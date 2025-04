Bitcoin lyk vreeslik soos die finansiële stelsel wat dit bedoel was om te vervang

liavaa.space/blog/20250209/20250209.md at main · EdwinLiavaa/liavaa.space · GitHub

As 'n mentor met Bitcoin Talents is ek geïnspireer om hierdie stuk te skryf nadat ek Co-Pierre Georg se LinkedIn- plasing oor Bitcoin se sentralisering gelees het. Sy verwysing na eweknie-geëvalueerde navorsing en toewyding om die waarheid te soek, resoneer diep met die uitdagings wat ek in die Bitcoin-ekosisteem waargeneem het. Hierdie stuk bou voort op my vorige verkenning van Bitcoin se argitektuur en individuele soewereiniteit deur node-operasie en mynbou.





Vandag moet ons 'n ongemaklike waarheid konfronteer, terwyl Bitcoin se ontwerp desentralisasie briljant moontlik maak, trek die menslike natuur ons konsekwent na sentralisasie. Is hierdie spanning bloot 'n manifestasie van gierigheid, of iets meer fundamenteel tot menslike gedrag?





Die reis begin met Bitcoin se oorspronklike visie van 'n eweknie-elektroniese kontantstelsel wat betroubare tussengangers uitskakel. Satoshi Nakamoto het elegant "een SVE, een stem" voorgestel, 'n netwerk waar miljoene deelnemers elk hul klein deel sal bydra om ware desentralisasie te handhaaf. Navorsing deur Makarov en Schoar openbaar egter 'n skrille kontras met hierdie visie.





Hul omvattende 2022-studie toon dat die Bitcoin-ekosisteem deur 'n paar kragtige speler oorheers word, waardeur uitruilings 75% van die werklike Bitcoin-volume beheer, mynbou hoogs gekonsentreer is en individuele besit aansienlike eienaarskapskeefheid toon. Hierdie kragkonsentrasie weerspieël vreeslik die tradisionele finansiële stelsel wat Bitcoin wou vervang.





Die wetenskaplike debat rondom hierdie bevindinge laat belangrike metodologiese vrae ontstaan. Kritici beklemtoon uitdagings om individuele mynwerkers definitief te identifiseer en blokkettingadresse in 'n skuilnaamstelsel te groepeer. Sommige argumenteer dat mynpoele vrywillige samewerking eerder as ware sentralisasie verteenwoordig, en ruilvolumesyfers kan interne oordragte eerder as werklike handel insluit.





Hierdie sentralisering skep werklike kwesbaarhede. Die risiko van 'n 51%-aanval word meer dringend tydens prysdalings of na halvering van gebeure, wat Bitcoin se fundamentele beginsels bedreig.





Waarom vind hierdie sentralisering plaas in 'n stelsel wat uitdruklik ontwerp is om dit te voorkom? Die antwoord lê diep in ons menslike natuur. Ons soek natuurlik doeltreffendheid deur na mynpoele te beweeg vir bestendige opbrengste eerder as die loteryagtige uitbetalings van solo-mynbou. Ons is aangetrokke tot skaal, aangesien groot bedrywighede hul grootte benut om beter elektrisiteitstariewe te beding en doeltreffender hardeware te bekostig. En ten spyte van Bitcoin se belofte van self-soewereiniteit, verkies baie van ons steeds die bekende gemak van tussengangers wat ons bates bestuur.





Die gemeenskap staar nou 'n deurslaggewende besluit in die gesig, aanvaar ons hierdie verskuiwing na sentralisasie as onvermydelik, of neem dapper aksie om Bitcoin met sy oorspronklike visie in lyn te bring? Die uiteindelike "rooi knoppie", 'n harde vurk wat terugkeer na ware desentralisasie, bly ons laaste uitweg. So 'n vurk sal komplekse uitdagings moet oplos en sodoende groot invloed deur veelvuldige nodusse voorkom, netwerksekuriteit met verspreide hash-krag handhaaf en breë geografiese deelname verseker.





Miskien is die oplossing nie 'n onmiddellike harde vurk nie, maar 'n transformasiereis. Ons kan protokolwysigings implementeer wat mynboukonsentrasie ontmoedig, terwyl individuele mynbou meer lewensvatbaar maak. Gemeenskapsinisiatiewe wat noduswerking en opvoeding oor die belangrikheid van desentralisasie bevorder, kan geleidelike verandering aandryf.





Die skoonheid van Bitcoin se gedesentraliseerde ontwerp berus uiteindelik in sy gemeenskap se hande. Terwyl gierigheid kan lei tot gesentraliseerde samespannende korporatiewe strukture, bemagtig die soeke na finansiële soewereiniteit gebruikers met die vermoë om deur 'n harde vurk uit te gooi indien nodig. Elke individu wat 'n nodus bestuur, solo-ontginning probeer of pleit vir protokolverbeterings, sluit aan by hierdie deurslaggewende stryd vir ware desentralisasie.





Die droom van "een SVE, een stem" leef steeds. Die vraag gaan nie meer oor tegnologie nie, dit gaan daaroor of ons ons menslike neigings tot sentralisasie kan oorkom om Satoshi se visie te bereik. Die antwoord sal nie net Bitcoin se toekoms vorm nie, maar die toekoms van gedesentraliseerde finansies self.