Регламент DORA объяснили - плюс бесплатный контрольный список соответствия

Что такое Закон о цифровой оперативной устойчивости (DORA)?

Закон о цифровой оперативной устойчивости (DORA) - это нормативная база, учрежденная Европейским Союзом, направленная на повышение устойчивости финансовых организаций к цифровым и киберугрозам.Основываясь на опасениях по поводу растущей цифровой зависимости и кибератак, регламент DORA обязывает строгие протоколы управления цифровыми рисками.





DORA гарантирует, что финансовые организации могут выдерживать, реагировать и восстанавливаться от сбоев в ИКТ. Закон охватывает различные элементы, такие как отчеты об инцидентах, стратегии управления рисками и испытания устойчивости, чтобы защитить услуги, на которые полагаются потребители.





Вы можете найти официальный текст законодательства ДОРАздесь.

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In this article:

Цели и цели Доры

Когда вступают в силу правила DORA?

Основные требования DORA

Механизмы исполнения и санкции

Соответствие DORA в разных регионах

Лучшие практики для достижения соответствия DORA





Цели и цели Доры

Основной целью DORA является укрепление устойчивости финансовых систем, гарантируя, что организации могут выдержать цифровые сбои.Она направлена на стандартизацию требований к оперативной устойчивости по всему ЕС, создавая единый нормативный ландшафт.Цель DORA - не только обеспечить финансовую стабильность, но и повысить доверие потребителей, гарантируя последовательную доступность услуг.





DORA также стремится улучшить время реагирования и восстановления финансовых учреждений в случае технологических сбоев или кибератак. путем обязательного регулярного тестирования стратегий цифровой устойчивости, она стремится выявить уязвимости, прежде чем они станут значительными угрозами. DORA поощряет обмен информацией между финансовыми организациями для усиления коллективных усилий по обеспечению безопасности.





Когда вступают в силу правила DORA?

Закон о цифровой оперативной устойчивости (DORA) официально вступил в силуJanuary 16, 2023Однако финансовым организациям в пределах ЕС был предоставлен переходный период для подготовки к полному соблюдению его требований.fully applicable on January 17, 2025.





Этот двухлетний подготовительный период позволяет организациям приспосабливать свои системы, процессы и рамки управления рисками к новым нормативным стандартам.





Основные требования DORA





Система управления рисками в сфере ИКТ

Рамка управления рисками в области ИКТ является центральной для требований DORA. Эта рамка предусматривает определение, оценку и смягчение рисков в сфере ИКТ во всем финансовом учреждении. Она требует, чтобы организации приняли активный подход к управлению рисками, гарантируя, что все потенциальные уязвимости будут устранены.





Рамочная система управления рисками в области ИКТ должна также включать регулярные обзоры и обновления, чтобы соответствовать эволюционному ландшафту угроз.Ожидается, что финансовые организации будут развивать культуру осознания рисков и внедрять управление рисками в более широкие организационные стратегии.





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Обязательства по отчетности об инциденте

DORA осуществляет обязательства по отчетности о инцидентах для финансовых организаций и их поставщиков ИКТ. Эти обязательства обеспечивают своевременное и стандартизированное отчеты об инцидентах, связанных с ИКТ, которые могут повлиять на непрерывность обслуживания.





Компонент отчетности о инцидентах DORA также направлен на укрепление устойчивости отрасли, позволяя регулирующим органам выявлять более широкие системные риски и тенденции. Обмениваясь информацией о инцидентах и уязвимостях, финансовые учреждения могут сотрудничать в укреплении защиты от аналогичных угроз.





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Тестирование цифровой оперативной устойчивости

DORA призывает к тестированию цифровой оперативной устойчивости, гарантируя, что финансовые организации могут выдержать и восстановиться от сбоев в ИКТ. Это включает регулярные испытания систем и процедур для оценки их прочности и выявления слабостей.





