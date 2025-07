10 cosas que debes hacer después de tu primera victoria, así que no será tu última

Había pensado que las startups morían cuando nada funcionaba, mal producto, falta de efectivo, equipo incompetente.





Luego empecé una compañía.





Un día tuvimos tracción. unos cuantos hits de prensa. DMs llenos de "deberíamos hablar", los inversores de Sigma hacen la cosa lean-forward "Me gusta lo que estás construyendo".Sólo suficiente validación para sacarnos del pánico.





Es cuando las cosas van de lado.No voy a perder el tiempo con el juego por juego, pero casi nos desvanecemos en el purgatorio de arranque, lo suficientemente recordado como para ser olvidado correctamente.

Véis, el pánico era lo mejor que teníamos que hacer. nos hizo obsesivos, neuróticos, ligeramente desalentados de una buena manera. Pero con la tracción vino la droga de inicio más mortal: la ilusión de ser seguro.

Pero con la tracción llegó la droga de inicio más mortal: la ilusión de ser seguro.Nada mata el impulso más rápido que pensar que tienes algunos.





Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Esa pequeña voz es el comienzo del obituario.Usted conoce el primero - justo después de su primer título de medios, su primer inversor inbound DM, su equipo comienza a decir cosas como "¿Deberíamos todavía ser fríos de correo electrónico?" o "necesitamos comenzar a actuar como una empresa real.

Usted obtuvo la tracción haciendo cosas desesperadas, indignos, ligeramente insignificantes.Y ahora usted piensa que ha ganado su camino de ellos?No, todo lo que ha ganado es una lista más larga de cosas que hacer.

Las cosas desgraciadas solo mueren cuando han sobrevivido a su utilidad; no cuando se le financia; no cuando alguien le llama un genio en X.





2. Stop Performing Founder Theatre





Tracción puede desencadenar una crisis de identidad completa. Usted se convierte en cinco fundadores diferentes dependiendo de quién está viendo. modo inversor. modo LinkedIn. modo Podcast. modo Team All-Hands.

Usted se convierte en una caricatura.Un ejercicio de marca.Y usted deja de tomar decisiones peligrosas y necesarias, porque no se ponen bien con su audiencia imaginaria.

Las startups pueden sobrevivir a un fundador quemado, pero mueren cuando el fundador se divide en pedazos, y ninguno de ellos aparece para hacer el trabajo.





3. Shred The Story You Sold To Investors





El pitch deck es una profecía y, como todas las profecías, es en su mayoría una tontería.





Fue escrito para mostrarse impresionante. Visión desbordante. Escala global. Creación de categorías. Pintó el futuro en pinceles de miles de millones de dólares, porque eso es lo que se necesita para levantar. Y cuando la tracción golpea, es fácil quedarse atrapado en su propia mente. Sigue tratando de hacer realidad la historia, preparando el escenario para Act III, a pesar de que Act nunca he terminado. El equipo construye lo que prometió la cubierta, no lo que necesita el mercado.





Trata ese paquete como una ficción de fan. Divertido de volver a leer, a veces flattering, pero absolutamente inútil para decidir qué hacer a continuación.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Una vez a la semana, siéntate, cierra la puerta y sufre.Inhale el competidor gana.Recuerda a la ballena que nunca te dijo por qué.





Una hora sin teléfono, sólo dolor.





Usted comienza a confundir la suerte con la previsión y pensar que algunas menciones de TechCrunch significan que usted es intangible.





Esta es tu cámara de deflación. Siente la picadura de ser ignorado. El golpe intestinal de estar detrás. La humillación de darse cuenta de que alguien allí lo hizo más rápido, más barato, mejor. Luego vuelve al trabajo, como alguien que aún no lo ha hecho.





Porque no lo tienes.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Cuanto mayor sea el equipo, mayores serán las solicitudes.Más tiempo.Más contratos.Más dinero.

“Sólo un freelancer”.

“Solo un par de meses”.

“Sólo un presupuesto modesto... de $ 80K.”





Así es como las startups se convierten en agencias, con sillas más bonitas.





Sólo digan: seguro. La mitad de ese tiempo. $500. Impresioname. Construye el prototipo. Hack la página de destino con AI, Canva y saliva.





Si una idea solo funciona con un equipo de seis, una pista de cinco figuras y un sabático pagado, probablemente no funcione en absoluto.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction hace algo peligroso: te hace sentir el derecho. Para ayudar. Para ser esa compañía adulta con almuerzos de embarque y emojis Slack para “#people-cultura”.





Así que cuando algo se siente difícil, el reflejo es: “Porque claramente el problema no es tu proceso o prioridades. Es sólo que no tienes suficientes cuerpos. Desafortunadamente, la mayoría de las contrataciones son responsabilidades con perfiles de LinkedIn.





Paso 1: Pitch It como una ronda de pre-sementes

¿Quieres un nuevo alquiler? Vende como si fuera tu startup. ¿Cuál es el problema que arde? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el ROI?

