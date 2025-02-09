HackerNoon Decoded 2024፡ የWeb3 ማህበረሰባችንን በማክበር ላይ!

እንኳን ወደ HackerNoon Decoded እንኳን በደህና መጡ፡ Web3 እትም—የእርስዎን 2024 የገለጹት ታሪኮች፣ ጸሃፊዎች እና አዝማሚያዎች የመጨረሻ መግለጫ!
በድር 3 ላይ እምቅ አይተሃል እና ወደ እድገት ቀየርከው
እኛ እናውቃለን፣ አንቺ እንደሌሎች ሴት ልጆች አይደለሽም! እርስዎ እና ሌሎች 10.21% ተጠቃሚዎች በ HackerNoon ላይ በመደበኛነት የዌብ3 ታሪኮችን የምታነቡ - በጣም ደፋር፣ በጣም አስተዋይ 💅
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በጣም የተነበቡ የድር3 ታሪኮች
የድር3 ምድብን የተቆጣጠሩት 10 ምርጥ ታሪኮች እነሆ፡-
- በአንድሬ ሎጉኖቭ ለማግኘት በጨዋታ ውስጥ ያለው ነገር
- ፋይናንሺያል ኒሂሊዝም እና ቢትኮይን በዳርራግ ግሮቭ-ዋይት ተብራርቷል።
- 2024/25ን በመክፈት ላይ፡ የመጨረሻው የRWA Crypto ፕሮጄክቶች በሚኪ ማለር
- የንብርብር-1 አግድ ኢኮኖሚዎች ንፅፅር ትንተና በቪክቶር ስሚርኖቭ
- ከኒኮል ስኮት እና ከሲሞን ሞርጋን ጋር የኢንተርኔት ነፃነትን እና ዲጂታል ዲሞክራሲን በ Slogging (Slack Blogging) መመርመር
- ሁሉን ቻይነት በ Bitcoin እና ሌሎች አውታረ መረቦች መካከል ያለውን ክፍተት ያስወግዳል
- ዴንኩን ማሻሻያ፡ የEthereum Leap ወደፊት የL2 Scalability በኒኮላይ ነው ።
- ማንነት በዲጂታል ዘመን፡ ደህንነትን፣ ግላዊነትን እና ትክክለኛነትን ማመጣጠን በኮንስታንቲን ሳክቺቺንስኪ
- በአርተር ሄይስ በ Crust ላይ አቧራ ክፍል Deux
- የዌብ3 መስራቾች ያልተማከለ እና በግላዊነት ላይ ያተኮረ በጆን ስቶጃን ሚዲያ ሲቆዩ እንዴት የቅርብ የ Crypto ደንቦችን እንደሚለማመዱ
ምርጥ 10 Web3 አንባቢዎች
እነዚህ አንባቢዎች የWeb3 ይዘትን በበቂ ሁኔታ ማግኘት አልቻሉም፡-
ምርጥ 10 Web3 ጸሐፊዎች
እነዚህ የተዋጣላቸው ጸሃፊዎች የይዘታችንን ገጽታ ቀርጸውታል፡-
- ቼይንዊር
- ኢሻን ፓንዲ
- BTCWire
- ኦባይት።
- ክሪፕቶ ሉዓላዊነት በቴክኖሎጂ፣ ሂሳብ እና ዕድል
- ኤም-ማርቪን ኬን
- ኦላዪሚካ ኦይባንጂ
- ሰርጌይ ጎርሹኖቭ
- ZEX ሚዲያ
- HackerNoon የጽሑፍ ውድድር ማስታወቂያዎች
በዚህ ማጠቃለያ ይጠቀሙ እና አንዳንድ በጣም የተነበቡ ታሪኮችን ያግኙ፣ ለሚወዷቸው ጸሐፊዎች ይመዝገቡ ወይም እራስዎን መጻፍ ይጀምሩ - ይህንን የአጻጻፍ አብነት ይሞክሩ። እርስዎም ይህን ዝርዝር እስከሚቀጥለው ዓመት ማድረግ ይችላሉ!
አመሰግናለሁ, ጠላፊ!
ለቀጣይ ድጋፍዎ እና HackerNoon ለሁሉም የቴክኖሎጂ ነገሮች መድረክዎ እንዲሆን ስለመረጡት ትንሽ ጊዜ ወስደን ልናመሰግንዎ እንፈልጋለን። የእርስዎ ተሳትፎ፣ አስተያየት እና እውቀትን ለመጋራት ያለው ፍቅር HackerNoon የዛሬው እንዲሆን ረድቷል። እርስዎ የዚህ የማይታመን ማህበረሰብ አካል በመሆንዎ እናመሰግናለን፣ እና በ2025 እና ከዚያም በኋላ ከእኛ ጋር ምን እንደሚያሳኩ ለማየት መጠበቅ አንችልም!
ስለ HackerNoon ግሎባል ዲኮዲድ ለማወቅ ይፈልጋሉ? የብሎግ ልኡክ ጽሁፍ እዚህ ይመልከቱ !
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Happy HackerNoon ዲኮድ ተደርጓል!