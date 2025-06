AB DAO e Fundação Caritativa AB para construir uma infraestrutura confiável para a filantropia global

Dublin, Irlanda, 12 de maio de 2025/Chainwire/-- AB DAO E a AB Charity Foundation co-hostou o inaugural “Tech-Driven Philanthropy Closed-Door Forum” em Dublin, na Irlanda, marcando um marco importante na sua missão conjunta de reformular a paisagem filantrópica global através da tecnologia e da confiança.





https://www.youtube.com/embed/ijj0LJYn7Rc

O fórum foi presidido por Bertie Ahern, presidente da AB Charity Foundation, ex-primeiro-ministro da Irlanda e ex-presidente do Conselho Europeu.Em seu discurso principal, intitulado "Tecnologia e confiança - Uma nova ordem para a filantropia", Ahern enfatizou a importância de construir sistemas confiáveis para o bem público na era digital.

Entre os convidados distinguidos estão H.E. Olusegun Obasanjo, ex-presidente da Nigéria e ex-presidente da União Africana, e Malcolm Byrne, deputado irlandês e presidente da Comissão de Inteligência Artificial.





Juntos, os participantes exploraram como tecnologias emergentes como blockchain e IA podem capacitar o bem-estar global e aumentar a transparência na filantropia.





O Sr. Anthony Tsang, representante da blockchain pública da AB, apresentou as últimas inovações tecnológicas, incluindo a rede de alto desempenho, o protocolo AB Connect cross-chain e o Protocolo de Transferência Universal, que permite transações livres de gás.

As principais propostas do fórum serão consolidadas pela AB Charity Foundation e apresentadas às Nações Unidas e redes globais de parceiros, continuando o esforço conjunto para impulsionar “tecnologia para o bem” em iniciativas do mundo real.

Sobre a AB Charity Foundation

Fundação AB Charity Apoiada pela tecnologia e financiamento da AB DAO, a Fundação está empenhada em construir uma infraestrutura filantrópica global transparente e rastreável usando blockchain e AI.

Mais informações em: www.ab.org

Contato

Yvette

Fundação AB

[email protected] em inglês

Esta história foi publicada como um comunicado de imprensa pela Chainwire sob o Programa de Blogagem de Negócios da HackerNoon.

Esta história foi publicada como um comunicado de imprensa pela Chainwire sob o HackerNoon's Business Blogging Programação .