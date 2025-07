10 Hal yang Harus Dilakukan Setelah Kemenangan Pertama Anda – Jadi Ini Tidak Terakhir Anda

Saya dulu berpikir startup mati ketika tidak ada yang bekerja. produk buruk, tidak ada uang tunai, tim yang tidak kompeten.





Kemudian saya memulai sebuah perusahaan.





Suatu hari kami mendapat daya tarik. beberapa hits pers. DM penuh dengan "kami harus berbicara," investor Sigma-face melakukan hal "Saya suka apa yang Anda bangun".Hanya cukup validasi untuk memukul kita keluar dari mode panik.





Itulah saatnya hal-hal berantakan.Saya tidak akan membuang-buang waktu dengan bermain-by-play, tetapi kami hampir menghilang ke dalam pemurnian startup - teringat cukup untuk dilupakan dengan benar.

Itulah saatnya hal-hal berantakan.





Anda lihat, panik adalah hal terbaik yang kami lakukan. itu membuat kami obsesif, neurotik, sedikit tidak bersemangat dengan cara yang baik. kami mengejar segalanya karena kelangsungan hidup tidak meninggalkan ruang untuk martabat. Tetapi dengan daya tarik datang obat startup paling mematikan: ilusi menjadi aman. ternyata, tidak ada yang membunuh momentum lebih cepat daripada berpikir Anda memiliki beberapa.

Anda lihat, panik adalah hal terbaik yang kami lakukan. itu membuat kami obsesif, neurotik, sedikit tidak bersemangat dengan cara yang baik. kami mengejar segalanya karena kelangsungan hidup tidak meninggalkan ruang untuk martabat.

Tetapi dengan daya tarik datang obat startup paling mematikan: ilusi menjadi aman.Tidak ada yang membunuh momentum lebih cepat daripada berpikir Anda memiliki beberapa.





Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Suara kecil itu adalah awal dari obituary.Anda tahu yang satu - tepat setelah judul media pertama Anda, DM investor masuk pertama Anda, tim Anda mulai mengatakan hal-hal seperti "Apakah kita harus benar-benar masih emailing dingin?" atau "kita perlu mulai bertindak seperti perusahaan nyata.

Anda mendapat daya tarik dengan melakukan hal-hal yang putus asa, tidak layak, sedikit tidak terukur.Dan sekarang Anda pikir Anda telah mendapatkan jalan keluar dari mereka?Tidak, semua yang Anda dapatkan adalah daftar yang lebih panjang.

Hal-hal kotor hanya mati ketika itu telah melampaui keuntungannya.Tidak ketika Anda dibiayai.Tidak ketika seseorang menyebut Anda jenius pada X.





2. Stop Performing Founder Theatre





Traction dapat memicu krisis identitas penuh. Anda menjadi lima pendiri yang berbeda tergantung pada siapa yang menonton. mode Investor. mode LinkedIn. mode Podcast. mode All-Hands tim.

Anda menjadi karikatur. latihan branding. dan Anda berhenti membuat keputusan yang berbahaya dan diperlukan - karena mereka tidak menguji dengan baik dengan audiens imajinasi Anda.

Startup dapat bertahan dari pendiri yang terbakar, tetapi mereka mati ketika pendiri itu terpecah menjadi potongan-potongan – dan tidak satu pun dari mereka muncul untuk melakukan pekerjaan.





3. Shred The Story You Sold To Investors





The pitch deck adalah nubuat. dan seperti semua nubuat, itu sebagian besar kebodohan.





Ini ditulis untuk terlihat mengesankan. Visi yang mengejutkan. Skala global. Penciptaan kategori. Anda melukis masa depan dengan sikat sikat senilai miliaran dolar – karena itulah yang dibutuhkan untuk mengangkat. Dan ketika daya tarik memukul, mudah untuk terjebak dalam pikiran Anda sendiri. Anda terus mencoba untuk membuat cerita menjadi kenyataan, mempersiapkan panggung untuk Act III, meskipun Act saya tidak pernah selesai. Tim membangun apa yang dijanjikan deck, bukan apa yang dibutuhkan pasar.





Perlakukan dek itu seperti fiksi penggemar. Menyenangkan untuk membaca ulang, kadang-kadang menggoda, tetapi benar-benar tidak berguna untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Sekali seminggu, duduk, tutup pintu, dan menderita. menghirup pesaing menang. Ingat tentang paus yang tidak pernah memberitahu Anda mengapa.





