Trust Wallet Yi Tivisa Misava Ya Dypians (WOD) Eka Trust Wallet Launchpool

DUBAI, UAE, November 27th, 2024/Chainwire/--Trust Wallet, xipachi xa Web3 lexi rhangelaka xo tihlayisa lexi tshembiwaka hi vatirhisi vo tlula 140 wa timiliyoni, xi tivise phurojeke ya vunharhu ehansi ka Trust Wallet Launchpool, leyi nga na xikombiso xa hakelo $WOD .





$WOD i xikombiso xa ntumbuluko xa Misava ya Va-Dypians , MMORPG leyi kumekaka eka Epic Games, leyi vekiweke eka misava ya xiviri leyi hlanganisiweke, leyi nga na AI ya xiyimo xa le henhla, swifaniso swo hlamarisa, na ntlangu lowu nghenelelaka.





Ikhosisteme leyi cinca-cincaka yi hlanganisa DeFi, NFTs, Gaming, na AI eka ntokoto wun’we wo nghenelela. Eka pfhumba leri ra launchpool, World of Dypians yi ta avela 1% wa mphakelo hinkwawo wa $WOD eka vatekaxiave va Trust Wallet Launchpool.

Ndlela Leyi Trust Wallet Launchpool Yi Tirhaka Ha Yona

Trust Wallet Launchpool yi pfumelela vakhomi va TWT, na vakhomi van’wana va tithokini lava nga vatirhisi va Trust Wallet, nkarhi wo kuma hakelo hi ku kuma na ku nghenelela na tiphurojeke leti tshembisaka hi ndlela leyi sirhelelekeke na ku olova eka vatirhisi.





Hi ku khiya tithokini to fana na TWT kumbe tithokini tihi na tihi ta vatirhisani leti hlawuriweke eka pfhumba rin’wana na rin’wana, vatirhisi va nga kuma tithokini letintshwa kumbe hakelo ku suka eka tiphurojeke ta tithokini ta le mahlweni na ku sunguriwa, ku hambanyisa tiphotifoliyo ta vona na ku seketela mabindzu ya vutumbuluxi hi khombo leri hungutiweke.





Yi kumeka eka xiyenge xa “Hola” xa app, Trust Wallet Launchpool yi fambisiwa hi tikontiraka to tlhariha leti sirhelelekeke, leti nga eka ketane na tiphrothokholi ta xihlovo lexi pfulekeke, ku yi hambanisa na swin’wana leswi nga exikarhi loko yi ri karhi yi nyika ntokoto lowu olovaka eka vatirhisi ku lavisisa swivandlanene swa crypto swa xiyimo xo sungula.





Launchpool 3: Ku kombisa $WOD

Vuxokoxoko bya pfhumba ra Trust Wallet Launchpool byi le ka xiyimo lexi landzelaka:





Xikombiso xa Hakelo: $WOD

Xikombiso xa Xilotlelo: $TWT

Blockchain: Xiyenge xa Vutlhari xa BNB

Avelo Hinkwayo ra Hakelo: 1% wa mphakelo hinkwawo (10 wa timiliyoni ta $WOD) .

Nkarhi wa Pfhumba: 6:00AM UTC, N’wendzamhala 27 – 6:00AM UTC, December 4

Nkarhi wo Khiya: Tithokini ti lotleriwile ku ringana masiku ya 7 (168 wa tiawara) ku sukela eka nkarhi wo pfala.

Xibalo xa Hakelo: Swi sekeriwe eka nkarhi wo sungula wo pfala na ntsengo wa token.





$WOD yi pfuxeta ikhosisteme ya World of Dypians, pulatifomo ya mintlangu ya BNB Chain leyi rhangelaka leyi kumekaka eka Epic Games. I xiphemu xa Nongonoko wa BNB Chain Alliance naswona i Muhluri wa Nsusumeto wa DAU, a tinyungubyisa hi:





895,000+ vatirhisi lava tirhaka va siku na siku (DAUs)

174 wa timiliyoni ta vuxavisi bya le ka ketane

1.2 wa timiliyoni ta swirho swa vaaki





$WOD yi vekiwile ku xavisiwa eka ku cincana ko hlayanyana ka mali ya crypto, ku katsa na KuCoin, Gate.io, MEXC, na PancakeSwap, hi November 27th hi 11:00 AM UTC.

