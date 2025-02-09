HackerNoon Decoded 2024: чествуем наше сообщество Web3!

Добро пожаловать на HackerNoon Decoded: Web3 Edition — полный обзор историй, писателей и тенденций, которые определили ваш 2024 год!
Вы увидели потенциал в Web3 и превратили его в прогресс
Мы ЗНАЕМ, ты не такая, как другие девушки! Ты и остальные 10,21% пользователей , которые регулярно читают истории Web3 на HackerNoon — очень сдержанные, очень внимательные 💅
Погрузитесь в расшифровку HackerNoon 2024 — изучите свои данные на странице своего профиля прямо сейчас!
Самые читаемые истории Web3
Вот 10 лучших историй, которые доминировали в категории Web3:
- Что внутри Играйте, чтобы заработать Андрея Логунова
- Объяснение финансового нигилизма и биткоина Даррагом Гроувом-Уайтом
- Разблокировка 2024/25: полное руководство по лучшим криптопроектам RWA от Микки Малера
- Сравнительный анализ блокчейн-экономик первого уровня Виктора Смирнова
- Расследование свободы в Интернете и цифровой демократии с Николь Скотт и Саймоном Морганом от Slogging (блог Slack)
- Omnity устраняет пропасть между Bitcoin и другими сетями
- Обновление Dencun: прыжок Ethereum в будущее масштабируемости L2 уже здесь Николай
- Идентичность в цифровую эпоху: баланс между безопасностью, конфиденциальностью и подлинностью Константина Сахчинского
- Пыль на корке, часть вторая Артура Хейса
- Как основатели Web3 адаптируются к последним нормативным актам в сфере криптовалют, сохраняя при этом децентрализацию и заботясь о конфиденциальности Автор: Jon Stojan Media
10 лучших читателей Web3
Эти читатели не могли насытиться контентом Web3:
- Иван Соломичев
- Эммануэль Аджала
- Ишан Пандей
- М-Марвин Кен
- @ згроска
- Видение НП
- BTCWire
- Алекс
- плющ
- Олайимика Ойебанджи
10 лучших авторов Web3
Эти плодовитые авторы сформировали наш контент-ландшафт:
- Цепная проволока
- Ишан Пандей
- BTCWire
- Обит
- Криптосуверенитет через технологии, математику и удачу
- М-Марвин Кен
- Олайимика Ойебанджи
- Сергей Горшунов
- ЗЕКС МЕДИА
- Объявления о конкурсах писателей HackerNoon
Воспользуйтесь этим обзором и узнайте о некоторых из самых читаемых историй, подпишитесь на любимых писателей или начните писать сами — попробуйте этот шаблон письма . Вы тоже можете попасть в этот список к следующему году!
Спасибо, Хакер!
Мы хотим поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку и за то, что вы выбрали HackerNoon в качестве платформы для всего, что связано с технологиями. Ваша вовлеченность, отзывы и страсть к обмену знаниями помогли сделать HackerNoon тем, чем он является сегодня. Мы благодарны за то, что вы стали частью этого невероятного сообщества, и нам не терпится увидеть, чего вы достигнете с нами в 2025 году и далее!
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Погрузитесь в расшифровку HackerNoon 2024 — изучите свои данные на странице своего профиля прямо сейчас!
Счастливого раскодированного HackerNoon!