Satu jam, tidak ada telepon, hanya sakit.





Anda mulai menyesatkan keberuntungan untuk prediksi dan berpikir beberapa TechCrunch menyebutkan berarti Anda tidak dapat disentuh.





Ini adalah ruang deflasi Anda. Rasakan gigitan untuk diabaikan. Pukulan usus untuk berada di belakang. penghinaan untuk menyadari seseorang di luar sana membuatnya lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Kemudian kembali bekerja, seperti seseorang yang belum melakukannya.





Karena kamu tidak punya.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Semakin besar tim, semakin besar permintaan. lebih banyak waktu. lebih banyak penyewaan. lebih banyak uang.

Hanya satu freelancer saja.”

“Hanya beberapa bulan saja.”

“Hanya anggaran sederhana ... dari $ 80K.”





Itulah cara startup menjadi agen – dengan kursi yang lebih baik.





Hanya katakan: pasti. setengah dari waktu itu. $500. Mengesankan saya. Bangun prototipe. Hack landing page dengan AI, Canva, dan spit.





Jika sebuah ide hanya bekerja dengan tim enam, lintasan lima angka dan sabatikal berbayar, itu mungkin tidak bekerja sama sekali.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction melakukan sesuatu yang berbahaya: itu membuat Anda merasa berhak. untuk membantu. untuk menjadi perusahaan dewasa dengan makan siang onboarding dan Slack emojis untuk “#people-culture”.





Jadi ketika sesuatu terasa sulit, refleks adalah: "Karena jelas masalahnya bukan proses atau prioritas Anda. Itu hanya bahwa Anda tidak memiliki tubuh yang cukup. Sayangnya, sebagian besar penyewaan adalah kewajiban dengan profil LinkedIn. Berikut adalah antidot Anda.





Langkah 1: Pitch It Like a Pre-Seed Round

Anda ingin menyewa baru? Jual seperti itu startup Anda. Apa masalah terbakar? Mengapa sekarang? Apa ROI? Anda lebih baik memiliki landmark, metrik, rencana master.

Juga, jika ChatGPT menulis deskripsi pekerjaan Anda, tebak apa yang dapat dilakukan ChatGPT.





Langkah 2: Mengurangi rasa sakit

Jika orang ini meledak, Anda meledak.

OKR Anda terbakar. bonus Anda pergi MIA. judul Anda tetap beku dalam waktu. Tidak lagi menyalahkan hantu yang belum bergabung. Anda ingin headcount? Masukkan kulit ke dalam permainan. Jika tidak, Anda hanya bermain Sims perusahaan dengan uang sungguhan.





Langkah 3: Perawatan diam

Biarkan mereka melompat. Nod perlahan-lahan. Tersenyum hangat. Ambil catatan berhati-hati seperti anggaran di sekitar sudut. Kemudian menghilang seperti VC yang mengatakan "super menarik" dan tidak pernah dipanggil kembali. Tunggu 30 hari. Jika mereka masih mendorong? Mungkin itu sah. Jika mereka menyelesaikannya sendiri? Bahkan lebih baik. Jika mereka lupa? 5 angka lubang hitam tersembunyi.





7. Assemble A Humiliation Panel





Pertumbuhan mengubah lingkungan Anda. Investor menjadi sopan. Pelanggan menjadi toleran. Media menjadi terkesan. Tiba-tiba, semuanya terdengar ... mendorong. Dan secara internal tim Anda mulai percaya pada propaganda hari demo.





Tiga orang yang tidak berhutang startup Anda apa pun - kecuali kebenaran. Idealnya mereka yang telah melampaui Anda, melampaui Anda, atau masih berpikir perusahaan Anda adalah PDF dengan overhead. pekerjaan mereka? muncul sekali sebulan dan menghapus. Satu jam yang mulia dari penghinaan strategis, dengan seluruh tim Anda hadir.

Peta perjalanan Anda? bodoh.

