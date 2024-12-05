የMEXC ሪፈራል ፕሮግራም ማሻሻል፡ ትላልቅ ሽልማቶች፣ የተሻሉ ጥቅሞች!

ሲንጋፖር፣ ዲሴምበር 5፣ 2024 – መሪ crypto exchange MEXC ወደ ሪፈራል ኮሚሽን ፕሮግራሙ አጠቃላይ ማሻሻያ በይፋ አስታውቋል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጠቃሚዎች የተሻሻሉ ጥቅሞችን ይሰጣል።
በተዘመነው ፖሊሲ፣ የሪፈራል ኮሚሽን ለንግድ ክፍያዎች ወደ 40% ጨምሯል፣ የተመረጡ ክልሎች እስከ 60% የሚደሰቱበት ዋጋ ያለው ሲሆን ይህም ለተጠቃሚ ማበረታቻዎች አዲስ መመዘኛ አዘጋጅቷል።
እንደ የዚህ ማሻሻያ አካል፣ ዋቢዎች ለእያንዳንዱ ትክክለኛ ጋባዥ በFutures ጉርሻዎች እስከ 60 USDT ሊያገኙ ይችላሉ፣ እያንዳንዱ ትክክለኛ ጋባዥ ግን የ20 USDT Futures ጉርሻ ያገኛል።
ይህ ማሻሻያ የማጣቀሻ ገቢን ከማሳደጉም በላይ ለሁለቱም አጣቃሾች እና ተጋባዦቻቸው የጋራ ጥቅሞችን ያረጋግጣል። የሪፈራል መስፈርቶች ካልጨመሩ፣ ተጠቃሚዎች በተሻሻለው ፖሊሲ መሰረት ከፍተኛ ሽልማቶችን ማግኘት ይችላሉ፣ ይህም MEXC የተጠቃሚን ጥቅሞች ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ጓደኞችን በመጋበዝ ተጠቃሚዎች በተጨማሪ እነዚህን ተጨማሪ ጥቅሞች ማግኘት ይችላሉ፡
ይህ ማሻሻያ MEXC የማህበረሰቡን ስነ-ምህዳር በሚያጠናክርበት ጊዜ ተጠቃሚዎቹን የማብቃት ተልዕኮን አጉልቶ ያሳያል። ተጠቃሚዎች በመድረክ ስኬት ላይ እንዲካፈሉ በማድረግ፣ MEXC ልዩ እሴት ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያረጋግጣል።
ወደፊት በመመልከት፣ MEXC ፈጠራን መፍጠር፣ የተጠቃሚ ተሞክሮዎችን ማሻሻል እና የበለጠ ጠቃሚ ፕሮግራሞችን ለአለም አቀፍ ማህበረሰቡ ማስተዋወቅ ይቀጥላል።
በ 2018 የተመሰረተው MEXC "የእርስዎ ቀላሉ መንገድ ወደ ክሪፕቶ" ለመሆን ቆርጧል. በ170+ አገሮች ውስጥ ከ30 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎችን በማገልገል፣ MEXC በመታየት ላይ ያሉ ቶከኖች፣ ተደጋጋሚ የአየር መውረጃ እድሎች እና ዝቅተኛ የንግድ ክፍያዎች ምርጫ ይታወቃል።
የእኛ ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ መድረክ አዲስ ነጋዴዎችን እና ልምድ ያላቸውን ባለሀብቶች ለመደገፍ የተነደፈ ሲሆን ደህንነቱ የተጠበቀ እና ቀልጣፋ የዲጂታል ንብረቶችን ተደራሽነት ያቀርባል። MEXC ለቀላልነት እና ለአዳዲስ ፈጠራዎች ቅድሚያ ይሰጣል፣ ይህም የ crypto ንግድን የበለጠ ተደራሽ እና ጠቃሚ ያደርገዋል።
የኃላፊነት ማስተባበያ፡ የክሪፕቶ ምንዛሬ ኢንቨስትመንቶች በተፈጥሮ አደጋዎችን ይይዛሉ። የቀረበው መረጃ የገንዘብ ምክርን አያካትትም። ተጓዳኝ አደጋዎችን ሙሉ በሙሉ መረዳት እና ኢንቬስት ሲያደርጉ በጥንቃቄ መቀጠል አስፈላጊ ነው. ተጠቃሚዎች ጥልቅ ምርምር እንዲያካሂዱ እና የየራሳቸውን የአደጋ መቻቻል እንዲገመግሙ ይበረታታሉ።
ይህ ታሪክ በBtcwire እንደተለቀቀ በ HackerNoon የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