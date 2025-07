DORA Verordening Uitgelegd - Plus Een Gratis Compliance Checklist

Wat is de Digital Operational Resilience Act (DORA)?

De Digital Operational Resilience Act (DORA) is een door de Europese Unie ingesteld regelgevingskader dat gericht is op het verbeteren van de weerbaarheid van financiële entiteiten tegen digitale en cyberdreigingen.Afkomstig van bezorgdheid over toenemende digitale afhankelijkheden en cyberaanvallen, verplicht de DORA-verordening strenge digitale risicobeheerprotocollen.





DORA zorgt ervoor dat financiële entiteiten kunnen weerstaan, reageren en herstellen van ICT-onderbrekingen.De wet omvat verschillende elementen, zoals incidentenrapportage, risicobeheerstrategieën en veerkrachtstests, om de diensten waar consumenten op vertrouwen te beschermen.





U kunt de officiële tekst van de DORA wetgeving vindenhier.

Dit is onderdeel van een reeks artikelen overDisaster Recovery in de cloud.





Doel en doel van DORA

Het primaire doel van DORA is om de veerkracht van de financiële systemen te versterken door ervoor te zorgen dat entiteiten digitale verstoringen kunnen weerstaan.Het doel is om operationele veerkrachtvereisten in de hele EU te standaardiseren en een uniform regelgevingslandschap te creëren.Het doel van DORA is niet alleen om de financiële stabiliteit te beschermen, maar ook om het vertrouwen van de consument te vergroten door een consistente beschikbaarheid van diensten te garanderen.





DORA streeft er ook naar om de reactietijd en de hersteltijd van financiële instellingen te verbeteren in geval van technologische storingen of cyberaanvallen. Door regelmatige tests van digitale veerkrachtstrategieën te verplichten, probeert het kwetsbaarheden te identificeren voordat ze aanzienlijke bedreigingen worden. DORA moedigt informatie-uitwisseling tussen financiële entiteiten aan om de collectieve veiligheidsinspanningen te verbeteren.





Wanneer treden de DORA-voorschriften in werking?

De Digital Operational Resilience Act (DORA) is officieel in werking getreden.January 16, 2023Echter, financiële entiteiten binnen de EU kregen een overgangsperiode om zich voor te bereiden op de volledige naleving van de vereisten.fully applicable on January 17, 2025.





Deze voorbereidende periode van twee jaar stelt organisaties in staat hun systemen, processen en kaders voor risicobeheer in overeenstemming te brengen met de nieuwe regelgevende normen.





Belangrijkste eisen van Dora





ICT Risk Management kader

Het ICT Risk Management Framework is centraal in de eisen van DORA. Dit kader verplicht de identificatie, beoordeling en beperking van ICT-risico's in de gehele financiële instelling. Het vereist dat entiteiten een proactieve benadering van risicobeheer aannemen, zodat alle mogelijke kwetsbaarheden worden aangepakt.





Een ICT Risk Management Framework moet ook regelmatige herzieningen en updates omvatten om in overeenstemming te komen met de evoluerende bedreigingslandschappen. Financiële entiteiten worden verwacht een cultuur van risicobewustzijn te bevorderen en ICT-risicobeheer te integreren in bredere organisatorische strategieën.





✅ Pro Tip: N2W helpt ICT-risico's te verminderen door middel van geautomatiseerde back-up, snelle herstel en proactieve monitoring.





Incidentrapportage verplichtingen

DORA handhaaft incidentenrapportageverplichtingen voor financiële entiteiten en hun ICT-aanbieders.Deze verplichtingen zorgen voor tijdige en gestandaardiseerde rapportage van ICT-gerelateerde incidenten die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van de dienstverlening.





Door informatie over incidenten en kwetsbaarheden te delen, kunnen financiële instellingen samenwerken om de verdediging tegen soortgelijke bedreigingen te verbeteren.DORA bevordert een cultuur van openheid en samenwerking, wat uiteindelijk bijdraagt aan een grotere digitale veiligheid in de financiële sector.





✅ Pro Tip: De geautomatiseerde waarschuwingsmogelijkheden van N2W stroomlijnen incidentenrapportage en verbeteren de naleving van DORA-tijdlijnen.





