Trust Wallet introduceert World Of Dypians (WOD) op Trust Wallet Launchpool

DUBAI, VAE, 27 november 2024/Chainwire/--Trust Wallet, een toonaangevende self-custody Web3-wallet die door meer dan 140 miljoen gebruikers wordt vertrouwd, heeft het derde project onder Trust Wallet Launchpool aangekondigd, met de beloningstoken $WOD .





$WOD is het oorspronkelijke token van Wereld van Dypians , een MMORPG beschikbaar op Epic Games, die zich afspeelt in een verbonden virtuele wereld, met geavanceerde AI, verbluffende graphics en meeslepende gameplay.





Het dynamische ecosysteem combineert DeFi, NFT's, Gaming en AI in één meeslepende ervaring. Voor deze launchpoolcampagne zal World of Dypians 1% van de totale $WOD-voorraad toewijzen aan Trust Wallet Launchpool-deelnemers.

Hoe Trust Wallet Launchpool werkt

Met Trust Wallet Launchpool krijgen TWT-houders en andere tokenhouders die Trust Wallet-gebruikers zijn, de kans om beloningen te ontvangen door op een veilige en gebruiksvriendelijke manier veelbelovende projecten te ontdekken en ermee aan de slag te gaan.





Door tokens zoals TWT of partnertokens die voor elke campagne zijn aangewezen te vergrendelen, kunnen gebruikers nieuwe tokens of beloningen verwerven van zowel pre-launch als gelanceerde tokenprojecten. Zo diversifiëren ze hun portefeuille en ondersteunen ze innovatieve ondernemingen met een lager risico.





Trust Wallet Launchpool is beschikbaar in de sectie 'Verdienen' van de app en wordt aangestuurd door veilige, on-chain smart contracts en open-sourceprotocollen. Daarmee onderscheidt het zich van gecentraliseerde alternatieven en biedt het een gebruiksvriendelijke ervaring om cryptokansen in een vroeg stadium te verkennen.





Launchpool 3: Met $WOD

De details van de Trust Wallet Launchpool-campagne zijn als volgt:





Beloningstoken: $WOD

Vergrendelingstoken: $TWT

Blockchain: BNB Slimme Keten

Totale beloningstoewijzing: 1% van de totale voorraad (10 miljoen $WOD)

Campagneperiode: 06:00 uur UTC, 27 november – 06:00 uur UTC, 4 december

Vergrendelingsduur: Tokens worden 7 dagen (168 uur) vergrendeld vanaf het moment van vergrendeling.

Berekening van beloningen: Gebaseerd op de starttijd van de vergrendeling en het tokenbedrag.





$WOD voedt het World of Dypians-ecosysteem, een toonaangevend BNB Chain-gamingplatform dat beschikbaar is op Epic Games. Het is onderdeel van het BNB Chain Alliance Program en een DAU Incentive Winner, met:





895.000+ dagelijkse actieve gebruikers (DAU's)

174 miljoen on-chain transacties

1,2 miljoen leden van de gemeenschap





$WOD zal op 27 november om 11:00 uur UTC op verschillende cryptocurrencybeurzen worden genoteerd, waaronder KuCoin, Gate.io, MEXC en PancakeSwap.

Belangrijkste kenmerken van Trust Wallet Launchpool

Trust Wallet Launchpool creëert een samenwerkend ecosysteem dat zowel gebruikers als projecten ondersteunt.





Voor gebruikers: een gedecentraliseerde manier om mogelijk projecttokens te verdienen terwijl u het Web3-landschap verkent en portefeuilles diversifieert.





Voor projecten: een uniek platform om de zichtbaarheid te vergroten en een community op te bouwen door verbinding te maken met de uitgebreide gebruikersbasis van Trust Wallet, ontworpen om groei te stimuleren in een concurrerende markt.





Trust Wallet's derde Launchpool met $WOD is nu live. Gebruikers kunnen Trust Wallet downloaden om deel te nemen en mogelijk beloningen te verdienen terwijl u de evolutie van blockchain gaming en DeFi ondersteunt.

Over Wereld van Dypians

Wereld van Dypians is een revolutionaire MMORPG die de kloof tussen traditioneel Web2-gamen en de gedecentraliseerde toekomst van Web3 overbrugt.





Door blockchaintechnologie te integreren met meeslepende gameplay, geeft World of Dypians spelers echt eigenaarschap over in-game assets via NFT's, gedecentraliseerde economieën en een levendig, door de community aangestuurd ecosysteem.





Als toonaangevend gaming-ecosysteem op elk netwerk dat het exploiteert, blijft World of Dypians nieuwe normen stellen voor gebruikersbetrokkenheid en innovatie. Het biedt spelers naadloze toegang tot onderling verbonden virtuele werelden.





Met verbluffende graphics, een intuïtieve gebruikerservaring en een focus op toegankelijkheid combineert het platform het beste van Web2-bekendheid met Web3-innovatie, waardoor een inclusieve ruimte ontstaat voor gamers over de hele wereld.





Sinds de oprichting heeft World of Dypians zich toegelegd op het opnieuw definiëren van het gamelandschap door gaming, DeFi, NFT's en AI samen te voegen tot één naadloos platform, waardoor een baanbrekende ervaring voor spelers ontstaat.

Voor zakelijke samenwerkingen kunnen gebruikers contact opnemen met: [email protected]

Over Trust Wallet

Vertrouwensportefeuille is een veilige, self-custody Web3 wallet en gateway voor mensen die volledig eigenaar, controle en hefboomwerking willen hebben over hun digitale activa. Van beginners tot ervaren gebruikers, Trust Wallet wil het voor miljoenen mensen over de hele wereld makkelijker, veiliger en handiger maken om Web3 te ervaren, veilig toegang te krijgen tot dApps, hun crypto en NFT's op te slaan en te beheren, en crypto te kopen, verkopen en inzetten om beloningen te verdienen — allemaal op één plek en zonder beperkingen.

