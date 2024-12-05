MEXC Yönlendirme Programı Yükseltmesi: Daha Büyük Ödüller, Daha İyi Avantajlar!

SİNGAPUR, 5 Aralık 2024 – Önde gelen kripto para borsası MEXC, dünya çapındaki kullanıcılarına gelişmiş avantajlar sunan yönlendirme komisyonu programında kapsamlı bir yükseltme yaptığını resmen duyurdu.





Güncellenen politika kapsamında, işlem ücretleri için yönlendirme komisyonu oranları %40'a çıkarıldı ve belirli bölgelerde %60'a kadar varan oranlardan yararlanıldı; bu da kullanıcı teşvikleri için yeni bir kıstas oluşturdu.





Bu yükseltmenin bir parçası olarak, yönlendirenler artık her geçerli davetli için 60 USDT'ye kadar Vadeli İşlem bonusu kazanabilecek, her geçerli davetli ise 20 USDT Vadeli İşlem bonusu alacak.





Bu yükseltme yalnızca yönlendirenlerin kazançlarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda hem yönlendirenler hem de davetlileri için karşılıklı faydalar sağlar. Yönlendirme gereksinimlerinde herhangi bir artış olmadan, kullanıcılar güncellenen politika kapsamında önemli ölçüde daha yüksek ödüllerin keyfini çıkarabilir ve bu da MEXC'nin kullanıcı faydalarını artırmaya olan bağlılığını yansıtır.





Kullanıcılar arkadaşlarını davet ederek şu ek ayrıcalıklara da erişebilirler:





Trend Token Airdrop'ları: Kullanıcılar arkadaşlarını katılmaya davet edebilir Jeton Airdrop'u Etkinliklere katılın ve premium projelerden token ödüllerinden pay kazanmak için görevleri tamamlayın. Ödül Çarpanları: Kullanıcılar arkadaşlarını katılmaya davet ederek kazançlarını artırabilirler. MEXC'nin Kickstarter etkinlikleri Daha fazla geçerli davetliyi yönlendirmek, ödül çarpanını artırır ve bu da daha büyük bir token ödülü payıyla sonuçlanır.





Bu yükseltme, MEXC'nin topluluk ekosistemini güçlendirirken kullanıcılarını güçlendirme misyonunu vurgular. Kullanıcıların platformun başarısını paylaşmalarını sağlayarak MEXC, olağanüstü değer sağlama taahhüdünü yeniden teyit eder.





MEXC, geleceğe yönelik olarak yenilik yapmaya, kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye ve küresel topluluğu için daha ödüllendirici programlar sunmaya devam edecek.

MEXC Hakkında

2018 yılında kurulan MEXC, "Kriptoya Giden En Kolay Yolunuz" olma konusunda kararlıdır. 170'ten fazla ülkede 30 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren MEXC, geniş yelpazedeki trend token'ları, sık airdrop fırsatları ve düşük işlem ücretleriyle tanınır.





Kullanıcı dostu platformumuz, hem yeni yatırımcıları hem de deneyimli yatırımcıları desteklemek için tasarlanmıştır ve dijital varlıklara güvenli ve etkili erişim sunar. MEXC, kripto ticaretini daha erişilebilir ve ödüllendirici hale getirerek basitliğe ve yeniliğe öncelik verir.

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Uyarı: Kripto para yatırımları doğal riskler taşır. Sağlanan bilgiler finansal tavsiye teşkil etmez. Yatırım yaparken ilişkili riskleri tam olarak anlamak ve dikkatli davranmak önemlidir. Kullanıcıların kapsamlı bir araştırma yapmaları ve bireysel risk toleranslarını değerlendirmeleri önerilir.

Bu hikaye Btcwire tarafından HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada





