10 неща, които трябва да направите след първата си победа - така че няма да е последна

Мислех, че стартиращите фирми умират, когато нищо не работи, лош продукт, без пари, некомпетентен екип.





След това започнах компания.





Един ден получихме привличане. Няколко пресконференции. DMs пълни с "трябва да говорим", Sigma-face инвеститори правят леко напред "Харесва ми това, което изграждате" нещо.Достатъчно валидиране, за да ни изхвърли от паническия режим.





Това е, когато нещата вървят отстрани.Няма да губя време с игра по игра, но ние почти изчезнахме в пречиствателния център на стартирането - просто достатъчно, за да бъдем забравени правилно.

Това е, когато нещата вървят отстрани.





Виждате ли, паниката беше най-доброто нещо, с което се занимавахме.Това ни накара да бъдем обсебени, невротични, леко разсеяни по добър начин.Ние преследвахме всичко, защото оцеляването не оставяше място за достойнство. Но с привличането дойде най-смъртоносният стартиращ наркотик: илюзията да си безопасен.

Виждате ли, паниката беше най-доброто нещо, с което се занимавахме.Това ни накара да бъдем обсебени, невротични, леко разсеяни по добър начин.Ние преследвахме всичко, защото оцеляването не оставяше място за достойнство.

Но с привличането дойде най-смъртоносният стартиращ наркотик: илюзията да си безопасен.





Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Вие знаете този - веднага след първия ви медиен заглавие, първия си входящ инвеститор DM, вашият екип започва да казва неща като "Трябва ли наистина да сме студени имейли?" или "Трябва да започнем да действаме като истинска компания.

Получихте привличане, като правите отчаяни, недостойни, леко неуместни неща.И сега мислите, че сте спечелили пътя си от тях?Не, всичко, което сте спечелили, е по-дълъг списък с задачи.

Срамното нещо умира само когато е надживяло полезността си.Не когато сте финансирани.Не когато някой ви нарече гений на Х.





2. Stop Performing Founder Theatre





Тракцията може да предизвика пълна криза на идентичността. Вие ставате пет различни основатели в зависимост от това кой гледа. Инвеститорски режим. LinkedIn режим. Подкаст режим. Team All-Hands режим.

Вие ставате карикатура. упражнение за брандинг. И преставате да вземате опасни, необходими решения – защото те не се тестват добре с въображаемата ви аудитория.

Стартовете могат да оцелеят от изгорен основател, но те умират, когато основателят се разпадне на парчета – и никой от тях не се появява, за да свърши работата.





3. Shred The Story You Sold To Investors





Питч палубата е пророчество и като всички пророчества, тя е предимно глупост.





Написано е така, че да изглежда впечатляващо. Смущаваща визия. Глобален мащаб. Създаване на категории. Нарисувахте бъдещето в милиардни щъркели – защото това е, което е необходимо, за да се повдигне. И когато тягата удари, е лесно да се окажете в капана на собствената си история. Винаги се опитвате да превърнете историята в реалност, подготвяйки сцената за Акт III, въпреки че Актът никога не съм завършил. Екипът изгражда това, което палубата обеща, а не това, от което се нуждае пазарът.





Третирайте тази палуба като фен фантастика.Забавно е да се чете отново, понякога флиртуващо, но напълно безполезно за решаване какво да правите по-нататък.И ако не можете да го сложите?





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Веднъж седмично седнете, затворете вратата и страдайте.Вдишайте конкурента печели.Припомнете си за кита, който никога не ви е казвал защо.





Без телефон, само с болка





Започвате да бъркате късмета с прогнозата и да мислите, че няколко споменавания на TechCrunch означават, че сте недокоснати.





Това е вашата дефлационна камера. Чувствайте ухапването да бъдете игнорирани. Ударът на червата да сте зад гърба си. Понижението да осъзнаете, че някой там го е направил по-бързо, по-евтино, по-добре.





Защото не си имал.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Колкото по-голям е екипът, толкова по-големи са исканията. Повече време. Повече наемания. Повече пари.

„Само един фрийлансър“

Само за няколко месеца.“

“Само скромен бюджет... от 80 000 долара.”





Ето как стартиращите компании стават агенции – с по-добри столове.





Просто кажете: сигурно. Половината от това време. $500. Впечатлете ме. Постройте прототипа. Хакнете целевата страница с AI, Canva и Spit.





Ако една идея работи само с екип от шест, пет фигури писта и платен сабат, вероятно изобщо не работи.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction прави нещо опасно: тя ви кара да се чувствате оправдани. За да помогнете. За да се превърнете в тази възрастна компания с обеди на борда и Slack емотикони за "#people-culture".





Така че, когато нещо се чувства трудно, рефлексът е: "Тъй като очевидно проблемът не е вашият процес или приоритети.Това е просто, че нямате достатъчно тела.За съжаление повечето наемания са задължения с профили в LinkedIn.





