forskellige forhold og tilpasses efter behov for at imødekomme nye trusler.Ved at gennemføre omfattende testning hjælper DORA med at sikre, at finansielle enheder opretholder et højt niveau af beredskab og operationel kontinuitet, hvilket styrker den overordnede modstandsdygtighed over for digitale trusler.





✅ Pro Tip: N2W understøtter modstandsdygtighedstest ved at muliggøre automatiserede gendannelsesøvelser for at sikre, at sikkerhedskopier altid kan gendannes.





Styring af tredjeparts IKT-risici

Forvaltning af tredjeparts IKT-risici er et vigtigt aspekt af DORA. Finansielle institutioner er forpligtet til at foretage due diligence og risikovurderinger af deres tredjeparts tjenesteudbydere. Denne proces involverer verifikation af udbydernes evner til at opretholde operationel modstandsdygtighed og sikre, at deres risikostyringsstrategier er i overensstemmelse med dem, som finansielle institutioner har.





DORA understreger behovet for klare kontraktlige aftaler, der beskriver tredjepartsleverandørers roller, ansvar og forventninger. Finansielle enheder skal også sikre kontinuerlig overvågning af deres leverandørers overholdelse af modstandsdygtighedsstandarder. Denne tilgang beskytter ikke kun finansielle institutioner mod tredjeparts sårbarheder, men fremmer også en kultur for delt ansvarlighed og sikkerhed i hele IKT-forsyningskæden.





✅ Pro Tip: I modsætning til SaaS-baserede løsninger opererer N2W udelukkende inden for dit AWS- eller Azure-miljø. Dette design sikrer, at vi aldrig har adgang til dine klientdata, hvilket eliminerer risikoen for eksponering via en tredjepartsplatform.





Informationsdelingsprotokoller

Disse protokoller letter rettidig udveksling af kritiske oplysninger om cybertrusler og hændelser og fremmer en koordineret forsvarstilgang i hele den finansielle sektor.





Effektiv informationsudveksling under DORA kræver, at finansielle enheder overvinder traditionelle konkurrence- og fortrolighedsbarrierer.Ved at fremme åbenhed fremmer DORA et samarbejdsmiljø, hvor enheder kan udnytte fælles indsigter for at styrke deres forsvar.Denne tilgang styrker individuelle institutioner og styrker branchen som helhed og sikrer et mere sikkert digitalt landskab for finansielle tjenester.





Se vores eksperttips til hurtig DORA-overholdelse





Gennemførelsesmekanismer og sanktioner

DORA indfører strenge håndhævelsesmekanismer for at sikre overholdelse og styrke de finansielle enheders digitale driftsmæssige modstandsdygtighed. Manglende overholdelse af DORA kan medføre betydelige finansielle, operationelle og omdømmeeffekter for både enheder og enkeltpersoner.





Finansielle sanktioner for manglende overholdelse

DORA pålægger finansielle sanktioner, der varierer afhængigt af overtrædelsens sværhedsgrad og karakter. Institutioner, der konstateres at være i overtrædelse, kan blive straffet med bøder på op til 2 % af deres samlede årlige verdensomspændende omsætning eller 1 % af deres gennemsnitlige daglige omsætning på verdensplan. For enkeltpersoner kan bøder nå op til 1 000 000 EUR, mens kritiske tredjeparts IKT-udbydere står over for endnu højere bøder, op til 5 000 000 EUR eller 500 000 EUR for enkeltpersoner, hvis de ikke opfylder DORA's standarder.





For at sætte disse sanktioner i perspektiv er de strengere end dem for visse lovgivningsmæssige rammer, såsom GDPR, som pålægger bøder på op til 20 millioner euro eller 4% af den samlede globale omsætning i de mest alvorlige tilfælde.





Tilsyn og myndighed til at pålægge sanktioner

Som beskrevet i artikel 97 har disse myndigheder tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, herunder beføjelse til at pålægge administrative sanktioner og offentliggøre meddelelser om overtrædelser for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.





Kritiske tredjepartsudbydere af IKT-tjenester uden for EU skal etablere et datterselskab i EU inden for 12 måneder efter udpegelsen for at lette tilsynet og håndhævelsen.





