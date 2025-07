10 ствари које треба урадити након прве победе - тако да то није твоја последња

Ranije sam mislio da startupe umiru kada ništa ne funkcioniše. loš proizvod, bez gotovine, nekompetentan tim.





Tada sam pokrenuo kompaniju.





Једног дана смо добили вучу. Неколико медијских хитова. ДМ-ови пуни "требали бисмо разговарати", Сигма-лице инвеститори раде мршаву ствар "Свиђа ми се оно што градите".Само довољно валидације да нас избаци из паничног режима.





То је када су ствари ишле бочно.Neću da gubim vreme na igru po igru, ali smo skoro nestali u čistilište za pokretanje - dovoljno pamtili da bismo bili pravilno zaboravljeni.

Видите, паника је била најбоља ствар коју смо ишли. То нас је учинило опсесивним, неуротичним, благо опуштеним на добар начин. Али са тракцијом дошао је најсмртоноснији почетни лек: илузија да је сигурно. Испоставило се, ништа не убија импулс брже него мислити да имате неке.

Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Знате ону - одмах након првог наслова медија, вашег првог улазног инвеститора ДМ, ваш тим почиње да каже ствари као што су "Да ли бисмо и даље требали бити хладни емаил?" или "треба да почнемо да се понашамо као права компанија.

Dobili ste privlačnost čineći očajne, nedostojne, pomalo neprocenjive stvari.I sada mislite da ste zaradili iz njih?Ne, sve što ste zaradili je duža lista obaveza.

Скрапљиве ствари умиру само када су преживеле своју корисност.Не када сте финансирани.Не када вас неко назива генијем на Кс.





2. Stop Performing Founder Theatre





Тракција може изазвати потпуну кризу идентитета. Постајете пет различитих оснивача у зависности од тога ко гледа. Инвеститорски режим. ЛинкедИн режим. Подцаст режим. Тимски режим свих руку.

Постајете карикатура. вежба за брендирање. И престанете да доносите опасне, неопходне одлуке - јер оне не тестирају добро са вашом имагинарном публиком.

Startupe mogu da prežive izgorelog osnivača, ali umiru kada se osnivač raziđe na komadiće – i niko od njih se ne pojavi da uradi posao.





3. Shred The Story You Sold To Investors





Pitch deck je proročanstvo.I kao i sva proročanstva, to je uglavnom glupost.





Написано је да изгледа импресивно. Визија савијања. Глобална скала. Креирање категорије. Насликао си будућност у четкицама од милијарде долара – јер то је оно што је потребно да се подигне. И када тракција удари, лако је да се заглавиш у сопственој теорији. Наставите да покушавате да се прича оствари, припремајући сцену за Акт ИИИ, иако Акт никада нисам завршио. Тим гради оно што је палуба обећала, а не оно што тржиште треба.





Третирајте ту палубу као фан фикцију. Забавно је поново прочитати, понекад флатер, али потпуно бескорисно за одлучивање шта да радите следеће.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Jednom nedeljno, sedite, zatvorite vrata i patite.Udišite konkurenta koji pobeđuje.Saznajte o prljavom kitu koji vam nikad nije rekao zašto.Pokorite start-up koji je samo podigao ono što niste mogli.





Један сат. без телефона. само бол.





Почињете да збуњујете срећу за предвиђање и мислите да неколико TechCrunch спомена значи да сте недодирљиви.





Ово је ваша дефлацијска комора. Осетите убод да будете игнорисани. Удар црева да будете иза. Понижење да схватите да је неко тамо учинио брже, јефтиније, боље. Затим се вратите на посао, као неко ко то још није урадио.





Зато што ниси.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Што је већи тим, већи захтеви. више времена. више запошљавања. више новца.

„Samo jedan freelancer“

„Samo par meseci.“

“Само скромни буџет... од 80.000 долара.”





Тако стартапи постају агенције - са лепшим столицама.





Само реци: сигурно. Пола тог времена. $500. Импресионирај ме. Изградите прототип. Хацк циљну страницу са АИ, Канавом и пљувачком.





Ако идеја ради само са тимом од шест, петоцифреним стазама и плаћеним сабатским, вероватно уопште не ради.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction radi nešto opasno: čini da se osećate opravdano. da pomognete. da biste postali ta odrasla kompanija sa onboarding ručkama i Slack emotikonima za “#people-culture”.





Дакле, када се нешто осећа тешко, рефлекс је: "Јер очигледно проблем није ваш процес или приоритети. То је само да немате довољно тела. Нажалост, већина запошљавања су обавезе са ЛинкедИн профилима.





Корак 1: Питцх То Као Пре-Сеед Роунд

Želite novi najam? Prodajte ga kao da je to vaš start-up. Šta je problem u gori? Zašto sada? Šta je ROI? Bolje da imate mejlove, metrike, master planove.

