Pundi AI aposta no programa Inception da NVIDIA para avançar ferramentas descentralizadas para a IA aberta

Houve um aumento rápido na forma como a IA é usada em diferentes indústrias, e mudou a atenção para as empresas de hardware. NVIDIA (NASDAQ: NVDA), com sua avaliação de US $ 2,6 trilhões, faz GPUs que agora são essenciais para coisas como tarefas de aprendizagem de máquina, sistemas de driver avançados e infraestrutura pesada em dados.





Recentemente lançou o programa NVIDIA Inception, que visa ajudar os projetos a acelerar a inovação e o crescimento dos negócios em todas as fases.Entre os principais benefícios oferecidos pelo programa estão ferramentas e treinamento para desenvolvedores de IA, preços preferenciais em hardware e software da NVIDIA e oportunidades para se conectar com sua rede de empresas de capital de risco.





A Pundi AI juntou-se ao programa Inception da NVIDIA, um movimento que deve impulsionar seus esforços em combinar a IA com aplicações de criptografia.





Em particular, a Pundi AI será capaz de alcançar marcos como o aumento do número de usuários na Pundi AI Data Platform através de créditos na nuvem, preços favoráveis, suporte para entrar no mercado e oportunidades de treinamento únicas através do Instituto de Aprendizagem Profunda da NVIDIA.





O programa NVIDIA Inception também oferecerá à Pundi AI a oportunidade de colaborar com especialistas líderes da indústria e outras organizações orientadas pela IA.





“Ser parte deste ecossistema ajudará a Pundi AI a permanecer na vanguarda da inovação em IA, pavimentando o caminho para soluções impactantes que aproveitem a infraestrutura de alto desempenho da NVIDIA para transformar indústrias”, disse Zac Cheah, fundador da Pundi AI.

Ao obter acesso a ferramentas essenciais para o desenvolvimento de produtos, prototipagem e implantação, a NVIDIA Inception ajudará a Pundi AI a crescer, ganhar adoção e construir um ecossistema de IA verdadeiramente aberto.





Este artigo foi escrito sob o Programa de Blogging de Negócios do HackerNoon.