Faktorer, der påvirker straffets sværhedsgrad

Ved fastlæggelsen af sanktioner tager de kompetente myndigheder hensyn til de forskellige faktorer, der er omhandlet i artikel 51, herunder:

Overtrædelsens art og sværhedsgrad

Varigheden af manglende overholdelse

Virksomhedens finansielle kapacitet

De potentielle gevinster eller tab som følge af overtrædelsen

Virksomhedens niveau for samarbejde med tilsynsmyndigheder





Medlemsstater og strafferetlige sanktioner

DORA giver medlemsstaterne mulighed for at pålægge strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser, jf. artikel 52.Koordinering med retslige og strafferetlige myndigheder sikrer effektiv håndhævelse på nationalt plan.Denne dobbelte ramme for administrative og strafferetlige sanktioner understreger DORA's robuste tilgang til at sikre modstandsdygtigheden i den finansielle sektor.





DORA-overensstemmelse i forskellige regioner





Hvordan anvendes DORA i Storbritannien?

Selv om Digital Operational Resilience Act (DORA) er en EU-forordning, strækker dens indvirkning sig ud over EU, hvilket især har indflydelse på den britiske finansielle sektor. britiske finansielle institutioner og IKT-udbydere, der interagerer med EU-markeder, skal være i overensstemmelse med DORA's standarder for at opretholde lovgivningsmæssig overensstemmelse og fremme tilliden med europæiske partnere og kunder.





Mikrovirksomheder, der beskæftiger færre end ti medarbejdere, drager fordel af mere fleksible krav under DORA, såsom risikobaserede modstandsdygtighedstest og periodiske risikokriterier i stedet for stive tidsplaner.





DORA er i overensstemmelse med eksisterende britiske standarder for operationel modstandsdygtighed, herunder FCA's PS21/3 retningslinjer, som fokuserer på at identificere vigtige forretningstjenester, afhængighedskortlægning og simuleret angrebstest.

Det Forenede Kongerige kan i fremtiden vedtage en lignende reguleringsramme for at øge den digitale modstandsdygtighed i sin finansielle sektor. En potentiel britisk version af DORA vil sandsynligvis fokusere på at styre teknologirelaterede risici og sikre stabilitet i finansielle tjenester.





Gælder DORA uden for EU?

DORA er primært rettet mod finansielle enheder og udbydere af IKT-tjenester i EU, men omfatter IKT-udbydere fra lande uden for EU, hvis deres tjenester er afgørende for driften af finansielle institutioner i EU.





Denne ekstraterritoriale ansøgning betyder, at ikke-EU-udbydere skal overholde DORA, når de betjener EU-finansielle enheder.





Overvejelser for multinationale selskaber

Multinationale selskaber, der opererer på tværs af forskellige jurisdiktioner, skal navigere i forskellige lovgivningsmæssige landskaber. For dem med aktiviteter eller kunder inden for EU er det afgørende at være i overensstemmelse med DORA.





Regulatorisk tilpasning: Sikring af, at IKT-risikostyring og driftsmæssige modstandsdygtighedspraksis opfylder DORA's standarder sammen med andre gældende regler, såsom Storbritanniens operationelle modstandsdygtighedsramme.

Kontraktmæssige forpligtelser: Gennemgang og opdatering af aftaler med IKT-tjenesteudbydere fra tredjeparter for at inkludere DORA-kompatible klausuler, især vedrørende risikostyring og hændelsesrapportering.

Operative tilpasninger: Implementering af nødvendige ændringer i IKT-systemer og -processer for at opfylde DORA's krav, som kan involvere betydelig ressourceallokering og strategisk planlægning.

Overvågning af udviklingen: Hold dig informeret om reguleringsændringer i alle driftsområder for at sikre løbende overholdelse og tilpasning til nye krav hurtigt.





Bedste praksis for at opnå overholdelse af DORA





Udarbejde en risikostyringsstrategi

Udvikling af en risikostyringsstrategi er grundlæggende for DORA-overensstemmelse. Dette indebærer kortlægning af alle kritiske IKT-afhængigheder og identifikation af potentielle risici for driftskontinuiteten. Finansielle enheder skal gennemføre en systematisk tilgang, der omfatter regelmæssig risikovurdering og vedtagelse af branchens bedste praksis. Denne strategi bør omfatte styring, intern kontrol og kontinuerlig overvågning for at sikre modstandsdygtighed over for forstyrrelser.





