Öncəki İçerik10 şey – Bu sizin sonuncu olmayacaq

Əvvəllər start-upların heç bir işə gəlmədiyi zaman ölməyəcəyini düşünürdüm.





Sonra bir şirkəti açdım.





Bir gün biz çəkiliş aldıq. bir neçə basqın hitləri. “biz danışmalıyıq”, “Sigma-faced” investitorlar “I like what you’re building” şeydən istifadə edir.Bizi panik modundan çıxartmaq üçün kifayət qədər validasiya.





That’s when things went sideways.“Mən oyun ilə vaxtı boşa çəkməyəcəyəm, lakin biz start-up purgatoryuma yaxınlaşdıq – düzgün unudulmaq üçün kifayət qədər xatırladıq.

O zaman işlər yan yana keçdi.





Görürsünüz, panik bizim üçün ən yaxşı şey idi.Bizi obsesiv, neurotik, yaxşı bir şəkildə az qalmışdı.Biz hər şeyi izləyirdik, çünki qalib gəlmək nemətlərə məruz qalmadı. Amma ən ölümcül start-up narkotik gəldi: təhlükəsiz olma illüzyonu.

Görürsünüz, panik bizim üçün ən yaxşı şey idi.Bizi obsesiv, neurotik, yaxşı bir şəkildə az qalmışdı.Biz hər şeyi izləyirdik, çünki qalib gəlmək nemətlərə məruz qalmadı.

Amma ən ölümcül start-up narkotik gəldi: təhlükəsiz olma illüzyonu.





Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





“Siz bilirsiniz ki, ilk media başlığından sonra, ilk inbound investor DM-inizdən sonra, komanda belə şeylər söyləməyə başlayır: “Məgər biz həqiqətən hala soğuk e-poçt yazmalıyıq?” və ya “biz həqiqi bir şirkətin kimi davranmağa başlamalıyıq.

Siz çaresiz, pənahsız, bir az ölçülməz şeylər etdiyiniz üçün çəkiliş aldınız.Şimdi siz fikirləşirsiniz ki, onlardan uzaqlaşmışsınız?

“X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X”də “X





2. Stop Performing Founder Theatre





Xatırladaq ki, “Tractor” və “Tractor” sistemləri “Tractor”, “Tractor” və “Tractor” sistemləri “Tractor”, “Tractor” və “Tractor” sistemləri “Tractor”, “Tractor” və “Tractor” sistemləri “Tractor”, “Tractor” və “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” və “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “Tractor” sistemləri “T

Siz bir karikaturalısınız, bir markalı işləmisiniz və tehlikəli, lazımlı qərarlar verməkdən qaçırırsınız – çünki bu fikirlər fikrinizlə yaxşı qarşılaşmır.

Start-uplar yandırılmış bir qurucudan xilas edə bilərlər, lakin qurucular parçalara bölündükdə ölürlər – və heç biri işini edə bilməyəcək.





3. Shred The Story You Sold To Investors





Əsas səhifə » Xəbərlər » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə » Əsas səhifə





Xatırladaq ki, “Sweeping Vision”, “Global Scale”, “Category Creation”, “You Painted the Future in Billion-Dollar Brushstrokes”, “Because That’s What It Takes to Raise”, “Sweeping Vision”, “Global Scale”, “Category Creation”, “You Painted the Future in Billion-Dollar Brushstrokes”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Global Scale”, “Sweeping Scale”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision”, “Sweeping Vision





Bu filmə görə, bu filmə baxmaq çox asandır, amma bir o qədər də asandır ki, bir o qədər də asandır.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Haftada bir dəfə otur, qapıya qapın və acıya. inhalasiya yarışmacı qalır. sənə niyə demədiyi kimsəni xatırla.





Bir saat, bir saat, bir saat, bir saat, bir saat.





Siz şansınızı öngörməklə qarışdırmağa başlayırsınız və bir neçə TechCrunch xatirəsini düşünürsünüz.





Bu, sizin deflasiya odunuzdur. İncillendirilmənin pıçıltısını hiss edin. Aradan qalmaqın pıçıltısını hiss edin. Orada birini görməkdən ötrü bunu daha sürətli, daha ucuz, daha yaxşı etdi. Sonra işə qayıdın, yetirmədiyi kimi.





Çünki siz yoxdur.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Daha böyük komanda, daha böyük istəklərdir. daha çox vaxt. daha çox işçi. daha çox para.

Sadəcə bir freelancer var”.

Sadəcə bir neçə ay”.

“Düşünürəm ki, bu, 80 min dollarlıq bütçədir”.





Bu, start-upların daha gözəl koltuklarla agentlik olmasının yoludır.





Sadəcə deyim ki, həqiqətən. o vaxtın yarısı. $500. Məni təəccübləndirin. Prototype yaratın. AI, Canva və spit ilə landing page hack.





Əgər bir fikir yalnız altı nəfərlik bir komandayla, beş nəfərlik bir pistə və cərimələnmiş bir sabatçı ilə işləyirsə, o zaman heç vaxt işləmir.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Xatırladaq ki, “Slack” şirkəti “#people-culture” üçün “onboarding lunches” və “Slack” emojisləri ilə bu yetişkin şirkəti olmaq üçün kömək etməyə ehtiyac duyur.





