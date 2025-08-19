Най-младият соло основател на Y Combinator казва, че цифровата идентичност е най-голямата инфраструктура в интернет

\n \n Интернет е счупен и не работи за всички. Това е тъжна истина, която не се е появила на повечето хора. Ние цифровизираме търговията и комуникацията, но дори не сме започнали да надраскаме повърхността, когато става въпрос за решаване на парадокса на сигурността на цифровата идентичност. The internet is broken and doesn’t work for everybody. This is a sad truth that hasn’t dawned upon most people. We have digitized commerce and communication, but haven’t even begun to scratch the surface when it comes to solving the paradox of the digital identity security conundrum. It is a fundamental layer that enables trust between transacting parties and protects individuals online. и други киберпрестъпления се увеличават. Щетите, свързани с тези онлайн прониквания, се очаква да достигнат до 10,5 трилиона долара годишно до края на 2025 г. Това прави незаконния пазар третата по големина икономика в света, след САЩ и Китай, и причина за голяма загриженост. Най-съвременните автоматизирани бот ферми сега съставляват повече от половината от интернет трафика и затрудняват системите да разграничат реалните хора от тези автоматизирани машини. Кражба на цифрова самоличност \n \n За да проуча тази тема от най-голямо значение, седнах с Кирил Айвъри, технологичен лидер, чието потребителско социално приложение сега има 15 милиона потребители. За да проуча тази тема от най-голямо значение, седнах с Кирил Айвъри, технологичен лидер, чието потребителско социално приложение сега има 15 милиона потребители. Ade: Thank you for taking the time to sit with us. Can you introduce yourself to our audience and your educational/professional background? АДЕ: Благодаря ви, че отделихте време да седнете с нас.Можете ли да се представите на нашата аудитория и вашето образователно/професионално минало? Казвам се Кирил Авери и съм от средното училище.Започнах да кодирам на 11 години и бях очарован от създаването на софтуер за моите приятели.Спомням си, когато създадох мобилна игра и я донесох в училище - цялото училище започна да я използва.Това беше, когато осъзнах, че изграждането на нещо, което вашите приятели използват, е невероятно изпълняваща дейност. Kirill: Бях поканен да работя в VK като тийнейджър и бях част от малък екип за научноизследователска и развойна дейност, където изградихме приложение за социални тривии, което вирусно нарасна до 15 милиона потребители за 9 месеца. Преместих се в САЩ на 17 години и имах късмета да се присъединя към Y Combinator с новото си социално приложение скоро след това.Това е, когато осъзнах, че златната епоха на социалните приложения е свършила, но основните въпроси на цифровата връзка и доверието са по-подходящи от всякога.Това се превърна в първоначалната теза за това, което сега изграждам, което е свързано с децентрализираната идентичност и доказателство за личност. Ade: Digital Identity theft is a challenge that most people don’t think much about. They just click the login buttons and click accept on cookie requests and agreements without reading anything. What is the sheer scale of this core issue, and why isn’t the tech industry reaching out to the masses regarding it? Ade: Кражбата на цифрова самоличност е предизвикателство, за което повечето хора не мислят много.Те просто кликват върху бутоните за вход и кликват на приемане на искания за бисквитки и споразумения, без да четат нищо.Какъв е мащабът на този основен проблем и защо технологичната индустрия не достига до масите за това? Когато интернет се появи за първи път, той е построен като надежден, неутрален, децентрализиран протокол. Почти всичко, което е построено върху него, следва подобна теза. Kirill: От другата страна на масата, типичният потребител наистина не се интересува от неприкосновеността на личния живот или собствеността на данните и има социално желателно пристрастие. Ade: When most users hear the words digital and identity, their mind immediately thinks about facial IDs, verification, and wallet signatures. Why is this level of thinking redundant and completely missing the point, as AI agents are starting to act on our behalf all over the internet? АДЕ: Когато повечето потребители чуят думите „цифров“ и „идентичност“, умът им веднага мисли за лицеви идентификатори, проверка и подписи на портфейла. Проблемът е, че хората мислят, че цифровата идентичност е просто доказателство, че притежавате акаунт чрез сканиране на лица, пароли или подписи.Но това напълно липсва по-голямата картина.Като агентите на ИИ започват да действат от наше име в интернет, истинският въпрос става: как проверяваме, че агентът на ИИ всъщност представлява реален човек и има разрешение да действа? Kirill: Традиционната проверка на самоличността е само еднократна проверка, но имаме нужда от непрекъснато доказателство за личността и автентичното човешко намерение зад всяко действие.Когато агентите на ИИ правят покупки, публикуват съдържание или взаимодействат социално за нас, имаме нужда от системи, които могат да разграничат истинската човешка дейност от бот ферми или злонамерени актьори. Ade: AI platforms are enjoying limitless access and control over information, just like social media networks like Facebook, Twitter (now X), and others did previously. What parallels can be drawn among them, and why should it be a cause of concern for individual users and their privacy? Ade: АИ платформите се радват на неограничен достъп и контрол върху информацията, точно както социалните медийни мрежи като Facebook, Twitter (сега X) и други са направили по-рано. Компаниите от социалните медии започнаха да предлагат безплатни, удобни услуги, след това постепенно централизираха всички данни и ги монетизираха, без потребителите наистина да разбират какво се отказваха. Kirill: Компаниите могат да променят условията си за обслужване през нощта и няма реална отчетност или прозрачност за това какво всъщност се случва с данните ви, след като те са в техните системи.Видяхме това преди с социалните платформи, които се отказват от ангажиментите си за поверителност.Загрижеността е, че създаваме още по-мощни портали, които имат достъп до всичко – вашите имейли, документи, разговори.Дори ако решат да не обучават или продават тези данни, правителствата все още могат да поискат цялата тази лична информация и да я използват за наблюдение под идеята за „публична безопасност“. Ade: Both the UK and the EU have rolled out age verification apps and extended ID checks for online users. Are these regulatory moves progressive, or do you think they are sidestepping the issue and wasting a lot of time? АДЕ: И Обединеното кралство, и ЕС пуснаха приложения за проверка на възрастта и разшириха проверките на самоличността за онлайн потребителите.Тези регулаторни стъпки са прогресивни или смятате, че те премахват проблема и губят много време? От гледна точка на правителството, това е следващата стъпка към по-широко наблюдение. Сега самите правителства биха знаели какво четете, правите и мислите по проверим начин само за тях. Това е основната инфраструктура, която позволява CBDCs. Единственият начин да го направите различен е да разрешите идентичност за запазване на неприкосновеността на личния живот, една, където няма единна база данни, до която няколко души могат да имат достъп. Вие, като потребител, трябва да можете да докажете възрастта си на уебсайт, без да разкривате кой сте, но проверките за самоличност от Великобритания или ЕС не са предназначени за това. Kirill: Ade: AI agents are now actively applying for jobs, making purchase decisions, negotiating contracts, and helping cut down corporate waste. For business owners trying to tell the difference between real users and bots, what are the pragmatic risks associated with their operations? АДЕ: Агентите на ИИ сега активно кандидатстват за работни места, вземат решения за покупка, договарят договори и помагат за намаляване на корпоративните отпадъци. Наскоро наех разработчик, който беше в състояние да измами целия процес на интервю, и всички в нашия екип казаха, че го харесват. Той беше уволнен седмица по-късно. Kirill: Вярвам, че имаме талантлив, умен екип и това е едва през 2025 г. Можете ли да си представите какво ще се случи в бъдеще? Ade: Privacy advocates like Edward Snowden have long argued that any identity-based system eventually becomes a surveillance overseer with time. How do you solve the bot problem without creating a privacy nightmare? Ade: Защитници на неприкосновеността на личния живот като Едуард Сноудън отдавна твърдят, че всяка система, базирана на идентичност, в крайна сметка се превръща в надзорен орган с течение на времето. Можете да използвате криптография, ZK доказателства и много други инструменти, за да намалите рисковете от това твърдение. Но целият свят се движи към централизиран, базиран на идентичност интернет. Така че единственият начин да се конкурирате с този разказ е да предложите алтернатива. Kirill: Ade: Over 50 countries around the world are looking to develop and deploy extensive Central Bank Digital Currency (CBDC) regimes. If we don’t fix the digital identity conundrum, where will this cashless trajectory lead us in the next 5 years? Ade: Повече от 50 страни по света търсят да разработят и разгърнат обширни режими за цифрова валута на централната банка (CBDC).Ако не поправим проблема с цифровата идентичност, къде ще ни отведе тази безкасова траектория през следващите 5 години? Тъй като платформите за ИИ се интегрират по-дълбоко в интернет, политиците ще видят, че единственият начин да се гарантира "безопасност" е чрез въвеждане на изисквания за самоличност. Но те нямат представа как работи технологията и ще изберат най-лесния маршрут - това, което Великобритания и ЕС правят сега. Kirill: Ade: You became the youngest solo founder to ever come out of Y Combinator’s successful program. What has this experience taught you, and will you be able to scale the adoption of your platform effectively? АДЕ: Вие станахте най-младият соло основател, който някога е излязъл от успешната програма на Y Combinator. Мисля, че вече не съм най-младият ха-ха :) Kirill: Това, което научих, е, че разбирането на правилата за това как всеки прави нещата ви помага да разберете кога можете да нарушите конкретни правила.Това е, когато се появяват нови, иновативни идеи - когато погледнете нещо и мислите, че не е така, както трябва да се направи.Аз прилагам цялото разнообразие от моите знания от разрастването на социалните приложения, изграждането на големи интерфейси, разбирането на силно мащабируеми разпределени системи и моето имиграционно минало, което оформя моите възгледи за поверителността и свободата в това, което в момента изграждам. \n \n АДЕ: Благодаря ви, че седнахте с нас и дадохте вашите два цента по въпроса. Ade: Thank you for sitting down with us and giving your two cents on the matter. I wish you success in your endeavours.