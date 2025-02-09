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HackerNoon Decoded 2024: ສະເຫຼີມສະຫຼອງຊຸມຊົນ Web3 ຂອງພວກເຮົາ!

ໂດຍ HackerNoon Decoded2m2025/02/09
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ HackerNoon Decoded—ບົດສະຫຼຸບສຸດທ້າຍຂອງບົດເລື່ອງ Web3, ນັກຂຽນ, ແລະແນວໂນ້ມທີ່ກໍານົດໃນປີ 2024! ຄົ້ນຫາເລື່ອງ Web3 ອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ຈັບໃຈຜູ້ອ່ານຂອງພວກເຮົາ, ພົບກັບນັກຂຽນຊັ້ນນໍາທີ່ສ້າງບົດວິຈານ, ແລະຊົມເຊີຍຜູ້ອ່ານທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ດຳ ເນີນໄປສູ່ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປີ 2024!
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ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ HackerNoon Decoded: Web3 Edition—ບົດ​ສະຫຼຸບ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ເລື່ອງ, ນັກ​ຂຽນ, ແລະ​ແນວ​ໂນ້ມ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ປີ 2024 ຂອງ​ທ່ານ!


ທ່ານໄດ້ເຫັນທ່າແຮງໃນ Web3 ແລະເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຄືບຫນ້າ


ພວກເຮົາຮູ້, ເຈົ້າບໍ່ຄືກັບເດັກຍິງຄົນອື່ນ! ທ່ານແລະ ຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ 10.21% ທີ່ອ່ານບົດເລື່ອງ Web3 ໃນ HackerNoon ເປັນປະຈໍາ - ຂີ້ກຽດ, ມີສະຕິຫຼາຍ 💅


ເຂົ້າໄປເບິ່ງ HackerNoon 2024 ຂອງທ່ານທີ່ຖອດລະຫັດແລ້ວ—ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນໜ້າໂປຣໄຟລ໌ຂອງເຈົ້າດຽວນີ້!

ອ່ານ Web3 ເລື່ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ

ນີ້ແມ່ນເລື່ອງ 10 ອັນດັບຕົ້ນທີ່ຄອບງຳໝວດ Web3:

  1. ມີຫຍັງແດ່ພາຍໃນຫຼິ້ນເພື່ອຫາເງິນ ໂດຍ Andrey Logunov
  2. Nihilism ທາງດ້ານການເງິນແລະ Bitcoin ອະທິບາຍ ໂດຍ Darragh Grove-White
  3. ການປົດລັອກ 2024/25: ຄູ່ມືສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບໂຄງການ RWA Crypto ອັນດັບຕົ້ນ ໂດຍ Mickey Maler
  4. ການວິເຄາະການປຽບທຽບ Layer-1 Blockchain Economies ໂດຍ Viktor Smirnov
  5. ການສືບສວນເສລີພາບທາງອິນເຕີເນັດ & ປະຊາທິປະໄຕດິຈິຕອນກັບ Nicole Scott ແລະ Simon Morgan ໂດຍ Slogging (Slack Blogging)
  6. Omnity ລົບລ້າງ Chasm ລະຫວ່າງ Bitcoin ແລະເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ ໂດຍ
  7. ການຍົກລະດັບ Dencun: ການກ້າວກະໂດດຂອງ Ethereum ໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງ L2 Scalability ຢູ່ທີ່ນີ້ ໂດຍ Nikolay
  8. ຕົວຕົນໃນຍຸກດິຈິຕອລ: ການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະຄວາມແທ້ຈິງ ໂດຍ Konstantin Sakhchinskiy
  9. Dust on Crust Part Deux ໂດຍ Arthur Hayes
  10. ວິທີທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Web3 ປັບຕົວເຂົ້າກັບກົດລະບຽບ Crypto ຫຼ້າສຸດໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງແລະເນັ້ນໃສ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ໂດຍ Jon Stojan Media


10 ຜູ້ອ່ານ Web3 ອັນດັບຕົ້ນ

ຜູ້ອ່ານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເນື້ອຫາ Web3 ພຽງພໍ:

  1. Ivan Solomichev
  2. Emmanual Ajala
  3. ອິຊານ ປັນດີ
  4. M-Marvin Ken
  5. @ zgroska
  6. ວິໄສທັດ NP
  7. BTCWire
  8. ອາເລັກ
  9. ໄອວີ
  10. Olayimika Oyebanji


Top 10 Web3 Writers

ນັກຂຽນທີ່ເກັ່ງກ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງພູມສັນຖານເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ:

  1. ສາຍໂສ້
  2. ອິຊານ ປັນດີ
  3. BTCWire
  4. Obyte
  5. Crypto Sovereignty ຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ, ຄະນິດສາດ & ໂຊກ
  6. M-Marvin Ken
  7. Olayimika Oyebanji
  8. Sergei Gorshunov
  9. ZEX Media
  10. HackerNoon Writing ປະກາດປະກາດ


ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບົດສະຫຼຸບນີ້ ແລະຕິດຕາມບາງເລື່ອງທີ່ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ, ສະໝັກເປັນນັກຂຽນທີ່ທ່ານມັກ, ຫຼື ເລີ່ມຂຽນດ້ວຍຕົວເອງ — ລອງໃຊ້ ແມ່ແບບການຂຽນນີ້ . ເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍຊື່ນີ້ໄດ້ພາຍໃນປີໜ້າ!


ຂອບໃຈ, ແຮກເກີ!

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານແລະສໍາລັບການເລືອກ HackerNoon ເປັນເວທີໄປ-to ຂອງທ່ານສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຕັກໂນໂລຊີ. ການມີສ່ວນພົວພັນ, ຄໍາຄິດເຫັນ, ແລະຄວາມມັກໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ HackerNoon ເປັນແນວໃດໃນມື້ນີ້. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທີ່ມີເຈົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນອັນໜ້າເຊື່ອຖືນີ້, ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະບັນລຸໄດ້ກັບພວກເຮົາໃນປີ 2025 ແລະ ຕໍ່ໄປ!

ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບການຖອດລະຫັດທົ່ວໂລກຂອງ HackerNoon? ກວດເບິ່ງບົດຄວາມ blog ທີ່ນີ້ !

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