Такође, ако је ЦхатГПТ написао ваш опис посла, погодите шта ЦхатГПТ може да уради посао.





Корак 2: Доделите бол

Ako ta osoba flopira, vi flopirate.

Ваши ОКР-ови се распламсавају. Ваш бонус иде МИА. Ваш наслов остаје замрзнут у времену. Не кривите више духове који се још нису придружили. Да ли желите главни број? Ставите кожу у игру. У супротном, само играте корпоративне Симс са правим новцем.





Корак 3: Тихи третман

Дозволите им да питцх. Нод полако. Насмејајте се топло. Узмите напорне белешке као што је буџет око угла. Затим нестати као ВЦ који је рекао "супер занимљив" и никада се није вратио. Сачекајте 30 дана. Ако и даље гурају? Можда је легитимно. Ако су то сами решили? Још боље. Ако су заборавили? 5-цифрова црна рупа је заобишла.





7. Assemble A Humiliation Panel





Раст мења ваше окружење. Инвеститори постају љубазни. Клијенти постају толерантни. Медији постају импресионирани. Одједном, све звучи... охрабрујуће.





Дакле, инсталирајте контрасилу. Три особе које не дугују вашем покретању ништа – осим истине. Идеално они који су вас надградили, претражили вас, или и даље мисле да је ваша компанија ПДФ са надглавом. Њихов посао? Појавити се једном месечно и избрисати. Један славни сат стратешког понижавања, са целим вашим тимом.

Твоја карта пута? идиотски.

Твоји бројеви? инфлација

Da li se izvinjavate?Hilarno





To nije okrutnost. To je kalibracija. Jer ako je jedina povratna informacija koju dobija vaš tim aplauz, sledeći proizvod će biti eulogija.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





Uspeh rađa aroganciju. MVP-ovi se tretiraju kao remek-dela. Odjednom zaslužuju zaštitu. Proces. Politika. Tri sloja odobrenja samo da bi predložili nešto novo.





Jednom mesečno, svako – inženjer, stažista, operater – može direktno da izabere osnivača (vi).Nova linija proizvoda, rogue growth hack, batshit brand stunt.





Али нема полу-оцењених питова. Свако ко питу треба да га третира као Ајкула Танк. Ако је добро, они га воде. Ако је сјајно, можда ћете оставити оно што радите и придружити се.





Вероватније него не, ваш МВП је једнократно стацкфолдинг.И следећа велика идеја је вероватно заробљена иза нечијег наслова посла.









Тракција вам даје нову болест: чекање док не будете "спремни".





Раније сте лансирали у викенду. Сада имате дванаест табс Нотион који дубоко расправљају о тежини фонта и усклађености путне карте. Дакле, пре него што имате план, изаберите датум - ажурирање инвеститора, лансирање функција, проширење новог града, шта год звучи важно. Ставите га у календар. Јавите га. Гласно. Напишите га у крви на белој плочи.





Сада имате прави план: немојте се стидети. Гледајте како се приоритети оштре, функција умире, а људи престају да расправљају и почињу да испоручују.





Trakcija vam daje iluziju da imate više vremena, ali u stvarnosti sve što imate je više ljudi da odustanete, i veća scena da to uradite.





10. Start Every Month With A Funeral





Pre povlačenja, sve je bilo uvredljivo – jer nije bilo šta da se braniš.





I odjednom, svaka odluka dolazi sa maštovitim nedostatkom: Šta ako zbunimo investitore? Šta ako uznemirimo rane korisnike? Šta ako dodirnemo jednu stvar koja deluje?





Прелазите од "Шта ако то никада не постигнемо?" до "Шта ако изгубимо оно што имамо?" Тако се зграда претвара у бебу, очување замењује гурање, а импулс постаје одржавање.





Svakog meseca, ubij nešto. nešto malo zastarelo, nejasno korisno, i verovatno ima sentimentalni halo. „To ne deluje“, „To nikome ne boli“, „Trebalo nam je mesecima da izgradimo.“ Neverovatno.





Održavajte sahranu. Neka tim gleda. Podsećajte ih da ništa nije trajno – čak ni uspeh.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





Тракција је једнако дио горива и анестетика. Похвале, капитал, мир - све вас узнемирава од стварности да сте још увек једна грешка од ирелевантности. Третирајте га као поклон који нисте зарадили - и борите се као пакао да бисте доказали да заслужујете да га задржите. Не са свеобухватним палубама и стратешким круговима, већ са врстом егзистенцијалног страха који вас буди у 3 ујутро питајући се шта сте пропустили.





Једини прави гребен у овој фази је продуктивна параноја. Сада идите плашите се.

