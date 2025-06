AB DAO i AB Charity Foundation construeixen una infraestructura digna de confiança per a la filantropia global

Dublín, Irlanda, 12 de maig de 2025/Chainwire/-- Ab Dao i la Fundació Caritat AB van co-hostar l'inaugural "Fòrum de filantropia tecnològica amb portes tancades" a Dublín, Irlanda, marcant una fita important en la seva missió conjunta de reformar el paisatge filantròpic global a través de la tecnologia i la confiança.





https://www.youtube.com/embed/ijj0LJYn7Rc

El fòrum va ser presidit per Bertie Ahern, president de la Fundació Caritat AB, antic primer ministre d'Irlanda i antic president del Consell Europeu.En el seu discurs clau, titulat "Tecnologia i confiança: un nou ordre per a la filantropia", Ahern va destacar la importància de construir sistemes fiables per al bé públic en l'era digital.

Entre els convidats destacats hi havia H.E. Olusegun Obasanjo, antic president de Nigèria i antic president de la Unió Africana, i Malcolm Byrne, membre del Parlament irlandès i president de la Comissió d'Intel·ligència Artificial.





Junts, els participants van explorar com les tecnologies emergents com blockchain i AI poden empoderar el benestar global i augmentar la transparència en la filantropia.





Anthony Tsang, que representa la blockchain pública d'AB, va presentar els últims avenços tecnològics, incloent la xarxa d'alt rendiment, el protocol AB Connect cross-chain, i el Protocol de transferència universal, que permet transaccions lliures de gas.

Les propostes clau del fòrum seran consolidades per la Fundació Caritat AB i presentades a les Nacions Unides i a les xarxes globals de socis, continuant l'esforç conjunt per impulsar la "tecnologia per al bé" en iniciatives del món real.

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