Angka-angka yang diinflasikan

Maafkan aku? – Maafkan aku





Ini bukan kekejaman. Ini adalah kalibrasi. karena jika satu-satunya umpan balik tim Anda adalah pujian, produk berikutnya akan menjadi eulogy.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





Sukses melahirkan kesombongan. MVP diperlakukan seperti karya-karya. tiba-tiba mereka pantas mendapat perlindungan. proses. politik. tiga lapisan persetujuan hanya untuk menyarankan sesuatu yang baru. itulah cara startup pergi dari kapal bajak laut ke kapal pesiar.





Jadi memecahkan rantai perintah.Satu kali sebulan, siapa pun - insinyur, magang, operasional - dapat memecahkan pendiri (Anda) secara langsung.





Tapi tidak ada setengah-setengah pitches. siapa pun yang pitching perlu memperlakukannya seperti Shark Tank. Jika itu baik, mereka memimpin. Jika itu bagus, mungkin Anda melepaskan apa yang Anda lakukan dan bergabung. dan jika itu menghisap? Anda membuang sekitar 7 menit.





Lebih mungkin daripada tidak, MVP Anda adalah pengecoran yang dapat dipindahkan. dan ide besar berikutnya mungkin terjebak di belakang judul pekerjaan seseorang.









Traction memberi Anda penyakit baru: Menunggu sampai Anda “siap”.





Anda pernah meluncurkan pada akhir pekan. Sekarang Anda memiliki dua belas tab Notion yang mendalam membahas berat huruf dan penyelarasan roadmap. Jadi, sebelum Anda memiliki rencana, pilih tanggal – pembaruan investor, peluncuran fitur, ekspansi kota baru, apa pun yang terdengar penting. Letakkan di kalender. Jadikan publik. Terdengar keras. Tuliskan dengan darah di papan putih.





Sekarang Anda memiliki rencana nyata: Jangan malu. perhatikan saat prioritas menjadi tajam, fitur memudar, dan orang-orang berhenti berdebat dan mulai memberikan. karena tidak ada yang ingin menjadi alasan pembaruan Anda berubah menjadi tur maaf.





Traction membeli Anda ilusi bahwa Anda memiliki lebih banyak waktu, tetapi pada kenyataannya semua yang Anda miliki adalah lebih banyak orang untuk melepaskan, dan panggung yang lebih besar untuk melakukannya.





10. Start Every Month With A Funeral





Sebelum traction, semuanya adalah pelanggaran - karena tidak ada yang bisa dipertahankan. Anda rusak, tidak relevan, dan alergi terhadap kewaspadaan.





Kemudian orang-orang memperhatikan. sedikit uang tunai datang. dan tiba-tiba, setiap keputusan datang dengan kelemahan imajinatif: Bagaimana jika kita membingungkan investor?





Anda pergi dari “Bagaimana jika kita tidak pernah melakukannya?” ke “Bagaimana jika kita kehilangan apa yang kita miliki?” Begitulah cara membangun berubah menjadi pengasuh, mempertahankan pengganti mendorong, dan momentum menjadi pemeliharaan.





Jadi gerakan kekuatan. Setiap bulan, bunuh sesuatu. Sesuatu yang sedikit langka, tidak jelas berguna, dan mungkin memiliki halo sentimen. “Ini tampaknya bekerja,” “Ini tidak menyakiti siapa pun,” “Kami membutuhkan bulan untuk membangun.”





Buatlah pemakaman.Jadikan tim untuk mengawasi.Ingatkan mereka bahwa tidak ada yang permanen — bahkan tidak keberhasilan.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





Traction adalah bagian yang sama dari bahan bakar dan anestesi. pujian, modal, ketenangan - semuanya menggelitik Anda dari kenyataan bahwa Anda masih salah satu kesalahan dari tidak relevan. Perlakukan seperti hadiah yang tidak Anda peroleh - dan berjuang seperti neraka untuk membuktikan Anda pantas menyimpannya. Bukan dengan dek tangan penuh dan lingkaran strategi, tetapi dengan jenis ketakutan eksistensial yang membangunkan Anda di 3am bertanya-tanya apa yang Anda lewatkan.





Satu-satunya bencana nyata pada tahap ini adalah paranoia produktif. sekarang pergi menakut-nakuti diri sendiri. kemudian menakut-nakuti pasar.

Satu-satunya bencana nyata pada tahap ini adalah paranoia produktif. sekarang pergi menakut-nakuti diri sendiri. kemudian menakut-nakuti pasar.