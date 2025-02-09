HackerNoon Decoded 2024: чествуем наше сообщество Web3!

Добро пожаловать на HackerNoon Decoded: Web3 Edition — полный обзор историй, писателей и тенденций, которые определили ваш 2024 год!





Вы увидели потенциал в Web3 и превратили его в прогресс





Мы ЗНАЕМ, ты не такая, как другие девушки! Ты и остальные 10,21% пользователей , которые регулярно читают истории Web3 на HackerNoon — очень сдержанные, очень внимательные 💅





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Самые читаемые истории Web3

Вот 10 лучших историй, которые доминировали в категории Web3:





10 лучших читателей Web3

Эти читатели не могли насытиться контентом Web3:





10 лучших авторов Web3

Эти плодовитые авторы сформировали наш контент-ландшафт:





Воспользуйтесь этим обзором и узнайте о некоторых из самых читаемых историй, подпишитесь на любимых писателей или начните писать сами — попробуйте этот шаблон письма . Вы тоже можете попасть в этот список к следующему году!





Спасибо, Хакер!

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Счастливого раскодированного HackerNoon!