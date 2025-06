Pundi AI תומך בתוכנית ההתחלה של NVIDIA כדי לקדם כלים מרכזיים עבור AI פתוח

Pundi AI היא הצטרפה לתוכנית Inception של NVIDIA, מה שיכול להאיץ את עבודתה בחלל הקריפטו-AI.התוכנית תומכת בהתחלות המשתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, ופינדי טוען ששותפות זו תיתן להם גישה למשאבים קריטיים של יצרן הצ'יפים המוביל בעולם.





קיימת עלייה מהירה באופן שבו AI משמש בתעשיות שונות, והיא הפכה את תשומת הלב לחברות חומרה. NVIDIA (NASDAQ: NVDA), עם הערכה של 2.6 טריליון דולר, מייצרת GPUs כי הם כעת חיוניים עבור דברים כמו משימות למידה מכונה, מערכות נהגים מתקדמות, ותשתיות כבדות נתונים.





היא שחררה לאחרונה את תוכנית ה-NVIDIA Inception, שמטרתה לעזור לפרויקטים להאיץ חדשנות וצמיחה עסקית בכל שלבי התוכנית, בין היתרונות העיקריים המוצעים על ידי התוכנית הם כלים והכשרה למפתחים של AI, מחירים מועדפים על חומרה ותוכנה של NVIDIA, והזדמנויות להתחבר לרשת של חברות הון סיכון שלה.





Pundi AI has joined NVIDIA’s Inception program, a move that’s expected to boost its efforts in combining AI with crypto applications. This step aligns with its goal of keeping AI tools open, fair, and useful for a wide range of users.





בפרט, Pundi AI יוכל להשיג מטרות חשובות כגון הגדלת מספר המשתמשים בפלטפורמת הנתונים של Pundi AI באמצעות אשראי ענן, מחירים חיוביים, תמיכה בשוק והזדמנויות אימון ייחודיות באמצעות מכון למידה עמוקה של NVIDIA.





תוכנית ההתחלה של NVIDIA תציע גם Pundi AI את ההזדמנות לשתף פעולה עם מומחים מובילים בתעשייה וארגונים אחרים המובילים על ידי AI.





"להיות חלק ממערכת אקולוגית זו תסייע לפונדי AI להישאר בחזית של חדשנות AI, פותחת את הדרך לפתרונות בעלות השפעה שמנצלים את תשתיות הביצועים הגבוהות של NVIDIA כדי לשנות תעשיות", אמר זאק צ'ה, מייסד של פונדי AI.

על ידי גישה לכלים חיוניים לפיתוח המוצר, הפרוטוטיפציה וההפצה, NVIDIA Inception תעזור לפונדי AI לצמוח, להשיג אימוץ ולבנות מערכת אקולוגית של AI פתוחה באמת.





סיפור זה נכתב תחת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon.

סיפור זה נכתב תחת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon.