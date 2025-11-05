Paříž, Francie, 5. listopadu 2025/Chainwire/-- , kryptografická společnost za Zama Confidential Blockchain Protocol, dnes oznámila, že získala , průkopnická výzkumná a vývojová firma zaměřená na škálování blockchains pomocí Zero-Knowledge Proofs. Zama Křemíky Labs Zama Křemíky Labs Tato strategická akvizice posiluje technickou hloubku společnosti Zama v oblasti rozšiřitelnosti a platnosti blockchainu (ZK), zatímco urychluje její schopnost poskytovat vysoce výkonnou důvěrnost všem veřejným blockchainu. Odemknutí další fáze škálovatelné důvěrnosti on-chain KKRT Labs (také známý jako „Kakarot“) přináší hluboké odborné znalosti při navrhování vysoce výkonných prověřovacích architektur a modulárních rollup systémů pro ekvivalentní prostředí Ethereum. S podporou investorů, jako jsou Vitalik Buterin, Starkware, Lambda Class a Stake Capital, je Kakarot uznáván jako jeden z nejsilnějších ZK-rollup týmů v ekosystému, jehož cílem je vybudovat nejvíce škálovatelný a efektivní testovací motor pro ethereum-kompatibilní řetězce. Spojením sil Zama a KKRT Labs urychlí úsilí o škálovatelnost v rámci protokolu Zama a zaměří se na 10 000 důvěrných transakcí za sekundu na veřejných řetězcích, jako jsou Ethereum, Solana a další.Tato nová škála otevře kritické finanční aplikace v řetězci, jako jsou důvěrné platby stablecoin, důvěrné DeFi nebo důvěrné řízení aktiv v řetězci. \n \n „KKRT Labs shromáždilo jeden z nejlepších ZK-rollup týmů na světě,“ řekl Rand Hindi, generální ředitel společnosti Zama. „Společně se budeme rychleji rozšiřovat a dosáhnout nových úrovní výkonu, což přinese protokol Zama na desítky tisíc transakcí za sekundu.“ „KKRT Labs shromáždilo jeden z nejlepších ZK-rollup týmů na světě,“ řekl Rand Hindi, generální ředitel společnosti Zama. „Společně se budeme rychleji rozšiřovat a dosáhnout nových úrovní výkonu, což přinese protokol Zama na desítky tisíc transakcí za sekundu.“ Integrace, růst a budoucí plán Kromě technického vyrovnání, Zama a KKRT Labs sdílejí společnou filozofii: víru v inovace s otevřeným zdrojovým kódem, infrastrukturu s důvěrností na prvním místě a demokratizaci přístupu k pokročilým kryptografickým technologiím. Oba týmy byly poháněny přesvědčením, že škálovatelnost a důvěrnost nejsou kompromisy, ale doplňkové stavební bloky pro další generaci decentralizovaných systémů. \n \n Vitalik Buterin, spoluzakladatel Ethereum a KKRT Labs investor, řekl: "Kakarot hrál významnou roli v pokroku stavu kryptografických technologií v Ethereum, od jejich rané průkopnické práce na ZK-EVMs k jejich práci na klientské straně prokazování pro zachování soukromí. Vitalik Buterin, spoluzakladatel Ethereum a KKRT Labs investor, řekl: "Kakarot hrál významnou roli v pokroku stavu kryptografických technologií v Ethereum, od jejich rané průkopnické práce na ZK-EVMs k jejich práci na klientské straně prokazování pro zachování soukromí. Společnost Zama se zavázala zajistit bezproblémovou integraci KKRT Labs: \n \n \n Udržování týmu a vedení: Klíčové inženýři, operace a vedení KKRT budou plně přecházet do Zamy. Srovnání plánu: probíhající iniciativy KKRT budou začleněny do širší produktové a inženýrské plánu společnosti Zama s minimálním rušením. \n \n Eli Ben Sasson, spoluzakladatel společnosti ZCash a generální ředitel společnosti StarkWare, řekl: „Měl jsem privilegium spolupracovat s výjimečným týmem Kakarot v průběhu let a být svědkem z první ruky toho, co mohou vybudovat.Dosáhli obrovského úspěchu tím, že před třemi lety vzali jednoduchý PoC od některých našich inženýrů a přeměnili jej na působivou technologii.Mají hluboké pochopení toho, co je potřeba k rozšiřování blockchainu pomocí pokročilé kryptografie, a jsem nadšený, že vidí, jak věnují své odborné znalosti rozšiřování a soukromí. Eli Ben Sasson, spoluzakladatel společnosti ZCash a generální ředitel společnosti StarkWare, řekl: „Měl jsem privilegium spolupracovat s výjimečným týmem Kakarot v průběhu let a být svědkem z první ruky toho, co mohou vybudovat.Dosáhli obrovského úspěchu tím, že před třemi lety vzali jednoduchý PoC od některých našich inženýrů a přeměnili jej na působivou technologii.Mají hluboké pochopení toho, co je potřeba k rozšiřování blockchainu pomocí pokročilé kryptografie, a jsem nadšený, že vidí, jak věnují své odborné znalosti rozšiřování a soukromí. \n \n „Přistoupení ke společnosti Zama nám umožňuje přinést naše odborné znalosti k rozšiřování jedné z posledních velkých výzev v blockchain: důvěrnosti,“ dodal Clément Walter, spoluzakladatel společnosti KKRT Labs. „Vždy jsme věřili, že rozšiřitelnost a důvěrnost jsou nezbytné pro přijetí blockchainu a tím, že spojíme síly se společností Zama, můžeme konečně učinit důvěrné financování s vysokým průtokem a nízkou latencí realitou.“ „Přistoupení ke společnosti Zama nám umožňuje přinést naše odborné znalosti k rozšiřování jedné z posledních velkých výzev v blockchain: důvěrnosti,“ dodal Clément Walter, spoluzakladatel společnosti KKRT Labs. „Vždy jsme věřili, že rozšiřitelnost a důvěrnost jsou nezbytné pro přijetí blockchainu a tím, že spojíme síly se společností Zama, můžeme konečně učinit důvěrné financování s vysokým průtokem a nízkou latencí realitou.“ Více o Zama je kryptografická společnost, která buduje nejmodernější řešení FHE pro blockchain. Jejich vlajkový protokol, protokol Zama, přidává vrstvu důvěrnosti k existujícím řetězcům, jako jsou Ethereum a Solana, což umožňuje důvěrné platby, DeFi a další. Zama byla založena Dr. Pascal Paillier (pionýr FHE) a Dr. Rand Hindi (založený zakladatel AI), má největší výzkumný tým v FHE a získal 150 milionů dolarů za 1,2 miliardy dolarů od Multicoin, Pantera, Protocol Labs a dalších. Chcete-li se dozvědět více o Zama, mohou uživatelé navštívit . Zama https://zama.org/ Zama https://zama.org/ O společnosti KKRT Labs byla společnost s nulovými znalostmi v oblasti výzkumu a vývoje zaměřená na budování modulárních prověřovacích motorů pro systémy s ekvivalentem Ethereum.Založena odborníky na kryptografii a architekturu blockchain, KKRT Labs měla za cíl učinit ověřitelné výpočty jednoduchými, rychlými a přístupnými. Křemíky Labs Křemíky Labs Kontaktujte Kirsty Jarvisová Štěpánek@luminouspr.com \n \n Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy