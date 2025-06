Pundi AI mbështet programin e nisjes së NVIDIA për të avancuar mjetet e decentralizuara për AI të hapur

Pjesë AI është bashkuar me programin Inception të NVIDIA, një lëvizje që mund të përshpejtojë punën e saj në hapësirën e kripto-AI. programi mbështet startups duke përdorur teknologji të përparuar, dhe Pundi thotë se kjo partneritet do t'u japë atyre qasje në burime kritike nga prodhuesi kryesor i çipit në botë.





Ka pasur një rritje të shpejtë në mënyrën se si AI është përdorur në industri të ndryshme, dhe është zhvendosur vëmendja drejt kompanive hardware. NVIDIA (NASDAQ: NVDA), me vlerësimin e saj $ 2.6 trilion, bën GPU që janë tani thelbësore për gjëra të tilla si detyrat e mësimit automatik, sistemet e avancuara të shoferëve dhe infrastrukturën e rëndë të të dhënave.





Ajo kohët e fundit lëshoi programin NVIDIA Inception, i cili synon të ndihmojë projektet të përshpejtojnë inovacionin dhe rritjen e biznesit në të gjitha fazat.Në mesin e përfitimeve kryesore të ofruara nga programi janë mjete dhe trajnimi për zhvilluesit e AI, çmimi i preferuar në hardware dhe software NVIDIA, dhe mundësitë për t'u lidhur me rrjetin e saj të firmave të kapitalit të rrezikut.





Pundi AI është bashkuar me programin Inception të NVIDIA, një lëvizje që pritet të rrisë përpjekjet e saj për të kombinuar AI me aplikacionet kripto.





Në veçanti, Pundi AI do të jetë në gjendje të arrijë pika të tilla si rritja e numrit të përdoruesve në Pundi AI Data Platform përmes kredive cloud, çmimeve të favorshme, mbështetjes së hyrjes në treg dhe mundësive unike të trajnimit nëpërmjet NVIDIA Deep Learning Institute.





Programi NVIDIA Inception gjithashtu do të ofrojë mundësinë e Pundi AI për të bashkëpunuar me ekspertët kryesorë të industrisë dhe organizata të tjera të drejtuara nga AI.





“Të jesh pjesë e këtij ekosistemi do të ndihmojë Pundi AI të qëndrojë në krye të inovacionit të AI, duke hapur rrugën për zgjidhje me ndikim që shfrytëzojnë infrastrukturën me performancë të lartë të NVIDIA për të transformuar industritë”, tha Zac Cheah, themelues i Pundi AI.

By gaining access to essential tools for product development, prototyping, and deployment, NVIDIA Inception will help Pundi AI grow, gain adoption, and build a truly open AI ecosystem.





Ky artikull është shkruar nën HackerNoon's Business Blogging Program.

