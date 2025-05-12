AB DAO و AB Charity Foundation لتطوير البنية التحتية الموثوقة لسلامة العالم

دبلن، أيرلندا، 12 مايو، 2025/Chainwire/-- AB DAO وتشارك مؤسسة AB Charity Foundation في المؤتمر الأول "Tech-Driven Philanthropy Closed-Door Forum" في دبلن، أيرلندا، وهو أمر مهم في مهمتها المشتركة لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية الفنية العالمية من خلال التكنولوجيا والثقة.





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ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر برتي آيرن، رئيس مؤسسة AB Charity Foundation، السابق رئيس الوزراء الإيرلندي، ومرشح مجلس أوروبا السابق.في خطابه الرئيسي، تحت عنوان "تكنولوجيا والثقة - نظام جديد للثروة"، أكد آيرن أهمية بناء أنظمة موثوقة للثروة العامة في العصر الرقمي.

ومن بين الضيوف المتميزة هيرسغون أباباجانجو، الرئيس السابق لنيجيريا السابق ورئيس الاتحاد الأفريقي السابق، ومالكوم بيرن، أعضاء البرلمان الأيرلندي ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي.





وتناول المشاركون كيفية كيفية تفعيل التكنولوجيات الناشئة مثل بلوكشين وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رفاهية عالمية وتعزيز الشفافية في التسامح.





وقدم السيد أنطونيو تانغ، ممثلاً لشركة AB Public Blockchain، أحدث المفاجآت التكنولوجية، بما في ذلك الشبكة الرئيسية ذات الأداء العالي، وبرنامج AB Connect Cross-chain، وبرنامج Universal Transfer Protocol، الذي يسمح بتجارة بدون غاز.

وسيتم تسليط الضوء على المقترحات الرئيسية من المؤتمر من قبل مؤسسة AB Charity Foundation وتقديمها إلى الأمم المتحدة ومجمعات شركاء عالمية، مما سيواصل الجهود المشتركة لتعزيز "التكنولوجيا للخير" في مبادرات العالم الحقيقي.

عن مؤسسة AB Charity Foundation

مؤسسة AB Charity Foundation ويعزز هذا البرنامج من التكنولوجيا والتمويل من AB DAO، ويهدف المنظمة إلى بناء البنية التحتية الفريدة عالمياً المفتوحة التي تستخدم blockchain وAI.

المزيد من المعلومات في: www.ab.org

الاتصال

Yvette

AB مؤسسة

أوبتيونسياالشرق الأوسط@gmail.com

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت HackerNoon's Business Blogging برنامج .