Además, si ChatGPT escribió su descripción de trabajo, adivina qué ChatGPT puede hacer el trabajo.





Paso 2: Asignar el dolor

Si esta persona flope, usted flope.

Tus OKRs se torcen. Tu bonificación va a MIA. Tu título permanece congelado en el tiempo. No más culpar a los fantasmas que aún no se han unido. ¿Quieres el headcount? Ponga la piel en el juego. De lo contrario, solo estás jugando a los Sims corporativos con dinero real.





Paso 3: Tratamiento silencioso

Deja que piten. Nod lentamente. Sonríe cálidamente. Tome notas diligentes como el presupuesto está a la vuelta de la esquina. Después desaparezca como un VC que dijo "super interesante" y nunca llamó de vuelta. Espere 30 días. Si todavía están empujando? Tal vez sea legítimo. Si lo resolvieron ellos mismos? Incluso mejor. Si se olvidaron? agujero negro de 5 figuras.





7. Assemble A Humiliation Panel





El crecimiento cambia tu entorno. Los inversores se vuelven educados. los clientes se vuelven tolerantes. los medios se impresionan. De repente, todo suena... alentador. Y internamente tu equipo comienza a creer en la propaganda del día de la demostración.





Así que instale una contra-fuerza. Tres personas que no le deben nada a su startup, excepto la verdad. Idealmente, aquellos que te han sobrecogido, te han sobrepasado, o todavía piensan que su empresa es un PDF con cabeza abajo. Su trabajo? Aparecen una vez al mes y borran. Una hora gloriosa de humillación estratégica, con todo tu equipo presente.

¿Tienes un plan de viaje? idiota.

¿Cuáles son tus números? inflamado.

¿Te disculpas por ello? ¿hilarante?





Esto no es crueldad. Es calibración. Porque si el único feedback que tu equipo recibe es el aplauso, el siguiente producto será una eulogía.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





El éxito engendra arrogancia.Los MVP son tratados como obras maestras. De repente merecen protección. Proceso. Política. Tres capas de aprobación sólo para sugerir algo nuevo.Así es como las startups van de barco pirata a barco de crucero.





Así que rompe la cadena de comandos. Una vez al mes, cualquiera - ingeniero, internado, operaciones - puede lanzar directamente al fundador (tu). nueva línea de productos, hack de crecimiento fraudulento, trampa de marca batshit.





Pero no hay pistas medias. Cualquiera que haga el pitch debe tratarlo como un tanque de tiburón. Si es bueno, lo conducen. Si es bueno, tal vez dejes de hacer lo que estás haciendo y te unas.





Más probablemente que no, su MVP es una escalera descapotable.Y la próxima gran idea probablemente está atrapada detrás del título de trabajo de alguien.









La tracción te da una nueva enfermedad: esperando hasta que estés “listo”.





Usted solía lanzar en un fin de semana. Ahora tienes doce pestañas de noción que debaten profundamente los pesos de la fuente y el alineamiento del mapa de ruta. Por lo tanto, antes de tener el plan, elija una fecha: actualización de inversores, lanzamiento de características, expansión de nuevas ciudades, lo que suene importante. Póngalo en el calendario. Hazlo público. en voz alta. Escribirlo en sangre en el tablero blanco.





Ahora tienes un plan real: No te avergüences.Mira cómo las prioridades se agudizan, el crep de la función muere, y la gente deja de debatir y comienza a entregar.Porque nadie quiere ser la razón de que tu actualización se convierta en una gira de disculpas.





La tracción te compra la ilusión de que tienes más tiempo, pero en realidad todo lo que tienes es más gente para dejar ir, y un escenario más grande para hacerlo.





10. Start Every Month With A Funeral





Antes de la tracción, todo era ofensa, porque no había nada que defender.Eres roto, irrelevante y alérgico a la prudencia.





Y de repente, cada decisión viene con una desventaja imaginaria: ¿Y si confundimos a los inversores? ¿Y si molestamos a los usuarios tempranos?





La tracción mejora tu miedo.Vas de “¿Y si nunca lo logramos?” a “¿Y si perdemos lo que tenemos?” Así es como la construcción se convierte en babysitting, preservar sustituye el empujón, y el impulso se convierte en mantenimiento.





Cada mes, mata algo. Algo ligeramente estancado, vaguamente útil, y probablemente tiene un halo sentimental. “Funciona”, “No hace daño a nadie”, “Nos llevó meses construir”.





Haga un funeral. Haga que el equipo vigile. Recuerde que nada es permanente, ni siquiera el éxito.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





La tracción es igual de combustible y anestésico. Los elogios, el capital, la calma - todo te amolece de la realidad de que todavía eres un error de irrelevancia. Trátalo como un regalo que no ganaste - y lucha como el infierno para demostrar que mereces mantenerlo. No con puertas de todas las manos y círculos de estrategia, sino con el tipo de miedo existencial que te despierta a las 3 de la mañana preguntando qué te has perdido.





El único foso real en esta etapa es la paranoia productiva. Ahora vaya a asustar a ti mismo.