Digitale Resilience Test

DORA roept op tot Digital Operational Resilience Testing, om ervoor te zorgen dat financiële entiteiten kunnen weerstaan en herstellen van ICT-onderbrekingen. Dit omvat regelmatige tests van de systemen en procedures om hun robuustheid te beoordelen en zwakke punten te identificeren.





Door middel van Digital Operational Resilience Testing krijgen instellingen inzicht in de doeltreffendheid van hun risicobeheersings- en herstelstrategieën.De tests moeten onder verschillende omstandigheden worden uitgevoerd en zo nodig worden aangepast om aan opkomende bedreigingen tegemoet te komen.DORA helpt financiële entiteiten door uitgebreide tests op te leggen een hoog niveau van voorbereiding en operationele continuïteit te behouden, waardoor de algehele weerbaarheid tegen digitale bedreigingen wordt versterkt.





✅ Pro Tip: N2W ondersteunt veerkrachtstests door geautomatiseerde herstel oefeningen mogelijk te maken om ervoor te zorgen dat back-ups altijd herstelbaar zijn.





Het beheer van ICT-risico's van derden

Het beheer van ICT-risico's van derden is een belangrijk aspect van DORA. Financiële instellingen zijn verplicht om due diligence en risicobeoordelingen van hun externe dienstverleners uit te voeren.





DORA benadrukt de noodzaak van duidelijke contractuele overeenkomsten waarin de rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van externe aanbieders worden uiteengezet. financiële entiteiten moeten ook zorgen voor een continue monitoring van de naleving door hun aanbieders van veerkrachtstandaarden.Deze aanpak beschermt financiële instellingen niet alleen tegen kwetsbaarheden van derden, maar bevordert ook een cultuur van gedeelde verantwoording en veiligheid in de ICT-leveringsketen.





✅ Pro Tip: In tegenstelling tot op SaaS gebaseerde oplossingen, werkt N2W volledig binnen uw AWS- of Azure-omgeving.





Protocollen voor het delen van informatie

Deze protocollen vergemakkelijken de tijdige uitwisseling van kritieke informatie over cyberdreigingen en incidenten, en bevorderen een gecoördineerde verdedigingsbenadering in de financiële sector.





Effectieve informatie-uitwisseling onder DORA vereist dat financiële entiteiten de traditionele barrières van concurrentie en vertrouwelijkheid overwinnen. Door openheid te bevorderen, moedigt DORA een samenwerkingsomgeving aan waarin entiteiten gedeelde inzichten kunnen benutten om hun verdedigingen te versterken.





Bekijk onze deskundige tips voor snelle DORA-conformiteit





Uitvoeringsmechanismen en sancties

DORA introduceert strenge handhavingsmechanismen om naleving te waarborgen en de digitale operationele veerkracht van financiële entiteiten te versterken.Niet-naleving van DORA kan leiden tot aanzienlijke financiële, operationele en reputatieve gevolgen voor zowel entiteiten als particulieren.





Financiële sancties voor niet-naleving

DORA legt financiële sancties op die variëren afhankelijk van de ernst en aard van de overtreding. Instellingen die in overtreding worden gevonden, kunnen worden gestraft met boetes van maximaal 2% van hun totale jaarlijkse wereldwijde omzet of 1% van hun gemiddelde dagelijkse omzet wereldwijd. Voor particulieren kunnen boetes oplopen tot € 1.000.000, terwijl kritieke externe ICT-aanbieders nog hogere boetes kunnen krijgen, tot € 5.000.000 of € 500.000 voor particulieren, als ze niet voldoen aan de normen van DORA.





Om deze sancties in perspectief te zetten, zijn ze strenger dan die voor bepaalde regelgevingskaders, zoals de GDPR, die boetes oplegt tot € 20.000.000 of 4% van de totale wereldwijde omzet in de meest ernstige gevallen.





Toezicht en bevoegdheid om sancties op te leggen

Zoals uiteengezet in artikel 97, hebben deze autoriteiten toezichthoudende en onderzoeksbevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om administratieve sancties op te leggen en kennisgevingen van inbreuken te publiceren om transparantie en verantwoordingsplicht te waarborgen.





Kritieke externe aanbieders van ICT-diensten buiten de EU moeten binnen 12 maanden na aanwijzing een dochteronderneming in de EU oprichten om toezicht en handhaving te vergemakkelijken.





