Pundi AI aposta pel programa d'inici de NVIDIA per avançar les eines descentralitzades per a la IA oberta

Pundi AI El programa dóna suport a les startups que utilitzen tecnologia d'avantguarda, i Pundi diu que aquesta col·laboració els donarà accés a recursos crítics de la primera fabricant de xips del món.





NVIDIA (NASDAQ: NVDA), amb la seva valoració de 2,6 bilions de dòlars, fa GPUs que ara són essencials per a coses com tasques d'aprenentatge automàtic, sistemes de control avançats i infraestructures pesades en dades.





Recentment va llançar el programa NVIDIA Inception, que té com a objectiu ajudar els projectes a accelerar la innovació i el creixement empresarial en totes les etapes. Entre els principals beneficis que ofereix el programa es troben les eines i la formació per als desenvolupadors d'IA, el preu preferit del maquinari i el programari de NVIDIA, i les oportunitats de connectar amb la seva xarxa de empreses de capital de risc.





Pundi AI s'ha adherit al programa Inception de NVIDIA, un moviment que s'espera que impulsi els seus esforços en combinar la IA amb les aplicacions de criptografia.





En particular, Pundi AI serà capaç d'assolir fites com l'augment del nombre d'usuaris a la Plataforma de Dades de Pundi AI a través de crèdits en núvol, preus favorables, suport per anar al mercat i oportunitats de formació úniques a través de l'Institut de Aprenentatge Profund de NVIDIA.





El programa NVIDIA Inception també oferirà a Pundi AI l'oportunitat de col·laborar amb experts de la indústria i altres organitzacions impulsades per la IA.





“Ser part d’aquest ecosistema ajudarà a Pundi AI a mantenir-se a l’avantguarda de la innovació de la IA, obrant el camí per a solucions d’impacte que aprofiten la infraestructura d’alt rendiment de NVIDIA per transformar indústries”, va dir Zac Cheah, fundador de Pundi AI.

Mitjançant l'accés a les eines essencials per al desenvolupament de productes, prototipatge i desplegament, NVIDIA Inception ajudarà a Pundi AI a créixer, guanyar adopció i construir un ecosistema d'IA veritablement obert.





Aquesta història va ser escrita sota el programa de blogging de negocis de HackerNoon.

