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MEXC 推荐计划升级：奖励更大，福利更好！经过@btcwire

MEXC 推荐计划升级：奖励更大，福利更好！

经过 BTCWire2m2024/12/05
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MEXC 宣布全面升级其__推荐佣金计划。根据更新后的政策，交易费的推荐佣金率已提高至 40%。部分地区可享受高达 60% 的费率。通过邀请朋友，用户还可以获得这些额外福利。
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新加坡，2024 年 12 月 5 日——领先的加密货币交易所 MEXC 正式宣布全面升级其推荐佣金计划，为全球用户带来更大的利益。


根据新政策，交易费的推荐佣金比例提升至 40%，部分地区可享受高达 60% 的佣金比例，为用户激励树立了新的标杆。


作为此次升级的一部分，推荐人现在可以为每位有效邀请人获得高达 60 USDT 的期货奖金，而每位有效邀请人将获得 20 USDT 的期货奖金。


此次升级不仅提升了推荐人收益，也确保了推荐人和被邀请人双方的利益。在推荐门槛不提高的情况下，新政策下用户可享受到更高的奖励，体现了 MEXC 致力于提升用户利益的决心。


通过邀请朋友，用户还可以获得以下额外福利：


  1. 热门代币空投：用户可以邀请好友参与代币空投活动并完成任务来获得优质项目的代币奖励。
  2. 奖励倍数：用户可以通过邀请朋友参与来增加收入MEXC 的 Kickstarter 活动。邀请更多有效受邀者会增加奖励乘数，从而获得更大份额的代币奖励。


此次升级凸显了 MEXC 的使命，即在增强社区生态系统的同时赋能用户。通过让用户分享平台的成功，MEXC 重申了其提供卓越价值的承诺。


展望未来，MEXC 将继续创新，增强用户体验，并为其全球社区推出更多奖励计划。

关于 MEXC

MEXC 成立于 2018 年，致力于成为“您获取加密货币的最简单方式”。MEXC 为 170 多个国家/地区的 3000 多万用户提供服务，以其广泛的热门代币选择、频繁的空投机会和低交易费用而闻名。


我们用户友好的平台旨在支持新交易者和经验丰富的投资者，提供安全高效的数字资产访问。MEXC 优先考虑简单性和创新性，使加密货币交易更容易获得和更有利可图。

官方网站电报邀请好友如何邀请朋友


免责声明：加密货币投资具有固有风险。所提供的信息不构成财务建议。充分了解相关风险并在投资时谨慎行事非常重要。鼓励用户进行彻底的研究并评估其个人风险承受能力。

这篇文章由 Btcwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息这里



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