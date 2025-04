Bitcoin po i ngjan tmerrësisht sistemit financiar që ishte menduar të zëvendësohej

liavaa.space/blog/20250209/20250209.md at main · EdwinLiavaa/liavaa.space · GitHub

Si një mentor me Bitcoin Talents , u frymëzova për të shkruar këtë pjesë pasi lexova postimin në LinkedIn të Co-Pierre Georg rreth centralizimit të Bitcoin. Referenca e tij për kërkimin e rishikuar nga kolegët dhe angazhimin për të kërkuar të vërtetën rezonon thellë me sfidat që kam vërejtur në ekosistemin e Bitcoin. Kjo pjesë bazohet në eksplorimin tim të mëparshëm të arkitekturës së Bitcoin dhe sovranitetit individual përmes funksionimit të nyjeve dhe minierave.





Sot, ne duhet të përballemi me një të vërtetë të pakëndshme, ndërkohë që dizajni i Bitcoin mundëson shkëlqyeshëm decentralizimin, natyra njerëzore na tërheq vazhdimisht drejt centralizimit. A është ky tension thjesht një manifestim i lakmisë, apo diçka më thelbësore për sjelljen njerëzore?





Udhëtimi fillon me vizionin origjinal të Bitcoin për një sistem të parave elektronike peer-to-peer që eliminon ndërmjetësit e besuar. Satoshi Nakamoto propozoi në mënyrë elegante "një CPU, një votë", një rrjet ku miliona pjesëmarrës do të kontribuonin secili pjesën e tyre të vogël për të ruajtur decentralizimin e vërtetë. Megjithatë, hulumtimi nga Makarov dhe Schoar zbulon një kontrast të fortë me këtë vizion.





Studimi i tyre gjithëpërfshirës i vitit 2022 tregon se ekosistemi Bitcoin dominohet nga disa lojtarë të fuqishëm, ku shkëmbimet kontrollojnë 75% të vëllimit real të Bitcoin, minierat janë shumë të përqendruara dhe pronat individuale tregojnë anshmëri të konsiderueshme të pronësisë. Ky përqendrim i fuqisë pasqyron në mënyrë të frikshme sistemin tradicional financiar që Bitcoin synon të zëvendësojë.





Debati shkencor rreth këtyre gjetjeve ngre pyetje të rëndësishme metodologjike. Kritikët theksojnë sfidat në identifikimin përfundimtar të minatorëve individualë dhe grupimin e adresave të blockchain në një sistem pseudonim. Disa argumentojnë se grupet e minierave përfaqësojnë bashkëpunime vullnetare dhe jo centralizim të vërtetë, dhe shifrat e vëllimit të këmbimit mund të përfshijnë transferime të brendshme në vend të tregtisë aktuale.





Ky centralizim krijon dobësi reale. Rreziku i një sulmi prej 51% bëhet më i ngutshëm gjatë rënies së çmimeve ose pas përgjysmimit të ngjarjeve, duke kërcënuar parimet themelore të Bitcoin.





Pse ndodh ky centralizim në një sistem të krijuar në mënyrë eksplicite për ta parandaluar atë? Përgjigja qëndron thellë në natyrën tonë njerëzore. Natyrisht, ne kërkojmë efikasitet, duke u tërhequr drejt pishinave të minierave për kthime të qëndrueshme në vend të pagesave të ngjashme me llotarinë e minierave solo. Ne jemi të tërhequr në shkallë, pasi operacionet e mëdha përdorin madhësinë e tyre për të negociuar tarifa më të mira të energjisë elektrike dhe për të përballuar pajisje më efikase. Dhe pavarësisht premtimit të Bitcoin për vetë-sovranitet, shumë prej nesh ende preferojnë komoditetin e njohur të ndërmjetësve që menaxhojnë asetet tona.





Komuniteti tani përballet me një vendim vendimtar, a e pranojmë këtë lëvizje drejt centralizimit si të pashmangshme, apo ndërmarrim veprime të guximshme për të riorganizuar Bitcoin me vizionin e tij origjinal? "Butoni i kuq" i fundit, një pirun i fortë që kthehet në decentralizimin e vërtetë mbetet zgjidhja jonë e fundit. Një fork i tillë do të duhej të zgjidhte sfida komplekse duke parandaluar kështu ndikimin e madh përmes nyjeve të shumta, duke ruajtur sigurinë e rrjetit me fuqi të shpërndarë hash dhe duke siguruar pjesëmarrje të gjerë gjeografike.





Ndoshta zgjidhja nuk është një rrugëtim i menjëhershëm i vështirë, por një udhëtim transformimi. Ne mund të zbatojmë modifikime të protokollit duke dekurajuar përqendrimin e minierave duke e bërë minierën individuale më të zbatueshme. Iniciativat e komunitetit që promovojnë funksionimin e nyjeve dhe edukimin për rëndësinë e decentralizimit mund të nxisin ndryshime graduale.





Bukuria e dizajnit të decentralizuar të Bitcoin qëndron në fund të fundit në duart e komunitetit të tij. Ndërsa lakmia mund të çojë në strukturat e centralizuara të marrëveshjeve të korporatave, kërkimi për sovranitet financiar i fuqizon përdoruesit me aftësinë për të nxjerrë përmes një piruni të fortë nëse është e nevojshme. Çdo individ që drejton një nyje, duke tentuar minierën e vetme, ose duke mbrojtur për përmirësime të protokollit i bashkohet kësaj beteje vendimtare për decentralizim të vërtetë.





Ëndrra e “një CPU, një votë” ende jeton. Pyetja nuk ka të bëjë më me teknologjinë, por nëse ne mund të kapërcejmë tendencat tona njerëzore drejt centralizimit për të arritur vizionin e Satoshi. Përgjigja do të formësojë jo vetëm të ardhmen e Bitcoin, por të ardhmen e vetë financave të decentralizuara.