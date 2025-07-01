DORA 法规解释 - 加上免费合规检查清单

什么是数字运营韧性法案(DORA)?

数字运营韧性法案(DORA)是欧盟设立的监管框架,旨在提高金融实体对数字和网络威胁的韧性,源于对日益增加的数字依赖和网络攻击的担忧,DORA法规要求严格的数字风险管理协议。





DORA确保金融实体能够抵御、响应和从信息通信技术中断中恢复。该法案涵盖了各种元素,如事件报告、风险管理策略和韧性测试,以保护消费者依赖的服务。





您可以找到DORA立法的官方文本这里.

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In this article:

DORA的目标和目的

DORA 条例何时生效?

多拉的主要要求

执行机制和处罚

不同地区的DORA合规性

实现 DORA 合规性的最佳实践





DORA的目标和目的

DORA的主要目标是通过确保实体能够抵御数字中断来加强金融系统的韧性,旨在在欧盟范围内标准化运营韧性要求,创造统一的监管环境。





DORA 还旨在改善金融机构在技术故障或网络攻击时的响应和恢复时间,通过强制定期测试数字抵抗策略,旨在在在它们成为重大威胁之前识别漏洞。





DORA 条例何时生效?

数字运营韧性法案(DORA)正式生效January 16, 2023然而,在2022年12月27日在欧盟官方公报上公布后,欧盟内部的金融实体获得了过渡期,以准备完全符合其要求。fully applicable on January 17, 2025.





这个为期两年的准备期使组织能够将其系统、流程和风险管理框架与新的监管标准保持一致,并为第三方ICT提供商提供时间,以适应DORA引入的具体监管要求。





多拉的主要要求





ICT风险管理框架

信息和通信技术风险管理框架是DORA的要求的核心,该框架要求在整个金融机构中识别、评估和减轻信息和通信技术风险,要求实体采取积极的风险管理方法,确保所有潜在的漏洞得到解决,该框架应包括治理、内部控制和持续监控,以有效管理和减轻信息和通信技术风险。





一个ICT风险管理框架还应包括定期审查和更新,以适应不断变化的威胁环境。金融实体有望培育风险意识文化,并将ICT风险管理纳入更广泛的组织策略。





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事故报告义务

DORA 强制执行金融实体及其信息通信技术提供商的事件报告义务.这些义务确保及时和标准化报告可能影响服务连续性的信息通信技术相关事件。





DORA 的事件报告组件还旨在通过允许监管机构识别更广泛的系统风险和趋势来增强整个行业的韧性,通过分享有关事件和漏洞的信息,金融机构可以协作加强对类似威胁的防御。





✅专业提示:N2W的自动预警功能可简化事件报告并提高对DORA时间表的遵守性。





数字操作弹性测试

DORA呼吁进行数字运营韧性测试,以确保金融实体能够抵御和从ICT中断中恢复。这涉及系统和程序的定期测试,以评估其强度并识别弱点。





通过数字运营韧性测试,机构可以深入了解其风险管理和恢复策略的有效性。测试应在不同的条件下进行,并根据需要进行调整,以适应新兴威胁。





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管理第三方ICT风险

管理第三方ICT风险是DORA的一个重要方面。金融机构必须对其第三方服务提供商进行 due diligence 和风险评估。





DORA强调需要明确的合同协议,阐述第三方提供商的角色,责任和期望。金融实体还必须确保不断监测其提供商是否遵守弹性标准。





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信息共享协议

DORA授权建立金融实体和监管机构之间的信息共享协议,这些协议促进了有关网络威胁和事件的关键信息的及时交换,促进了整个金融部门的协调防御方法。





有效的DORA信息共享要求金融实体克服传统的竞争障碍和保密性。通过促进开放,DORA鼓励一个协作的环境,实体可以利用共享的见解来加强他们的防御。





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执行机制和处罚

DORA 引入了严格的执法机制,以确保合规性,并加强金融实体的数字运营韧性.不遵守 DORA 可能对实体和个人产生重大财务,运营和声誉影响。





违规的财务处罚

DORA 会根据违规行为的严重程度和性质实施财务处罚。发现违规的机构可能面临高达其全球年总营业额的 2% 的罚款,或者全球平均每日营业额的 1% 的罚款。





为了将这些罚款置于视野中,它们比一些监管框架更为严格,例如GDPR,该框架在最严重的情况下处以高达2000万欧元或全球总额的4%的罚款。





监督和施加处罚的权力

如第97条所述,这些机构有监督和调查权力,包括权力实施行政处罚,并发布违规通知,以确保透明度和问责。





非欧盟关键第三方ICT服务提供商必须在指定后12个月内在欧盟设立子公司,以促进监管和执行。





影响刑罚严重性的因素

在确定罚款时,主管当局应考虑第51条所述的各种因素,包括:

违规行为的性质和严重性

违规的持续时间

实体的财务能力

因违规而产生的潜在收益或损失

实体与监管机构的合作程度





成员国和刑事处罚

DORA 允许成员国对第 52 条规定的严重违法行为实施刑事处罚,与司法和刑事司法当局的协调确保在国家层面有效执行。





不同地区的DORA合规性





DORA如何在英国应用?

尽管数字运营韧性法案(DORA)是欧盟的法规,但其影响远远超出了欧盟,尤其影响英国的金融部门。与欧盟市场互动的英国金融机构和ICT提供商必须符合DORA的标准,以保持监管合规性,并培养欧洲合作伙伴和客户的信任。





拥有不到10名员工的微型企业受益于DORA规定的更灵活的要求,例如基于风险的弹性测试和定期的风险框架审查,而不是严格的时间表。





DORA 符合现有的英国运营韧性标准,包括 FCA 的 PS21/3 指南,这些指南专注于识别重要的业务服务,依赖性地图和模拟攻击测试。

英国未来可能会采用类似的监管框架,以增强其金融部门的数字韧性。DORA的潜在英国版本可能会专注于管理与技术相关的风险,并确保金融服务的稳定性。





DORA是否适用于欧盟以外的国家?

DORA主要针对欧盟内部的金融实体和ICT服务提供商,但如果其服务对欧盟金融机构的运营至关重要,则其范围也将扩展到非欧盟的ICT提供商。





这种境外应用意味着非欧盟供应商在服务欧盟金融实体时必须遵守DORA,不遵守可能导致合同和监管挑战,可能影响与欧盟客户的业务关系。





对跨国公司的考虑

在不同司法管辖区开展业务的跨国公司必须遵循不同的监管环境,对于在欧盟境内运营或客户的公司来说,与DORA的协调至关重要。





监管一致性:确保ICT风险管理和运营韧性实践符合DORA的标准以及其他适用的法规,例如英国的运营韧性框架。

合同义务:审查和更新与第三方ICT服务提供商的合同,包括符合DORA的条款,特别是在风险管理和事件报告方面。

运营调整:实施必要的ICT系统和流程变更,以满足DORA的要求,可能涉及大量资源配置和战略规划。

监测发展:保持所有运营区域的监管变化,以确保持续的合规性,并迅速适应新要求。





实现 DORA 合规性的最佳实践





1、制定风险管理战略

制定风险管理策略对于DORA合规性至关重要,这涉及对所有关键的ICT依赖性进行地图化,并确定对运营连续性的潜在风险。金融实体需要实施系统的方法,包括定期风险评估和采用行业最佳实践。





积极更新风险管理策略以适应新威胁也是至关重要的。金融实体必须培养员工的风险意识文化,将风险管理纳入业务目标中。





二、建立事件响应程序

事件响应程序是实现DORA遵守的关键。金融实体必须制定计划,描述快速检测、报告和缓解ICT事件的步骤。这些程序应包括明确的沟通渠道和团队成员的预定角色,确保快速响应和恢复行动。





通过标准化事件报告协议,实体可确保一致性,并促进监管机构和其他利益相关者更快的干预。





3、定期进行弹性测试

定期进行弹性测试是DORA合规性的关键组成部分。金融实体必须系统地测试其系统和流程,以评估其抵御ICT干扰的能力。这些测试应包括模拟网络攻击、技术故障和自然灾害等潜在情况。





测试应该是全面的,包括内部系统和与第三方提供商的互动,以确保端到端的韧性。





四、加强第三方风险管理

DORA 强调第三方风险管理,要求金融机构密切管理与信息通信技术服务提供商的互动,这包括进行 due diligence、定期绩效评估和风险评估。





金融实体应与第三方提供商建立持续的监测和沟通,以便及时解决任何问题. 通过促进强有力的伙伴关系和协作,机构可以协调弹性策略,实现与DORA的相互遵守。





5、同行之间分享信息

通过建立信息共享协议,金融实体及其ICT提供商可以协作解决数字威胁并提高其弹性策略,分享有关漏洞和事件的见解可以帮助防止未来的事件,提高所有相关实体的整体安全态度。





克服竞争障碍并采取对威胁情报的集体方法至关重要。包括监管机构和行业协会在内的各种利益相关者群体可以参与信息共享举措。





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写于: :塞巴斯蒂安·斯特劳布

写于塞巴斯蒂安·斯特劳布