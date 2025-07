آپ کی پہلی جیت کے بعد کرنے کے لئے 10 چیزیں - لہذا یہ آپ کی آخری نہیں ہے

میں نے سوچا تھا کہ شروع کرنے والے کاروبار مر جاتے ہیں جب کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ برا مصنوعات، نقدی سے باہر، ناممکن ٹیم۔





پھر میں نے ایک کمپنی شروع کی.





ایک دن ہم نے ٹریکنگ حاصل کی. کچھ پریس ہٹ. ڈی ایم "ہم بات کرنا چاہئے،" سیگما کے چہرے کے سرمایہ کار "میں آپ کی تعمیر کرنے کے لئے پسند کرتا ہوں" چیز کرتے ہیں.صرف کافی تصدیق ہمیں پینک موڈ سے باہر نکالنے کے لئے.





یہ وہ وقت ہے جب چیزیں کنارے گزر گئیں.میں کھیل کے بعد کھیل کے ساتھ وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن ہم تقریبا شروع شدہ پاکیزگی میں گزر گئے - صرف مناسب طریقے سے بھول جانے کے لئے کافی یاد کیا.

آپ دیکھتے ہیں، پریشانی سب سے بہترین چیز تھی جو ہم نے کیا تھا. یہ ہمیں حوصلہ افزائی، نیوروٹک، ایک اچھی طرح سے تھوڑا سا ناپسندیدہ بنا دیا. ہم سب کچھ پکڑتے تھے کیونکہ زندہ رہنے کے لئے احترام کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا. لیکن ٹریک کے ساتھ سب سے زیادہ موتناک شروع کرنے کا منشیات آیا: محفوظ ہونے کا illusion.It turns out, nothing kills momentum faster than thinking you have some.

Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پہلا میڈیا عنوان، آپ کا پہلا داخلہ سرمایہ کار ڈی ایم کے بعد، آپ کی ٹیم ایسی باتیں کہنا شروع کرتی ہے جیسے "کیا ہم واقعی بھی ٹھنڈا ای میل کرنا چاہئے؟" یا "ہم ایک حقیقی کمپنی کی طرح کام کرنا شروع کرنے کی ضرورت ہے.

آپ کو ناپسندیدہ، ناپسندیدہ، تھوڑا سا غیر معمولی چیزیں کرتے ہوئے ٹریکنگ حاصل کی گئی ہے. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان سے باہر نکلنے کا راستہ حاصل کیا ہے؟ نہیں، آپ کو صرف ایک طویل کرنے کی فہرست ہے.

کھوپڑی چیز صرف اس وقت مر جاتی ہے جب یہ اس کی فائدہ مندیت سے بڑھ گئی ہے. نہیں جب آپ کو فنڈ کیا جاتا ہے. نہیں جب کسی نے آپ کو ایک جینیٹ کہا X پر.





2. Stop Performing Founder Theatre





ٹریکشن ایک مکمل شناختی بحران کا سبب بن سکتا ہے. آپ کو کس کو دیکھ رہا ہے پر منحصر ہے کہ پانچ مختلف بنیادی طور پر تبدیل کر سکتے ہیں. سرمایہ کار موڈ. LinkedIn موڈ. Podcast موڈ. ٹیم تمام ہاتھ موڈ.

آپ ایک کارٹون بن جاتے ہیں.ایک برانڈنگ مشق. اور آپ خطرناک، ضروری فیصلے کرنے سے روکتے ہیں - کیونکہ وہ آپ کی تخلیقی زائرین کے ساتھ اچھی طرح سے ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں.

اسٹارٹپز ایک بھڑکنے والے بنیاد پر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن وہ مر جاتے ہیں جب بنیادی طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں - اور ان میں سے کوئی بھی کام کرنے کے لئے ظاہر نہیں ہوتا ہے.





3. Shred The Story You Sold To Investors





پائچ ڈیک ایک پیشگوئی ہے اور تمام پیشگوئیوں کے طور پر، یہ زیادہ تر گندم ہے.





یہ حیرت انگیز نظر رکھنے کے لئے لکھا گیا تھا. Sweeping vision. Global scale. Category creation. You painted the future in billion-dollar brushstrokes—because that’s what it takes to raise. And when traction hits, it’s easy to get trapped in your own lore. You keep trying to make the story come true, preparing the stage for Act III, even though Act I never finished.





اس ڈکٹ کو فائنل فائنل کی طرح علاج کریں. دوبارہ پڑھنے کے لئے مذاق، کبھی کبھی لچکدار، لیکن اس کے بعد کیا کرنے کا فیصلہ کرنے کے لئے مکمل طور پر فائدہ مند. اور اگر آپ اسے نیچے نہیں ڈال سکتے ہیں تو؟ ہٹ ہٹ حذف.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





ایک ہفتے میں ایک بار، بیٹھیں، دروازہ بند کریں، اور متاثر کریں. مقابلہ کرنے والے کو سانس لینے کے لئے جیتتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کیوں نہیں بتایا گیا تھا جس نے کبھی آپ کو یاد نہیں کیا.





ایک گھنٹہ، کوئی فون نہیں، بس درد ہے





آپ کو پیش نظر کے لئے خوش قسمتی کو غلط کرنا شروع ہوتا ہے اور صرف چند TechCrunch کا ذکر کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آپ غیر متحرک ہیں.





یہ آپ کی deflation کمرے ہے. محسوس کریں کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. پیچھے ہونے کے ٹھنڈا ٹھنڈا. کسی کو وہاں باہر سمجھنے کی شرمندگی نے اسے تیزی سے، سستا، بہتر بنا دیا. پھر واپس کام کرنے کے لئے، کسی کے طور پر جو ابھی تک نہیں کیا ہے.





کیونکہ آپ نہیں ہیں.





5. Approve The Missions, Deny The Means





زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ.

’’ایک ہی فریزر ہے۔‘‘

’’کیونکہ صرف چند مہینوں میں۔‘‘

“ایک سادہ قیمت کے ساتھ ... $ 80K.”





اس طرح اسٹیٹ اپ ایجنسیوں بن جاتے ہیں - اچھے چہرے کے ساتھ.





صرف کہہ دیں: یقینی. اس وقت کے نصف. $500. مجھے متاثر کریں. پروٹوٹائپ بنائیں. AI، Canva، اور Spit کے ساتھ ہیکنگ صفحہ.





اگر ایک خیال صرف چھ افراد کی ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک پانچ اعداد و شمار پینل اور ایک ادائیگی sabbatical، یہ یقینی طور پر بالکل کام نہیں کرتا.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction کچھ خطرناک کرتا ہے: یہ آپ کو حق محسوس کرتا ہے. مدد کرنے کے لئے. headcount کرنے کے لئے. onboarding کھانے اور Slack emojis کے ساتھ اس بالغ کمپنی بننے کے لئے "#people-culture".





لہذا جب کچھ مشکل محسوس ہوتا ہے تو، ریفیلج ہے: "کیونکہ واضح طور پر مسئلہ آپ کے عمل یا ترجیحات نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس کافی جسم نہیں ہیں. بدقسمتی سے زیادہ تر ملازمتیں LinkedIn پروفائلز کے ساتھ ذمہ داری ہیں. یہاں آپ کا منشیات ہے.





مرحلہ 1: ایک Pre-Seed Round کی طرح اسے پٹ کریں

آپ ایک نیا ملازمت چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے اسٹورٹ کے طور پر فروخت کریں. کیوں اب؟ کیا ROI ہے؟ آپ کو میٹرک، میٹرک، ماسٹر منصوبوں کے ساتھ بہتر ہے.

اس کے علاوہ، اگر ChatGPT آپ کی ملازمت کی وضاحت لکھا ہے تو، پتہ چلتا ہے کہ ChatGPT کیا کام کر سکتا ہے.





مرحلہ 2: درد کا تعین کریں

اگر یہ شخص flops، آپ flop.

آپ کے OKRs فاسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے بونس MIA جا رہے ہیں. آپ کا عنوان وقت میں ٹھنڈا رہتا ہے. اب تک شامل نہیں کیا گیا ہے جو روحوں کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ headcount چاہتے ہیں؟ کھیل میں جلد ڈالیں. دوسری صورت میں، آپ صرف حقیقی پیسے کے ساتھ کارپوریٹ Sims کھیل رہے ہیں.





مرحلہ 3: سکون کا علاج

ان کو پیٹ ڈالیں. آہستہ آہستہ نوٹ کریں. گرم ہنستہ ہنستے رہیں. بجٹ کے ارد گرد کے طور پر محتاط نوٹ کریں. پھر ایک وی سی کی طرح غائب ہو جائیں جو نے کہا "سوپر دلچسپ" اور کبھی واپس فون نہیں کیا. 30 دن انتظار کریں. اگر وہ اب بھی دباؤ کر رہے ہیں تو؟ شاید یہ قانونی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو حل کر رہے ہیں تو؟ یہاں تک کہ بہتر. اگر وہ بھول گئے ہیں؟ 5 فہرست سیاہ گھوڑے سے بچ گئے.





7. Assemble A Humiliation Panel





ترقی آپ کے ارد گرد تبدیلیاں کرتا ہے. سرمایہ کاروں کو مہربانی ہو جاتا ہے. گاہکوں کو تسلیم کیا جاتا ہے. میڈیا کو متاثر کیا جاتا ہے. ایک بار پھر، سب کچھ لگتا ہے ... حوصلہ افزائی. اور اندرونی طور پر آپ کی ٹیم ڈیمو دن پروگرامنگ پر یقین کرنا شروع کرتا ہے.





لہذا ایک مقابلہ کو انسٹال کریں. تین لوگ جو آپ کے آغاز کے لئے کچھ بھی نہیں قرض دیتے ہیں - سچ کے علاوہ. بہترین طور پر وہ لوگ جنہوں نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، آپ کو آگے بڑھایا ہے، یا اب بھی آپ کی کمپنی کو ایک پی ڈی ایف کے ساتھ اوپر کے طور پر سوچتے ہیں. ان کا کام؟ ایک ماہ میں ایک بار آتے ہیں اور ختم کریں. ایک شاندار گھنٹے کی حکمت عملی کے ساتھ، آپ کی پوری ٹیم موجود ہے.

تمہارا راستہ؟ احمق!

آپ کے اعداد و شمار؟ انٹرویو

معذرت کیجئے؟ عذرا





یہ برائی نہیں ہے. یہ کیبلنگ ہے. کیونکہ اگر آپ کی ٹیم کا واحد پیغامات ایپلی کیشن ہے تو، اگلے مصنوعات ایک ایوارڈنگ ہو جائے گا.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





کامیابی فخر کو پیدا کرتی ہے. MVP کو چیمپئن کے طور پر علاج کیا جاتا ہے. ایک بار پھر وہ تحفظ کے لائق ہیں. عمل. پالیسی. تین سطحوں کی منظوری صرف کچھ نیا کی تجویز کرنے کے لئے. یہی طریقہ ہے کہ شروع کاروں کو خریدار کشتی سے کروز کشتی تک منتقل کیا جاتا ہے.





ایک مہینے میں ایک بار، کسی بھی شخص - انجینئر، عملے، آپشنز - براہ راست بنیانگیر (آپ) کو پٹ کر سکتے ہیں. نئی مصنوعات کی لائن، غلط ترقی ہیک، batshit برانڈ سٹون.





لیکن کوئی نصف کاٹنے کی جگہ نہیں ہے. کسی بھی پٹنگ کو اس کی طرح علاج کرنا چاہئے. اگر یہ اچھا ہے، تو وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اگر یہ بہت اچھا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور شامل ہیں. اور اگر یہ چھونے؟ آپ نے تقریبا 7 منٹ ضائع کیا.





زیادہ امکان نہیں ہے، آپ کا MVP ایک بار کے طور پر سلاٹنگ ہے. اور اگلے عظیم خیال شاید کسی کی ملازمت کے عنوان کے پیچھے پکڑا جاتا ہے.