Благодаря тестированию цифровой операционной устойчивости учреждения получают представление об эффективности своих стратегий управления рисками и восстановления.Тестирование должно проводиться в разных условиях и корректироваться по мере необходимости для удовлетворения возникающих угроз.Применяя обширные тесты, DORA помогает финансовым организациям поддерживать высокий уровень готовности и оперативной непрерывности, усиливая общую устойчивость к цифровым угрозам.





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Управление рисками третьих сторон в сфере ИКТ

Управление рисками третьих лиц в сфере ИКТ является важным аспектом DORA. Финансовые учреждения обязаны проводить надлежащую проверку и оценки рисков своих сторонних поставщиков услуг. Этот процесс включает в себя проверку возможностей поставщиков для поддержания оперативной устойчивости и обеспечения того, чтобы их стратегии управления рисками соответствовали стратегии финансового учреждения.





DORA подчеркивает необходимость четких договорных соглашений, определяющих роли, обязанности и ожидания сторонних поставщиков.Финансовые организации также должны обеспечивать постоянный мониторинг соответствия их поставщиков стандартам устойчивости.Такой подход не только защищает финансовые учреждения от уязвимостей третьих сторон, но и способствует культуре совместной ответственности и безопасности во всей цепочке поставок ИКТ.





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Протоколы обмена информацией

DORA поручает создание протоколов обмена информацией между финансовыми организациями и регулирующими органами.Эти протоколы облегчают своевременный обмен критически важной информацией о киберугрозах и инцидентах, способствуя скоординированному подходу к обороне во всем финансовом секторе.





Эффективный обмен информацией в рамках DORA требует от финансовых организаций преодоления традиционных барьеров конкуренции и конфиденциальности.Поддерживая открытость, DORA поощряет совместную среду, в которой организации могут использовать общие знания для укрепления своих защитных сил.Этот подход укрепляет отдельные учреждения и укрепляет отрасль в целом, обеспечивая более безопасный цифровой ландшафт для финансовых услуг.





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Механизмы исполнения и санкции

DORA внедряет строгие механизмы принудительного применения для обеспечения соответствия и укрепления цифровой оперативной устойчивости финансовых организаций.Несоблюдение DORA может привести к значительным финансовым, операционным и репутационным последствиям как для организаций, так и для физических лиц.





Финансовые санкции за несоблюдение

DORA налагает финансовые штрафы, которые варьируются в зависимости от тяжести и характера нарушения. Установленные в нарушении учреждения могут подвергаться штрафам в размере до 2% от их общего годового мирового оборота или 1% от их среднедневного оборота по всему миру. Для физических лиц штрафы могут достигать 1 000 000 евро, в то время как критические сторонние поставщики ИКТ сталкиваются с еще более высокими штрафами, до 5 000 000 евро или 500 000 евро для физических лиц, если они не отвечают стандартам DORA.





Для того, чтобы эти санкции были в перспективе, они являются более строгими, чем для некоторых нормативных рамок, таких как GDPR, который налагает штрафы до 20 миллионов евро или 4% от общего глобального оборота в самых тяжелых случаях.





Надзор и полномочия по наложению наказаний

Европейские надзорные органы (ЕНО) имеют полномочия по обеспечению соблюдения DORA. Как указано в статье 97, эти органы обладают надзорными и следственными полномочиями, в том числе полномочиями налагать административные санкции и публиковать уведомления о нарушениях с целью обеспечения прозрачности и подотчетности.





Критические сторонние поставщики ИКТ-услуг за пределами ЕС должны создать дочернее предприятие в ЕС в течение 12 месяцев с момента назначения, чтобы облегчить надзор и правоприменение.





