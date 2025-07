10 saker att göra efter din första vinst – så det är inte din sista

Jag brukade tro att startups dör när ingenting fungerar. dålig produkt, utan kontanter, inkompetent team.





DMs full av "vi borde prata", Sigma-ansikte investerare gör lean-framåt "Jag gillar vad du bygger" sak.Bara tillräckligt med validering för att slå oss ur panikläge.





Det var då saker och ting gick åt sidan.Jag kommer inte att slösa tid med play-by-play, men vi nästan försvann till startpurgatorium - minns bara tillräckligt för att glömmas ordentligt.

Du ser, panik var det bästa vi hade gått till. Det gjorde oss obsessiva, neurotiska, något avstängda på ett bra sätt. Vi jagade allt eftersom överlevnad inte lämnade utrymme för värdighet. Men med dragkraft kom den dödligaste startdrogen: illusionen att vara säker. Det visar sig att ingenting dödar momentum snabbare än att tro att du har några.

1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Du vet den – strax efter din första media rubrik, din första inbound investerare DM, ditt team börjar säga saker som "bör vi verkligen fortfarande vara kall e-post?" eller "vi behöver börja agera som ett riktigt företag.

Du fick dragning genom att göra desperata, ovärdiga, något oändliga saker. Och nu tror du att du har tjänat dig ut ur dem?

Den skräpiga saken dör bara när den har överlevt sin användbarhet. inte när du är finansierad. inte när någon kallar dig ett geni på X.





2. Stop Performing Founder Theatre





Traction kan utlösa en fullständig identitetskris. Du blir fem olika grundare beroende på vem som tittar. Investor-läge. LinkedIn-läge. Podcast-läge. Team All-Hands-läge.

Du blir en karikatyr. En varumärkesövning. Och du slutar göra farliga, nödvändiga beslut - för att de inte testar bra med din imaginära publik.

Startups kan överleva en utbränd grundare. men de dör när grundaren splittras i bitar - och ingen av dem dyker upp för att göra jobbet.





3. Shred The Story You Sold To Investors





Pitch deck är en profetia och som alla profetior är det mest bullshit.





Det var skrivet för att se imponerande ut. Sweeping vision. global skala. kategori skapande. Du målade framtiden i miljarder dollar pensel – för det är vad det tar att höja. Och när dragkraften träffar, är det lätt att fånga sig i din egen lore. Du fortsätter att försöka göra historien till verklighet, förbereda scenen för Act III, även om Act jag aldrig har avslutat. Teamet bygger vad däcket lovade, inte vad marknaden behöver.





Behandla det däcket som fanfiction. roligt att läsa om, ibland flatterande, men helt värdelöst för att bestämma vad man ska göra nästa.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





En gång i veckan, sitta ner, stäng dörren och lida. Inhalera konkurrenten vinner. Påminn dig om den krossade valen som aldrig berättade varför. Stalk uppstart som bara höjde vad du inte kunde.





Ingen telefon, bara smärta.





Du börjar missa tur för prognos och tror att några TechCrunch-omnämnanden betyder att du är orörlig.





Det här är din deflationskammare. Känn smärtan av att bli ignorerad. Stämningen av att vara bakom. Förnedringen av att inse att någon där ute gjorde det snabbare, billigare, bättre.





För att du inte har.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Ju större laget, desto större förfrågningar.Mer tid.Mer anställningar.Mer pengar.

Bara en frilansare.”

”Bara ett par månader.”

“Bara en blygsam budget ... av $ 80K.”





Det är så startups blir byråer - med snyggare stolar.





Säg bara: säkert. Halv den tiden. $500. Imponera mig. Bygg prototypen. Hack landningssidan med AI, Canva och spott.





Om en idé bara fungerar med ett team på sex, en femsiffrig banan och en betald sabbatical, fungerar det förmodligen inte alls.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction gör något farligt: det får dig att känna dig berättigad. att hjälpa. att bli det vuxna företaget med onboarding luncher och Slack emojis för ”#people-culture”.





Så när något känns svårt, är reflexen: "Eftersom tydligt problemet inte är din process eller prioriteringar. Det är bara att du inte har tillräckligt med kroppar. Tyvärr är de flesta anställningar skulder med LinkedIn-profiler.





Steg 1: Pitch det som en Pre-Seed Round

Du vill ha en ny hyra? Sälj det som om det är din start. Vad är det brinnande problemet? Varför nu? Vad är ROI? Du borde ha milstolpar, mätvärden, masterplaner.

Också, om ChatGPT skrev din jobbbeskrivning, gissa vad ChatGPT kan göra jobbet.