ٹریکنگ آپ کو ایک نئی بیماری دیتا ہے: جب تک آپ " تیار" نہیں ہیں، انتظار کرنا.





آپ کو ایک ہفتے کے اختتام پر شروع کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا. اب آپ کے پاس 12 نوٹس ٹیبز ہیں جو گہری فہرست وزن اور روڈ نقشے کی توازن پر بحث کرتے ہیں. لہذا، آپ کو منصوبہ بندی حاصل کرنے سے پہلے، ایک تاریخ کا انتخاب کریں - سرمایہ کار کی اپ ڈیٹ، خصوصیات کی شروع، نئے شہر کی توسیع، جو بھی اہم لگتا ہے. اس کو کیلنڈر میں ڈالیں. اسے عوامی بنائیں. بلند آواز سے. اس کو خون کے ساتھ بلیک ٹیبل پر لکھیں.





اب آپ کے پاس ایک حقیقی منصوبہ ہے: اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں. Priorities sharpen, feature creep dies, and people stop debating and start delivering. Because no one wants to be the reason your update turns into an apology tour.





ٹریکشن آپ کو یہ illusion خریدتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے پاس صرف زیادہ لوگوں کو چھوڑنے کے لئے ہے، اور یہ کرنے کے لئے ایک بڑا مرحلہ ہے.





10. Start Every Month With A Funeral





ٹریکنگ سے پہلے، سب کچھ جرم تھا - کیونکہ آپ کو دفاع کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا.





پھر لوگ دیکھتے تھے.کبھی پیسہ آیا.اور ناگہاں، ہر فیصلہ ایک تصور شدہ منفی نقطہ نظر کے ساتھ آتا ہے: اگر ہم سرمایہ کاروں کو گمراہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ابتدائی صارفین کو پریشان کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا اگر ہم ایک چیز کو پکڑتے ہیں جو تھوڑا سا کام کرتا ہے؟





ٹریکشن آپ کے خوف کو اپ گریڈ کرتا ہے. آپ "اگر ہم کبھی نہیں کرسکتے تو کیا کریں گے؟" سے "اگر ہم جو حاصل کرتے ہیں اس کو کھو دیتے ہیں تو کیا کریں گے؟" اس طرح عمارت بچپن میں تبدیل ہوتی ہے، بدلے میں پھیلاؤ کو برقرار رکھنا، اور حوصلہ افزائی برقرار رکھنے میں تبدیل ہوتا ہے.





ہر مہینے، کسی چیز کو قتل کریں. کچھ تھوڑا سا غیر معمولی، غیر معمولی طور پر مفید، اور ممکنہ طور پر ایک احساساتی ہالو ہے. “یہ کام کرتا ہے,” “یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے,” “ہم نے تعمیر کرنے کے لئے مہینے لگے.” حیرت انگیز.





ایک جنازہ قائم کریں. ٹیم کو دیکھیں. ان کو یاد رکھیں کہ کچھ بھی دائمی نہیں ہے - یہاں تک کہ کامیابی بھی نہیں.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





ٹریکشن ایک ہی حصے میں ایندھن اور منشیات ہے. تعریفیں، دارالحکومت، سکون - یہ سب آپ کو حقیقت سے غافل کرتا ہے کہ آپ اب بھی غیر اہمیت سے ایک غلطی ہیں. اسے ایک تحفہ کے طور پر علاج کریں جو آپ کو حاصل نہیں کیا گیا تھا - اور جہنم کی طرح لڑیں کہ آپ کو اس کو برقرار رکھنے کے قابل ثابت کریں. تمام ہاتھ کے ڈک اور استراتيجية چرچوں کے ساتھ نہیں، لیکن اس قسم کے وجودی خوف کے ساتھ جو آپ کو 3am پر بیدار کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا بھول گیا ہے.





اس مرحلے میں صرف حقیقی گلی مصنوعی پریشانی ہے. اب اپنے آپ کو ڈراؤ. پھر مارکیٹ کو ڈراؤ.