Factoren die de ernst van de straf beïnvloeden

Bij het bepalen van sancties houden de bevoegde autoriteiten rekening met de verschillende in artikel 51 beschreven factoren, waaronder:

De aard en de ernst van de overtreding

De duur van niet-naleving

De financiële capaciteit van de entiteit

De mogelijke winsten of verliezen die voortvloeien uit de inbreuk

Het niveau van samenwerking van de entiteit met toezichthoudende autoriteiten





Lidstaten en strafrechtelijke sancties

DORA stelt de lidstaten in staat strafrechtelijke sancties op te leggen voor ernstige inbreuken, zoals bepaald in artikel 52.Coördinatie met de rechterlijke en strafrechtelijke autoriteiten zorgt voor doeltreffende handhaving op nationaal niveau.





DORA-conformiteit in verschillende regio's





Hoe werkt DORA in het Verenigd Koninkrijk?

Hoewel de Digital Operational Resilience Act (DORA) een EU-verordening is, reikt de impact ervan verder dan de EU, met name van invloed op de financiële sector van het Verenigd Koninkrijk. financiële instellingen in het Verenigd Koninkrijk en ICT-aanbieders die met EU-markten communiceren, moeten zich aan de normen van DORA houden om de naleving van de regelgeving te handhaven en vertrouwen met Europese partners en klanten te bevorderen.





Micro-ondernemingen, met minder dan tien werknemers, profiteren van flexibeler vereisten onder DORA, zoals op risico gebaseerde veerkrachtstests en periodieke risicokaderbeoordelingen in plaats van rigide schema's.





DORA is in overeenstemming met de bestaande operationele veerkracht normen in het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van de FCA PS21/3 richtlijnen, die zich richten op het identificeren van belangrijke zakelijke diensten, afhankelijkheid mapping, en gesimuleerde aanvallen testen.

Het Verenigd Koninkrijk kan in de toekomst een soortgelijk regelgevingskader aannemen om de digitale veerkracht in de financiële sector te verbeteren. Een potentiële Britse versie van DORA zou zich waarschijnlijk richten op het beheren van technologiegerelateerde risico's en het waarborgen van stabiliteit in financiële diensten.





Is DORA van toepassing buiten de EU?

DORA is voornamelijk gericht op financiële entiteiten en aanbieders van ICT-diensten binnen de EU.





Deze extraterritoriale toepassing betekent dat niet-EU-aanbieders moeten voldoen aan DORA bij het bedienen van EU-financiële entiteiten.





Overwegingen voor multinationale ondernemingen

Multinationale ondernemingen die in verschillende rechtsgebieden actief zijn, moeten op verschillende regelgevingslandschappen navigeren.Voor degenen met activiteiten of klanten binnen de EU is afstemming met DORA essentieel.





Regelgevende afstemming: ervoor zorgen dat ICT-risicobeheer en operationele veerkrachtpraktijken voldoen aan de normen van DORA naast andere toepasselijke regelgeving, zoals het operationele veerkrachtskader van het Verenigd Koninkrijk.

Contractuele verplichtingen: het beoordelen en bijwerken van contracten met externe ICT-dienstverleners om DORA-conforme bepalingen op te nemen, met name met betrekking tot risicobeheer en incidentenrapportage.

Operationele aanpassingen: implementatie van noodzakelijke wijzigingen in ICT-systemen en -processen om aan de eisen van DORA te voldoen, wat aanzienlijke toewijzing van middelen en strategische planning kan omvatten.

Monitoring van ontwikkelingen: op de hoogte blijven van regelgevende veranderingen in alle operationele regio's om voortdurende naleving te waarborgen en zich snel aan te passen aan nieuwe eisen.





Beste praktijken voor het bereiken van compliance met DORA





Ontwikkeling van een risicobeheerstrategie

Het ontwikkelen van een risicobeheerstrategie is fundamenteel voor de naleving van DORA. Dit omvat het in kaart brengen van alle kritieke ICT-afhankelijkheden en het identificeren van potentiële risico's voor de operationele continuïteit. Financiële entiteiten moeten een systematische benadering implementeren die regelmatige risicobeoordelingen en de aanneming van beste praktijken in de sector omvat.





Het proactief bijwerken van risicobeheerstrategieën om nieuwe bedreigingen aan te passen is ook cruciaal. financiële entiteiten moeten een cultuur van risicobewustzijn onder werknemers bevorderen en risicobeheer in zakelijke doelstellingen integreren. Door dit te doen, zorgen ze ervoor dat risicobeheer een integraal onderdeel wordt van operationele workflows.