Swihlawulekisi swa nkoka swa Trust Wallet Launchpool

Trust Wallet Launchpool yi tumbuluxa ikhosisteme ya ntirhisano leyi seketelaka vatirhisi na tiphurojeke.





Eka Vatirhisi: Ndlela leyi hangalasiweke yo kota ku kuma tithokini ta phurojeke loko u ri karhi u lavisisa ndhawu ya Web3 na ku hambanyisa tiphotifoliyo.





Eka Tiphurojeke: Pulatifomo yo hlawuleka yo engetela ku vonaka na ku aka vaaki, hi ku hlanganisa na xisekelo xo anama xa vatirhisi va Trust Wallet, lexi kunguhatiweke ku fambisa ku kula eka makete lowu phikizanaka.





Launchpool ya vunharhu ya Trust Wallet leyi nga na $WOD yi hanya sweswi. Vatirhisi va nga swi kota Download Xipachi xa ku Tshemba ku nghenelela na ku va na vuswikoti byo kuma hakelo loko u ri karhi u seketela ku hundzuka ka mintlangu ya blockchain na DeFi.

Malunghana na Misava ya Dypians

Misava ya Va-Dypians i MMORPG ya nhluvukiso leyi hlanganisaka xivandla exikarhi ka mintlangu ya ndhavuko ya Web2 na vumundzuku lebyi hangalasiweke bya Web3.





Hi ku hlanganisa thekinoloji ya blockchain na ntlangu lowu nghenelelaka, World of Dypians yi nyika matimba eka vatlangi hi vun’wini bya ntiyiso bya nhundzu ya le ndzeni ka ntlangu hi ku tirhisa ti-NFT, ikhonomi leyi hangalasiweke, na ikhosisteme leyi hanyaka leyi fambiwaka hi vaaki.





Tanihi ikhosisteme ya mintlangu leyi rhangelaka eka netiweke yin’wana na yin’wana leyi yi tirhaka, World of Dypians yi ya emahlweni yi veka swipimelo leswintshwa swa ku nghenelela ka vatirhisi na vutumbuluxi, yi nyika vatlangi mfikelelo lowu nga na swiphiqo eka misava ya xiviri leyi hlanganisiweke.





Hi swifaniso swo hlamarisa, riendzo ra mutirhisi leri twisisekaka, na ku kongomisa eka ku fikelela, pulatifomo yi hlanganisa leswinene swa ku tolovelana ka Web2 na vutumbuluxi bya Web3, ku tumbuluxa ndhawu leyi katsaka hinkwavo eka vatlangi emisaveni hinkwayo.





Ku sukela loko yi sunguriwile, World of Dypians yi tinyiketerile ku hlamusela hi vuntshwa ndhawu ya mintlangu hi ku hlanganisa Gaming, DeFi, NFTs, na AI eka pulatifomo yin’we leyi nga na swiphiqo, ku tumbuluxa ntokoto wo pfula ndlela eka vatlangi.

Eka ntirhisano wa mabindzu, vatirhisi va nga tihlanganisa na: tihlanganisi [email protected]

Malunghana na Xipachi xa Trust

Xipachi xa Trust i xipachi xa Web3 lexi sirhelelekeke, xo tihlayisa na nyangwa wa vanhu lava lavaka ku va na n’wini hi ku hetiseka, ku lawula, na ku tirhisa matimba ya nhundzu ya vona ya xidijitali. Ku suka eka lava sungulaka ku ya eka vatirhisi lava nga na ntokoto, Trust Wallet yi kongomisa ku endla leswaku swi olova, swi hlayiseka, na ku olova eka timiliyoni ta vanhu emisaveni hinkwayo ku kuma Web3, ku fikelela dApps hi ku hlayiseka, ku hlayisa na ku lawula crypto na NFTs ya vona, xikan’we na ku xava, ku xavisa, na ku veka xiave crypto ku kuma hakelo — hinkwaswo eka ndhawu yin’we naswona handle ka swipimelo.

Hlanganisa

Nhloko ya Vuhlanganisi

Dami Odufuwa

Xipachi xa Trust

[email protected] yi vulavula hi ku tirhisa

Xitori lexi xi hangalasiwile tani hi nkandziyiso hi Chainwire ehansi ka HackerNoon’s Business Blogging Program. Dyondza swo tala hi nongonoko lowu laha