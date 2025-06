Dublin, Iland, 12 Me, 2025/Chainwire/-- Ab nan ak fondasyon an AB Charity co-anviwònman "Tech-Driven Philanthropy Closed-Door Forum" nan Dublin, Iland, marye yon etap enpòtan nan misyon an jeneral yo reforme peyizaj la filantropik mondyal la atravè teknoloji ak konfyans.





https://www.youtube.com/embed/ijj0LJYn7Rc

Fòm la te prezide pa M. Bertie Ahern, Prezidan fondasyon an AB Charity, ansyen Premye Minis Iland ak ansyen Prezidan nan Konsèy la Ewopeyen an. Nan diskisyon kle l ', tit "Technology and Trust - A New Order for Philanthropy", M. Ahern enpòtan pou bati sistèm konfyans pou benep piblik nan èdtan dijital la.

Vwayajè distingyan yo te gen ladan H.E. Olusegun Obasanjo, ansyen prezidan Nijerya ak ansyen prezidan nan Inyon Afrikane, ak Malcolm Byrne, manm Ilandè nan Parlemant ak prezidan nan Komisyon an sou Intelligans Atifisyèl la.





Jeneralman, patisipan yo te eksplore ki jan teknoloji reyèl tankou blockchain ak AI ka empower global welfare ak amelyore transparans nan filantropy.





Mr. Anthony Tsang, reprezante blockchain piblik la AB, prezante dènye avanse teknoloji, ki gen ladan rezo a segondè pèfòmans, pwotokòl la Cross-chain nan AB Connect, ak Protokol la Universal Transfer, ki pèmèt tranzaksyon gaz-gratis. Prezantasyon li te deside vizyon a long tèm nan AB DAO yo bati yon enfrastrikti mondyalman konplè pou filantropya ki baze sou teknoloji desantralize.

Pwopozisyon kle soti nan foròm la pral konsolide pa Fondasyon Charity AB ak soumèt nan òganizasyon an ak rezo patnè mondyal, kontinye efò a kominote pou kondwi "teknoloji pou bon" nan inisyativ reyèl.

Fondasyon AB Charity se yon entite legalman anrejistre nan Iland, posede tout estati legal la nan Inyon Ewopeyen an. Soti nan teknoloji ak finansman nan AB DAO, fondasyon an se angaje nan bati yon enfrastrikti filantwopik atravè lemond transparan, traceable lè l sèvi avèk blockchain ak AI.

plis enfòmasyon nan: www.ab.org

Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program.