Det er også afgørende at proaktivt opdatere risikostyringsstrategier for at imødekomme nye trusler. Finansielle enheder skal fremme en risikobevidsthedskultur blandt medarbejderne og integrere risikostyring i forretningsmål.





Oprettelse af procedurer til reaktion på hændelser

Incidentresponsprocedurer er centrale for at opnå overensstemmelse med DORA. Finansielle enheder skal opstille planer, der skitserer trinene for hurtigt at opdage, indberette og mindske IKT-incidenter. Disse procedurer bør omfatte klare kommunikationskanaler og forudbestemte roller for teammedlemmer, der sikrer hurtig respons og genopretningsaktioner.





Ved at standardisere incidentrapporteringsprotokoller sikrer enhederne sammenhæng og letter hurtigere indgreb fra reguleringsmyndigheder og andre interessenter.Kontinuerlig forfining af incidentresponsplaner, styret af feedback og erfaringer fra tidligere hændelser, er afgørende for at opretholde en tilstand af beredskab.





Udfør regelmæssig modstandstest

At udføre regelmæssige modstandsdygtighedstests er en afgørende del af DORA-overensstemmelse. Finansielle enheder skal systematisk teste deres systemer og processer for at vurdere deres evne til at modstå IKT-forstyrrelser. Disse tests bør omfatte simulationer af potentielle scenarier som cyberangreb, tekniske fejl og naturkatastrofer.





Testning bør være omfattende og omfatte både interne systemer og interaktioner med tredjepartsudbydere for at sikre end-to-end modstandsdygtighed. Enheder skal også opdatere deres testprotokoller for at afspejle nye trusler og teknologiske ændringer.





Styrkelse af tredjepartsrisikostyring

DORA lægger vægt på tredjepartsrisikostyring, som kræver, at finansielle institutioner nøje styrer deres interaktioner med IKT-tjenesteudbydere.Dette indebærer gennemførelse af due diligence, regelmæssige præstationsvurderinger og risikovurderinger.Tydelige kontraktlige aftaler, der skitserer forventninger og ansvar, er afgørende, så udbydere opfylder DORA's modstandsdygtighedsstandarder.





Finansielle enheder bør etablere løbende overvågning og kommunikation med tredjepartsudbydere for hurtigt at løse eventuelle problemer.Ved at fremme stærke partnerskaber og samarbejde kan institutionerne tilpasse deres modstandsdygtighedsstrategier og opnå gensidig overholdelse af DORA.At fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i disse relationer styrker det finansielle økosystem yderligere og reducerer den potentielle indvirkning af forstyrrelser på kritiske tjenester.





Deling af oplysninger mellem peers

At lette informationsudveksling mellem jævnaldrende er en væsentlig praksis under DORA. Ved at etablere informationsudvekslingsprotokoller kan finansielle enheder og deres IKT-udbydere samarbejde om at tackle digitale trusler og forbedre deres modstandsdygtighedsstrategier.





Det er vigtigt at overvinde konkurrencehindringer og vedtage en kollektiv tilgang til trusseloplysninger. Forskellige interessentgrupper, herunder reguleringsorganer og brancheforeninger, kunne deltage i informationsudvekslingsinitiativer.Disse kollektive bestræbelser går langt i at skabe en stærkere, mere sikker finansiel industri, der effektivt kan imødegå digitale modgang.





Opfyld DORA Backup og Recovery Krav med N2W

Hos N2W er vi ikke fremmede for det stadigt skiftende overensstemmelseslandskab. Siden 2012 har vi samarbejdet med finansielle institutioner for at imødegå deres strengeste lovgivningsmæssige krav – fra IKT-risikostyring og hændelsesrapportering til modstandsdygtighed og forretningskontinuitet. Vores målrettede løsning kører helt inden for dit AWS eller Azure-miljø, hvilket giver dig fuld kontrol over dine data og eliminerer eksponering fra tredjeparter.





Klar til at strømline dine compliance-indsatser?

Download vores gratis DORA Compliance Checklistfor at sikre, at din organisation er forberedt på alle aspekter af forordningen – fra IKT-risikostyring til hændelsesrapportering.





Skrevet af: afaf Sebastian Straub

Skrevet afaf Sebastian Straub