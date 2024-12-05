MEXC 推荐计划升级：奖励更大，福利更好！

新加坡，2024 年 12 月 5 日——领先的加密货币交易所 MEXC 正式宣布全面升级其推荐佣金计划，为全球用户带来更大的利益。





根据新政策，交易费的推荐佣金比例提升至 40%，部分地区可享受高达 60% 的佣金比例，为用户激励树立了新的标杆。





作为此次升级的一部分，推荐人现在可以为每位有效邀请人获得高达 60 USDT 的期货奖金，而每位有效邀请人将获得 20 USDT 的期货奖金。





此次升级不仅提升了推荐人收益，也确保了推荐人和被邀请人双方的利益。在推荐门槛不提高的情况下，新政策下用户可享受到更高的奖励，体现了 MEXC 致力于提升用户利益的决心。





通过邀请朋友，用户还可以获得以下额外福利：









此次升级凸显了 MEXC 的使命，即在增强社区生态系统的同时赋能用户。通过让用户分享平台的成功，MEXC 重申了其提供卓越价值的承诺。





展望未来，MEXC 将继续创新，增强用户体验，并为其全球社区推出更多奖励计划。

关于 MEXC

MEXC 成立于 2018 年，致力于成为“您获取加密货币的最简单方式”。MEXC 为 170 多个国家/地区的 3000 多万用户提供服务，以其广泛的热门代币选择、频繁的空投机会和低交易费用而闻名。





我们用户友好的平台旨在支持新交易者和经验丰富的投资者，提供安全高效的数字资产访问。MEXC 优先考虑简单性和创新性，使加密货币交易更容易获得和更有利可图。

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这篇文章由 Btcwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里





