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Trust Wallet በታማኝነት Wallet ማስጀመሪያ ላይ የአለም የዳይፒያን (WOD) አስተዋውቋል@chainwire
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Trust Wallet በታማኝነት Wallet ማስጀመሪያ ላይ የአለም የዳይፒያን (WOD) አስተዋውቋል

Chainwire3m2024/11/27
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

ትረስት Wallet Launchpool የሽልማት ማስመሰያ $WOD የሚያሳይ አዲስ ፕሮጀክት ነው። ዓለም ኦፍ ዳይፒያን በEpic Games ላይ የሚገኝ መሪ የ BNB Chain ጨዋታ መድረክ ነው። ማስመሰያው በኖቬምበር 27 ቀን 11፡00 AM UTC ላይ በበርካታ የምስጠራ ልውውጦች ላይ ይዘረዘራል።
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ዱባይ፣ አረብ ኢሚሬትስ፣ ህዳር 27፣ 2024/Chainwire/--Trust Wallet፣ ከ140 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች የሚታመኑት መሪ የዌብ3 የኪስ ቦርሳ፣ የሽልማት ማስመሰያውን የሚያሳዩ ትረስት Wallet Launchpool ስር ሶስተኛውን ፕሮጀክት አስታውቋል። $WOD .


$WOD የትውልድ ተወላጅ ምልክት ነው። የዳይፒያን ዓለም ፣ በEpic Games ላይ የሚገኝ MMORPG ፣ በተገናኘ ምናባዊ ዓለም ውስጥ የተቀመጠ ፣ የላቀ AI ፣ አስደናቂ ግራፊክስ እና መሳጭ ጨዋታን ያሳያል።


ተለዋዋጭ ሥነ ምህዳር DeFiን፣ NFTsን፣ Gamingን እና AIን ወደ አንድ መሳጭ ተሞክሮ ያዋህዳል። ለዚህ የማስጀመሪያ ገንዳ ዘመቻ፣ World of Dypians ከጠቅላላው የ$WOD አቅርቦት 1% ለታረስት Wallet Launchpool ተሳታፊዎች ይመድባል።

እምነት የኪስ ቦርሳ ማስጀመሪያ እንዴት እንደሚሰራ

Trust Wallet Launchpool TWT ያዢዎች እና የትረስት Wallet ተጠቃሚዎች የሆኑ ሌሎች ማስመሰያ ያዢዎች ደህንነቱ በተጠበቀ እና ለተጠቃሚ ምቹ በሆነ መንገድ ተስፋ ሰጪ ፕሮጀክቶችን በማግኘት እና በመሳተፍ ሽልማቶችን የማግኘት እድልን ይፈቅዳል።


እንደ TWT ያሉ ቶከኖችን በመቆለፍ ወይም ለእያንዳንዱ ዘመቻ የተመደቡ ማናቸውም የአጋር ቶከኖች ተጠቃሚዎች ከሁለቱም ቅድመ-ጅምር እና ከተጀመሩ የማስመሰያ ፕሮጄክቶች አዲስ ማስመሰያዎችን ወይም ሽልማቶችን ማግኘት ይችላሉ ፣የእነሱን ፖርትፎሊዮ በማብዛት እና አዳዲስ ፈጠራዎችን በተቀነሰ አደጋ ይደግፋሉ።


በመተግበሪያው “አግኝ” ክፍል ውስጥ ይገኛል፣ ትረስት የኪስ ማስጀመሪያው በአስተማማኝ በሰንሰለት ላይ ባሉ ዘመናዊ ኮንትራቶች እና ክፍት ምንጭ ፕሮቶኮሎች የተጎለበተ ነው፣ ይህም ከማእከላዊ አማራጮች የሚለይ ሲሆን በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያሉ የ crypto እድሎችን ለማሰስ ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ ተሞክሮ ይሰጣል።


ማስጀመሪያ 3፡ $WODን በማሳየት ላይ

የትረስት Wallet ማስጀመሪያ ዘመቻ ዝርዝሮች እንደሚከተለው ናቸው።


  • የሽልማት ማስመሰያ፡$WOD
  • የመቆለፊያ ማስመሰያ፡$TWT
  • Blockchain: BNB ስማርት ሰንሰለት
  • አጠቃላይ የሽልማት ድልድል፡ ከጠቅላላ አቅርቦት 1% (10 ሚሊዮን ዶላር WOD)
  • የዘመቻ ጊዜ፡ 6፡00AM UTC፣ ህዳር 27 – 6፡00AM UTC፣ ዲሴምበር 4
  • የመቆለፊያ ጊዜ፡ ቶከኖች ከመቆለፊያ ጊዜ ጀምሮ ለ7 ቀናት (168 ሰዓታት) ተቆልፈዋል።
  • የሽልማት ስሌት፡ በመጀመርያ ጊዜ እና የማስመሰያ መጠን ላይ በመመስረት።


$WOD በEpic Games ላይ የሚገኘው መሪ የ BNB Chain ጨዋታ መድረክ የሆነውን የዳይፒያንን ሥነ ምህዳር ያቀጣጥላል። እሱ የ BNB Chain Alliance ፕሮግራም አካል ነው እና የ DAU ማበረታቻ አሸናፊ፣ በ:


  • 895,000+ በየቀኑ ንቁ ተጠቃሚዎች (DAUs)
  • 174 ሚሊዮን በሰንሰለት ግብይቶች
  • 1.2 ሚሊዮን የማህበረሰብ አባላት


$WOD በኖቬምበር 27 ቀን 11፡00 AM UTC ላይ KuCoin፣ Gate.io፣ MEXC እና PancakeSwapን ጨምሮ በበርካታ የምስጠራ ልውውጦች ላይ ለመዘርዘር ተዘጋጅቷል።

የትረስት Wallet ማስጀመሪያ ቁልፍ ባህሪዎች

ትረስት Wallet Launchpool ሁለቱንም ተጠቃሚዎችን እና ፕሮጀክቶችን የሚደግፍ የትብብር ስነ-ምህዳር ይፈጥራል።


ለተጠቃሚዎች፡ የዌብ3 መልክዓ ምድርን እያሰሱ እና ፖርትፎሊዮዎችን በማብዛት የፕሮጀክት ቶከኖችን ለማግኘት ያልተማከለ መንገድ።


ለፕሮጀክቶች፡ ታይነትን ለመጨመር እና ማህበረሰቡን ለመገንባት ልዩ የሆነ መድረክ ከTrust Wallet ሰፊ የተጠቃሚ መሰረት ጋር በመገናኘት፣ በተወዳዳሪ ገበያ ውስጥ እድገትን ለማምጣት የታቀደ።


$WODን የሚያሳየው የ Trust Wallet ሶስተኛው ማስጀመሪያ አሁን በቀጥታ ወጥቷል። ተጠቃሚዎች ይችላሉ። Trust Wallet አውርድ የብሎክቼይን ጨዋታን እና የዴፋይን ዝግመተ ለውጥ በመደገፍ ለመሳተፍ እና ሽልማቶችን ለማግኘት።

ስለ Dypians ዓለም

የዳይፒያን ዓለም በባህላዊ Web2 ጨዋታ እና ባልተማከለው የWeb3 የወደፊት መካከል ያለውን ክፍተት የሚያገናኝ አብዮታዊ MMORPG ነው።


የብሎክቼይን ቴክኖሎጂን ከአስማጭ ጨዋታ ጋር በማዋሃድ፣ የዳይፒያን አለም ተጫዋቾች ተጫዋቾችን በNFTs፣ ያልተማከለ ኢኮኖሚዎች እና በማህበረሰብ የሚመራ ስነ-ምህዳር እውነተኛ ባለቤትነት ያላቸውን ተጫዋቾች ያበረታታል።


በሚሰራው እያንዳንዱ አውታረ መረብ ላይ መሪ የጨዋታ ስነ-ምህዳር እንደመሆኑ፣ አለም ኦፍ ዳይፒያን ለተጠቃሚዎች ተሳትፎ እና ፈጠራ አዳዲስ መመዘኛዎችን ማዘጋጀቱን ቀጥሏል፣ ይህም ለተጫዋቾች እርስ በርስ የተገናኙ ምናባዊ ዓለሞችን ያለምንም እንከን የማግኘት እድል ይሰጣል።


በሚያስደንቅ ግራፊክስ፣ በሚታወቅ የተጠቃሚ ጉዞ እና በተደራሽነት ላይ በማተኮር መድረኩ ምርጡን የWeb2 መተዋወቅ እና የዌብ3 ፈጠራን በአንድ ላይ በማሰባሰብ በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጫዋቾች ሁሉን ያካተተ ቦታ ይፈጥራል።


ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ፣ World of Dypians Gaming፣ DeFi፣ NFTs፣ እና AI ወደ አንድ እንከን የለሽ መድረክ በማዋሃድ የጨዋታ መልክዓ ምድሩን እንደገና ለመወሰን ተሰጥቷል፣ ይህም ለተጫዋቾች ታላቅ ልምድን ይፈጥራል።

ለንግድ ስራ ትብብር ተጠቃሚዎች የሚከተሉትን ማነጋገር ይችላሉ፡- [email protected]

ስለ ትረስት Wallet

የ Wallet እምነት የዲጂታል ንብረቶቻቸውን ኃይል ሙሉ በሙሉ በባለቤትነት ለመያዝ፣ ለመቆጣጠር እና ለመጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቀ፣ እራሱን የሚጠብቅ Web3 ቦርሳ እና መግቢያ ነው። ከጀማሪዎች እስከ ልምድ ያላቸው ተጠቃሚዎች ትረስት Wallet ዌብ3ን ለመለማመድ፣ dAppsን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መድረስ፣ ክሪፕቶፕ እና ኤንኤፍቲኦቻቸውን እንዲያከማቹ እና እንዲያስተዳድሩ እንዲሁም ለመግዛት፣ ለመሸጥ እና ለመሸጥ ቀላል፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ ለማድረግ ያለመ ነው። ሽልማቶችን ለማግኘት crypto - ሁሉም በአንድ ቦታ እና ያለ ገደብ።

ተገናኝ

የግንኙነት ኃላፊ

ዳሚ ኦዱፉዋ

የ Wallet እምነት

[email protected]

ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ እዚህ


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