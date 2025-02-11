البيتكوين يشبه بشكل مخيف النظام المالي الذي كان من المفترض أن يحل محله

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بصفتي مرشدًا في Bitcoin Talents ، استلهمت كتابة هذه المقالة بعد قراءة منشور Co-Pierre Georg على LinkedIn حول مركزية Bitcoin. إن إشارته إلى الأبحاث التي راجعها النظراء والتزامه بالبحث عن الحقيقة يتردد صداها بعمق مع التحديات التي لاحظتها في نظام Bitcoin البيئي. تستند هذه المقالة إلى استكشافي السابق لهندسة Bitcoin والسيادة الفردية من خلال تشغيل العقد والتعدين.





اليوم، نحتاج إلى مواجهة حقيقة غير مريحة، فبينما يعمل تصميم البيتكوين ببراعة على تمكين اللامركزية، فإن الطبيعة البشرية تجذبنا باستمرار نحو المركزية. فهل هذا التوتر مجرد مظهر من مظاهر الجشع، أم أنه أمر أكثر جوهرية في السلوك البشري؟





تبدأ الرحلة برؤية بيتكوين الأصلية لنظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير يقضي على الوسطاء الموثوق بهم. اقترح ساتوشي ناكاموتو بأناقة "وحدة معالجة مركزية واحدة، صوت واحد"، وهي شبكة حيث يساهم الملايين من المشاركين كل منهم بحصته الصغيرة للحفاظ على اللامركزية الحقيقية. ومع ذلك، يكشف البحث الذي أجراه ماكاروف وشوار عن تناقض صارخ مع هذه الرؤية.





تُظهِر دراستهم الشاملة لعام 2022 أن نظام البيتكوين البيئي يهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الأقوياء حيث تسيطر البورصات على 75% من حجم البيتكوين الحقيقي، ويتم التعدين بشكل مركز للغاية، وتُظهِر الحيازات الفردية انحرافًا كبيرًا في الملكية. يعكس هذا التركيز في السلطة بشكل مخيف النظام المالي التقليدي الذي تهدف البيتكوين إلى استبداله.





إن المناقشة العلمية حول هذه النتائج تثير أسئلة منهجية مهمة. ويسلط المنتقدون الضوء على التحديات في تحديد هوية عمال المناجم الأفراد وتجميع عناوين blockchain في نظام مستعار. ويزعم البعض أن مجموعات التعدين تمثل تعاونًا طوعيًا وليس مركزية حقيقية، وقد تتضمن أرقام حجم التبادل التحويلات الداخلية بدلاً من التداول الفعلي.





إن هذه المركزية تخلق نقاط ضعف حقيقية. ويصبح خطر وقوع هجوم بنسبة 51% أكثر إلحاحًا أثناء انخفاض الأسعار أو بعد أحداث النصف، مما يهدد المبادئ الأساسية لعملة البيتكوين.





ولكن لماذا يحدث هذا التمركز في نظام مصمم صراحة لمنعه؟ تكمن الإجابة في أعماق طبيعتنا البشرية. فنحن نسعى بطبيعة الحال إلى تحقيق الكفاءة، وننجذب نحو مجمعات التعدين للحصول على عائدات ثابتة بدلاً من العائدات التي تشبه اليانصيب التي يحصل عليها التعدين الفردي. ونحن ننجذب إلى الحجم، حيث تستغل العمليات الكبيرة حجمها للتفاوض على أسعار كهرباء أفضل وتوفير أجهزة أكثر كفاءة. وعلى الرغم من وعد البيتكوين بالسيادة الذاتية، لا يزال العديد منا يفضلون الراحة المألوفة التي يوفرها الوسطاء الذين يديرون أصولنا.





يواجه المجتمع الآن قرارًا حاسمًا، فهل نقبل هذا الانجراف نحو المركزية باعتباره أمرًا لا مفر منه، أم نتخذ إجراءً جريئًا لإعادة تنظيم البيتكوين وفقًا لرؤيتها الأصلية؟ يظل "الزر الأحمر" النهائي، وهو الشوكة الصلبة للعودة إلى اللامركزية الحقيقية، هو ملاذنا الأخير. ستحتاج مثل هذه الشوكة إلى حل تحديات معقدة وبالتالي منع التأثير الكبير من خلال العقد المتعددة، والحفاظ على أمان الشبكة بقوة التجزئة الموزعة، وضمان المشاركة الجغرافية الواسعة.





ربما لا يكون الحل هو التقسيم الفوري للعملة، بل رحلة التحول. يمكننا تنفيذ تعديلات على البروتوكولات تعمل على تثبيط تركيز التعدين مع جعل التعدين الفردي أكثر قابلية للتطبيق. يمكن للمبادرات المجتمعية التي تروج لتشغيل العقدة والتثقيف حول أهمية اللامركزية أن تدفع إلى التغيير التدريجي.





إن جمال التصميم اللامركزي لعملة البيتكوين يكمن في نهاية المطاف في أيدي مجتمعها. وفي حين قد يؤدي الجشع إلى نشوء هياكل مؤسسية مركزية متواطئة، فإن السعي إلى تحقيق السيادة المالية يمنح المستخدمين القدرة على الخروج من خلال عملية تقسيم صعبة إذا لزم الأمر. وينضم كل فرد يدير عقدة، أو يحاول التعدين بمفرده، أو يدافع عن تحسينات البروتوكول إلى هذه المعركة الحاسمة من أجل اللامركزية الحقيقية.





لا يزال حلم "وحدة معالجة مركزية واحدة، صوت واحد" قائما. لم يعد السؤال يتعلق بالتكنولوجيا، بل يتعلق بما إذا كان بوسعنا التغلب على ميولنا البشرية نحو المركزية لتحقيق رؤية ساتوشي. ولن تشكل الإجابة مستقبل البيتكوين فحسب، بل ومستقبل التمويل اللامركزي نفسه.