Bepaal procedures voor incidentenreactie

Incidentresponsprocedures zijn essentieel voor het bereiken van naleving van DORA. Financiële entiteiten moeten plannen opstellen die de stappen omvatten om ICT-incidenten snel te detecteren, te melden en te beperken.Deze procedures moeten duidelijke communicatiekanalen en vooraf bepaalde rollen voor teamleden omvatten, zodat snelle reacties en herstelacties worden gewaarborgd.





Door incidentenrapportageprotocollen te standaardiseren, zorgen entiteiten voor consistentie en vergemakkelijken ze snellere interventie door regelgevende instanties en andere belanghebbenden.





Voer regelmatige weerstandstests uit

Het uitvoeren van regelmatige veerkrachtstests is een cruciaal onderdeel van de naleving van DORA. Financiële entiteiten moeten hun systemen en processen systematisch testen om hun vermogen om ICT-onderbrekingen te weerstaan te beoordelen. Deze tests moeten simulaties omvatten van mogelijke scenario's zoals cyberaanvallen, technische storingen en natuurrampen. Door zwakheden te identificeren door regelmatige tests, kunnen entiteiten corrigerende maatregelen nemen om hun veerkrachtmaatregelen te versterken.





Tests moeten uitgebreid zijn en zowel interne systemen als interacties met externe providers omvatten om end-to-end resilience te waarborgen. entiteiten moeten ook hun testprotocollen bijwerken om opkomende bedreigingen en technologische veranderingen te weerspiegelen.





Versterking van het risicobeheer van derden

DORA legt de nadruk op risicobeheer van derden, waardoor financiële instellingen hun interacties met ICT-serviceproviders nauw moeten beheren.Dit omvat due diligence, regelmatige prestatiebeoordelingen en risicobeoordelingen.Klare contractuele overeenkomsten waarin verwachtingen en verantwoordelijkheden worden uiteengezet, zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat aanbieders voldoen aan de veerkrachtstandaarden van DORA.





Door sterke partnerschappen en samenwerking te bevorderen, kunnen instellingen veerkrachtstrategieën afstemmen en wederzijdse naleving van DORA bereiken.Het bevorderen van transparantie en verantwoordingsplicht binnen deze relaties versterkt het financiële ecosysteem verder en vermindert de potentiële impact van verstoringen op kritieke diensten.





Informatie delen tussen peers

Het faciliteren van informatie-uitwisseling tussen collega's is een essentiële praktijk onder DORA. Door het opzetten van informatie-uitwisselingsprotocollen kunnen financiële entiteiten en hun ICT-aanbieders samenwerken om digitale bedreigingen aan te pakken en hun veerkrachtstrategieën te verbeteren.





Diverse stakeholdergroepen, waaronder regelgevende instanties en brancheverenigingen, kunnen deelnemen aan initiatieven voor het delen van informatie.Deze gezamenlijke inspanningen gaan een lange weg in het creëren van een sterkere, veiliger financiële industrie die in staat is om effectief te reageren op digitale tegenslagen.





Voldoen aan DORA Backup en Recovery vereisten met N2W

Bij N2W zijn we geen vreemden voor het voortdurend evoluerende compliance-landschap. Sinds 2012 werken we samen met financiële instellingen aan hun zwaarste regelgevende eisen – van ICT-risicobeheer en incidentenrapportage tot veerkracht en bedrijfscontinuïteit. Onze op maat gemaakte oplossing werkt volledig binnen uw AWS- of Azure-omgeving, waardoor u volledige controle hebt over uw gegevens en de blootstelling van derden kunt elimineren. Met geautomatiseerde back-upplanning, onmiddellijke herstel, beleidsgestuurde immutabiliteit, geautomatiseerde oefeningen en granulaire compliance-rapportage, helpt N2W u elk vak in de vereisten van DORA voor operationele veerkracht, herstel en risicobewaking.





Klaar om uw compliance-inspanningen te stroomlijnen?

Boek vandaag uw gratis demo en begin met het optimaliseren van uw gegevensbeschermingsstrategie met N2W op AWS Marketplace.

🙂Download onze gratis DORA Compliance Checklistom ervoor te zorgen dat uw organisatie voorbereid is op elk aspect van de verordening – van ICT-risicobeheer tot incidentenrapportage.





Written by: vanvan Sebastian Straub

