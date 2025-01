Ipinakilala ng Trust Wallet ang World Of Dypians (WOD) Sa Trust Wallet Launchpool

DUBAI, UAE, ika-27 ng Nobyembre, 2024/Chainwire/--Trust Wallet, isang nangungunang self-custody na Web3 wallet na pinagkakatiwalaan ng mahigit 140 milyong user, ay nag-anunsyo ng ikatlong proyekto sa ilalim ng Trust Wallet Launchpool, na nagtatampok ng reward token $WOD .





Ang $WOD ay ang katutubong token ng Mundo ng mga Dypian , isang MMORPG na available sa Epic Games, na nakalagay sa isang konektadong virtual na mundo, na nagtatampok ng advanced AI, nakamamanghang graphics, at nakaka-engganyong gameplay.





Pinagsasama ng dynamic na ecosystem ang DeFi, NFTs, Gaming, at AI sa isang immersive na karanasan. Para sa launchpool campaign na ito, ang World of Dypians ay maglalaan ng 1% ng kabuuang $WOD na supply sa mga kalahok sa Trust Wallet Launchpool.

Paano Gumagana ang Trust Wallet Launchpool

Binibigyang-daan ng Trust Wallet Launchpool ang mga may hawak ng TWT, at iba pang may hawak ng token na mga user ng Trust Wallet, ng pagkakataong makakuha ng mga reward sa pamamagitan ng pagtuklas at pakikipag-ugnayan sa mga magagandang proyekto sa isang secure at madaling gamitin na paraan.





Sa pamamagitan ng pag-lock ng mga token tulad ng TWT o anumang mga partner na token na itinalaga para sa bawat campaign, maaaring makakuha ang mga user ng mga bagong token o reward mula sa parehong mga proyekto bago ang paglunsad at inilunsad na mga token, pag-iba-iba ng kanilang mga portfolio at pagsuporta sa mga makabagong pakikipagsapalaran na may pinababang panganib.





Available sa seksyong "Earn" ng app, ang Trust Wallet Launchpool ay pinapagana ng mga secure, on-chain na smart contract at open-source na protocol, na itinatakda ito sa mga sentralisadong alternatibo habang nag-aalok ng user-friendly na karanasan upang tuklasin ang maagang yugto ng mga pagkakataon sa crypto.





Launchpool 3: Itinatampok ang $WOD

Ang mga detalye ng campaign ng Trust Wallet Launchpool ay ang mga sumusunod:





Reward Token: $WOD

Lock Token: $TWT

Blockchain: BNB Smart Chain

Kabuuang Paglalaan ng Gantimpala: 1% ng kabuuang supply (10 milyong $WOD)

Panahon ng Kampanya: 6:00AM UTC, Nobyembre 27 – 6:00AM UTC, Disyembre 4

Tagal ng Lock: Ang mga token ay naka-lock sa loob ng 7 araw (168 oras) simula sa oras ng lock.

Pagkalkula ng Mga Gantimpala: Batay sa oras ng pagsisimula ng pag-lock at halaga ng token.





Pinapalakas ng $WOD ang World of Dypians ecosystem, isang nangungunang BNB Chain gaming platform na available sa Epic Games. Ito ay bahagi ng BNB Chain Alliance Program at isang DAU Incentive Winner, na ipinagmamalaki ang:





895,000+ pang-araw-araw na aktibong user (mga DAU)

174 milyong on-chain na transaksyon

1.2 milyong miyembro ng komunidad





Nakatakdang mailista ang $WOD sa ilang mga palitan ng cryptocurrency, kabilang ang KuCoin, Gate.io, MEXC, at PancakeSwap, sa ika-27 ng Nobyembre sa 11:00 AM UTC.

Mga Pangunahing Tampok ng Trust Wallet Launchpool

Gumagawa ang Trust Wallet Launchpool ng collaborative na ecosystem na sumusuporta sa parehong mga user at proyekto.





Para sa Mga User: Isang desentralisadong paraan upang potensyal na makakuha ng mga token ng proyekto habang ginalugad ang landscape ng Web3 at pag-iba-iba ng mga portfolio.





Para sa Mga Proyekto: Isang natatanging platform upang mapataas ang visibility at bumuo ng komunidad, sa pamamagitan ng pagkonekta sa malawak na user base ng Trust Wallet, na idinisenyo upang himukin ang paglago sa isang mapagkumpitensyang merkado.





Live ngayon ang ikatlong Launchpool ng Trust Wallet na nagtatampok ng $WOD. Maaari ang mga gumagamit I-download ang Trust Wallet para lumahok at posibleng makakuha ng mga reward habang sinusuportahan ang ebolusyon ng blockchain gaming at DeFi.

Tungkol sa Mundo ng mga Dypian

Mundo ng mga Dypian ay isang rebolusyonaryong MMORPG na tumutulay sa agwat sa pagitan ng tradisyonal na paglalaro sa Web2 at ng desentralisadong hinaharap ng Web3.





Sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiya ng blockchain sa nakaka-engganyong gameplay, binibigyang kapangyarihan ng World of Dypians ang mga manlalaro na may tunay na pagmamay-ari ng mga in-game na asset sa pamamagitan ng mga NFT, desentralisadong ekonomiya, at isang masiglang ecosystem na hinimok ng komunidad.





Bilang isang nangungunang gaming ecosystem sa bawat network na pinapatakbo nito, ang World of Dypians ay patuloy na nagtatakda ng mga bagong benchmark para sa pakikipag-ugnayan at pagbabago ng user, na nag-aalok sa mga manlalaro ng walang putol na access sa magkakaugnay na virtual na mundo.





Sa mga nakamamanghang graphics, isang madaling gamitin na paglalakbay ng user, at isang pagtutok sa pagiging naa-access, pinagsasama-sama ng platform ang pinakamahusay na pamilyar sa Web2 at pagbabago sa Web3, na lumilikha ng isang inklusibong espasyo para sa mga manlalaro sa buong mundo.





Mula nang magsimula ito, ang World of Dypians ay nakatuon sa muling pagtukoy sa gaming landscape sa pamamagitan ng pagsasama ng Gaming, DeFi, NFTs, at AI sa isang tuluy-tuloy na platform, na lumilikha ng isang groundbreaking na karanasan para sa mga manlalaro.

Para sa mga pakikipagtulungan sa negosyo, maaaring makipag-ugnayan ang mga user sa: [email protected]

Tungkol sa Trust Wallet

Trust Wallet ay isang secure, self-custody na Web3 wallet at gateway para sa mga taong gustong ganap na pagmamay-ari, kontrolin, at gamitin ang kapangyarihan ng kanilang mga digital na asset. Mula sa mga baguhan hanggang sa mga may karanasang user, nilalayon ng Trust Wallet na gawing mas madali, mas ligtas, at maginhawa para sa milyun-milyong tao sa buong mundo na maranasan ang Web3, secure na ma-access ang dApps, iimbak at pamahalaan ang kanilang mga crypto at NFT, gayundin ang pagbili, pagbebenta, at pag-stake crypto para makakuha ng mga reward — lahat sa isang lugar at walang limitasyon.

