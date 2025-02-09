HackerNoon Decoded 2024: ສະເຫຼີມສະຫຼອງຊຸມຊົນ Web3 ຂອງພວກເຮົາ!

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ HackerNoon Decoded: Web3 Edition—ບົດສະຫຼຸບສຸດທ້າຍຂອງເລື່ອງ, ນັກຂຽນ, ແລະແນວໂນ້ມທີ່ກຳນົດປີ 2024 ຂອງທ່ານ!
ທ່ານໄດ້ເຫັນທ່າແຮງໃນ Web3 ແລະເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຄືບຫນ້າ
ພວກເຮົາຮູ້, ເຈົ້າບໍ່ຄືກັບເດັກຍິງຄົນອື່ນ! ທ່ານແລະ ຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ 10.21% ທີ່ອ່ານບົດເລື່ອງ Web3 ໃນ HackerNoon ເປັນປະຈໍາ - ຂີ້ກຽດ, ມີສະຕິຫຼາຍ 💅
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ອ່ານ Web3 ເລື່ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ
ນີ້ແມ່ນເລື່ອງ 10 ອັນດັບຕົ້ນທີ່ຄອບງຳໝວດ Web3:
- ມີຫຍັງແດ່ພາຍໃນຫຼິ້ນເພື່ອຫາເງິນ ໂດຍ Andrey Logunov
- Nihilism ທາງດ້ານການເງິນແລະ Bitcoin ອະທິບາຍ ໂດຍ Darragh Grove-White
- ການປົດລັອກ 2024/25: ຄູ່ມືສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບໂຄງການ RWA Crypto ອັນດັບຕົ້ນ ໂດຍ Mickey Maler
- ການວິເຄາະການປຽບທຽບ Layer-1 Blockchain Economies ໂດຍ Viktor Smirnov
- ການສືບສວນເສລີພາບທາງອິນເຕີເນັດ & ປະຊາທິປະໄຕດິຈິຕອນກັບ Nicole Scott ແລະ Simon Morgan ໂດຍ Slogging (Slack Blogging)
- Omnity ລົບລ້າງ Chasm ລະຫວ່າງ Bitcoin ແລະເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ ໂດຍ
- ການຍົກລະດັບ Dencun: ການກ້າວກະໂດດຂອງ Ethereum ໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງ L2 Scalability ຢູ່ທີ່ນີ້ ໂດຍ Nikolay
- ຕົວຕົນໃນຍຸກດິຈິຕອລ: ການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະຄວາມແທ້ຈິງ ໂດຍ Konstantin Sakhchinskiy
- Dust on Crust Part Deux ໂດຍ Arthur Hayes
- ວິທີທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Web3 ປັບຕົວເຂົ້າກັບກົດລະບຽບ Crypto ຫຼ້າສຸດໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງແລະເນັ້ນໃສ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ໂດຍ Jon Stojan Media
10 ຜູ້ອ່ານ Web3 ອັນດັບຕົ້ນ
ຜູ້ອ່ານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເນື້ອຫາ Web3 ພຽງພໍ:
- Ivan Solomichev
- Emmanual Ajala
- ອິຊານ ປັນດີ
- M-Marvin Ken
- @ zgroska
- ວິໄສທັດ NP
- BTCWire
- ອາເລັກ
- ໄອວີ
- Olayimika Oyebanji
Top 10 Web3 Writers
ນັກຂຽນທີ່ເກັ່ງກ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງພູມສັນຖານເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ:
- ສາຍໂສ້
- ອິຊານ ປັນດີ
- BTCWire
- Obyte
- Crypto Sovereignty ຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ, ຄະນິດສາດ & ໂຊກ
- M-Marvin Ken
- Olayimika Oyebanji
- Sergei Gorshunov
- ZEX Media
- HackerNoon Writing ປະກາດປະກາດ
ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບົດສະຫຼຸບນີ້ ແລະຕິດຕາມບາງເລື່ອງທີ່ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ, ສະໝັກເປັນນັກຂຽນທີ່ທ່ານມັກ, ຫຼື ເລີ່ມຂຽນດ້ວຍຕົວເອງ — ລອງໃຊ້ ແມ່ແບບການຂຽນນີ້ . ເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍຊື່ນີ້ໄດ້ພາຍໃນປີໜ້າ!
ຂອບໃຈ, ແຮກເກີ!
ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານແລະສໍາລັບການເລືອກ HackerNoon ເປັນເວທີໄປ-to ຂອງທ່ານສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຕັກໂນໂລຊີ. ການມີສ່ວນພົວພັນ, ຄໍາຄິດເຫັນ, ແລະຄວາມມັກໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ HackerNoon ເປັນແນວໃດໃນມື້ນີ້. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທີ່ມີເຈົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນອັນໜ້າເຊື່ອຖືນີ້, ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະບັນລຸໄດ້ກັບພວກເຮົາໃນປີ 2025 ແລະ ຕໍ່ໄປ!
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Happy HackerNoon ຖອດລະຫັດ!