Steg 2: Tilldela smärta

Om den här personen floppar, floppar du.

Dina OKRs blir brinnande. Din bonus går till MIA. Din titel förblir frusen i tid. Ingen mer att skylla på spöken som inte har anslutit sig ännu. Du vill ha headcount? Sätt hud i spelet. Annars spelar du bara företags Sims med riktiga pengar.





Steg 3: Tyst behandling

Låt dem pitch. Nod långsamt. Le varmt. Ta flitiga anteckningar som budgeten är runt hörnet. Sedan försvinna som en VC som sa "super intressant" och aldrig ringde tillbaka. Vänta 30 dagar. Om de fortfarande trycker? Kanske är det legit. Om de löste det själva? Ännu bättre. Om de glömde? 5-siffra svart hål undgått.





7. Assemble A Humiliation Panel





Tillväxt förändrar din omgivning. Investerare blir artig. Kunder blir toleranta. Media blir imponerade. Plötsligt låter allt... uppmuntrande. Och internt ditt team börjar tro på demo-dagens propaganda.





Så installera en motkraft. Tre personer som inte är skyldiga din start någonting - utom sanningen. Ideellt de som har överbyggt dig, överträffat dig, eller fortfarande tror att ditt företag är en PDF med överhuvud.

Din färdplan? en idiot.

Dina siffror? inflated

Dina ursäkter? hilariskt





Detta är inte grymhet. Det är kalibrering. För om den enda feedback ditt team får är applåder, kommer nästa produkt att vara en eulogy.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





Framgång föder arrogans. MVPs behandlas som mästerverk. Plötsligt förtjänar de skydd. Process. Politik. Tre lager av godkännande bara för att föreslå något nytt. Det är hur startups går från piratskepp till kryssningsfartyg.





Så bryta upp kommandokedjan. En gång i månaden kan vem som helst - ingenjör, praktikant, ops - pitcha grundaren (du) direkt. Ny produktlinje, rogue growth hack, batshit varumärkesstunt.





Men inga halvt värdefulla pitcher. Alla som spelar måste behandla det som Shark Tank. Om det är bra, leder de det. Om det är bra, kanske du släpper det du gör och går med. Och om det suger?





Mer troligt än inte, din MVP är engångsskrapa.Och nästa stora idé är förmodligen fast bakom någons jobbtitel.









Traktion ger dig en ny sjukdom: Vänta tills du är "klar".





Du brukade starta på en helg. Nu är du tolv flikar med begrepp som debattar djupt om typsnittsvikt och vägkartor. Så, innan du har planen, välj ett datum – investeraruppdatering, funktionslansering, ny stadsutvidgning, vad som än låter viktigt. Lägg det i kalendern. Gör det offentligt. Högt. Skriv det i blod på whiteboard.





Nu har du en riktig plan: Skäm dig inte. Titta när prioriteringarna skärps, funktionen krymper och folk slutar debattera och börjar leverera.





Traction köper dig illusionen att du har mer tid, men i verkligheten allt du har är fler människor att släppa ner, och en större scen att göra det på.





10. Start Every Month With A Funeral





Innan dragning var allting kränkande – för det fanns inget att försvara.Du var trasig, irrelevant och allergisk mot försiktighet.





Och plötsligt kommer varje beslut med en imaginär nackdel: Vad händer om vi förvirrar investerare?





Traction uppgraderar din rädsla. du går från "Vad händer om vi aldrig gör det?" till "Vad händer om vi förlorar vad vi har?" Det är hur byggandet förvandlas till barnomsorg, bevarande ersätter tryck, och momentum blir underhåll.





Så kraftig rörelse. Varje månad, döda något. Något något stalligt, vagt användbart, och förmodligen har en sentimental halo. ”Det verkar fungera”, ”Det skadar inte någon”, ”Det tog oss månader att bygga.”





Håll en begravning. Låt teamet hålla koll. Påminn dem om att ingenting är permanent – inte ens framgång.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





Traction är lika delar bränsle och bedövning. De komplimanger, kapitalet, lugnet - det är allt som kväver dig från verkligheten att du fortfarande är ett misstag från irrelevanta. Behandla det som en gåva du inte tjänade - och slåss som helvetet för att bevisa att du förtjänar att behålla det. Inte med all-hands däck och strategi cirklar, men med den typ av existentiell rädsla som väcker dig vid 3am undrar vad du missade.





Den enda verkliga gropen i detta skede är produktiv paranoia. nu gå skrämma dig själv. sedan skrämma marknaden.

