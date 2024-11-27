Trust Wallet በታማኝነት Wallet ማስጀመሪያ ላይ የአለም የዳይፒያን (WOD) አስተዋውቋል

ዱባይ፣ አረብ ኢሚሬትስ፣ ህዳር 27፣ 2024/Chainwire/--Trust Wallet፣ ከ140 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች የሚታመኑት መሪ የዌብ3 የኪስ ቦርሳ፣ የሽልማት ማስመሰያውን የሚያሳዩ ትረስት Wallet Launchpool ስር ሶስተኛውን ፕሮጀክት አስታውቋል።
$WOD የትውልድ ተወላጅ ምልክት ነው።
ተለዋዋጭ ሥነ ምህዳር DeFiን፣ NFTsን፣ Gamingን እና AIን ወደ አንድ መሳጭ ተሞክሮ ያዋህዳል። ለዚህ የማስጀመሪያ ገንዳ ዘመቻ፣ World of Dypians ከጠቅላላው የ$WOD አቅርቦት 1% ለታረስት Wallet Launchpool ተሳታፊዎች ይመድባል።
Trust Wallet Launchpool TWT ያዢዎች እና የትረስት Wallet ተጠቃሚዎች የሆኑ ሌሎች ማስመሰያ ያዢዎች ደህንነቱ በተጠበቀ እና ለተጠቃሚ ምቹ በሆነ መንገድ ተስፋ ሰጪ ፕሮጀክቶችን በማግኘት እና በመሳተፍ ሽልማቶችን የማግኘት እድልን ይፈቅዳል።
እንደ TWT ያሉ ቶከኖችን በመቆለፍ ወይም ለእያንዳንዱ ዘመቻ የተመደቡ ማናቸውም የአጋር ቶከኖች ተጠቃሚዎች ከሁለቱም ቅድመ-ጅምር እና ከተጀመሩ የማስመሰያ ፕሮጄክቶች አዲስ ማስመሰያዎችን ወይም ሽልማቶችን ማግኘት ይችላሉ ፣የእነሱን ፖርትፎሊዮ በማብዛት እና አዳዲስ ፈጠራዎችን በተቀነሰ አደጋ ይደግፋሉ።
በመተግበሪያው “አግኝ” ክፍል ውስጥ ይገኛል፣ ትረስት የኪስ ማስጀመሪያው በአስተማማኝ በሰንሰለት ላይ ባሉ ዘመናዊ ኮንትራቶች እና ክፍት ምንጭ ፕሮቶኮሎች የተጎለበተ ነው፣ ይህም ከማእከላዊ አማራጮች የሚለይ ሲሆን በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያሉ የ crypto እድሎችን ለማሰስ ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ ተሞክሮ ይሰጣል።
ማስጀመሪያ 3፡ $WODን በማሳየት ላይ
የትረስት Wallet ማስጀመሪያ ዘመቻ ዝርዝሮች እንደሚከተለው ናቸው።
$WOD በEpic Games ላይ የሚገኘው መሪ የ BNB Chain ጨዋታ መድረክ የሆነውን የዳይፒያንን ሥነ ምህዳር ያቀጣጥላል። እሱ የ BNB Chain Alliance ፕሮግራም አካል ነው እና የ DAU ማበረታቻ አሸናፊ፣ በ:
$WOD በኖቬምበር 27 ቀን 11፡00 AM UTC ላይ KuCoin፣ Gate.io፣ MEXC እና PancakeSwapን ጨምሮ በበርካታ የምስጠራ ልውውጦች ላይ ለመዘርዘር ተዘጋጅቷል።
የትረስት Wallet ማስጀመሪያ ቁልፍ ባህሪዎች
ትረስት Wallet Launchpool ሁለቱንም ተጠቃሚዎችን እና ፕሮጀክቶችን የሚደግፍ የትብብር ስነ-ምህዳር ይፈጥራል።
ለተጠቃሚዎች፡ የዌብ3 መልክዓ ምድርን እያሰሱ እና ፖርትፎሊዮዎችን በማብዛት የፕሮጀክት ቶከኖችን ለማግኘት ያልተማከለ መንገድ።
ለፕሮጀክቶች፡ ታይነትን ለመጨመር እና ማህበረሰቡን ለመገንባት ልዩ የሆነ መድረክ ከTrust Wallet ሰፊ የተጠቃሚ መሰረት ጋር በመገናኘት፣ በተወዳዳሪ ገበያ ውስጥ እድገትን ለማምጣት የታቀደ።
$WODን የሚያሳየው የ Trust Wallet ሶስተኛው ማስጀመሪያ አሁን በቀጥታ ወጥቷል። ተጠቃሚዎች ይችላሉ።
የብሎክቼይን ቴክኖሎጂን ከአስማጭ ጨዋታ ጋር በማዋሃድ፣ የዳይፒያን አለም ተጫዋቾች ተጫዋቾችን በNFTs፣ ያልተማከለ ኢኮኖሚዎች እና በማህበረሰብ የሚመራ ስነ-ምህዳር እውነተኛ ባለቤትነት ያላቸውን ተጫዋቾች ያበረታታል።
በሚሰራው እያንዳንዱ አውታረ መረብ ላይ መሪ የጨዋታ ስነ-ምህዳር እንደመሆኑ፣ አለም ኦፍ ዳይፒያን ለተጠቃሚዎች ተሳትፎ እና ፈጠራ አዳዲስ መመዘኛዎችን ማዘጋጀቱን ቀጥሏል፣ ይህም ለተጫዋቾች እርስ በርስ የተገናኙ ምናባዊ ዓለሞችን ያለምንም እንከን የማግኘት እድል ይሰጣል።
በሚያስደንቅ ግራፊክስ፣ በሚታወቅ የተጠቃሚ ጉዞ እና በተደራሽነት ላይ በማተኮር መድረኩ ምርጡን የWeb2 መተዋወቅ እና የዌብ3 ፈጠራን በአንድ ላይ በማሰባሰብ በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጫዋቾች ሁሉን ያካተተ ቦታ ይፈጥራል።
ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ፣ World of Dypians Gaming፣ DeFi፣ NFTs፣ እና AI ወደ አንድ እንከን የለሽ መድረክ በማዋሃድ የጨዋታ መልክዓ ምድሩን እንደገና ለመወሰን ተሰጥቷል፣ ይህም ለተጫዋቾች ታላቅ ልምድን ይፈጥራል።
ለንግድ ስራ ትብብር ተጠቃሚዎች የሚከተሉትን ማነጋገር ይችላሉ፡-
የግንኙነት ኃላፊ
ዳሚ ኦዱፉዋ
የ Wallet እምነት
ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