Факторы, влияющие на тяжесть наказания

При определении санкций компетентные органы учитывают различные факторы, изложенные в статье 51, в том числе:

Характер и тяжесть нарушения

Длительность несоблюдения

Финансовый потенциал организации

Потенциальные прибыли или убытки, возникающие в результате нарушения

Уровень сотрудничества организации с надзорными органами





Государства-члены и уголовные санкции

DORA позволяет государствам-членам вводить уголовные санкции за серьезные нарушения, как указано в статье 52.Координация с органами судебного и уголовного правосудия обеспечивает эффективное исполнение на национальном уровне.Эта двойная система административных и уголовных санкций подчеркивает надежный подход DORA к обеспечению устойчивости финансового сектора.





Соответствие DORA в разных регионах





Как DORA применяется в Великобритании?

Несмотря на то, что Закон о цифровой оперативной устойчивости (DORA) является регламентом ЕС, его влияние выходит за пределы ЕС, особенно влияя на финансовый сектор Великобритании.Финансовые учреждения и поставщики ИКТ, базирующиеся в Великобритании, которые взаимодействуют с рынками ЕС, должны соответствовать стандартам DORA для поддержания соответствия нормативным требованиям и укрепления доверия с европейскими партнерами и клиентами.Компании, предлагающие трансграничные услуги или работающие в цепочках поставок, связанных с ЕС, особенно пострадают, даже если у них нет физического присутствия в странах ЕС.





Микропредприятия с менее чем десятью сотрудниками пользуются более гибкими требованиями в рамках DORA, такими как тестирование устойчивости на основе рисков и периодические обзоры рисковых рамок, а не жесткие графики.





DORA соответствует существующим стандартам оперативной устойчивости в Великобритании, включая руководящие принципы FCA PS21/3 , которые фокусируются на выявлении важных бизнес-услуг, картографировании зависимости и тестировании симулированных атак. однако, соблюдение правил Великобритании не гарантирует полного соблюдения DORA.

Великобритания может принять аналогичную нормативную базу в будущем, чтобы повысить цифровую устойчивость в своем финансовом секторе. Потенциальная версия DORA в Великобритании, вероятно, сосредоточится на управлении технологическими рисками и обеспечении стабильности в финансовых услугах.





Действует ли DORA за пределами ЕС?

DORA в первую очередь нацелена на финансовые организации и поставщиков ИКТ-услуг в пределах ЕС, однако она распространяется на поставщиков ИКТ из стран, не входящих в ЕС, если их услуги имеют решающее значение для деятельности финансовых учреждений, базирующихся в ЕС.





Это экстерриториальное применение означает, что поставщики из стран, не входящих в ЕС, должны соблюдать DORA при обслуживании финансовых организаций ЕС.





Размышления о многонациональных корпорациях

Многонациональные корпорации, действующие в различных юрисдикциях, должны ориентироваться на разные нормативные ландшафты.Для тех, у кого есть операции или клиенты в ЕС, необходимо согласование с DORA.Ключевые соображения включают:





Регулирующее согласование: обеспечение того, чтобы практики управления рисками в области ИКТ и оперативной устойчивости соответствовали стандартам DORA наряду с другими применимыми нормативными актами, такими как оперативная устойчивость Великобритании.

Договорные обязательства: пересмотр и обновление договоров с сторонними поставщиками услуг ИКТ с целью включения согласованных с DORA положений, в частности, касающихся управления рисками и отчетности об инцидентах.

Операционные корректировки: внедрение необходимых изменений в ИКТ-системах и процессах для удовлетворения требований DORA, которые могут включать в себя значительное распределение ресурсов и стратегическое планирование.

Мониторинг развития: информирование о регулятивных изменениях во всех регионах деятельности, чтобы обеспечить постоянное соответствие требованиям и своевременно адаптироваться к новым требованиям.





Лучшие практики для достижения соответствия DORA





Разработка стратегии управления рисками

Разработка стратегии управления рисками является фундаментальной для соблюдения DORA. Это включает в себя картографирование всех критических зависимостей от ИКТ и выявление потенциальных рисков для оперативной непрерывности.Финансовые организации должны внедрять систематический подход, который включает регулярные оценки рисков и принятие лучших практик отрасли.Эта стратегия должна включать в себя управление, внутренний контроль и постоянный мониторинг, чтобы обеспечить устойчивость к сбоям.





Проактивное обновление стратегий управления рисками для адаптации к новым угрозам также имеет решающее значение.Финансовые организации должны поощрять культуру осознания рисков среди сотрудников, внедряя управление рисками в бизнес-цели.Таким образом, они гарантируют, что управление рисками становится неотъемлемой частью операционных рабочих процессов.Регулярные тренинги и тренировки могут помочь сотрудникам оставаться подготовленными и реагирующими.





Установление процедур реагирования на инциденты

Процедуры реагирования на инциденты являются ключевыми для достижения соответствия DORA. Финансовые организации должны разработать планы, в которых описываются шаги по быстрому обнаружению, отчетности и смягчению инцидентов в области ИКТ. Эти процедуры должны включать в себя четкие каналы связи и заранее определенные роли для членов команды, обеспечивая быстрые действия по реагированию и восстановлению. Регулярные симуляции и тренировки имеют важное значение для совершенствования этих процедур и подготовки команд к реальным вызовам.





Стандартизируя протоколы отчетности об инцидентах, организации обеспечивают последовательность и облегчают более быстрое вмешательство со стороны регулирующих органов и других заинтересованных сторон.Постоянное совершенствование планов реагирования на инциденты, руководствуясь обратной связью и уроками из предыдущих инцидентов, имеет решающее значение для поддержания состояния готовности.





Проводить регулярные тесты на устойчивость

Проведение регулярных тестов устойчивости является важным компонентом соблюдения DORA. Финансовые организации должны систематически тестировать свои системы и процессы, чтобы оценить их способность противостоять сбоям в ИКТ. Эти тесты должны включать моделирование потенциальных сценариев, таких как кибератаки, технические сбои и стихийные бедствия.





Тестирование должно быть всеобъемлющим и включать как внутренние системы, так и взаимодействие с сторонними поставщиками, чтобы обеспечить устойчивость от конца до конца.Органы также должны обновлять свои протоколы тестирования, чтобы отражать возникающие угрозы и изменения технологий.Документирование и анализ результатов тестирования позволяет учреждениям постоянно улучшать свои рамки устойчивости.





Укрепление управления рисками третьих сторон

DORA подчеркивает управление рисками третьих лиц, требуя от финансовых учреждений тесного управления своими взаимодействиями с поставщиками ИКТ-услуг.Это включает в себя проведение due diligence, регулярные обзоры эффективности и оценки рисков.Чистые договорные соглашения, излагающие ожидания и обязанности, имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы поставщики соответствовали стандартам устойчивости DORA.





Финансовые организации должны устанавливать постоянный мониторинг и коммуникацию с сторонними поставщиками, чтобы своевременно решать любые вопросы.Содействуя сильным партнерствам и сотрудничеству, учреждения могут согласовать стратегии устойчивости и достичь взаимного соответствия с DORA.Поощрение прозрачности и подотчетности в этих отношениях еще больше укрепляет финансовую экосистему, уменьшая потенциальное воздействие нарушений на критические услуги.





Обмен информацией между партнерами

Упрощение обмена информацией между коллегами является важной практикой в рамках DORA. путем создания протоколов обмена информацией финансовые организации и их поставщики ИКТ могут совместно решать цифровые угрозы и улучшать свои стратегии устойчивости.





Важно преодолеть конкурентные барьеры и принять коллективный подход к разведке угроз. Различные группы заинтересованных сторон, включая регулирующие органы и отраслевые ассоциации, могли бы участвовать в инициативах по обмену информацией. Эти коллективные усилия идут далеко вперед в создании более сильной, более безопасной финансовой отрасли, способной эффективно противостоять цифровым неприятностям.





Соответствие требованиям резервного копирования и восстановления DORA с N2W

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Written by: →Себастьян Страуб

Написано отСебастьян Страуб