Стъпка 1: Направете го като кръг от предварително семена

Искате нов наем? Продавайте го, като че ли е вашият стартъп. Какъв е проблемът с изгарянето? Защо сега? Какво е ROI? По-добре да имате етапи, показатели, майсторски планове.

Също така, ако ChatGPT е написал вашето описание на работата, познайте какво ChatGPT може да направи работата.





Стъпка 2: Назначаване на болка

Ако този човек се провали, вие се провалите.

Вашите OKRs се огъват. Вашият бонус отива на MIA. Заглавието ви остава замразено във времето. Няма повече да обвинявате призраци, които все още не са се присъединили. Искате ли да гласувате? Поставете кожата си в играта. В противен случай просто играете корпоративни Sims с реални пари.





Стъпка 3: Мълчаливо лечение

Оставете ги да питчат. Нод бавно. Усмихвайте се топло. Вземете внимателни бележки като бюджетът е около ъгъла. След това изчезвайте като VC, който каза "супер интересен" и никога не се обади обратно. Изчакайте 30 дни. Ако все още тласкат? Може би е легитимно. Ако са го разрешили сами? Още по-добре. Ако са забравили? 5-цифрова черна дупка избягва.





7. Assemble A Humiliation Panel





Растежът променя обкръжението ви. Инвеститорите стават учтиви. Клиентите стават толерантни. Медиите се впечатляват. Изведнъж всичко звучи... окуражаващо. И вътрешно вашият екип започва да вярва в пропагандата на демо деня.





Така че инсталирайте контрасила. Трима души, които не дължат на вашия старт нищо – освен истината. В идеалния случай тези, които са ви изпреварили, ви изпреварили, или все още мислят, че вашата компания е PDF с над главата.

Вашата пътна карта? идиотски.

Вашите цифри? инфлация

Извиненията ти са хитри.





Това не е жестокост.Това е калибриране.Защото ако единствената обратна връзка, която вашият екип получава, е аплодисменти, следващият продукт ще бъде евлогията.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





Успехът поражда арогантност. MVPs се третират като шедьоври. Изведнъж те заслужават защита. Процес. Политика. Три слоя одобрение само за да предложи нещо ново. Така стартиращите компании отиват от пиратски кораб до круизен кораб.





Така че прекъснете командната верига. Веднъж месечно, всеки - инженер, стажант, оператор - може да постави основателя (вие) директно.





Но няма полуоценени питове. Всеки, който пие, трябва да го третира като акула Танк. Ако е добър, те го водят. Ако е страхотен, може би ще се откажете от това, което правите, и да се присъедините.





По-вероятно отколкото не, вашият MVP е еднократно скачане.И следващата страхотна идея вероятно се крие зад заглавието на работата на някого.









Тракцията ви дава нова болест: чакането, докато не сте "готови".





Вие сте използвали за стартиране в един уикенд. Сега имате дванадесет раздели за понятия, които дълбоко обсъждат тежестите на шрифтовете и подравняването на пътната карта. Така че, преди да имате плана, изберете дата - актуализация на инвеститора, стартиране на функции, разширяване на нов град, каквото и да звучи важно. Поставете го в календара. Направете го публичен. Силно. Напишете го в кръв на бялата дъска.





Сега имате реален план: Не се срамувайте.Гледайте как приоритетите се изострят, функцията умира и хората спират да дебатират и започват да доставят.Защото никой не иска да бъде причината вашата актуализация да се превърне в обиколка за извинения.





Тракцията ви дава илюзията, че имате повече време, но в действителност всичко, което имате, е повече хора да се откажат и по-голям етап да го направят.





10. Start Every Month With A Funeral





Преди привличането всичко беше обида, защото нямаше какво да се защитава.Вие бяхте счупени, несъществени и алергични към предпазливостта.





И изведнъж всяко решение идва с въображаем недостатък: Какво ще стане, ако объркаме инвеститорите?





Вие преминавате от „Какво, ако никога не го направим?“ на „Какво, ако загубим това, което имаме?“ Така сградата се превръща в грижа за бебето, запазването на заместителите на натискането и импулса се превръща в поддръжка.





Така че насилствено движение. Всеки месец, убивайте нещо. Нещо леко застояло, неясно полезно и вероятно има сантиментално хало. „Това изглежда работи“, „Това не боли никого“, „Трябваше ни месеци, за да се изгради.“ Удивително.





Направете погребение. Накарайте екипа да наблюдава. Напомнете им, че нищо не е постоянно – дори успехът.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





Притискането е еднакво гориво и анестезия. Похвалите, капиталът, спокойствието – всичко това ви отблъсква от реалността, че все още сте една грешка от несъответствието. Третирайте го като подарък, който не сте спечелили – и се борете като ад, за да докажете, че заслужавате да го запазите.





Единствената истинска пропаст на този етап е продуктивната параноя.

Единствената истинска пропаст на този етап е продуктивната параноя.