Belə ki, bir şey çətin hiss edəndə, refleks: “Çünki açıq-aşkar problem sizin prosesiniz və ya prioritetləriniz deyil. Sadəcə, kifayət qədər vücudunuz yoxdur. Şübhəsiz ki, ən çox işləmələr LinkedIn profilləri ilə bağlıdır.





1 ildir ki, bu, “Pitch It Like a Pre-Seed Round”dir.

Yeni işləmək istəyirsən? Yeni işləmək istəyirsən? Yeni işləmək istəyirsən? Yeni işləmək istəyirsən? Yeni işləmək istəyirsən?

VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir.





İkinci hissədə ağrılar

Əgər bu adam flop, siz flop.

Sizin OKR-ləriniz yandırılır. Bonusunuz MIA-ya gedir. Titulunuz vaxtında dondurulur. Daha heç vaxt iştirak etmədikləri ghostləri suçlamayın. Headcount istəyirsiniz? Oyunda cərrahi yerləşdirin. yoxsa, yalnız real para ilə korporativ Sims oynayırsınız.





Üçüncüsü: Sessiz işləmək

VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır ki, Hollandiyada, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.





7. Assemble A Humiliation Panel





Xatırladaq ki, bu, bir neçə ildir, bir neçə ildir, bir neçə ildir, bir ildir, bir ildir, bir ildir, bir ildir.





Ümumilikdə, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir il

Sizin yolunuz idi? - SİYAHI

Sizin sayınız? - Tədbirlər

Mövzuya görə özür diləmək olarmı?





Bu, aclıq deyil.Bu kalibrasiyadır.Çünki komandanın ala biləcəyiniz tek geri bildirim aplaudidirsə, bir sonraki ürək bir eulogy olacaq.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





“MVP-lər reytinq kimi işləyirlər.Şübhəsiz ki, onlar qorumağa layiqdirlər.Prozess.Politika.Başqa yeni bir şey göstərmək üçün üç kateqoriya.Bu, start-upların pirat gəmisindən cruise gəmisinə getməsinin yoludır.





Bir ayda bir dəfə, hər kəs - inžinier, intern, ops - qurucunu (sən) doğrudan yerləşdirə bilər.





Amma heç bir yarı-yavaş pitches yoxdur. hər kəs pitching bunu Shark Tank kimi işləmək lazımdır. əgər yaxşıdır, onlar liderdir. əgər yaxşıdır, bəlkə nə etdiyinizi qoyub daxil olmalısınız. və əgər süzülürsə?





VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.









“Traksiya” sizə yeni bir xəstəlik verir: “ hazırlaşana qədər” gözləmək.





Siz bir həftə ərzində başlayırsınız.Artıq 12 fəlsəfə tabsiniz var ki, şifrenin ağırlığı və yol planının düzəltməsi ilə mübahisə edirsiniz.Bu yüzden planınız olmadan əvvəl, bir tarixi seçin – investitor güncelleməsi, funksiyaların lansmanı, yeni şəhər genişləndirilməsi, nə demək istəsə, önemlidir.Kalenderdə yerləşdirin.Bunu açıqlayın.Qırmızı yazın.Bloodboardda onu yazın.





Artıq bir planınız var: Özünüzü utandırmayın. prioritetlər açıqlaşdıqca, funksiyalar ölür və insanlar mübahisə etmir və teslimat başlayır.





Traction sizə daha çox vaxtınızın olduğu illüzyonu verir, lakin həqiqətəninizin hamısı daha çox insanı aşağı atmaq və bunu etmək üçün daha böyük bir sahədir.





10. Start Every Month With A Funeral





Əvvəllər hər şey həlak idi, çünki savab etmək üçün heç bir şey yoxdurdı.





O zaman insanlar fark edirdilər ki, bir az para gəldi.Şübhəsiz ki, hər bir qərar imajlı zərərlə gəldi: Yatırımcıları qarışdırırıqsa nə olacaq?İlk istifadəçilərimizi qarışdırırıqsa nə olacaq?





Siz “Əgər biz heç vaxt bunu edə bilməriksə?”dən “Əgər qazandığımız şeyləri yad edəriksə nə ola bilər?”na gedirsiniz.





Hər ay bir şey öldürün. Bir şey az qalıb, gizli yararlıdır və muhtemeldir ki, sentimental halo var. “Bu işləyir”, “Bu kimsəyə zərər verməz”, “Bizə aylar sürdü”.





“İnter”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də “Türk”də





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





Xüsusiyyət və anesteziya bir hissədir. komplimentlər, kapital, sakinlik – bunların hamısı sizə həqiqətdən çəkinir ki, siz hala təsiri olmayan bir hatalısınız. Onu qazandığınız bir armağana bənzəyin – və buna layiq olduğunuzu göstərmək üçün cəhənnəm kimi vuruşun.





Bu sahədə təkcə paranoyadır.Şübhəsiz ki, özünüzü qorxutun.

Bu sahədə təkcə paranoyadır.Şübhəsiz ki, özünüzü qorxutun.