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HackerNoon Decoded 2024: чествуем наше сообщество Web3!

к HackerNoon Decoded2m2025/02/09
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Слишком долго; Читать

Добро пожаловать на HackerNoon Decoded — окончательный обзор историй, авторов и тенденций Web3, которые определили 2024 год! Изучите лучшие истории Web3, которые захватили наших читателей, познакомьтесь с ведущими писателями, которые сформировали дискурс, и отпразднуйте выдающихся читателей, которые обогатили наше сообщество. Давайте окунемся в лучшее из 2024 года!
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Добро пожаловать на HackerNoon Decoded: Web3 Edition — полный обзор историй, писателей и тенденций, которые определили ваш 2024 год!


Вы увидели потенциал в Web3 и превратили его в прогресс


Мы ЗНАЕМ, ты не такая, как другие девушки! Ты и остальные 10,21% пользователей , которые регулярно читают истории Web3 на HackerNoon — очень сдержанные, очень внимательные 💅


Погрузитесь в расшифровку HackerNoon 2024 — изучите свои данные на странице своего профиля прямо сейчас!

Самые читаемые истории Web3

Вот 10 лучших историй, которые доминировали в категории Web3:

  1. Что внутри Играйте, чтобы заработать Андрея Логунова
  2. Объяснение финансового нигилизма и биткоина Даррагом Гроувом-Уайтом
  3. Разблокировка 2024/25: полное руководство по лучшим криптопроектам RWA от Микки Малера
  4. Сравнительный анализ блокчейн-экономик первого уровня Виктора Смирнова
  5. Расследование свободы в Интернете и цифровой демократии с Николь Скотт и Саймоном Морганом от Slogging (блог Slack)
  6. Omnity устраняет пропасть между Bitcoin и другими сетями
  7. Обновление Dencun: прыжок Ethereum в будущее масштабируемости L2 уже здесь Николай
  8. Идентичность в цифровую эпоху: баланс между безопасностью, конфиденциальностью и подлинностью Константина Сахчинского
  9. Пыль на корке, часть вторая Артура Хейса
  10. Как основатели Web3 адаптируются к последним нормативным актам в сфере криптовалют, сохраняя при этом децентрализацию и заботясь о конфиденциальности Автор: Jon Stojan Media


10 лучших читателей Web3

Эти читатели не могли насытиться контентом Web3:

  1. Иван Соломичев
  2. Эммануэль Аджала
  3. Ишан Пандей
  4. М-Марвин Кен
  5. @ згроска
  6. Видение НП
  7. BTCWire
  8. Алекс
  9. плющ
  10. Олайимика Ойебанджи


10 лучших авторов Web3

Эти плодовитые авторы сформировали наш контент-ландшафт:

  1. Цепная проволока
  2. Ишан Пандей
  3. BTCWire
  4. Обит
  5. Криптосуверенитет через технологии, математику и удачу
  6. М-Марвин Кен
  7. Олайимика Ойебанджи
  8. Сергей Горшунов
  9. ЗЕКС МЕДИА
  10. Объявления о конкурсах писателей HackerNoon


Воспользуйтесь этим обзором и узнайте о некоторых из самых читаемых историй, подпишитесь на любимых писателей или начните писать сами — попробуйте этот шаблон письма . Вы тоже можете попасть в этот список к следующему году!


Спасибо, Хакер!

Мы хотим поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку и за то, что вы выбрали HackerNoon в качестве платформы для всего, что связано с технологиями. Ваша вовлеченность, отзывы и страсть к обмену знаниями помогли сделать HackerNoon тем, чем он является сегодня. Мы благодарны за то, что вы стали частью этого невероятного сообщества, и нам не терпится увидеть, чего вы достигнете с нами в 2025 году и далее!

Хотите узнать больше о проекте HackerNoon's Global Decoded? Ознакомьтесь с записью в блоге здесь !

Погрузитесь в расшифровку HackerNoon 2024 — изучите свои данные на странице своего профиля прямо сейчас!


Счастливого раскодированного HackerNoon!

Spacecoin
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